До 15 лет играл во дворе, но стал лидером сборной СССР. Каким хоккеистом был Билялетдинов

Зинэтула Билялетдинов – один из самых успешных советских и российских хоккейных деятелей. Москвич по рождению и татарин по национальности, за свою игровую и тренерскую карьеру Билялетдинов оставил значительный след в истории двух клубов – «Динамо» и «Ак Барса». Три победы в розыгрыше Кубка Гагарина с казанской командой наиболее свежи в памяти болельщиков, но стоит помнить, что первое золото для «Ак Барса» Билялетдинов добыл ещё в 2006 году, а свой дебютный титул в роли тренера завоевал в 2000-м, когда сделал родное «Динамо» чемпионом России.

В 2012 году Зинэтула Хайдярович привёл сборную России к победе на чемпионате мира, а началась его тренерская деятельность ещё в начале 90-х годов прошлого века. Тогда Билялетдинов начал работать в «Динамо» помощником Юрия Моисеева, а в 1993-м он первым из российских специалистов получил предложение попробовать себя в качестве тренера в НХЛ. С 1993 по 1997 годы Билялетдинов был ассистентом в клубе «Виннипег Джетс», который в 1996-м переехал в США и стал «Финиксом Койотс».



Какой из Билялетдинова получился тренер, мы все прекрасно знаем. А помните ли вы, каким Зинэтула Хайдярович был хоккеистом? Если забыли или не знали, то мы расскажем.

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Дворовый форвард с отличным катанием

Зинэтула Билялетдинов родился в Москве 13 марта 1955 года в семье работников советской промышленности. Его отец Хайдар, уроженец деревни Пица Сергачского района Нижегородской области, в послевоенные годы уехал в столицу на заработки и до самой пенсии работал на обувной фабрике «Красный богатырь». Мать будущего хоккеиста Наймя, с которой Хайдар Билялетдинов познакомился в Москве, после рождения троих детей трудилась уборщицей в цехах кондитерского завода «Красный октябрь».



Играть в хоккей маленький Зинэтула начал в дворовой команде, созданной бывшим футболистом киевского «Динамо» Аркадием Ларионовым – большим энтузиастом своего дела. Он умел увлечь мальчишек, вместе с ними строил хоккейную площадку, заливал лёд, доставал редкое по тем временам снаряжение, форму, обучал азам спорта. Билялетдинов был благодарным учеником, который быстро полюбил хоккей всем сердцем.



В составе этой дворовой команды Зинэтула, или Саша, как стали его называть из-за сложности произношения настоящего имени, стал победителем районных соревнований и призёром ежегодного турнира «Золотая шайба» в 1967 году. На этом соревновании его и заметили тренеры детской секции «Динамо» Станислав Петухов и Александр Квасников. Особенно наставникам понравилось катание 12-летнего паренька. Билялетдинова пригласили в «Динамо», но в секцию Зинэтула попал только через два года: в первый раз не решился записаться, посмотрев на тренировку сверстников – юные «профессионалы» показались скромному Саше небожителями, и он постеснялся показать на льду свои умения.



Из дворового в «организованный» хоккей Билялетдинов попал довольно поздно – в 15 лет. Поначалу он не отличался выдающимися способностями и значительно уступал более перспективным партнёрам по команде, но всего за два года Билялетдинову удалось дорасти до уровня команды мастеров. Недостаток врождённого таланта Зинэтула компенсировал колоссальным трудолюбием, высочайшей самоотдачей и беззаветной любовью к хоккею. Тренер Петухов отмечал: «Он выгодно отличался от сверстников хорошим катанием, спортивной злостью, неуступчивостью в борьбе».

«Семёныч, кого ты мне привёл?»

В 1971 году Билялетдинов, выступавший на позиции форварда, переквалифицировался в защитника. Станислав Петухов разглядел в нём талант оборонца на международном турнире в Польше, куда приехал сыграть юниорский состав «Динамо». Уж больно хорошо у Зинэтулы получалось отбирать шайбу и сдерживать натиск соперников. А затем у бело-голубых из-за травм вылетело несколько основных защитников, и Петухов решил попробовать в этой роли Билялетдинова. Тот отнёсся к этому зигзагу судьбы спокойно и с удовольствием стал осваивать новое амплуа – работать над катанием спиной вперёд, ловлей шайбы на себя, силовой борьбой, щелчками с дальней дистанции.



