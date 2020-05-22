Выступали в НХЛ, но звёздами стали в России. 10 лучших легионеров КХЛ, игравших в Америке

Уровень легионеров в современной КХЛ – вопрос весьма дискуссионный. С одной стороны, очевидно, что лет 8-10 назад, во времена первых сезонов лиги, интересных, по-настоящему топовых иностранцев в нашем хоккее было больше. С другой – и сейчас КХЛ не совсем обеднела на крутых легионеров, полностью оправдывающих своё нахождение в российских клубах, скованных лимитом на иностранцев.



Сегодня мы рассказываем о лучших действующих легионерах нашей лиги, имеющих опыт выступления в НХЛ.

НХЛ – не только для звёзд. 10 россиян, которые, оказывается, играли в Америке Они, как и все, ехали за мечтой.

Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва)

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезоны-2012/2013 – 2018/2019, «Сент-Луис»/«Вашингтон», 317 игр, 73 (29+44) очка



Дмитрий Яшкин родился в Омске в 1993 году, но с малых лет оказался в Чехии и позднее стал выступать под флагом этого государства. Талантливый нападающий заявил о себе в системе пражской «Славии», в 2011 году был выбран «Сент-Луисом» во втором раунде драфта, и в 2012-м отправился покорять Америку.



Яшкин ярко проявил себя в юниорской лиге и уже в сезоне-2012/2013 дебютировал за «блюзменов» двумя матчами. В следующие годы Дмитрий стал постепенно наращивать своё игровое время в «Сент-Луисе», в чемпионате-2015/2016 провёл 71 матч, включая плей-офф, но постоянным игроком основного состава так и не стал, и осенью 2018-го был выставлен на драфт отказов, откуда Яшкина забрал «Вашингтон». В столице США у



Дмитрия тоже не получилось: он сыграл лишь 37 матчей, тренер «Кэпиталз» ему особо не доверял, а немногочисленные шансы Яшкину реализовать не удалось.



В межсезонье-2019 Дмитрий принял новый вызов из «Динамо», где сходу провёл свой пока лучший сезон в карьере. Яшкин блистательно сыгрался с Вадимом Шипачёвым, стал вторым бомбардиром и снайпером во всей КХЛ, а лига признала его лучшим нападающим турнира. Недавно Дмитрий продлил контракт с бело-голубыми, в составе этого клуба он чувствует себя очень комфортно.

Главные миллионеры КХЛ. Как теперь выглядит список самых дорогих хоккеистов Сергея Мозякина больше не будет на вершине, а финансовое лидерство захватили игроки московского «Динамо».

Фото: Derek Leung/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезоны-2013/2014 – 2016/2017, «Лос-Анджелес»/«Ванкувер»/«Калгари», 139 игр, 44 (14+30) очка



Вей начал профессиональную карьеру в 2004 году в минорных североамериканских лигах, через 5 лет Линдена в четвёртом раунде драфта выбрал «Лос-Анджелес», и с сезона-2011/2012 форвард стал выступать в системе «королей». Два года в манчестерских «монархах» прошли довольно успешно, и вскоре Вей дебютировал в НХЛ, но в золотом для «Кингз» сезоне-2013/2014 провёл лишь 18 матчей и в число обладателей Кубка Стэнли не попал.



В следующем чемпионате Вей оказался уже в «Ванкувере». За «касаток» Линден провёл полтора сезона, но выше боттом-6 не поднимался. Затем последовал очередной переход, на этот раз в «Калгари», но тренер «огоньков» не видел Вея в основном составе, и следующим летом Линден принял новый вызов из Астаны, подписав контракт с «Барысом».



В КХЛ Вей и сумел раскрыться, как один из самых талантливых и умных диспетчеров лиги. В сезоне-2017/2018 его связка с Найджелом Доусом разрывала соперников, но по ходу чемпионата из-за дурости тогдашнего руководства «Барыса» Вей покинул лигу и доиграл сезон в Швейцарии, где, кстати, стал чемпионом страны с «Цюрихом». После этого Вей подписал двухлетний контракт с ЦСКА, где подтвердил свой высокий уровень. Большую часть времени Линден успешно играл в тройке с Капризовым и Григоренко, в 2019-м завоевал Кубок Гагарина. В нынешнее межсезонье Вей перешёл в СКА.

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезоны-2014/2015 – 2015/2016, «Монреаль»/«Анахайм»/«Чикаго»/«Аризона», 115 игр, 29 (10+19) очков



Воспитанник чешского «Кладно» впервые попробовал свои силы за океаном ещё в 17-18 лет, отыграв два сезона в USHL, после чего приехал выступать в КХЛ. Да, Секач появился в нашей лиге ещё в сезоне-2011/2012 в составе попрадского «Льва», при этом 6 матчей Иржи отыграл в словацкой команде из МХЛ.



