«Яшкин – хороший приятель. Друзей в жизни очень мало». Большое интервью с Шипачёвым

33-летний капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв – лучший ассистент и бомбардир прошлого сезона КХЛ, а также самый ценный хоккеист по версии игроков лиги. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» центральный нападающий бело-голубых рассказал о работе с Владимиром Крикуновым, «химии» в звене с Дмитрием Яшкиным, сорвавшемся чемпионате мира в Швейцарии и возможном новом контракте с динамовцами. Нынешнее соглашение Вадима с «Динамо» будет действовать ещё сезон. Вспомнил Шипачёв и про победный для себя и сборной России чемпионат мира в Минске в 2014 году.

«У Миронова на изоляции бригада что надо! Наверное, съели всё, что можно было съесть»

— Как проходит ваша самоизоляция?

— Два месяца находился у себя в доме в Вологодской области, а сейчас приехал в Москву.



— Устали?

— Конечно, тяжеловато психологически. Сидишь на самоизоляции, особо никуда не выходишь. Разве что до магазина доехал.



— Тем более с детьми. Здесь накладывается дополнительная осторожность.

— Да. С нами на даче были и дети, и родители.



— Хочется приступить к занятиям?

— Я поддерживал физическую форму. В лесу людей нет, можно делать пробежки, заниматься кардио. Иногда, правда, выбежишь, а тут сразу дождь польёт. Приходится бежать обратно домой (смеётся). Пресс тоже делал, приседания, выпады. Иногда выходил на прогулку, катался с дочкой на велосипеде. Конечно, хочется на лёд. Два месяца не катались. Достаточно отдохнули, пора и поработать.

— К баллонам Владимира Крикунова готовы?

— Он же сперва даёт нам недельку вкатиться. Только потом начинаются баллоны. Так что, думаю, мы нормально будем к ним готовы.



— Защитник «Динамо» Андрей Миронов выкладывал видео с готовкой и призывал всех участвовать в кулинарных баттлах. Вы принимали участие?

— В баттлах участия не принимал, но готовкой тоже занимался. У нас на даче есть беседка, делали плов, вкусную шурпу, лагманчик. Пару раз отправлял фото и видео в соцсети, а Андрюха, я видел, каждый день что-то выкладывал. Я ему сказал: «Ты что, только кушаешь? У тебя такие порции, вернёшься к тренировкам с весом +10 килограммов».



— Он на изоляции с Сергеем Бойковым и Димой Вишневским.

— Да, у них там бригада что надо! Наверное, съели всё, что можно было съесть.

«Если я дурачок, пусть Шендерович в лицо мне это скажет, я тогда всё ему обосную» Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов ответил на критику в свой адрес и рассказал, откуда у него такая любовь к готовке.

«Штаб Знарка дал много полезного, в том числе заложил базу на будущее»

— Расстроились, что ЧМ-2020 в Швейцарии отменён? Вы были железным кандидатом на поездку.

— Сперва расстроился из-за того, что прервался плей-офф КХЛ. Мы прошли «Спартак», набрали неплохой ход. Впереди планировалось ещё одно дерби – с ЦСКА. Но сейчас уже чего загадывать, просто готовимся к следующему сезону. За чемпионат мира тоже обидно. Я в этом году неплохо играл, вызывали в сборную России, играл на Евротуре.



— Да уж, действительно обидно.

— Но главное – здоровье людей. Спортивные мероприятия уходят на второй план, когда такая серьёзная эпидемиологическая обстановка.



— Мы делали серию интервью о победных для России чемпионатах мира. В частности, Максим Сушинский рассказал про ЧМ-2008 в Квебеке, а Илья Брызгалов – про ЧМ-2009 в Берне. Вы выиграли ЧМ-2014 в Минске. Какие воспоминания?

— Да, в Минске у нас была очень хорошая команда. Много ребят приехало из НХЛ, сильный тренерский штаб. Удачно всё сложилось, мы выиграли все матчи и завоевали золотые медали. Сейчас много вспоминают о прошлых чемпионатах мира, часто это вижу в Интернете. Вот и до 2014 года добрались.