Уже в 1972 году 17-летнего динамовца Зинэтулу с подачи Петухова стали приглашать на тренировки в главную команду. В то время наставником «Динамо» был легендарный Аркадий Чернышёв, которому помогал Виталий



Давыдов – знаменитый защитник бело-голубых и сборной СССР, только что закончивший игровую карьеру.



«Я был помощником Аркадия Ивановича Чернышева, тогда в Москве льда не хватало, и мы поехали на двухнедельные сборы в Электросталь. Перед этим Станислав Афанасьевич Петухов обратился ко мне: «Скажи Чернышёву, может быть, он возьмёт у меня одного игрочка, такой боевой, цепкий, не играет, а рвет и мечет». Я: «Ну конечно!». Доложил Аркадию Ивановичу, мы Зинэтулу взяли. Неделя проходит, Чернышёв приглашает меня к себе: «Семёныч, кого ты мне привел? Ну ты посмотри – ни туда, ни сюда!» — «Аркадий Иванович, — отвечаю. – У парня такое огромное желание, что, может, только поэтому у него не все и получается! Подождем еще.



Чем Билялетдинов не понравился Чернышёву? Он был высокого роста и при этом очень худой. Приехал в форме из ремесленного училища, такое впечатление было, что хронически недоедал. Тоненький, щупленький. «Аркадий Иванович, — добавил я еще тогда Чернышеву. – Давайте подкормим его». И к концу сбора нарисовалась уже совсем другая картина», — вспоминал Давыдов первые шаги Билялетдинова во взрослом хоккее.

Наставники. Часть 1. Аркадий Чернышёв Его имя высечено золотыми буквами в ряду выдающихся тренеров мира. Он из тех, с кем связано становление отечественного хоккея.

Зинэтуле крупно повезло с первыми тренерами в «Динамо». С одной стороны – Аркадий Чернышёв, блистательный психолог и тактик с колоссальным победным опытом, умевший раскрывать сильные стороны своих подопечных. С другой – знаменитый мастер силовой борьбы Давыдов. У Виталия Семёновича Билялетдинов научился многому – правильно занимать позицию, верно выбирать дистанцию и проводить жёсткие, точные силовые приёмы.

Великолепный динамовец и олимпийский чемпион

За московское «Динамо» в чемпионате СССР Зинэтула Билялетдинов дебютировал в сезоне-1973/1974 в матче с ленинградским СКА. Хоккеист вспоминал позже, что ужасно волновался и не запомнил даже деталей встречи. Но с мандражом Билялетдинов справился быстро: 18-летний защитник с ходу закрепился в основном составе «Динамо», а весной 1974-го выиграл с бело-голубыми свою первую медаль – бронзу союзного первенства.



За «Динамо» Билялетдинов в результате провёл 15 сезонов, с 1973 по 1988 год, сыграл 588 матчей, в которых набрал 151 (63+88) очко. Чемпионом СССР с бело-голубыми Зинэтуле стать не удалось, но он выиграл семь комплектов серебряных наград, шесть раз завоёвывал бронзу. Самым результативным для лидера динамовской обороны тех лет выдался сезон-1985/1986, в котором Билялетдинов забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач.

Зинэтула Биляледитнов и Владимир Юрзинов-старший Фото: РИА Новости

Удалось Зинэтуле стать и важным членом легендарной «Красной машины» Виктора Тихонова. В сборную СССР Билялетдинов попал ещё в 21 год при Борисе Кулагине, но первым международным турниром для защитника стал ЧМ-1978, на котором советской команде удалось прервать двухлетнюю гегемонию Чехословакии и вернуть золото мировых форумов в Страну Советов. Тогда Зинэтула выиграл свой первый серьёзный титул в карьере, а по итогам соревнования получил звание «Заслуженный мастер спорта СССР».