Следующий год Секач тоже начал в «Льве», только уже пражском, но ничем себя не проявил и сезон заканчивал в Чехии. Прорывным для форварда выдался чемпионат-2013/2014. Секач вернулся в «Лев» и дошёл с пражским клубом до финала Кубка Гагарина, а сам стал одним из лучших бомбардиров команды. После этого успеха недрафтованный Секач уехал в НХЛ, подписав контракт с «Монреалем», но за океаном у чеха ничего не получилось. За два сезона он сменил четыре команды, нигде прижиться не сумел и в 2016-м вернулся в Россию.



В КХЛ Секач стал одним из самых успешных и результативных легионеров современности, в 2018-м он выиграл с «Ак Барсом» Кубок Гагарина, а через год перешёл на жирный контракт в ЦСКА. В «армейской» команде Секач играл не так ярко, как в столице Татарстана, и сейчас красно-синие хотят уговорить хоккеиста пойти на понижение оставшейся части соглашения.

Как СКА и ЦСКА пытаются уместиться под потолком. Расклад по зарплатам в «армейских» клубах Им приходится жёстко разговаривать о понижении контрактов, но двигаться в деньгах соглашаются далеко не все хоккеисты.

Фото: Drew Hallowell/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезоны-2014/2015 – 2018/2019, «Сент-Луис»/«Филадельфия», 346 игр, 128 (38+90) очков



Лехтеря из тех легионеров, кто пробил себе дорогу в НХЛ через удачную игру в нашей лиге. Впервые в России финн появился в 2010 году, подписав контракт с «Локомотивом». Проведя год в составе «железнодорожников», Йори решил покинуть клуб, несмотря на действовавший ещё год контракт. Тем самым Лехтеря избежал гибели в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.



С сезона-2011/2012 финн стал выступать за «Сибирь». В Новосибирске Лехтеря на протяжении трёх лет был ведущим легионером, а в 2014 году отправился в «Сент-Луис», который задрафтовал его ещё в 2008-м. В «Блюз» Лехтеря провёл не самых плохих три сезона, затем перешёл в «Филадельфию», но в «Флайерз» Йори потерялся. В первый год набрал лишь 8 очков в 62 матчах, а во второй и вовсе потерял место в составе.



Более того, по ходу сезона-2018/2019 Лехтеря было предъявлено обвинение в покупке наркотиков во время отпуска в Финляндии, «Филадельфия» выставила игрока на драфт отказов, затем отправила в АХЛ, а потом вывела Йори из состава фарм-клуба. В марте 2019-го Лехтеря получил условный срок за покупку кокаина, а через два с половиной месяца подписал контракт со СКА. В Санкт-Петербурге финн начал здорово, став центром ударного звена Ткачёв – Лехтеря – Плотников, но со временем сдулся и в плей-офф даже не проходил в состав. Продлевать контракт с нападающим петербуржцы не стали, но Лехтеря уже подписал новый договор в КХЛ со «Спартаком».

Суд начал рассмотрение апелляции Лехтеря по делу о наркотиках

Фото: Greg Fiume/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезоны-2006/2007 – 2010/2011, «Рейнджерс»/«Финикс»/«Калгари»/«Атланта»/«Монреаль», 223 игры, 88 (41+47) очков



С юниорского возраста Доус поражал своими бомбардирскими и снайперскими способностями, набирая массу очков в WHL, но на драфте НХЛ-2003 Найджела оценили невысоко: «Рейнджерс» выбрали его лишь в пятом раунде. Очевидно, сыграли роль маленькие габариты Доуса.



Тем не менее, забивной нападающий проявил себя в АХЛ, и довольно скоро дебютировал в основе «Рейнджерс». За «синерубашечников» Доус набивал статистику гораздо скромнее, чем в «Хартфорде», и надолго в составе не задержался. По ходу сезона-2008/2009 его обменяли в «Финикс», затем был «Калгари», где Доус стал шестым бомбардиром команды в регулярке, а потом новые путешествия – «Атланта», «Монреаль» и постоянные ссылки в АХЛ.



В 2011 году миниатюрный нападающий устал искать шансы в НХЛ и решил кардинально изменить свою жизнь, подписав контракт с «Барысом». В



Астане, как мы знаем, прошли лучшие годы карьеры Доуса, он стал лучшим легионером в истории клуба, а со временем принял гражданство Казахстана. Последние два сезона Найджел провёл в «Автомобилисте», а сейчас является неограниченно свободным агентом. И, кстати, больше не считается в КХЛ легионером.

Казахстанцы больше не легионеры в КХЛ. Победа здравого смысла или чья-то выгода? Логичное и правильное решение созрело у лиги в интересный момент.

Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезоны-2010/2011 – 2012/2013, «Эдмонтон», 52 игры, 13 (6+7) очков



Живой символ «Салавата Юлаева», собирающийся провести в Уфе восьмой сезон подряд, приехал в столицу Башкортостана в 2013 году после того, как закончился его контракт новичка с «Эдмонтоном». «Ойлерз» выбрали Хартикайнена в подвале драфта НХЛ-2008, в 2010 году воспитанник финской «Калпы» приехал в Канаду, но за три сезона закрепиться в основе «нефтяников» так и не сумел. Большую часть времени Теэму проводил в АХЛ, поэтому не удивительно, что по окончании договора он решил уехать в Россию. Но что ни делается – всё к лучшему. В «Салавате» Хартикайнен раскрылся на полную катушку и стал одним из сильнейших легионеров в КХЛ.

