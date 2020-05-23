Ненужные миллионеры. СКА очищается, но только платят за это другие клубы КХЛ

СКА в межсезонье-2020 – один из главных ньюсмейкеров лиги. На трансферном рынке петербуржцы занимаются, в основном, двумя вещами: забирают лучших юниоров страны и чистят платёжку, пытаясь уместиться под жёстким потолком зарплат.

Про новое, молодёжное направление селекционной политики СКА уже написано немало. К нему можно относиться по-разному, но главное помнить, что в Петербурге не нарушают никаких правил.

СКА — не первый клуб КХЛ, скупающий русских юниоров. Но в Питере действуют особенно дерзко Забирают только лучших. Хотя и не нарушают общих правил игры.

А вот с разгрузкой платёжного бюджета происходят любопытные вещи. СКА планомерно избавляется от больших контрактов своих игроков, причём зарплата режется не только у тех хоккеистов, чьи соглашения истекли в конце апреля-2020, но и у ребят с действующими договорами. Несогласные с таким положением дел отправляются на обмен. А что поделать – жёсткий потолок!



То, что в КХЛ вдруг выяснили, что хоккеисты слишком много зарабатывают – это прекрасно. Благодаря появившейся жёсткой планке в 900 млн руб., клубы сменили тональность в разговорах с игроками и теперь не желают (да и не могут) переплачивать. Больше всех, конечно, пострадали именно «армейские» клубы, расшвыривавшиеся деньгами в прошлые годы направо и налево. Но здесь между ЦСКА и СКА есть большая разница.

Как СКА и ЦСКА пытаются уместиться под потолком. Расклад по зарплатам в «армейских» клубах Им приходится жёстко разговаривать о понижении контрактов, но двигаться в деньгах соглашаются далеко не все хоккеисты.

Москвичи собирали свою «дрим-тим» конкретно под период с 2018 по 2020 годы, в который ЦСКА намеревался завоевать несколько Кубков Гагарина. В 2019-м получилось, в 2018-м помешал «Ак Барс» в финале, в 2020-м всё испортил коронавирус. Выхлоп оказался не такого масштаба, как ожидали красно-синие, но их стратегия, в целом, была верна – выиграть как можно больше, пока в КХЛ не закрутили финансовые гайки и лидеры не уехали в НХЛ, не жалеть денег на контракты, а потом уже разбираться с потолком. Гораздо приятнее было бы разбираться в статусе, например, трёхкратных обладателей Кубка, но тут уж как получилось.

У СКА ситуация иная. Времена, когда в Петербурге платили огромные деньги, давно остались в прошлом, и в последние годы в СКА никто не зарабатывал баснословных сумм. Зато был целый пласт игроков с длиннющими по меркам КХЛ контрактами на 60-70 млн., что в сумме выводило СКА за пределы потолка зарплат не меньше, чем ЦСКА. Но собирали этих хоккеистов в Северной столице не столько для Кубков Гагарина, сколько в рамках другой идеологии. С прицелом на Олимпийские игры (интересы сборной никто не отменял).



В последние два сезона петербуржцы заключали контракты с игроками, в основном, до 2022 года. То есть, до конца сезона-2021/2022, по ходу которого состоится Олимпиада в Пекине. Золото Пхёнчхана-2018 нашими спортивными чиновниками было признано прямым следствием усиленной подготовки национальной команды, включавшей в себя, в том числе, и создание базового клуба сборной в КХЛ. Поэтому сразу после легендарного отскока от немцев в финале корейских Игр было торжественно объявлено о старте нового олимпийского цикла, и СКА стал собирать костяк для сборной-2022.



Весной 2018-го петербуржцы подписали четырёхлетние контракты с Василием Токрановым, Ильёй Каблуковым, Динаром Хафизуллиным и Сергеем Плотниковым. В межсезонье-2019 в СКА с прицелом на пекинскую Олимпиаду перешёл Дмитрий Кагарлицкий, трёхлетние контракты дали Максиму Карпову и Наилю Якупову.



Более того, в интересах национальной команды, в 2018-м в СКА собрали трёх лучших (как считалось) русских тренеров – Илью Воробьёва, Алексея Кудашова и Анвара Гатиятулина. Словом, маховик подготовки к пекинской Олимпиаде был запущен основательно, и СКА, по старой привычке, должен был выступить передовиком на фронте будущих побед национальной команде.

Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Но прошло всего два года и концепцию пришлось полностью пересматривать. Во-первых, из-за того, что она показала несостоятельность. Сборная России продолжила проигрывать на чемпионатах мира, СКА за это время ни разу не вышел даже в финал Кубка Гагарина. Эксперимент с тренерским триумвиратом провалился (Воробьёв давно в «Магнитке», Гатиятулин вернулся в Челябинск, об уходе Кудашова скоро будет объявлено), а руководство ФХР и СКА в спешном порядке сменило вектор, обозначив новую идею фикс – молодёжный хоккей.

Новый переворот в нашем хоккее. Брагин сменит Кудашова в СКА и сборной России? Национальной команде эта перемена должна пойти на пользу.

