НХЛ собирается разыграть Кубок Стэнли — 2020. Какие пары мы увидим на старте плей-офф?

НХЛ не оставляет попыток довести до конца сезон-2019/2020, прерванный из-за пандемии коронавируса, и всерьёз планирует разыграть Кубок Стэнли в более-менее стандартном формате. Пока трудно сказать, будут все клубы проводить кубковые матчи на своих домашних стадиона или же лига определит несколько городов, которые примут матчи плей-офф. Также неясно, пустят ли на каком-либо этапе на арены зрителей, и если пустят, то в каком количестве. Сейчас спрогнозировать эти моменты невозможно и очевидно, что в НХЛ будут действовать по ситуации. Однако сам факт проведения розыгрыша Кубка Стэнли летом (или, может быть, в начале осени), похоже, на официальном уровне не ставится под сомнение.

По сообщениям авторитетных североамериканских СМИ, НХЛ намерена продлить действие истекающих контрактов хоккеистов до фактического окончания сезона, а телекомпания TSN уже опубликовала предварительный формат проведения плей-офф.

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Итак, по информации источника, регулярный чемпионат сезона-2019/2020, в котором клубам оставалось провести по 11-14 матчей, доигран не будет, зато количество участников плей-офф расширится до 24 команд. Это выглядит справедливо, так как команды, не попадавшие в плей-офф на момент остановки сезона, ещё могли изменить своё турнирное положение в лучшую сторону. Неправильно было бы лишать их шанса из-за отмены конца регулярки.

Планируется, что в плей-офф попадут по 12 команд из каждой конференции, проранжированные по проценту набранных очков в регулярном чемпионате. Тогда таблица НХЛ в преддверии кубковых матчей будет выглядеть следующим образом.

Восточная конференция

Место Команда Процент 1 «Бостон» 71,4 2 «Тампа» 65,7 3 «Вашингтон» 65,2 4 «Филадельфия» 64,5 5 «Питтсбург» 62,3 6 «Каролина» 59,6 7 «Айлендерс» 58,8 8 «Торонто» 57,9 9 «Коламбус» 57,9 10 «Флорида» 56,5 11 «Рейнджерс» 56,4 12 «Монреаль» 50,0

Западная конференция

Команда Место Процент 1 «Сент-Луис» 66,2 2 «Колорадо» 65,7 3 «Вегас» 60,6 4 «Даллас» 59,4 5 «Эдмонтон» 58,5 6 «Нэшвилл» 56,5 7 «Ванкувер» 56,5 8 «Калгари» 56,4 9 «Виннипег» 56,3 10 «Миннесота» 55,8 11 «Аризона» 52,9 12 «Чикаго» 51,4

Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три встречи. То есть «Бостон», «Тампа», «Вашингтон», «Филадельфия» на Востоке и «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас», «Даллас» на Западе проведут круговые мини-турниры, и эти матчи позволят этим клубам изменить номер посева в плей-офф.

Параллельно играм лидеров конференций остальные клубы проведут серии до трёх побед. Это будет своеобразный Play-In Round, в котором 5-я команда конференции сыграет с 12-й, 6-я – с 11-й, и так далее. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф, где их уже будут ждать первые четыре команды конференции, разыгравшие между собой номера посева. С этого момента розыгрыш Кубка Стэнли продолжится в привычном формате.

По сути, конец регулярки будет заменён предварительным раундом плей-офф. Рассказываем, какие пары мы можем увидеть на этой стадии.

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Восточная конференция

«Питтсбург» — «Монреаль»

Плей-ин раунд – отличный шанс попасть в розыгрыш Кубка Стэнли для тех команд, кто имел, по сути, лишь теоретическую возможность зацепиться за плей-офф, если бы регулярка завершалась в обычном режиме. Один из таких клубов – «Монреаль». «Канадиенс» примерно на 10 очков отставали как от третьего места Атлантического дивизиона, так и от зоны уайлд-кард на Востоке, и покрыть это расстояние за 11 матчей нестабильному «Монреалю» было бы весьма проблематично. Сейчас же задача подопечных Клода Жюльена существенно упростилась – выиграть серию до трёх побед, пусть и у серьёзного соперника, объективно легче, чем включать режим турбо в конце регулярки, при этом надеясь на изрядное количество осечек конкурентов.

