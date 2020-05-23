Год держали это в тайне, но признались. Панарин и Знарок объявили о помолвке

Сначала они старались не афишировать свои отношения, хотя в хоккейных кругах все и так всё знали. Спустя два года они открыли поклонникам свою любовь и стали регулярно выкладывать совместные счастливые фотографии, а затем и открыто рассказывать о своих отношениях. Но самое главное всё равно старались не афишировать. Целый год они держали это в тайне, но сейчас признались. Артемий Панарин и Алиса Знарок через «Инстаграм» объявили о помолвке. Фотография подписана коротко – 8.05.2019.

Первое знакомство и начало отношений

Миловидную дочь брутального главного тренера сборной России Панарин приметил ещё в 2015 году на дебютном для себя чемпионате мира. Он к тому времени выиграл Кубок Гагарина со СКА и готовился к отъезду в НХЛ. Захотел поближе познакомиться с Алисой, но сразу не получилось. «После финала с Канадой организовали банкет. Папа подвел ко мне Артемия: «Он едет играть в НХЛ». Ну, замечательно, «удачи». Мы сфотографировались. Вот такая первая встреча. Летом того же года он вместе с другом приехал к моим родителям в Ниццу. Артемий почему-то думал, что я там живу. Мама — человек проницательный, первая обо всем догадалась. Набрала мне: «Ребята тут, но явно не с нами хотели увидеться». Потом он мне написал по поводу общих фотографий с родными. — Куда мне их скинуть? — На мейл. — Нет, он не подходит. Давай свой номер. После этого мы стали общаться. На следующем чемпионате мира в Москве уже были вместе», — рассказывала Алиса «РИА Новости».

«Отхватил, конечно, женщину». Панарин показал, как дочь Олега Знарка моет их машину

На чемпионате мира в Москве Алиса работала корреспондентом на «Матч ТВ», снимала сюжеты для сборной России. А в свободное время начала встречаться с Артемием. Папа даже ничего не замечал! «Мы гуляли весь чемпионат, и я даже неплохо сыграл, хоть и не думал о хоккее. Прошло немного времени, Алиса с семьей уже была у себя в Риге и сказала папе, что летит в Италию – как раз я позвал. Ну, она и объяснила с кем. Папа в шоке: «Как так? Когда я упустил этот момент». А нечего щелкать, щелкать нечего», — смеялся Артемий в интервью Sports.ru.

Начало счастливой жизни

С тестяриком, как с любовью называет Артемий Олега Валерьевича Знарка, отношения постепенно перешли от смущённых до дружеских, по-настоящему семейных. И их роман с Алисой тоже развивался быстро и стремительно – уже через несколько месяцев девушка переехала к нему в Чикаго. Папа Алисы выбор девушки одобрил. «Уже на следующем турнире сборных они поговорили по-мужски. Тема сказал, что берёт ответственность за меня, хочет, чтобы я переехала к нему в Чикаго. И папа дал свое благословение: «Ну, поезжайте, я тебе доверяю». Артемий и папа классно общаются, мне приятно на них смотреть. Теперь мы каждый год отдыхаем вместе. У нас очень дружная и крепкая семья, мы обожаем проводить время вместе. Артемий очень быстро влился в нашу движуху», — рассказывала Алиса.

Одобрил выбор и пёс Алисы Рыжий, которого она завела перед ЧМ-2016. Теперь приходится даже ревновать пушистого друга к своему возлюбленному, который стал считать хозяином Артемия. Рыжий и Панарин – большие друзья. Вместе играют, вместе отдыхают.

Алиса и Артемий начали потихоньку строить семейную жизнь, девушка неотступно следовала за своим возлюбленным – из Чикаго в Коламбус, из Коламбуса в Нью-Йорк. Перед подписанием многомиллионного контракта с «Рейнджерс» в прессе постоянно муссировалась тема, что именно Алиса подбивает Панарина переехать в Нью-Йорк. Предложений у хоккеиста было очень много – и «Колорадо», и «Айлендерс», и «Рейнджерс», и «Коламбус».

Переезд в Нью-Йорк и помолвка

Но, по его признаниям, он сам выбрал «Рейнджерс», а Алиса была готова ехать куда угодно, хоть в Денвер. «Больше всех предлагали клубы, в которых я не хотел бы играть. Я позвонил Алисе, сказал: «Приезжай. Сейчас нужно будет принимать решение». Она говорила мне, что нужно идти туда, где меня больше ценят: «Давай подпишем там, где есть вариант. Возьмём дом и будем довольные и счастливые. Всё будет хорошо». У Алисы не было цели жить в большом городе. Но я подумал минут двадцать и всё-таки сказал, что мы едем в Нью-Йорк», — рассказывал Артемий «Спорт-Экспрессу».

В Нью-Йорке Панарин сразу стал главной звездой «Рейнджерс» и принялся делом доказывать, что не зря ему выписали контракт на семь лет с зарплатой $ 11 млн в год. Контракт дал стабильность, и он обзавёлся большим домом в пригороде Нью-Йорка. Все заботы по подготовке дома к проживанию, меблировке и прочему легли на Алису. Сейчас, на карантине, Артемий тоже помогает – обустраивает гараж, мастерит скворечники, красит стены.

Артемий сделал предложение Алисе ещё до подписания контракта, но пара объявила об этом только год спустя. Никто не сомневался, что рано или поздно пара узаконит отношения, ведь Артемий и Алиса и так уже давно чувствуют себя настоящей семьёй. В интервью «Горняцкой правде» Панарин рассказал, что свадьбу планировали сыграть этим летом, но в планы вмешалась эпидемия коронавируса.

Панарин — о свадьбе с Алисой Знарок: планировали на это лето, но сами видите, что творится

Ну что ж, подождём. Пока профсоюз игроков НХЛ одобрил формат возобновления сезона, сетку плей-офф расширили до 24 команд, за счёт этого «Рейнджерс» получили шанс побороться за главный трофей. А то, что свадьбу придётся отложить, никак не помешает Артемию и Алисе продолжать наслаждаться своим счастьем.