«Об НХЛ они знали только заочно, ориентировались на свои успехи на ЧМ. Это путь в никуда»

К Олимпиаде в Ванкувере сборная России подходила в статусе фаворита. За плечами два победных чемпионата мира, породивших уверенность в возрождении российского хоккея, одна из лучших атакующих линий в истории (молодые Малкин, Ковальчук, Овечкин, Радулов, опытные Фёдоров, Дацюк, Козлов и так далее), сильная вратарская бригада. «Мы обыгрывали Канаду в финалах двух последних чемпионатов мира. Надеюсь, сделаем то же самое и на Олимпиаде», — говорил Илья Ковальчук.

«Два жирных куска одной рукой не ухватишь»

Но вопросы к тренерскому штабу всё равно возникали. Перед Берном Вячеслав Быков и Игорь Захаркин сложили с себя полномочия в ЦСКА вроде как для того, чтобы в олимпийский сезон полностью сосредоточиться на сборной. Но сразу после победы тренерский дуэт подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Их логика была понятна – ЦСКА тогда даже близко не был похож на грозную машину, а Уфа метила в чемпионы. Когда ещё выпадет такой шанс?



Большинство экспертов сходилось во мнении, что совмещение должностей до добра не доведёт и предостерегали через прессу Быкова и Захаркина о том, что у них не хватит ни времени, ни сил работать на два фронта.



«Совмещение вполне допустимо, но только не в олимпийском сезоне. В год Белых игр наставник главной команды страны, с моей точки зрения, обязательно должен быть освобождённым. Выполнить все задачи разом почти невозможно. Главной проблемой может стать эмоциональный фактор. Я через всё это проходил, поэтому говорю – нет, даже предупреждаю – со знанием дела. Ситуация у Быкова и Захаркина даже ещё более напряженная, чем была у меня, потому что от них в Уфе будут ждать только первого места. Смогут ли они придумать рецепт победы сразу на двух-трёх фронтах?» – говорил Владимир Крикунов ещё в сентябре 2009-го.

Вторил ему и Сергей Михалёв: «Меня всегда учили, что два жирных куска одной рукой не ухватишь. Ответственность на двух фронтах – перед всей страной и отдельно перед республикой – невероятная психологическая нагрузка. Не секрет, для чего тандем Быков – Захаркин был приглашен в Уфу. От сборной в Ванкувере тоже будут ждать только победы. Идеально, без осечек пройти марафонскую дистанцию вряд ли удастся».



«Сборную Хиддинка лелеют, боготворят… И мы к этому присоединяемся. Футболисты достойны любви и уважения. Хоккеисты же 15 лет не могли выиграть золото. Теперь победы пришли, игроки получают звания заслуженных мастеров. Но нас гнобят. Зачем, я хочу понять? Чтобы вернуться в прошлое? Назовите того, кто не хочет выиграть всё. Может, наши предшественники, нас критикующие, господа Крикунов и Михалёв, расставляли приоритеты? Жертвовали одним турниром в угоду другому?» — отвечал критикам Быков на страницах «Советского спорта».



Не поддерживали идею совмещения и в КХЛ, но лига не могла тягаться с тренерами-триумфаторами, вернувшими веру в российский хоккей. А ФХР и вовсе не могла на это повлиять – в контракте тренеров не было никаких пунктов о запрете на работу в клубе.

«Нам остаётся только ждать результата Олимпиады»

«Решение-то принято. Машина запущена. Говорить о правомерности или неправомерности такого назначения не хотелось бы. Уже поздно. Надо думать только об Олимпийских играх и о победе на них. Я сам в своё время совмещал посты и могу откровенно заявить, что тренер национальной сборной – это не просто тренер. Он должен охватывать весь хоккей от самых маленьких до взрослых, он должен думать и о преемственности. Он должен проводить семинары, летать за океан и просматривать в деле энхаэловцев. Но если Быков говорит, что готов к совмещению и ему так лучше, – это его решение. И нам остаётся только его принять и ждать результата Олимпиады», – подытоживал Владимир Юрзинов-старший, когда до Игр оставалось три месяца.



