Главные кандидаты на выход. Игроки, которых могут обменять из топ-клубов КХЛ

Крупные обмены в топ-клубах точно продолжатся, несмотря на уже состоявшиеся сделки с участием Сергея Широкова и Александра Хохлачёва (обмен «Авангард» — «Спартак»), обменами Наиля Якупова в «Витязь» и Сергея Плотникова в «Амур». Рассказываем про игроков топ-команд, которые в скором времени тоже могут сменить прописку.

СКА и «Магнитка» готовят крупный обмен. Его частью может стать даже Плотников Где окажутся Каблуков с Карповым и переедет ли Плотников из Хабаровска в Магнитогорск? Рассказываем про все возможные сценарии.

СКА

н. Дмитрий Кагарлицкий, н. Максим Карпов, н. Илья Каблуков



В СКА продолжают чистить платёжную ведомость, поэтому громкие обмены с участием Наиля Якупова и Сергея Плотникова – это только начало. На очереди сделки с участием Дмитрия Кагарлицкого (его уже ждут в московском «Динамо»), Максима Карпова и Ильи Каблукова. У всех троих контракты ещё на два сезона и большие по меркам жёсткого потолка зарплаты. Карпов может оказаться в «Металлурге», а у Каблукова с его безголевым послужным списком самая трудная ситуация.

«Спартак»

н. Геннадий Столяров



Практически наверняка не будет в «Спартаке» нападающего Геннадия Столярова, у которого, как и Каблукова, большие проблемы с результативностью. О том, что на Столярова в составе красно-белых не рассчитывают, прямым текстом в интервью «Чемпионату» сказал даже генменеджер спартаковцев Алексей Жамнов. Геннадию активно ищут обмен, а в случае, если его никто не возьмёт (такой вариант очень реален), контракт с форвардом будет расторгнут.

Геннадий Столяров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Авангард»

н. Тейлор Бек, н. Свен Андригетто



В омском клубе ломают голову, что делать с дорогостоящими легионерами Свеном Андригетто и Тейлором Беком. И если заинтересованность в Беке проявляет «Магнитка» (правда, не с его нынешней зарплатой в 70 млн руб.), то ситуация с Андригетто с окладом в 90 млн руб. за сезон для «ястребов» просто аховая. Обмен найти не удаётся, а выплачивать солидную компенсацию провалившему сезон швейцарскому форварду за досрочное расторжение соглашения руководству «Авангарда» совершенно не хочется.

«Ак Барс»

н. Владимир Галузин, н. Степан Санников



В Казани думают, что делать с форвардами Степаном Санниковым и Владимиром Галузиным. Состав «барсов» укомплектован до такой степени, что для обоих игроков попросту нет места, да и заинтересованности в их услугах тоже нет. И у Санникова, и у Галузина контракты действуют ещё один сезон. Сейчас им ищут обмены, но не факт, что найдут. Хотя в случае с Владимиром напрашивается вариант с возвращением в «Торпедо», где Галузина всегда рады видеть. Лучше бы в своё время нападающий из Нижнего Новгорода и не уезжал.

«Металлург»

Владимир Галузин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

з. Алексей Береглазов, з. Иван Верещагин, н. Архип Неколенко



В случае с Береглазовым, Верещагиным и Неколенко возможен вариант обмена игроков, если «Магнитка» станет участником крупного трейда со СКА и другими командами. Все три хоккеиста – ограниченно свободные агенты, но новых соглашений с уральцами они не подписывают. В теории эти игроки – неплохой актив для вероятной сделки. Например, кого-то можно отправить в Питер или же в Хабаровск, если дело дойдёт до того, что форвард Сергей Плотников станет главной целью уральского клуба. В общем, исключать обмена Береглазова, Верещагина и Неколенко точно нельзя.