«Питтсбург», конечно, будет фаворитом в этой серии. «Пингвинам» не хватило пары побед, чтобы забронировать себе место в плей-офф при новом формате, и теперь придётся доказывать свой класс в дополнительном раунде. Что ж, ресурсов у «Пингвинз» предостаточно, они по всем параметрам превосходят «Монреаль» на бумаге. Впрочем, мы прекрасно знаем, что в НХЛ возможна любая сенсация. Тем более что в этот раз, судя по всему, ни о каком преимуществе домашней площадки или факторе своих зрителей говорить не придётся. Все команды будут в абсолютно равных условиях, и это, безусловно, добавит интриги в розыгрыш Кубка Стэнли-2020.

«Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

У «Рейнджерс» и так были хорошие шансы на финише регулярки всё-таки заскочить в кубковую восьмёрку на Востоке, заняв одно из мест в зоне уайлд-кард. Теперь же для этого достаточно три раза обыграть «Каролину», которая, кстати, и находилась на одной из «бонусных» позиций. Выходит, что благодаря плей-ин заочная конкуренция «рейнджеров» и «ураганов» может просто перейти в личную разборку двух команд за место в плей-офф.

Эта серия точно получится весёлой и зрелищной, а вот назвать фаворита в ней я не берусь. Две молодые команды с ярчайшими исполнителями, любящие устраивать шоу в атаке, но часто забывающие про оборону, наверняка дадут несколько мощных концертов с непредсказуемым исходом. И их не должно смутить отсутствие зрителей на трибунах – хватит и внутреннего драйва. Ну а для российских поклонников НХЛ это противостояние, конечно, выльется в дуэль Артемия Панарина и Андрея Свечникова – главных лидеров «Рейнджерс» и «Каролины».

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«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида»

«Островитяне» в оставшейся части регулярки могли бы попытаться приблизиться к «Питтсбургу» (текущее третье место в Столичном дивизионе) либо обогнать «Каролину» или «Коламбус» в борьбе за позицию в зоне уайлд-кард. В любом случае за плей-офф подопечным Барри Тротца ещё пришлось бы сражаться. Так же как и «Флориде», которая в Атлантическом дивизионе на три очка отставала от идущего третьим «Торонто», но имела в запасе одну игру. Плотность в середине турнирной таблицы Востока вообще высока, вариантов окончательного распределения мест в розыгрыше Кубка Стэнли было немало, и перенос этих заочных разборок в плоскость укороченных серий плей-ин видится наиболее справедливым.

«Айлендерс» выглядят более организованной и сбалансированной командой, по сравнению с «Пантерз», но потенциал лидеров «Флориды» огромен, и в этой серии тоже трудно назвать фаворита. Многое в этом потенциальном противостоянии будет зависеть от голкипера «пантер» Сергея Бобровского, которому в нынешнем чемпионате доказывать нужно очень многое. Возможно, атмосфера кубковых сражений расшевелит одного из самых дорогих вратарей НХЛ, и мы наконец поймём, ради чего «Флорида» выписала Бобровскому такую зарплату.

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«Торонто» — «Коламбус»

«Листья» и «мундиры» на момент остановки сезона вообще имели одинаковое количество очков, но при этом «Торонто» точно выходил в плей-офф, как третья команда Атлантического дивизиона, а «Коламбус», прилично отставая от лидирующей тройки Столичной восьмёрки, рассчитывал, по сути, только на зону уайлд-кард. За неё «Блю Джекетс» конкурировали с «Айлендерс», «Рейнджерс», «Каролиной» и «Флоридой».

