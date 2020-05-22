Золотой дебют Билялетдинова и фантастический Малкин. Каким был ЧМ-2012

После успеха в Берне-2009 сборную России постигла череда неудач. Первой из них стала провальная Олимпиада-2010 в Ванкувере, а весной того же года российская команда не смогла выиграть золото на чемпионате мира в Кёльне, хотя состав у подопечных Быкова и Захаркина был по максимуму наполнен игроками из НХЛ.



В 2011 году россияне не смогли взять даже бронзу, проиграв сначала в полуфинале, а затем в матче за третье место. Всё это привело к тому, что в 2012 году на чемпионат мира привёз другой главный тренер — Зинэтула Билялетдинов.

Трудный старт Билялетдинова

Впервые мировой чемпионат прошёл в двух странах — Финляндии и Швеции. Формула турнира снова претерпела изменения. Предварительный и квалификационный этапы чемпионата мира были объединены, а утешительный этап упразднён. Раньше на предварительном этапе 16 сборных были разделены на 4 группы по 4 сборные. Теперь же команды были разделены на 2 группы по 8 сборных, где каждая каждый играл с каждым. За счёт этого групповой этап несколько растянулся во времени, но дал возможность ИИХФ «собрать сливки» с аудитории, соскучившейся по международному большому хоккею.



В первом матче на турнире россияне не без труда обыграли сборную Латвии (5:2). Первый период оказался проигран в результате пропущенной шайбы от Микса Индрашиса, но затем пошла игра у Евгения Малкина, голевой дубль которого внёс перелом в ход игры. В целом Малкин великолепно смотрелся на том турнире и заслуженно выиграл титул MVP, а к матчам плей-офф к нему в компанию подъехали ещё две энхаэловские звезды — Александр Овечкин и Александр Сёмин.

«Об НХЛ они знали только заочно, ориентировались на свои успехи на ЧМ. Это путь в никуда» Быков и Захаркин перед Ванкувером выиграли два ЧМ, но перед Олимпиадой к ним всё равно были вопросы. После – ещё больше.

Во второй игре с неуступчивой Норвегией тоже пришлось повозиться (4:2), а победный гол организовала связка Малкина и Николая Кулёмина. Матч с Германией, проходивший 8 мая, сборная России по понятным причинам проиграть не имела права, но победа получилась крайне непростой (2:0). Голкипер Семён Варламов отразил все 30 бросков по своим воротам, а решающим стал первый гол в матче, забитый Николаем Жердевым за 9 секунд до первого перерыва.



«Перестал беспокоиться за исход матча только после того, как забили второй гол. Хотя и потом из-за удалений случались моменты, заставлявшие волноваться», — признался Билялетдинов.

Сетка плей-офф победного ЧМ-2012

Ад для Канады

После выигрыша у немцев дела у российской команды пошли более уверенно и быстро. Шведы были обыграны неожиданно крупно (7:3, хет-трик Малкина), чехи — уверенно (2:0, гол Пережогина на 24-й секунде матча), а на итальянцах (4:0) и датчанах (3:1) наши откровенно сберегли силы.



В итоге сборная России заняла на групповом этапе первое место в группе, одержав 7 побед в 7 матчах и на три очка опередила ближайшего преследователя — команду Швеции. В параллельной группе первенствовали канадцы, которые один раз проиграли в овертайме сборной США (4:5 ОТ).



В 1/4 финала подопечным Билялетдинова досталась в соперники Норвегия, которая сопротивлялась на протяжении 40 минут, но не смогла устоять в концовке. Третий период начался при счёте 2:2, но уже на первой минуте отрезка защитник-домосед Алексей Емелин забросил решающую шайбу, а чуть позже его поддержали Николай Жердев и Илья Никулин (5:2). Свои первые очки на турнире набрали Овечкин и Сёмин, а Евгений Кузнецов сыграл неудачно и во втором периоде угодил в запас.

До 15 лет играл во дворе, но стал лидером сборной СССР. Каким хоккеистом был Билялетдинов Худощавый юноша, которого великий Чернышёв не хотел брать в «Динамо», со временем стал одним из самых жёстких защитников советского хоккея.

В параллельном четвертьфинале грянула сенсация: сборная Словакии обыграла канадцев (3:2). К середине первой двадцатиминутки Копецки и Шатан по разу пробили голкипера «кленовых» Кэма Уорда, но затем Канада забросила три шайбы подряд, и исход матча решился за три минуты до конца, когда забил Михал Гандзуш, реализовав удаление Гецлафа.



«Чувствую себя сейчас, как в аду. Понимаю, что моя команда проиграла во многом из-за меня. Что касается эпизода с удалением, то я пытался атаковать соперника плечом. А словак сам бросался на меня. Но он просто меньше ростом. Думал, что прием был чистым, но арбитры в итоге решили, что я нарушил правила», — говорил после матча Райан Гецлаф.

Триумф Ковальчука, последнее золото Быкова и Захаркина. Каким был чемпионский Берн-2009 Команды-династии из сборной России не вышло, но две победы подряд над канадцами в финале стоят многого.

10 побед в 10 матчах

Полуфинал с финнами прошёл для сборной России достаточно спокойно. Ранний гол Нискалы не смутил наших хоккеистов, а наличие такого лидера, как Евгений Малкин, придало уверенности. Уральский форвард снова оформил хет-трик, его поддержали Овечкин, Кокарев и Широков (6:2).

«Мы забили быстрый гол, а потом что-то случилось. Мы пропустили одну, вторую шайбу и потеряли уверенность. У сборной России очень эффективное нападение, они забивали хорошие голы, прекрасно реализовывали большинство. Мы ничего не могли сделать. Что касается Малкина, то это — прекрасный игрок, но не думаю, что он один сделал игру. У сборной России прекрасно налажена командная игра», — признал после игры Юкка Ялонен, команда которого не смогла выиграть дома даже бронзу.



Фрагменты матча Россия — Финляндия вы можете посмотреть в YouTube.

Во втором полуфинале словаки продолжили творить сенсации и обыграли чехов (3:1), но на финальный поединок против наших сил у команды Владимира Вуйтека уже не хватило.



Первый период финального матча завершился вничью — на гол Здено Хары ответил Александр Сёмин, но на старте второго отрезка интрига была разрушена. Пережогин, Терещенко и тот же Сёмин создали комфортный отрыв, который позже закрепил Павел Дацюк, а точку в матче логично поставил Евгений Малкин (6:2).



«Мы сыграли неплохо, но во втором периоде сделали несколько ошибок. С такой командой, как Россия, этого нельзя допускать. Думаю, они выиграли заслуженно, это лучшая команда на турнире. У нас никто не ожидал такого результата. У нас вся страна живёт хоккеем, болельщики обязательно будут нас встречать. Для нас это как золото», — признал словацкий форвард Бранко Радивоевич.



Сборная России одержала на турнире 10 побед в 10 матчах и уверенно начала новый этап своей жизни с новым главным тренером. Однако через год россияне снова остались без медалей, поскольку в матче 1/4 финала команда Билелятдинова потерпела чувствительное поражение от американцев во счётом 3:8.