СКА и «Магнитка» готовят крупный обмен. Его частью может стать даже Плотников

Жёсткий потолок зарплат, который вводится в КХЛ со следующего сезона, не щадит никого. С серьёзными проблемами столкнулись в ЦСКА и СКА. Обоим клубам приходится массово сокращать платёжные ведомости, обрезать огромные зарплаты хоккеистам и производить обмены.
Так, в Питере уже отказались от услуг Наиля Якупова, отправленного в «Витязь», а также Сергея Плотникова, обменянного на родину в Хабаровск. Но говорить о завершении трансферной кампании «армейцев» слишком рано. Наоборот, впереди масса всего интересного.
Не секрет, что в СКА, дабы оптимизировать платёжку, планируют попрощаться с нападающими Ильёй Каблуковым, Максимом Карповым и Дмитрием Кагарлицким. И если вопрос с Кагарлицким практически решён (Дмитрий будет обменян в московское «Динамо» на молодых талантливых игроков из системы бело-голубых), то с Каблуковым и Карповым всё гораздо сложнее.
Напомним, что у обоих нападающих – двухлетние действующие контракты с большими зарплатами. Каблуков зарабатывает по 58 млн руб. + бонусная часть, Карпов – 65 млн руб. и бонусы. Сегодня коллеги из издания «Спорт Бизнес Online» написали, что СКА может обменять Карпова в «Металлург», а «Спорт-экспресс» дополнил новость информацией о том, что на Урал переедет и Каблуков.
По нашей информации, подобный сценарий действительно возможен, но обмен затевается до такой степени крупный, что говорить о том, что в нём всё решено, слишком преждевременно. Ситуация очень непростая. У обоих форвардов слишком тяжёлые по нынешним временам контракты. Брать на себя обязательства по обоим соглашениям в Магнитогорске точно не будут. Вице-президент и директор «Магнитки» Сергей Ласьков, кстати, уже выступил с опровержением вероятного перехода нападающих, но всерьёз его слова воспринимать не стоит. Управленец в последнее время наговорил столько, что отныне решил себя вести максимально осторожно. Но одно дело – осторожность и тактичность и совсем другое – ссоры с журналистами. Как бы самому Сергею Алексеевичу, по неопытности сжигающему мосты, это впоследствии не аукнулось.
Так вот, вернёмся к обмену. Какие варианты здесь возможны? Можно предположить, что Карпова, к примеру, Магнитогорск заберёт с его нынешним контрактом, так как места под потолком у уральцев ещё достаточно, а вот контракт Каблукова со СКА будет расторгнут, после чего хоккеист подпишется в Магнитогорске на новых, более скромных условиях.
Однако более вероятен другой вариант. Магнитогорск, насколько нам известно, хочет видеть в своих рядах именно форварда Карпова, а вот Каблуков, в последний раз забивавший при царе Горохе, уральцам не нужен. Но чтобы «Металлургу» заполучить Карпова, СКА может поставить оппоненту условие – взять довеском контракт Каблукова, которому Магнитогорск, например, сам заплатит компенсацию и расторгнет с форвардом контракт. В таком случае, выиграют обе стороны: СКА скидывает два ненужных для себя контракта, а «Магнитка» получает Карпова, с которым Илья Воробьёв прекрасно знаком по совместной работе. Единственный, но важный нюанс: Карпову в любом случае придётся двигаться по деньгам. Даже если «Металлург» в итоге договорится со своим капитаном Сергеем Мозякиным на сумму в 60 млн руб. + бонусы, нынешний контракт Карпова всё равно будет больше. Такого в клубе точно не допустят – это моментально нарушит микроклимат внутри коллектива.
Коллеги из издания Sport24 сообщили, что частью крупного обмена могут стать права на 23-летнего форварда из системы «Колорадо» Владислава Каменева. На протяжении всей карьеры Влада мучают тяжёлые травмы, но в схожей ситуации в своём время находился и Никита Сошников. Однако Никита, вернувшись в Россию, был обменян из СКА в «Салават Юлаев», где отлично заиграл и по-новому раскрылся. К слову, у «Металлурга» есть ещё один неплохой актив – права на 21-летнего форварда Игоря Швырёва, который тоже выступает в системе «Эвеланш». Правда, до первой команды Швырёв, в отличие от Каменева, пока не дорос. Учитывая любовь СКА к молодым хоккеистам и выбранный курс на омоложение состава, оба игрока могут стать частью крупной сделки. Почему бы и нет?
Фото: Bruce Bennett/Getty Images
Не стоит забывать, что никак не договорятся в Магнитогорске и с двумя защитниками – Алексеем Береглазовым и Иваном Верещагиным. Оба ограниченно свободные агенты, обоим сделаны квалификационные предложения. Вот только соглашаться на предложенные условия и подписывать контракты игроки не хотят. Аналогичная ситуация и с форвардом Архипом Неколенко. Опять же, чем вам не активы для обмена? Такой вариант тоже наверняка прорабатывается.
Ну и напоследок – о Сергее Плотникове. Это тот человек, которого точно будет рад видеть в своей команде Илья Воробьёв. Плотников умеет играть результативно, может постоять за партнёров и любит показывать жёсткий хоккей. Это нападающий для топ-6, идеальный кандидат в «Магнитку». Но здесь придётся подключать к сделке «Амур». В свою очередь Хабаровску важно получить от возможного трейда какую-то выгоду. Там уже недополучили 25 млн руб. за права на Игоря Руденкова, отправившегося в СКА взамен на Плотникова. Напомним, что именно «Магнитка» делала «Амуру» оффершит по Руденкову.
Теперь на балансе у хабаровчан висит двухлетний 75-миллионный контракт Плотникова. За него «Амур» затребует или денежную компенсацию, или получит кого-то их тех, кого СКА изначально обменяет в «Металлург». Главное – с пониженным или выкупленным контрактом, чтобы была выгода и можно было подписать человека на новых приемлемых для «тигров» условиях. Здесь многое будет зависеть и от самого Сергея. Хочет ли он выступать в родном городе, но точно ни на что не претендовать с турнирной точки зрения или же не прочь перебраться в Магнитогорск к сильному тренеру, но однозначно подвинуться в деньгах? Платить 75 млн руб. Плотникову на Урале не смогут по той же причине, что и Карпову. Это будет выше грядущего соглашения Мозякина, да и больше 60 млн руб. в год в «Магнитке» сейчас никому не дают.
Работа на трансферном рынке «Магниткой» ведётся, но формирование состава идёт тяжело. Вот, о чём прежде всего нужно заботиться Ласькову, а не устраивать войну с прессой. Топ-6 у магнитогорцев по-прежнему не сформирован, на контрактах из нападения Нестрашил, Потехин, Песонен (за которого, судя по публикациям в швейцарской прессе, «Металлургу» ещё нужно выплатить «Цугу» компенсацию), Кулёмин и молодёжь. В теории можно рассчитывать на Мозякина, Чибисова и Расмуссена, есть три места для легионеров. Но пока всё это только на бумаге. По факту же работы по-прежнему непочатый край.
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