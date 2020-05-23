Знаменитый жест Знарка. Как сборная России выиграла своё последнее золото на ЧМ

После чемпионского Минска был победный турнир в Пхёнчхане, но чемпионаты мира наша команда пока больше не выигрывала.

После успешного чемпионата мира в 2012 году сборную России ждали два провала подряд. Сначала на ЧМ-2013 последовало неожиданное поражение в четвертьфинале от сборной США со счётом 3:8 — тогда это многие восприняли как случайность. Но Олимпиада-2014 в Сочи, которую с вдохновением ждала вся страна, также оказалась неудачной. Снова последовало поражение в четвертьфинале — на этот раз от финнов, и тот проигрыш может лишить возможности взять олимпийское золото для многих нынешних российских звёзд.

Золотой дебют Билялетдинова и фантастический Малкин. Каким был ЧМ-2012 Евгений забил 11 голов в 10 матчах, в которых сборная России не потерпела ни одного поражения.

После неудачи в Сочи сборная сменила тренера — к штурвалу встал Олег Знарок, который тогда работал в московском «Динамо». Именно под руководством Знарка команда приехала на чемпионат мира в Минск, а её состав был достаточно сильно обновлён.

Мощный силовой от Шипачёва

Регламент турнира соответствовал прошлогоднему — две команды из восьми групп играли длительный предварительный раунд, а первые четыре команды из каждой группы получали путёвку в плей-офф. Сборная России стартовала с уверенной победы над сборной Швейцарии (5:0): уже на 13-й секунде матча Сергей Плотников открыл счёт, шесть минут спустя Александр Овечкин развил преимущество, а голкипер Сергей Бобровский сыграл безупречно.



Турнирная таблица и сетка плей-офф победного ЧМ-2014



Главным событием на старте чемпионата стало сенсационное поражение сборной Канады от французов (2:3 Б). Голевой дубль Стефана Да Косты и отменная игра вратаря Кристобаля Юэ позволила Франции впервые в истории обыграть канадцев, у которых главным тренером работал Дейв Типпетт. «Эта игра показала, насколько тяжелым бывают эти турниры, и как все команды стараются играть против нас. Хороший урок для наших молодых парней», — признал Типпетт после матча.

Знарок: ребята молодцы, снимаю перед ними шляпу После матча России и Финляндии (4:2) тренеры высказались по поводу силового приёма Шипачёва, а Знарок поведал о мужестве своих парней.

Россияне через день неплохо сыграли с Финляндией (4:2, по 2 очка у Сергея Калинина и Виктора Тихонова), а Вадим Шипачёв неожиданно стал антигероем одного из эпизодов, травмировав форварда Пекку Йормакку. После неумышленного удара в голову финн неудачно ударился о лёд, после чего его доставили в больницу. «Всё было чисто, но меня больше всего удивило, что именно Вадим провёл такой силовой приём. Обычно он соперников не ломает», — сказал Виктор Тихонов.



Канадцы после стартовой неудачи выиграли у Словакии (4:1), а затем были сильнее чехов (4:3) и датчан (6:1), быстро забыв о проигрыше Франции.



Видеофрагменты матча Россия — Финляндия можно посмотреть в YouTube.

Экономная победа над Францией

В третьем матче группового этапа сборная России отомстила американцам за поражение на предыдущем турнире (6:1), а затем разгромила Казахстан (7:2). Сборная США в следующем матче неожиданно уступила Латвии (5:6), с которой россияне тоже выглядели не лучшим образом, но смогли, в итоге, выиграть (4:1).



Два завершающих матча группового этапа против Германии (3:0) и Беларуси (2:1) уже ничего не решали, но российская команда не потеряла очков и с отрывом в 7 баллов заняла первое место в группе В. Зато в группе А установилось неожиданное двоевластие: канадцы и шведы набрали по 18 баллов, но первое место по дополнительным показателям досталось «кленовым». Сборная Словакии не попала в четверку лучших, уступив одно очко французам, которые и стали первым соперником сборной России в сетке плей-офф.

От золота Минска до победы в Пхёнчхане. Но были ещё поражения от канадцев Чем Знарок запомнится за время работы в сборной России.

Ожидаемого разгрома не получилось (3:0), а о силе сборной Франции вполне могли рассказать канадцы, уступившие «трёхцветным» в самом начале турнира. Россияне забросили в ворота Юэ по одной шайбе в каждом из периодов, сэкономили силы и избежали ненужных травм. Одной из жертв мог стать Александр Овечкин, у которого болело колено, и который играл в специальном защитном щитке, а главным героем стал Евгений Малкин, забросивший красивую, но нескольку курьёзную шайбу, когда голкипер соперника допустил грубую ошибку.



Видео голов матча Россия — Франция можно посмотреть в YouTube.



В других четвертьфинальных парах не обошлось без неожиданностей. Канада уступила финнам (2:3), проиграв третий период и пропустив решающий гол за три минуты до конца. Чехи, неважно выглядевшие на групповом этапе, выбили американцев (4:3), а сборная Швеции в середине второго периода проигрывала белорусам, но повторения сказки Солт-Лейк-Сити не случилось (3:2).

Знаменитый жест Знарка

«Три короны» стали соперниками россиян по полуфиналу, и тот матч (3:1) запомнился многим благодаря жесту Олега Знарка, обращённого к главному тренеру шведской команды Рикарду Грёнборгу. После матча российский наставник остроумно заметил, что у него просто болит горло, но это не спасло Знарка от дисквалификации на финал.



«Здесь очень холодно в тренерской. Мы же на льду постоянно, нам костюмчики выдали тоненькие. Видите, даже голос у меня сел. Нападающий шведов действовал некорректно. Надо уметь проигрывать красиво. У нас очень характерная команда. Неужели шведы думали, что мы не дадим им отпор? Бывает всякое. Но да, было некрасиво. Характер у меня, наверное, такой. Хотя это явно была провокация. Тренер стал кое-что говорить. Мне бы хотелось посмотреть, что он на улице скажет», — заявил Знарок.



Видео жеста Знарка можно посмотреть в YouTube.



Финальный матч против сборной Финляндии получился достойным главной битвы турнира. Россияне открыли счёт в середине первого периода, но пропустили ответный гол за 3 секунды до перерыва, а во второй двадцатиминутке финны реализовали большинство и вышли вперёд. От более серьёзных неприятностей нашу команду спасли Овечкин и Малкин: первый сравнял счёт полминуты спустя, а Евгений забросил переломную шайбу в большинстве в концовке второго периода Голы Зарипова и Тихонова помогли установить окончательный счёт (5:2), и сборная России в четвёртый раз за 7 лет стала чемпионами мира.

На матче присутствовал президент России Владимир Путин, заглянувший в раздевалку сборной России после официальной части награждения. «Большое вам спасибо за великолепную, чудесную игру, – сказал президент в адрес хоккеистов, – Мы можем гордиться тем, что у нас есть талантливая замечательная результативная команда с характером. Это так здорово. Вы порадовали миллионы людей. Спасибо вам большое».



На данный момент золотые медали чемпионата мира 2014 года остаются для сборной России последними. В 2015 и 2016 годах чемпионами мира становились канадцы. В 2017 и 2018 золотой дубль оформила шведская команда, а в прошлом сезоне победа на чемпионате мира досталась сборной Финляндии.