Во-вторых, конечно, из-за потолка зарплат. Сейчас очень смешно наблюдать, как СКА пытается избавиться от неоправданно высоких контрактов, выписанных совсем недавно своим «базовым» сборникам. Якупов (70 млн.) – отправлен в «Витязь», Плотников (75 млн.) – в «Амур», Кагарлицкий (70 млн.) возвращается в «Динамо». Не нужны больше в Петербурге Каблуков за 58 млн. в год, Карпов (65 млн.), Токранов (70 млн.), Хелльберг (70 млн.) и Хафизуллин (70 млн.). С последними тремя, правда, удалось полюбовно договориться и перезаключить соглашения. Остальные игроки двигаться в деньгах отказываются, и их можно понять. Как говорится, дают – бери, а ведь СКА сам давал такие зарплаты. Почему сейчас эти хоккеисты должны пересматривать действующие договоры из-за смены петербуржской идеологии и входить в положение клуба?

О чём думали, когда заключали длинные немаленькие контракты в преддверии жёсткого потолка зарплат? Реформа ведь созрела не вчера, её прорабатывали несколько лет. Но петербуржцы в 2018-м и 2019-м этого почему-то не учитывали. Надеялись до последнего, что потолок поднимут повыше? Пожалуй, в смягчении жёсткого потолка зарплат был заинтересован не только Игорь Есмантович, которого публично выставили главным противником новшества. СКА это было тоже выгодно, и нынешние движения петербуржцев, начавшиеся только после окончательного приговора по потолку, это подтверждают.



Теперь «армейцам» не нужны Плотниковы, Якуповы, Кагарлицкие и прочие Каблуковы – надежды национальной команды ещё год-два назад. Сейчас СКА подавай талантливую молодёжь, из которой будущий наставник петербуржцев Валерий Брагин будет лепить новых звёзд клуба и сборной России. Единственным отголоском политики последних лет в СКА, по сути, остался 70-миллионый контракт Владимира Ткачёва, но с ним в Петербурге, видимо, готовы мириться. Он всё-таки настоящий лидер «армейцев», да и к тому же достаточно молод.



При этом нельзя стопроцентно утверждать, что СКА больше не будет являться главным поставщиком кадров для сборной России. Хотя бы потому, что в петербуржском клубе по-прежнему будет работать главный тренер национальной команды. Да и новый «олимпийский» костяк уже можно вычленить: Александр Самонов, Виктор Антипин, Игорь Ожиганов, Антон Бурдасов, Эмиль Галимов, Андрей Кузьменко, тот же Ткачёв. Все эти игроки подписаны до конца сезона-2021/2022, но, разумеется, за куда более адекватные деньги, чем «базовый» призыв СКА 2018-2019 годов.



Оптимизация бюджета – это, конечно, здорово, но любопытно, как СКА разбирается со своими несыгравшими активами. По сути, тяжёлые контракты прежних героев Петербурга должны были стать проблемами только для СКА, но «армейцы» не стесняются озадачивать и другие клубы. Плотникова и Якупова они скинули в команды-середняки с маленьким бюджетом. Как думаете, нужны ли «Амуру» и «Витязю» такие «подарки», которые «съедят» десятую (если не больше) часть платёжки? К тому же вокруг Плотникова или Якупова, при всём к ним уважении, команду не построить. Думается, ни «Амур», ни «Витязь» не могли лаконично отказаться от обменов, а теперь не знают, что им делать с этими петербуржскими миллионерами.



По такой же схеме СКА рад бы «впарить» кому-нибудь Карпова с Каблуковым и, так сказать, полностью обнулиться. Избавиться от тяжёлых контрактов и начать новую жизнь. Вот только есть маленький нюанс, на который сейчас мало кто обращает внимание – в серьёзной лиге такое лёгкое и безвозмездное финансовое «очищение» не должно быть возможным.

СКА и «Магнитка» готовят крупный обмен. Его частью может стать даже Плотников Где окажутся Каблуков с Карповым и переедет ли Плотников из Хабаровска в Магнитогорск? Рассказываем про все возможные сценарии.

Руководители СКА в здравом уме и твёрдой памяти добровольно подписывали долгосрочные контракты со своими хоккеистами. Поменялась идеология, игроки не оправдали надежд? Хорошо, вам доступен обмен и даже досрочное расторжение договора, но из вашей платёжки эти контракты полностью исчезнуть не могут. Там должна остаться определённая сумма, которую нужно учитывать под потолком на протяжении нескольких лет – нюансы рассчитываются для каждого конкретного случая. Это называется юридической ответственностью, и клуб должен нести её за каждый договор. Так происходит в НХЛ, где ни одна команда не может просто взять и скинуть какой-либо контракт. Возьмите, хотя бы, пример Ильи Ковальчука, части соглашения которого висят в платёжках сразу четырёх клубов.

За Илью Ковальчука платят уже четыре клуба НХЛ

Несправедливо, что СКА сейчас спокойно перекладывает ответственность за контракты Якупова, Кагарлицкого, Плотникова на плечи других команд. Я не требую, чтобы петербуржцы продолжали платить за них после обмена, но под кепкой у СКА эти игроки обязательно должны учитываться. Однако в регламенте КХЛ об этом очевидном правиле, увы, нет ни слова.



Но так ведь будет честно. Менять идеологию СКА может сколько угодно, но каждое действие петербуржцев (да и других клубов) должно быть продумано и иметь свою цену. Только в таком случае мы действительно сможем приблизиться к появлению лиги равных возможностей.