У тренерского дуэта фактически не было никаких помощников (если, конечно, не считать таковым Владислава Третьяка, который осенью 2009-го формально занял должность генменеджера сборной, но фактически состав не формировал). Они не ездили на просмотр игроков в НХЛ (хотя им предлагали организовать такие поездки, и не раз), были погружены в дела «Салавата Юлаева» и параллельно со всем этим отвлекались и на конфликты. Например, с Сергеем Зубовым, который сначала не приехал в сборную на Евротур, а затем отказался ехать в Ванкувер в качестве запасного. Или с Алексеем Яшиным, который, наоборот, хотел сыграть за сборную, но «не подошёл по энергетике». Или с тренером СКА Барри Смитом.

Быков против Смита

Особенно в прессе все переживали из-за Зубова, который за сборную не играл с Кубка мира 1996 года. Даже в 39 лет он был с запасом лучшим защитником КХЛ – пусть не таким быстрым, как прочие, но с феноменальным пониманием игры и видением площадки.



Но в целом, несмотря на все сомнения, надежды в отношении сборной были самые смелые – в Ванкувер мы ехали только за золотом. Правда, эксперты в унисон добавляли, что выводы о правильности тренерских решений и силе команды можно будет делать только по результатам Игр. Результаты оказались плачевными – Россия не просто не вышла в полуфинал (впервые в истории), но была разбита в пух и прах «гориллами, выскочивших из клетки». Оказалось, что чемпионаты мира и близко не стоят рядом с Олимпиадой.

Гимаев: состав сборной идеален

«О НХЛ они знали только заочно, ориентировались на свои же успехи на ЧМ. Это путь в никуда»

Быков мужественно держался на пресс-конференции и просил закидывать камнями не игроков, а его самого. Естественно, после 25 февраля тревожные вопросы зазвучали с новой силой. Прибавились и новые, например, о том, что Быков и Захаркин никого к управлению сборной не подпускали – даже Третьяк, отвечавший за вратарей, не имел права голоса. Других помощников у них отродясь не было. И в итоге против Канады им двоим противостояли сразу четверо главных тренеров клубов НХЛ – Бэбкок, Рафф, Хичкок и Лемэр.

Шарлатаны Взгляды на провал российских хоккеистов разнятся по всей стране. Некоторые солидарны с Максимом Лебедевым, а некоторые - с очень критическим взглядом Павла Стрижевского.

Жёстко по этому поводу высказался Виктор Тихонов: «Мы думали, что у нас лучшая в мире атака, но кто её видел в игре с канадцами? Всех перекрыли — и Овечкина, и Ковальчука, и Малкина. Именно потому, что проанализировали их действия и нашли противоядие. Штаб у канадцев очень компетентный. У нас же тренерский дуэт узурпировал власть в сборной и никого больше не подпускает. Даже генерального менеджера, который занимался бы только проблемами сборной, в Ванкувере не было. Быков и Захаркин работают в тандеме, не успевая порой справляться со всеми проблемами», — говорил Тихонов «Газете.ру».

Вячеслав Быков и Игорь Захаркин в Ванкувере Фото: РИА Новости

Задавались вопросы о самоуспокоенности после двух побед на чемпионатах мира и о том, что в сборной России некому было заниматься скаутингом и вести работу по формированию состава. Лаконично и жёстко прошёлся по тренерскому штабу Игорь Ларионов. «Ошибка наших тренеров заключается в том, что они знали о хоккее НХЛ только заочно, ориентировались на свои же успехи, достигнутые на чемпионатах мира. Это путь в никуда», — заявил он «Спорт-экспрессу».

Игроки и тренеры противоречили друг другу, говоря о подготовке к матчам. Быков и Захаркин рассказывали, что тщательно изучали всех соперников, проводили длительные разборы перед играми, показывали видеонарезки. Игроки либо отмалчивались, либо прямо заявляли, что информации по сопернику не хватало. Правда, всегда уточняли, что тренерский штаб набил шишки и готов идти вперёд, к Сочи.