— На 9 мая у вас была интересная поездка на места воинской славы. Помните, как тогдашний генменеджер сборной России Андрей Сафронов и капитан Александр Овечкин стреляли из пулемёта?

— Помню эту поездку. Там, помимо пушек, были бронетранспортёры, на которых мы катались. Очень приятные и ностальгические воспоминания. Всё было круто.

Александр Овечкин стреляет из пулемёта Фото: photo.khl.ru

— Как работалось с Олегом Знарком и его помощником Харийсом Витолиньшем?

— Профессиональный тренерский дуэт. Они дали нам много полезного, в том числе заложили базу на будущее. Я до сих пор пользуюсь некоторыми заготовками Олега Валерьевича. Мне посчастливилось поработать с этим тренером и в сборной, и в клубе. Тренеры знали, кого с кем ставить, какие связки лучше сработают.



— Помните, с кем играли на чемпионате мира в Минске в одной тройке?

— Помню, что изначально у меня по краям были Саня Овечкин и Серёга Плотников. Потом тройки поменяли. Овечкин, например, играл в ударной связке с Витей Тихоновым, который в итоге стал лучшим бомбардиром мирового первенства.



— После второго матча группового этапа с финнами вы заработали дисквалификацию…

— Да, получил трёхматчевый штраф уже после игры. Мы играли в меньшинстве, нападающий соперника Пекка Йормакка ехал в средней зоне с шайбой, потом начал её оставлять. Получилось, что я применил силовой приём и случайно попал ему в голову. Посмотрели повтор видео, у меня там ещё рука поднялась вверх. Думали, что я специально ему засандалил, но это не так.

Шипачев дисквалифицирован на три матча чемпионата мира

— Даже несмотря на дисквалификацию, вы забросили три шайбы и отдали четыре результативные передачи.

— Да, это был мой первый чемпионат мира, когда я играл. Был в восторге, мне очень нравилось.

«Мне всё нравится в «Динамо». Надеюсь, договоримся о новом контракте»

— Для попадания в «Тройной золотой клуб» вам не хватает только Кубка Стэнли…

— Конечно, всегда хочется чего-то большего, но непонятно, как сложится твоя судьба. Поэтому многие ребята едут в НХЛ, мечтают играть и выигрывать там. Поживём-увидим, что будет дальше.



— Отток российских игроков за океан продолжается. Что можете сказать по этому поводу?

— Я всегда всем ребятам желаю удачи. У всех разные задачи. У кого-то это мечта, кто-то хочет просто посмотреть, как там обстоят дела. Обязательно надо посмотреть, попробовать. Там реально профессиональный подход. Главное – попасть в хорошую организацию, которая поможет раскрыться. Я никогда никого не отговариваю. Наоборот, говорю, чтобы ехали и пробовали. Если не получится, то будешь понимать, что это не твоё. Просто если ты не попробуешь, то в будущем можешь себя за это не простить.



— Перейдём к «Динамо». В прессе активно пишут про вероятное возвращение в клуб Дмитрия Кагарлицкого. Ждёте этого трансфера и воссоединения связки форвардов Шипачёв – Кагарлицкий?

— Получилось, что мы с Димой играли вместе один год в «Динамо». Мне с ним нравилось играть, он большой профессионал. Будет классно, если Кагарлицкий окажется в «Динамо». Остался Димка Яшкин, теперь нам нужен праворукий нападающий.

Кагарлицкий и Шипачёв снова вместе в «Динамо». Что стоит за главным обменом межсезонья? В распоряжении Владимира Крикунова будет потенциально лучшее звено в КХЛ. Почему в СКА пошли на усиление прямого конкурента?

— Понимали, что шведский форвард Андре Петерссон покинет «Динамо»?

— Говорили об этом давно, слухи постоянно ходили. Потом объявили официально. Значит, он решил, что ему будет лучше в «Локомотиве». Думаю, что он обсуждал все условия со своей семьёй, какие-то финансовые моменты тоже могли сказаться. Плюс в «Локомотиве» тренер, с которым он раньше работал (Андрей Скабелка – Прим. «Чемпионата»). Человек выбрал свой путь, это его право. У нас он здорово играл, помог «Динамо». Не могу сказать про этого человека ничего плохого.