Теперь «Коламбусу» не нужно думать о многочисленных турнирных раскладах, а просто выигрывать укороченную серию у «Торонто». Попадание в плей-офф уже станет для «мундиров» отличным результатом, ведь после ухода из клуба в прошлое межсезонье Панарина и Бобровского в подопечных Джона Тортореллы особенно никто не верил. Но эта тренерская команда оказалась способной давать результат и без ярких лидеров. Пожалуй, в этой серии я бы поставил именно на «Коламбус», ведь «Торонто», обладая звёздным и дорогущим составом (особенно в атакующей линии), в последние годы неизменно доказывал, что кубковые матчи – это не стихия «листьев». Впрочем, «Мэйпл Лифс», как правило, проигрывали мощному «Бостону», а «Брюинз», при всём уважении к «Коламбусу», это всё же несколько другой уровень.

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Западная конференция

«Эдмонтон» — «Чикаго»

На Западе плей-ин дарит отличную возможность окрасить в яркие цвета концовку сезона для «Чикаго». При обычном завершении регулярки «чёрные ястребы» могли только мечтать о плей-офф, теперь же для попадания в Кубок Стэнли нужно выиграть три матча у «Эдмонтона». И в этой задаче нет ничего невозможного.

«Ойлерз» — вторая команда Тихоокеанского дивизиона, но вряд ли можно всерьёз говорить о конкуренции «Эдмонтона» с лидерами Запада из другой восьмёрки – «Сент-Луисом» и «Колорадо» Собственно, высокое место внутри дивизиона даже не позволило «Ойлерз» гарантировать себе плей-офф, и по проценту набранных очков их обошёл «Даллас», занимающий только третье место в Центральной группе.

Да, в составе «нефтяников» играют два небожителя, но в остальном это довольно средняя команда с кучей слабых мест. Примерно такую же характеристику можно выписать и современному «Чикаго». Конечно, фактор Макдэвида делает «Эдмонтон» фаворитом в этой серии, зато у «Чикаго» в обойме есть несколько опытнейших кубковых бойцов с колоссальным победным опытом. Уверен, что в этом противостоянии не будет одностороннего движения и «Блэкхоукс» как минимум доставят «Эдмонтону» неприятности.

«Нэшвилл» — «Аризона»

«Койоты» выступают в самом слабом дивизионе современной НХЛ, но при этом недотягивали даже до первой тройки лидеров, так что при обычном завершении сезона «Аризоне» тяжеловато было бы конкурировать с «Виннипегом», «Нэшвиллом», «Ванкувером» и «Миннесотой» за места в зоне уайлд-кард. Но плей-ин даёт подопечным Рика Токкета дополнительный шанс. Впрочем, и «Нэшвиллу» наверняка предпочтительнее играть одну укороченную серию с не самым сильным соперником, чем бодаться с многочисленными конкурентами в заочной борьбе за кубковые места. Интересно, что на момент приостановки сезона НХЛ ни «Нэшвилл», ни «Аризона» в плей-офф не выходили, но эпидемия коронавируса внезапно открыла перед клубами новые возможности.

Эта серия вряд ли получится яркой и интересной для стороннего болельщика, зато очень упорной. Здесь будет нерв и равная борьба, а предсказать победителя пока невозможно.

«Ванкувер» — «Миннесота»

У «Ванкувера» были все шансы обойти «Калгари» в Тихоокеанском дивизионе и занять третье место, спокойно выводящее в плей-офф, но в контексте плей-ин это уже не имеет никакого значения, ведь «огоньки» тоже сыграют в предварительном раунде. «Косаткам» же предстоит биться с «Миннесотой» — одним из претендентов на зону уайлд-кард на Западе.

В нынешнем сезоне это две равные команды, без видимых преимуществ, которые позволили бы говорить о фаворите серии. Вполне вероятно, что эта серия станет одной из самых упорных и затяжных в плей-ин.

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«Калгари» — «Виннипег»

На момент остановки сезона НХЛ обе канадские команды выходили в плей-офф от Западной конференции, но в формате плей-ин «Калгари» и «Виннипегу» вместе точно не выжить. Останется кто-то один.

Очные игры клубов из страны кленового листа всегда получаются бескомпромиссными, и хочется верить, что отсутствие зрителей никак не повлияет на нерв и страсть сражений. Фаворита, как и в большинстве серий предварительного раунда, здесь назвать невозможно.