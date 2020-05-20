КХЛ или НХЛ? Хоккеисты, которые всё ещё не могут сделать выбор

В КХЛ продолжается трансферная кампания. Многие хоккеисты уже заключили новые контракты со своими клубами, но определились пока далеко не все. Рассказываем про тех, кто всё еще раздумывает, оставаться в России или всё же попробовать силы в НХЛ.

Чего ждут? Клубы КХЛ, которые по-прежнему не укомплектовали составы У кого-то нет денег и подтверждённого финансирования, а где-то откровенно слабо работают менеджеры.

В ЦСКА до сих пор не подписали новый контракт с ведущим защитником Никитой Нестеровым. Всему виной жёсткий потолок зарплат — при нём найти деньги на этого игрока обороны весьма проблематично. Появились слухи, что Нестеров задумался о возможном возвращении в Северную Америку. Однако хочется верить, что стороны всё же договорятся.

Шалунов – ограниченно свободный агент. ЦСКА сделал квалификационное предложение центральному нападающему и, конечно, хочет сохранить его в своих рядах, однако по деньгам стороны договориться никак не могут. Кроме того, агент Шалунова уже делал заявление, что его клиент может попробовать свои силы в НХЛ и заключить контракт с «Чикаго». В общем, история с Шалуновым продолжается, в ней возможен любой исход.

Максим Шалунов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С одной стороны, в отъезде Капризова в НХЛ не может быть сомнений, так как форвард перерос уровень КХЛ и горит желанием попробовать свои силы в НХЛ. Там, напомним, Капризов задрафтован «Миннесотой». С другой стороны, про Капризова и его отъезд за океан совершенно ничего не слышно. Например, Григоренко уже официально подписал контракт с «Коламбусом», про отъезд Сорокина рассказал его агент. Про Капризова – тишина. Может, Кирилл всё-таки передумает и поиграет в России ещё год?

У Науменкова ситуация чем-то похожая на Шалунова. Михаилу сделали квалификационное предложение, права на защитника в КХЛ ЦСКА сохранил, однако договориться о новом контракте у сторон пока не получается. Уже приходилось слышать заявления агента, что Михаил может отправиться в НХЛ, но защитнику, конечно, лучше остаться в КХЛ. В Северной Америке в основной состав первой команды ему не пробиться.

Лидер атаки «Торпедо» Дамир Жафяров – ограниченно свободный агент. Права за форвардом в КХЛ «Торпедо» сохранило, но дальше дело пока не двигается. Стороны не могут договориться по условиям, плюс сам Дамир раздумывает над возможностью уехать в НХЛ. Получится ли там у хоккеиста? Вполне возможно, но физической мощи Жафярову не хватает. В его случае лучше быть на ведущих ролях в КХЛ.

Усилят свои клубы или снова на выход? 16 хоккеистов в КХЛ, вернувшихся из скрытой аренды В списке есть вечные путешественники, но есть и те, кому пора выходить на новый уровень.

Предыдущий сезон Войнов провёл в «Авангарде», но в клубе уже объявили, что защитник покидает «ястребов». Войнов очень хочет вернуться в НХЛ, однако 41 матч дисквалификации даёт о себе знать. Не каждая команда захочет подписывать хоккеиста с такой историей. Но Вячеслав не теряет надежд вернуться в Северную Америку. В России же у него будет вариант со «Спартаком», где защитника такого уровня с удовольствием примет Олег Знарок.

Защитник-гренадёр Никита Трямкин – лидер оборонительной линии «Автомобилиста». Нового контракта с клубом из Екатеринбурга у Трямкина нет. Россиянин всерьёз думает вернуться в «Ванкувер», где он уже выступал. По последней информации, руководство «Кэнакс» приняло решение отложить подписание контракта с российским защитником «Автомобилиста» Никитой Трямкиным до того момента, как будут ясны финансовые условия для клубов НХЛ в сезоне-2020/2021.

Никита Трямкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Шведского форварда не прочь сохранить в «Металлурге», однако сам швед в разговоре с руководством и тренером заявил, что пока смотрит, как будет развиваться ситуация в НХЛ. Странно, что скандинав думает, ведь «Магнитка» в нём реально заинтересована, а в НХЛ в его возрасте ехать поздновато. Да и не является Расмуссен какой-то звездой, заиграть в Северной Америке у него практически нет шансов. Посмотрим, что в итоге надумает Деннис.