— Знаете, что динамовцы подписали контракт с другим шведом, центральным нападающим и двукратным чемпионом мира Оскаром Линдбергом?

— Да, считаю, что это хороший трансфер. Я пересекался с этим хоккеистом в «Вегасе». Видно, что Оскар – обученный парень, хорошо катается. Хотя, все шведы хорошо катаются. Думаю, что он нам поможет.



— У «Динамо» собирается очень мощная команда. Согласны с такими утверждениями?

— В том году мы сыграли хорошо, но загадывать пока нельзя. И первая пятёрка здорово выглядела, и всё остальная команда. Новый сезон – новые люди. Нужно будет со всеми притереться, найти «химию». Личные достижения отложим на второй план, главное – командные задачи.



— У Крикунова в этом плане не забалуешь.

— У Владимира Васильевича из года в год сильная предсезонка, а дальше он нас немножко отпускает. Бывают паузы, бывает увеличение нагрузок, но физически команда себя чувствует нормально. Это большой плюс для нас.

— У вас ещё год контракта с «Динамо». О будущем соглашении уже думали?

— Мне всё нравится в «Динамо», меня здесь всё устраивает. Я получаю много игрового времени, хочу здорово сыграть следующий сезон и надеюсь, что мы с клубом договоримся о продлении контракта. На какой срок – не знаю. Зависит от игры. Буду хорошо играть – продлят, буду плохо играть – не захотят продлевать (смеётся).

«Польщён, что ребята проголосовали за меня. Я проголосовал за Серёгу Мозякина»

— Приятно, что по версии хоккеистов КХЛ вы – лучший игрок прошлого сезона?

— Я очень рад, что ребята проголосовали за меня. Если честно, то был немножко удивлён и польщён.



— За кого сами голосовали?

— Я проголосовал за Серёгу Мозякина. Мне нравится, как он играет. Побил все рекорды в своём юном возрасте (смеётся). Очень уверенно смотрится!



— Сама лига признала MVP сезона вашего одноклубника Дмитрия Яшкина. Некоторые эксперты и ветераны недовольны таким выбором. Считают, что первым должен быть Шипачёв.

— У меня нет никакой обиды. Моё дело в хоккей выходить играть. Выбирает комиссия, которая смотрит статистические факты, принимает решение на их основе.

Яшкин признан самым ценным игроком сезона в КХЛ, Билялов — лучший вратарь

— Просто акцент делается на то, что без такого крутого центра, как Шипачёв, у Яшкина не было бы такого результата.

— Дима – сильный спортсмен, много поигравший в НХЛ. Приятно играть рядом с обученными хоккеистами. У него хорошие габариты, классный бросок. Самое главное – это общение. Чем больше ты общаешься, даже на повседневные темы, тем лучше. Нужно разбирать большинство, меньшинство, помогать друг другу. Владимир Васильевич Крикунов всегда говорит: «Ребята, больше разговаривайте!». Весь тренерский штаб постоянно нам напоминает, что будете молчать – ничего хорошего из этого не выйдет.



— С Яшкиным вы дружите семьями?

— Жёны у нас общаются, переписываются. Мы с Димкой тоже хорошо общаемся, много времени проводим в поездках. Но близких друзей в жизни бывает не так много. Я бы назвал Диму хорошим приятелем, с которым приятно проводить время. Друзей, повторюсь, в жизни очень мало. Мы с Димой классно ладим, и я рад, что он подписал новый двухлетний контракт с «Динамо». Это большой плюс для команды. Для Яшкина это тоже серьёзный шаг. Были варианты с НХЛ, но он решил остаться. Думаю, будет радовать нас своей игрой.



— Новому контракту Яшкина не помешал даже жёсткий потолок зарплат.

— Да, в этом плане всё хорошо. Вроде, всех, кого хотели, в клубе подписали. Сейчас ещё жду, что решат вопрос с Димкой Кагарлицким. Но надо понимать, что когда всё отлично на бумаге – это одно. Нам нужно приложить максимум усилий на льду и много тренироваться. Ведь наша задача – борьба за Кубок Гагарина.