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Всего за сборную СССР Билялетдинов на чемпионатах мира и Олимпиадах сыграл 77 матчей и забросил 8 шайб. С советской командой защитник шесть раз стал победителем мировых форумов, выиграл золото зимних Игр в Сараево в 1984 году и Кубок Канады в 1981-м. В сборной Зинэтула чаще всего играл в паре с другим прославленным «динамовцем» и своим хорошим другом Василием Первухиным. Это была идеальная связка защитников: элегантный, техничный, тактически гибкий Первухин и силовой, жёсткий, великолепно бросающий от синей линии Билялетдинов здорово дополняли друг друга на площадке.

Зинэтула Билялетдинов и Василий Первухин держат оборону Фото: РИА Новости

Пара Билялетдинов – Первухин распалась в «Динамо» только в последние годы карьеры Зинэтулы. В клуб тогда пришёл молодой и перспективный защитник Михаил Татаринов и занял место Билялетдинова. Татаринов позже вспоминал, что из-за этого отношения у него с Зинэтулой Хайдаровичем не сложились. К тому же именно случайное столкновение с Билялетдиновым на тренировке в 1988 году привело к двойному перелому челюсти у Татаринова, из-за чего Михаил пропустил Олимпиаду в Калгари.

Его карьеру загубили карты, водка и «друзья». Татаринов — чемпион мира, сидевший в тюрьме С таким броском можно было долго забивать в НХЛ. Вместо этого хоккеист собрал полный букет вредных привычек.

Образцовый спортсмен с двумя дипломами

В 70-е и 80-е годы Билялетдинов был не только ведущим защитником советского хоккея, но ещё и образцовым спортсменом и порядочным, разносторонним человеком. Вот какие воспоминания остались о Билялетдинове-хоккеисте у его современников.

«Я с Биллом только на площадке общался, коротко и по делу. Потом уходили в раздевалку и шли каждый в свою сторону. Могу только вспомнить, что он очень надежным был. Работать над собой готов был до бесконечности. Получена команда сто раз отжаться. Иные отожмутся 70, особенно если тренер в их сторону не смотрит. А Билл – ровно сто. И ему неважно было, видит его в этот момент тренер или нет», — рассказывал Александр Голиков.



«Когда мы с Биллом на летних сборах ходили вечером в клуб, он не танцевал. Считал, не имеет на это права, поскольку у него есть невеста. Мы просто стояли у стены и смотрели, как танцуют другие. Вообще он и тогда казался намного старше нас всех и очень отличался от остальных ребят. Нас, кроме хоккея, ничего не занимало, а он интересовался всем, любой разговор мог поддержать», — вспоминал Василий Первухин.

Зинэтула Билялетдинов с женой и дочкой Фото: РИА Новости

«Даже в то время, когда он был совсем молодым, другим ребятам можно было брать с него пример. Что его отличало – повседневное трудолюбие, Сашу даже останавливали: «Не надо, подожди, отдохни». Он не поддавался. И кроссы бегал, и один на льду занимался. Это был человек, который хотел играть! Его любовь к хоккею постоянно заставляла работать и работать, чтобы быть лучшим.



Особенно хорош он был в отборе шайбы и в силовых приемах. Когда шайба пробрасывалась в нашу зону в угол, нападающий всегда запускал туда первым Билялетдинова, потому что он мог припечатать и сделать больно. И охрана пятачка, безусловно. Для силового защитника это – святое дело. Каким бы распрекрасным ты ни был, если вратарю из-под носа забивают гол, это не ошибка вратаря, это ошибка защитника! Кстати, хочу отдельно отметить, что Зинэтула умел потрясающе настраиваться на игру. Ему и тренер в этом был не нужен. Я видел, как он готовился к матчу: по разминке многое можно понять. Одно дело, когда парень разминается формально, вялыми движениями, а Зинэтула – чётко, резко, быстро», — это уже воспоминания Виталия Давыдова.

Фото: РИА Новости

Ещё во время игровой карьеры Зинэтула Билялетдинов получил два высших образования. В 1979 году он окончил Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры, а в 1982-м – факультет физического воспитания Московского областного педагогического института. К тренерской работе Зинэтула Хайдярович готовил себя долго, с 28 лет вёл дневник, в котором подробно описывал упражнения на занятиях в клубе и сборной СССР. Так что к завершению игровой карьеры в 1988-м году, Билялетдинов накопил солидный багаж знаний и практических навыков, которые стали отличным подспорьем в начале его тренерской деятельности.