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Каким хоккеистом был Зинэтула Билялетдинов, карьерная биография

Каким хоккеистом был Зинэтула Билялетдинов
Лев Лукин
До 15 лет играл во дворе, но стал лидером сборной СССР. Каким хоккеистом был Билялетдинов
Худощавый юноша, которого великий Чернышёв не хотел брать в «Динамо», со временем стал одним из самых жёстких защитников советского хоккея.
Хоккей 0

Зинэтула Билялетдинов – один из самых успешных советских и российских хоккейных деятелей. Москвич по рождению и татарин по национальности, за свою игровую и тренерскую карьеру Билялетдинов оставил значительный след в истории двух клубов – «Динамо» и «Ак Барса». Три победы в розыгрыше Кубка Гагарина с казанской командой наиболее свежи в памяти болельщиков, но стоит помнить, что первое золото для «Ак Барса» Билялетдинов добыл ещё в 2006 году, а свой дебютный титул в роли тренера завоевал в 2000-м, когда сделал родное «Динамо» чемпионом России.

В 2012 году Зинэтула Хайдярович привёл сборную России к победе на чемпионате мира, а началась его тренерская деятельность ещё в начале 90-х годов прошлого века. Тогда Билялетдинов начал работать в «Динамо» помощником Юрия Моисеева, а в 1993-м он первым из российских специалистов получил предложение попробовать себя в качестве тренера в НХЛ. С 1993 по 1997 годы Билялетдинов был ассистентом в клубе «Виннипег Джетс», который в 1996-м переехал в США и стал «Финиксом Койотс».

Какой из Билялетдинова получился тренер, мы все прекрасно знаем. А помните ли вы, каким Зинэтула Хайдярович был хоккеистом? Если забыли или не знали, то мы расскажем.

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Дворовый форвард с отличным катанием

Зинэтула Билялетдинов родился в Москве 13 марта 1955 года в семье работников советской промышленности. Его отец Хайдар, уроженец деревни Пица Сергачского района Нижегородской области, в послевоенные годы уехал в столицу на заработки и до самой пенсии работал на обувной фабрике «Красный богатырь». Мать будущего хоккеиста Наймя, с которой Хайдар Билялетдинов познакомился в Москве, после рождения троих детей трудилась уборщицей в цехах кондитерского завода «Красный октябрь».

Играть в хоккей маленький Зинэтула начал в дворовой команде, созданной бывшим футболистом киевского «Динамо» Аркадием Ларионовым – большим энтузиастом своего дела. Он умел увлечь мальчишек, вместе с ними строил хоккейную площадку, заливал лёд, доставал редкое по тем временам снаряжение, форму, обучал азам спорта. Билялетдинов был благодарным учеником, который быстро полюбил хоккей всем сердцем.

В составе этой дворовой команды Зинэтула, или Саша, как стали его называть из-за сложности произношения настоящего имени, стал победителем районных соревнований и призёром ежегодного турнира «Золотая шайба» в 1967 году. На этом соревновании его и заметили тренеры детской секции «Динамо» Станислав Петухов и Александр Квасников. Особенно наставникам понравилось катание 12-летнего паренька. Билялетдинова пригласили в «Динамо», но в секцию Зинэтула попал только через два года: в первый раз не решился записаться, посмотрев на тренировку сверстников – юные «профессионалы» показались скромному Саше небожителями, и он постеснялся показать на льду свои умения.

Из дворового в «организованный» хоккей Билялетдинов попал довольно поздно – в 15 лет. Поначалу он не отличался выдающимися способностями и значительно уступал более перспективным партнёрам по команде, но всего за два года Билялетдинову удалось дорасти до уровня команды мастеров. Недостаток врождённого таланта Зинэтула компенсировал колоссальным трудолюбием, высочайшей самоотдачей и беззаветной любовью к хоккею. Тренер Петухов отмечал: «Он выгодно отличался от сверстников хорошим катанием, спортивной злостью, неуступчивостью в борьбе».

«Семёныч, кого ты мне привёл?»

В 1971 году Билялетдинов, выступавший на позиции форварда, переквалифицировался в защитника. Станислав Петухов разглядел в нём талант оборонца на международном турнире в Польше, куда приехал сыграть юниорский состав «Динамо». Уж больно хорошо у Зинэтулы получалось отбирать шайбу и сдерживать натиск соперников. А затем у бело-голубых из-за травм вылетело несколько основных защитников, и Петухов решил попробовать в этой роли Билялетдинова. Тот отнёсся к этому зигзагу судьбы спокойно и с удовольствием стал осваивать новое амплуа – работать над катанием спиной вперёд, ловлей шайбы на себя, силовой борьбой, щелчками с дальней дистанции.

