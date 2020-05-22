СКА и «Магнитка» готовят крупный обмен. Его частью может стать даже Плотников

Жёсткий потолок зарплат, который вводится в КХЛ со следующего сезона, не щадит никого. С серьёзными проблемами столкнулись в ЦСКА и СКА. Обоим клубам приходится массово сокращать платёжные ведомости, обрезать огромные зарплаты хоккеистам и производить обмены.



Так, в Питере уже отказались от услуг Наиля Якупова, отправленного в «Витязь», а также Сергея Плотникова, обменянного на родину в Хабаровск. Но говорить о завершении трансферной кампании «армейцев» слишком рано. Наоборот, впереди масса всего интересного.

Не секрет, что в СКА, дабы оптимизировать платёжку, планируют попрощаться с нападающими Ильёй Каблуковым, Максимом Карповым и Дмитрием Кагарлицким. И если вопрос с Кагарлицким практически решён (Дмитрий будет обменян в московское «Динамо» на молодых талантливых игроков из системы бело-голубых), то с Каблуковым и Карповым всё гораздо сложнее.



Напомним, что у обоих нападающих – двухлетние действующие контракты с большими зарплатами. Каблуков зарабатывает по 58 млн руб. + бонусная часть, Карпов – 65 млн руб. и бонусы. Сегодня коллеги из издания «Спорт Бизнес Online» написали, что СКА может обменять Карпова в «Металлург», а «Спорт-экспресс» дополнил новость информацией о том, что на Урал переедет и Каблуков.

Источник: СКА хочет обменять Карпова с двухлетним контрактом на 65 млн рублей за сезон

По нашей информации, подобный сценарий действительно возможен, но обмен затевается до такой степени крупный, что говорить о том, что в нём всё решено, слишком преждевременно. Ситуация очень непростая. У обоих форвардов слишком тяжёлые по нынешним временам контракты. Брать на себя обязательства по обоим соглашениям в Магнитогорске точно не будут. Вице-президент и директор «Магнитки» Сергей Ласьков, кстати, уже выступил с опровержением вероятного перехода нападающих, но всерьёз его слова воспринимать не стоит. Управленец в последнее время наговорил столько, что отныне решил себя вести максимально осторожно. Но одно дело – осторожность и тактичность и совсем другое – ссоры с журналистами. Как бы самому Сергею Алексеевичу, по неопытности сжигающему мосты, это впоследствии не аукнулось.

Так вот, вернёмся к обмену. Какие варианты здесь возможны? Можно предположить, что Карпова, к примеру, Магнитогорск заберёт с его нынешним контрактом, так как места под потолком у уральцев ещё достаточно, а вот контракт Каблукова со СКА будет расторгнут, после чего хоккеист подпишется в Магнитогорске на новых, более скромных условиях.



Однако более вероятен другой вариант. Магнитогорск, насколько нам известно, хочет видеть в своих рядах именно форварда Карпова, а вот Каблуков, в последний раз забивавший при царе Горохе, уральцам не нужен. Но чтобы «Металлургу» заполучить Карпова, СКА может поставить оппоненту условие – взять довеском контракт Каблукова, которому Магнитогорск, например, сам заплатит компенсацию и расторгнет с форвардом контракт. В таком случае, выиграют обе стороны: СКА скидывает два ненужных для себя контракта, а «Магнитка» получает Карпова, с которым Илья Воробьёв прекрасно знаком по совместной работе. Единственный, но важный нюанс: Карпову в любом случае придётся двигаться по деньгам. Даже если «Металлург» в итоге договорится со своим капитаном Сергеем Мозякиным на сумму в 60 млн руб. + бонусы, нынешний контракт Карпова всё равно будет больше. Такого в клубе точно не допустят – это моментально нарушит микроклимат внутри коллектива.

«Как Мозякин будет жить на 50 млн в год!» Кто в КХЛ потерял деньги на новых контрактах Дмитрий Губерниев пошутил над Сергеем Мозякиным. На самом деле, пример капитана «Магнитки» не единичен.

Коллеги из издания Sport24 сообщили, что частью крупного обмена могут стать права на 23-летнего форварда из системы «Колорадо» Владислава Каменева. На протяжении всей карьеры Влада мучают тяжёлые травмы, но в схожей ситуации в своём время находился и Никита Сошников. Однако Никита, вернувшись в Россию, был обменян из СКА в «Салават Юлаев», где отлично заиграл и по-новому раскрылся. К слову, у «Металлурга» есть ещё один неплохой актив – права на 21-летнего форварда Игоря Швырёва, который тоже выступает в системе «Эвеланш». Правда, до первой команды Швырёв, в отличие от Каменева, пока не дорос. Учитывая любовь СКА к молодым хоккеистам и выбранный курс на омоложение состава, оба игрока могут стать частью крупной сделки. Почему бы и нет?

Владислав Каменев Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Не стоит забывать, что никак не договорятся в Магнитогорске и с двумя защитниками – Алексеем Береглазовым и Иваном Верещагиным. Оба ограниченно свободные агенты, обоим сделаны квалификационные предложения. Вот только соглашаться на предложенные условия и подписывать контракты игроки не хотят. Аналогичная ситуация и с форвардом Архипом Неколенко. Опять же, чем вам не активы для обмена? Такой вариант тоже наверняка прорабатывается.

Ну и напоследок – о Сергее Плотникове. Это тот человек, которого точно будет рад видеть в своей команде Илья Воробьёв. Плотников умеет играть результативно, может постоять за партнёров и любит показывать жёсткий хоккей. Это нападающий для топ-6, идеальный кандидат в «Магнитку». Но здесь придётся подключать к сделке «Амур». В свою очередь Хабаровску важно получить от возможного трейда какую-то выгоду. Там уже недополучили 25 млн руб. за права на Игоря Руденкова, отправившегося в СКА взамен на Плотникова. Напомним, что именно «Магнитка» делала «Амуру» оффершит по Руденкову.

СКА избавился от Плотникова. Игрок не хотел понижать зарплату в 75 миллионов рублей Жёсткий потолок зарплат в КХЛ в действии.

Теперь на балансе у хабаровчан висит двухлетний 75-миллионный контракт Плотникова. За него «Амур» затребует или денежную компенсацию, или получит кого-то их тех, кого СКА изначально обменяет в «Металлург». Главное – с пониженным или выкупленным контрактом, чтобы была выгода и можно было подписать человека на новых приемлемых для «тигров» условиях. Здесь многое будет зависеть и от самого Сергея. Хочет ли он выступать в родном городе, но точно ни на что не претендовать с турнирной точки зрения или же не прочь перебраться в Магнитогорск к сильному тренеру, но однозначно подвинуться в деньгах? Платить 75 млн руб. Плотникову на Урале не смогут по той же причине, что и Карпову. Это будет выше грядущего соглашения Мозякина, да и больше 60 млн руб. в год в «Магнитке» сейчас никому не дают.



Работа на трансферном рынке «Магниткой» ведётся, но формирование состава идёт тяжело. Вот, о чём прежде всего нужно заботиться Ласькову, а не устраивать войну с прессой. Топ-6 у магнитогорцев по-прежнему не сформирован, на контрактах из нападения Нестрашил, Потехин, Песонен (за которого, судя по публикациям в швейцарской прессе, «Металлургу» ещё нужно выплатить «Цугу» компенсацию), Кулёмин и молодёжь. В теории можно рассчитывать на Мозякина, Чибисова и Расмуссена, есть три места для легионеров. Но пока всё это только на бумаге. По факту же работы по-прежнему непочатый край.