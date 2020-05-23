Кого, за сколько и зачем подписали? Самые необъяснимые трансферы в КХЛ

В продолжении темы трансферов в КХЛ расскажем вам о самых непонятных и странных, на наш взгляд, сделках, произошедших в лиге. Либо вызывает удивление само подписание игрока, либо же условия, предложенные ему.

Чего ждут? Клубы КХЛ, которые по-прежнему не укомплектовали составы У кого-то нет денег и подтверждённого финансирования, а где-то откровенно слабо работают менеджеры.

Хабаровчанам, конечно, нужно более тщательно относиться к своим приобретениям и новым контрактам, которые порой заставляют сильно удивляться. Да, у того же Язькова есть завоёванный с «Ак Барсом» Кубок Гагарина, но постоянно жить былыми заслугами нельзя. Результативность для форварда слабая, да и на рынке свободных агентов особого спроса на игрока не было. Платить ему зарплату в 25 млн руб. в год нерезонно. Сомнительны и контракты Кацубы с Величкиным, пусть и небольшие по хоккейным меркам. Это игроки для третьего-четвёртого звена, но на эти позиции можно было найти людей посильнее.

з. Иван Мищенко – ХК «Сочи»

Не играет на 20 млн руб. в год и защитник Иван Мищенко с его «-22» в графе «полезность» по итогам прошлого сезона в «Адмирале» и пятью (1+4) набранными очками. Стабильности у Мищенко нет, ошибок в обороне хватает, в сборной России ничего сверхъестественного игрок обороны не показал. Тот вызов на Евротур был не более чем авансом. В «Сочи», где считают каждую копейку, раздавать такие контракты (ещё и двухлетние) непозволительно. В «Адмирале» Иван получал более скромные деньги. В самом южном клубе КХЛ, особенно в нынешних экономических условиях, ему нужно было оставлять прежнюю зарплату.

Фото: hcadmiral.ru

н. Александр Петунин, н. Дмитрий Марковин – «Северсталь»

Удивляет московское «Динамо». Абсолютно неясно, для чего постоянно возвращать в свои ряды форвардов Петунина и Марковина, которых уже становится жалко. Продайте вы на них права в «Северсталь» и дело с концом. Нет, бело-голубые привыкли к скрытой аренде. Ведь всем же понятно, что в состав «Динамо» обоих нападающим не пробиться, а вот в Череповце игроки получают приличное время на льду и помогают команде из Вологодской области. Хочется надеяться, что всей этой истории положен конец. Дмитрий и Александр не должны превращаться в какой-то товар, который постоянно переправляют из одной точки в другую.

Схожая ситуация с защитником-гренадёром Зиятом Пайгиным. «Локомотив» буквально замучил молодого парня, затаскав его по скрытым арендам. Сейчас «железнодорожники» зачем-то подписали с Пайгиным двухлетний контракт, хотя нужно было оставлять хоккеиста в «Нефтехимике». Вячеслав Буцаев, испытывающий серьёзные проблемы с составом, точно не отказался бы от такого защитника, а в «Локомотиве» Зияту попросту может не найтись места. Конкуренция в Ярославле сумасшедшая. Кстати, аналогично можно сказать про вратаря Антона Красоткина и нападающего Кирилла Слепца. Непонятно, что с ними будут делать в «Локомотиве».

Усилят свои клубы или снова на выход? 16 хоккеистов в КХЛ, вернувшихся из скрытой аренды В списке есть вечные путешественники, но есть и те, кому пора выходить на новый уровень.

н. Павел Куликов – «Автомобилист»

Сложно представить, зачем «Автомобилисту» с его возможностями и бюджетом понадобился нападающий Павел Куликов. Форвард отлично себя чувствовал в Нижнекамске, отыграл в «Нефтехимике» всю карьеру, а теперь едет к канадскому тренеру, который может вообще не ставить его в состав. На ум сразу приходит пример Владимира Галузина. Помните, как этот хоккеист играл после того, как покинул родное «Торпедо»? Переход в «Металлург» стал явной ошибкой, не получилось у Владимира и в «Ак Барсе». Будем надеяться, что Куликов пойдёт другим путём, но за этого нападающего тоже тревожно.

Фото: hcnh.ru

з. Дмитрий Шуленин, з. Брэди Остин – «Торпедо»

Конечно, нижегородцы молодцы, что начали подписывать хоть каких-то игроков, учитывая тот факт, что состав у команды практически неукомплетован. Но нужно не просто брать кого попадя, а стараться работать в сторону усиления. Шуленин слабо смотрелся в рижском «Динамо», а в «Амуре» он и вовсе сыграл всего один матч. Для чего подписывать этого игрока? Просто для того, чтобы вернуть своего воспитанника? Что касается канадца Остина, то про него доводилось слышать не самые хорошие отзывы. Бомбардирские навыки у североамериканца есть, но скорости не хватает. Отсюда и плохой для игрока обороны коэффициент полезности – «-12».