Уже в 1972 году 17-летнего динамовца Зинэтулу с подачи Петухова стали приглашать на тренировки в главную команду. В то время наставником «Динамо» был легендарный Аркадий Чернышёв, которому помогал Виталий

Давыдов – знаменитый защитник бело-голубых и сборной СССР, только что закончивший игровую карьеру.

«Я был помощником Аркадия Ивановича Чернышева, тогда в Москве льда не хватало, и мы поехали на двухнедельные сборы в Электросталь. Перед этим Станислав Афанасьевич Петухов обратился ко мне: «Скажи Чернышёву, может быть, он возьмёт у меня одного игрочка, такой боевой, цепкий, не играет, а рвет и мечет». Я: «Ну конечно!». Доложил Аркадию Ивановичу, мы Зинэтулу взяли. Неделя проходит, Чернышёв приглашает меня к себе: «Семёныч, кого ты мне привел? Ну ты посмотри – ни туда, ни сюда!» — «Аркадий Иванович, — отвечаю. – У парня такое огромное желание, что, может, только поэтому у него не все и получается! Подождем еще.

Чем Билялетдинов не понравился Чернышёву? Он был высокого роста и при этом очень худой. Приехал в форме из ремесленного училища, такое впечатление было, что хронически недоедал. Тоненький, щупленький. «Аркадий Иванович, — добавил я еще тогда Чернышеву. – Давайте подкормим его». И к концу сбора нарисовалась уже совсем другая картина», — вспоминал Давыдов первые шаги Билялетдинова во взрослом хоккее.

Наставники. Часть 1. Аркадий Чернышёв
Его имя высечено золотыми буквами в ряду выдающихся тренеров мира. Он из тех, с кем связано становление отечественного хоккея.

Зинэтуле крупно повезло с первыми тренерами в «Динамо». С одной стороны – Аркадий Чернышёв, блистательный психолог и тактик с колоссальным победным опытом, умевший раскрывать сильные стороны своих подопечных. С другой – знаменитый мастер силовой борьбы Давыдов. У Виталия Семёновича Билялетдинов научился многому – правильно занимать позицию, верно выбирать дистанцию и проводить жёсткие, точные силовые приёмы.

Великолепный динамовец и олимпийский чемпион

За московское «Динамо» в чемпионате СССР Зинэтула Билялетдинов дебютировал в сезоне-1973/1974 в матче с ленинградским СКА. Хоккеист вспоминал позже, что ужасно волновался и не запомнил даже деталей встречи. Но с мандражом Билялетдинов справился быстро: 18-летний защитник с ходу закрепился в основном составе «Динамо», а весной 1974-го выиграл с бело-голубыми свою первую медаль – бронзу союзного первенства.

За «Динамо» Билялетдинов в результате провёл 15 сезонов, с 1973 по 1988 год, сыграл 588 матчей, в которых набрал 151 (63+88) очко. Чемпионом СССР с бело-голубыми Зинэтуле стать не удалось, но он выиграл семь комплектов серебряных наград, шесть раз завоёвывал бронзу. Самым результативным для лидера динамовской обороны тех лет выдался сезон-1985/1986, в котором Билялетдинов забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач.

Зинэтула Биляледитнов и Владимир Юрзинов-старший

Зинэтула Биляледитнов и Владимир Юрзинов-старший

Фото: РИА Новости

Удалось Зинэтуле стать и важным членом легендарной «Красной машины» Виктора Тихонова. В сборную СССР Билялетдинов попал ещё в 21 год при Борисе Кулагине, но первым международным турниром для защитника стал ЧМ-1978, на котором советской команде удалось прервать двухлетнюю гегемонию Чехословакии и вернуть золото мировых форумов в Страну Советов. Тогда Зинэтула выиграл свой первый серьёзный титул в карьере, а по итогам соревнования получил звание «Заслуженный мастер спорта СССР».

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Если бы не ветеранское звено Михайлов — Петров — Харламов, золото досталось бы чехословакам.