«Считаю, что два тренера – это очень мало. И не могу понять, почему нельзя было их число увеличить? Знаете, для меня это был, можно сказать, первый опыт работы с таким вот усечённым тренерским составом. И порой просто элементарно не хватало нужной информации. Но Быков с Захаркиным выиграли два чемпионата мира, поэтому у нас решили, что от добра добра не ищут, и не стали ничего менять. Вот только оказалось, что Олимпиада – это турнир, который по своему уровню намного выше чемпионатов мира.

Россия — Канада в 1/4 финала Ванкувера-2010 Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Конечно, тренерский штаб нужно было расширять. Почти все сборные на Олимпийских играх использовали эту практику. А у канадцев вообще было множество людей, которые наверху конспектировали все нюансы, а затем раскладывали всё команде по полочкам. Мы, конечно, смотрели видео, разбирали игру соперника. Но то, как это делают в Северной Америке и в России, – очень большая разница. В этом плане мы от канадцев отстали. Но всё равно, думаю, мы движемся в этом плане вперёд. Тем более что Быков – молодой тренер, мне кажется, он обязательно сделает правильные выводы», — говорил Евгений Малкин.

Ковальчук: Быков с Захаркиным должны готовить сборную к Сочи

«Люди должны задуматься о переменах, которые могут пойти на пользу»

Были вопросы и по составу и по «коучингу»: «На мой взгляд, надо было играть в шесть защитников – так, как это сделали канадцы. И постоянно менять, менять, просто ставить тройки против других троек, потому что соперник специально поставил тройку, чтобы «выключить» Овечкина и Ковальчука, чтобы не давать им играть. Они готовились к этому, знали, что это будет такое. После третьего гола надо было менять голкипера, хоть Набоков и очень хороший вратарь, я с ним играл и ему доверяю, но просто бывает, когда игра не задалась, неважно, вратаря или игрока.



Думаю, может быть, Слава и сам растерялся, ведь он молодой ещё тренер, только начал. У него, конечно, есть опыт, он выиграл два чемпионата мира, но это была Олимпиада, это другие игры вообще. Мне кажется, он будет учиться на своих ошибках, его никто не выгонит хотя бы потому, что у нас других достойных отечественных тренеров в стране нет», – говорил прославленный защитник Дарюс Каспарайтис в эфире радио «Зенит».

Каспарайтис: я никогда не был согласен с селекцией Быкова

О совмещении тоже вспоминали: «Это моё личное мнение, но я считаю, что очень тяжело совмещать работу в сборной и клубе, одновременно следить за событиями в КХЛ и за океаном, формируя при этом национальную команду из игроков двух разных лиг. Но этот вопрос уже больше относится к ФХР. Люди там должны задуматься о переменах, которые могут пойти на пользу», – говорил Малкин.



Нехватку опыта Быков с Захаркиным признали, но уже позже. Сразу после Ванкувера говорили, что были полностью готовы, проводили тщательные разборы всех соперников и предоставляли игрокам всю необходимую информацию… Просто не получилось.



«В полной мере ощутить тот энергетический импульс турнира и попасть в бешеный ритм Игр у нас – тренеров – не получилось. К сожалению, не хватило опыта! Турнир с участием лучших команд, в которых собраны сильнейшие хоккеисты, требует тщательнейшей подготовки к каждому матчу, особенно ментальной. К сожалению, к поединку с канадцами мы оказались не готовы, прежде всего, психологически. В том смысле, что мы были настолько уверены в себе, что просчитывали тактические варианты матча, не учитывая психологической составляющей противоборства. Не осознавая, что такое сборная Канады в Канаде во время плей-офф Олимпиады, когда каждая игра может стать последней на турнире», — признался Захаркин в этом году в интервью РИА «Новости».



Быкова и Захаркина не линчевали сразу после Олимпиады, но после провального ЧМ-2011 выгнали с треском. Тренеры и сами признавались, что после тяжёлого сезона в «Салавате», который стал обладателем Кубка Гагарина, сил и времени на национальную команду не хватило.



После этого в сборной временно завязали с совместительством – главным тренером стал Зинэтула Билялетдинов, которому пришлось ради национальной команды покинуть «Ак Барс». В штабе появится много помощников и генеральный менеджер. Но результат в Сочи-2014 будет ровно таким же, как в Ванкувере. Разве что без разгромов.