Настоящий вожак и батыр «Салавата» – Хартикайнен. Потеря Умарка уже не станет катастрофой Легенда Уфы остаётся в столице Башкирии и станет самым долгоиграющим легионером в КХЛ.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезоны-2009/2010 – 2010/2011, «Анахайм», 89 игр, 32 (13+19) очка



Секстон в молодости не был задрафтован ни одним клубом НХЛ, но сумел попасть в лучшую лигу мира из студенческого хоккея. В 2009-м с Дэном подписал контракт «Анахайм», и в первый же сезон за «уток» Секстон провёл полсезона, набрав 19 очков. В следующем году форварду дали ещё больше игрового времени, но прогресс Дэна замедлился. Через год он уже не вылезал из АХЛ, в 2013-м уехал искать себя в Финляндию, и уже по ходу сезона-2013/2014 оказался в «Нефтехимике».



Секстон отыграл в Нижнекамске четыре полных сезона, стал безусловным лидером клуба и одним из самых результативных легионеров во всей КХЛ, но в тех сезонах, где «Нефтехимику» удавалось выходить в плей-офф, Секстон терялся. В 2018 году этот факт настолько выбесил тогдашнего главного тренера команды Андрея Назарова, что тот буквально вывел Дэна из состава, так что в межсезонье о продлении контракта не могло идти и речи.



Секстон перешёл в «Автомобилист», где, в целом, продолжает поддерживать репутацию игрока регулярки. Но в уральском клубе это никого не смущает, недавно с Секстоном был заключён новый контракт.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезоны-2010/2011 – 2013/2014, «Оттава», 47 игр, 11 (7+4) очков



Да Коста покинул Францию ещё в 15 лет, отправившись развивать хоккейное мастерство в минорные лиги Северной Америки. До драфта НХЛ Стефан не добрался, но через студенческий хоккей сумел добиться подписания контракта с «Оттавой».



В основу «сенаторов» Да Коста пытался попасть четыре сезона, но за это время сыграл менее 50 матчей в НХЛ, проводя большую часть времени в АХЛ. В 2014 году Стефану надоел этот расклад, и он кардинально сменил обстановку, подписав контракт с ЦСКА.



За «армейцев» Да Коста провёл сильный сезон-2014/2015, стал чемпионом России, а затем попал в плен собственных травм. Два года из-за постоянных повреждений вылетели в трубу, затем Стефан уехал на год в Швейцарию, а в 2018-м вернулся в КХЛ. В «Автомобилисте», а затем (в меньшей степени) и «Локомотиве» Да Коста подтверждал свой высокий уровень и показывал хорошие снайперские данные, и, что важно, забыл о своей «хрустальности». Сейчас француз перебрался в Казань, где со своим старым знакомым Дмитрием Квартальновым вновь будет штурмовать Кубок Гагарина.

Фото: Frederick Breedon/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезон-2015/2016, «Бостон», 44 игры, 5 (2+3) очков



Кемппайнен долгое время был игроком для внутреннего пользования и не слишком-то и результативно выступал в Финляндии за «ХПК» и «Кярпят», но в 2015-м году Йоонас принял вызов «Бостона». «Брюинз» не драфтовали Кемппайнена, но позарились на его мощную игру в плей-офф сезона-2014/2015: тогда финн набрал 24 (10+14) очка в 19 матчах и привёл «Кярпят» к чемпионству.



Таких вспышек результативности у Кемппайнена больше не происходило, а роман с НХЛ закончился очень быстро. Йоонас уже по ходу дебютного сезона понял, что североамериканский хоккей не для него, и в следующее межсезонье перебрался в КХЛ. Здесь Кемппайнен отыграл год в «Сибири», а затем перебрался в «Салават Юлаев», где здорово сыгрался с Хартикайненом и Умарком. В 2019-м финн оказался в СКА, за который продолжит выступать и в следующем сезоне.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезоны-2009/2010 – 2013/2014, 2016/2017, «Даллас»/«Эдмонтон»/«Ванкувер», 151 игра, 37 (9+28) очков



Из родной Дании Ларсен уехал уже в 16 лет, затем долгое время выступал в Швеции, а после сезона-2009/2010, провёденного во «Фрелунде», отправился играть в «Даллас» — «звёзды» задрафтовали Филипа годом ранее в пятом раунде.



Ларсен отыграл в «Далласе» три полных сезона, но попадал в состав не так часто, как ему хотелось бы. В то время датчанин ещё не раскрылся, как яркий атакующий защитник. В 2013-м Ларсен перешёл в «Эдмонтон», но и там закрепиться не сумел и в межсезонье уехал…в «Югру». Здесь Ларсен уже смог показать себя во всей красе, заинтересовал большие клубы. Следующий год провёл в «Йокерите», затем снова уехал в НХЛ, но после неудачи в «Ванкувере» окончательно осел в КХЛ. С 2018 года Ларсен успешно выступает за «Салават Юлаев», по ходу прошлого сезона уфимцы подписали с датчанином новый контракт.