Всего за сборную СССР Билялетдинов на чемпионатах мира и Олимпиадах сыграл 77 матчей и забросил 8 шайб. С советской командой защитник шесть раз стал победителем мировых форумов, выиграл золото зимних Игр в Сараево в 1984 году и Кубок Канады в 1981-м. В сборной Зинэтула чаще всего играл в паре с другим прославленным «динамовцем» и своим хорошим другом Василием Первухиным. Это была идеальная связка защитников: элегантный, техничный, тактически гибкий Первухин и силовой, жёсткий, великолепно бросающий от синей линии Билялетдинов здорово дополняли друг друга на площадке.

Зинэтула Билялетдинов и Василий Первухин держат оборону

Зинэтула Билялетдинов и Василий Первухин держат оборону

Фото: РИА Новости

Пара Билялетдинов – Первухин распалась в «Динамо» только в последние годы карьеры Зинэтулы. В клуб тогда пришёл молодой и перспективный защитник Михаил Татаринов и занял место Билялетдинова. Татаринов позже вспоминал, что из-за этого отношения у него с Зинэтулой Хайдаровичем не сложились. К тому же именно случайное столкновение с Билялетдиновым на тренировке в 1988 году привело к двойному перелому челюсти у Татаринова, из-за чего Михаил пропустил Олимпиаду в Калгари.

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С таким броском можно было долго забивать в НХЛ. Вместо этого хоккеист собрал полный букет вредных привычек.

Образцовый спортсмен с двумя дипломами

В 70-е и 80-е годы Билялетдинов был не только ведущим защитником советского хоккея, но ещё и образцовым спортсменом и порядочным, разносторонним человеком. Вот какие воспоминания остались о Билялетдинове-хоккеисте у его современников.

«Я с Биллом только на площадке общался, коротко и по делу. Потом уходили в раздевалку и шли каждый в свою сторону. Могу только вспомнить, что он очень надежным был. Работать над собой готов был до бесконечности. Получена команда сто раз отжаться. Иные отожмутся 70, особенно если тренер в их сторону не смотрит. А Билл – ровно сто. И ему неважно было, видит его в этот момент тренер или нет», — рассказывал Александр Голиков.

«Когда мы с Биллом на летних сборах ходили вечером в клуб, он не танцевал. Считал, не имеет на это права, поскольку у него есть невеста. Мы просто стояли у стены и смотрели, как танцуют другие. Вообще он и тогда казался намного старше нас всех и очень отличался от остальных ребят. Нас, кроме хоккея, ничего не занимало, а он интересовался всем, любой разговор мог поддержать», — вспоминал Василий Первухин.

Зинэтула Билялетдинов с женой и дочкой

Зинэтула Билялетдинов с женой и дочкой

Фото: РИА Новости

«Даже в то время, когда он был совсем молодым, другим ребятам можно было брать с него пример. Что его отличало – повседневное трудолюбие, Сашу даже останавливали: «Не надо, подожди, отдохни». Он не поддавался. И кроссы бегал, и один на льду занимался. Это был человек, который хотел играть! Его любовь к хоккею постоянно заставляла работать и работать, чтобы быть лучшим.

Особенно хорош он был в отборе шайбы и в силовых приемах. Когда шайба пробрасывалась в нашу зону в угол, нападающий всегда запускал туда первым Билялетдинова, потому что он мог припечатать и сделать больно. И охрана пятачка, безусловно. Для силового защитника это – святое дело. Каким бы распрекрасным ты ни был, если вратарю из-под носа забивают гол, это не ошибка вратаря, это ошибка защитника! Кстати, хочу отдельно отметить, что Зинэтула умел потрясающе настраиваться на игру. Ему и тренер в этом был не нужен. Я видел, как он готовился к матчу: по разминке многое можно понять. Одно дело, когда парень разминается формально, вялыми движениями, а Зинэтула – чётко, резко, быстро», — это уже воспоминания Виталия Давыдова.

Фото: РИА Новости

Ещё во время игровой карьеры Зинэтула Билялетдинов получил два высших образования. В 1979 году он окончил Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры, а в 1982-м – факультет физического воспитания Московского областного педагогического института. К тренерской работе Зинэтула Хайдярович готовил себя долго, с 28 лет вёл дневник, в котором подробно описывал упражнения на занятиях в клубе и сборной СССР. Так что к завершению игровой карьеры в 1988-м году, Билялетдинов накопил солидный багаж знаний и практических навыков, которые стали отличным подспорьем в начале его тренерской деятельности.

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