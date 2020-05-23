«После победы в раздевалку зашёл Путин. Это неописуемо, надо находиться там»

«Чемпионат» продолжает вспоминать победные чемпионаты мира по хоккею. На очереди – последнее золото сборной России, которое наша команда выиграла в Минске в 2014 году. Поговорили об этом турнире с нападающим Александром Бурмистровым. Естественно, не обошли стороной и «Салават Юлаев», и возвращение в «Ак Барс».

Карантин

Я в Казани, как сезон закончился, уехал. Сильно устали от изоляции, хочется уже выйти, с друзьями встретиться не дома, а где-нибудь. Сейчас уже всё налаживается, открываются спортзалы. Это плюс для меня, я смогу открыть свой тренажёрный зал, ребята из КХЛ наконец-то смогут туда ходить. Думаю, скоро всё вернётся в нормальное русло.



С понедельника по пятницу занимаюсь, в свободное время, если позволяет погода, еду играть в гольф. Пока не катаюсь, рано выходить на лёд. До сезона ещё долго и, наверное, тяжело найти лёд.

ЧМ-2014

У нас был супер коллектив, мы тогда с «Ак Барсом» вылетели в первом раунде, после этого сразу же поехали в Новогорск, готовились два месяца. И многие, кто все два месяца был на сборах, в итоге и попали на чемпионат мира. Олег Валерьевич нам говорил, что если будете работать, попадёте в состав, так и получилось. Мы были очень хорошо подготовленными, на чемпионате мира это чувствовалось, не было никакой усталости.



Знарок — лидер, прям рубит, никогда не говорит за спиной. Если надо что-то сказать игроку, всегда говорит это в лицо. Плюс у нас был генеральный менеджер Андрей Сафронов, тоже правдоруб и сумасшедший мотиватор.

Настрой сборных на постолимпийский ЧМ

Были команды, которые собрались не полные, например, американцы. Но европейские команды бились, те же шведы, финны, чехи собрались бандами, все хотели выиграть. После Олимпиады хотели доказать.



Прошли ЧМ на одной ноге? Во всех матчах было тяжело, со шведами очень тяжёлая игра была, с финнами финал тоже сложный был. Вспоминаю 2012-й год, когда Малыч очень много очков набрал. Я там был, но не играл. Мне кажется, тот чемпионат мира был полегче, там звено Малкина с Поповым и Пережогиным просто рвали.

Знаменитый жест Знарка. Как сборная России выиграла своё последнее золото на ЧМ После чемпионского Минска был победный турнир в Пхёнчхане, но чемпионаты мира наша команда пока больше не выигрывала.

Перевод сборной России в группу в Минске на ЧМ-2021

Не знаю, правильно это или неправильно, но в Минске-2014 была сумасшедшая поддержка. Там поддержка была даже больше, чем на ЧМ в Москве. Народ с ума сходил от хоккея, белорусы нас поддерживали, ждали нашей победы.

Чемпионская раздевалка и визит Путина

Сумасшедшие ощущения! После победы в раздевалку заходит Владимир Владимирович Путин. Это неописуемо, надо чувствовать, находиться там. Это было неожиданно, мы даже не знали, что он приехал на игру, только потом на кубе увидели.

Дисквалификация Шипачёва

Помню этот момент прекрасно, мне показалось, это был нормальный силовой, просто сильный. Дисквалификацию, наверное, дали из-за того, что игрок получил травму. Понятное дело, Вадим переживал, он пропускал игры. Команда сплотилась вокруг него и поддерживали.

Жест Знарка

Прекрасно помню этот жест. Сплотились ли мы после его дисквалификации? Сплотились в автобусе перед игрой, когда Валерьевич зашёл в автобус, каждому пожелал удачи, сказал слова напутствия. До мурашек, чуть ли не слёзы были на глазах. Нас это завело, нас уже даже настраивать не надо было.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Травмы

Андрюха Локтионов в первой смене в первом матче ключицу сломал. Возможно, напасть с травмами — это невезение, такие нелепые были ситуации. Потом Овечкину в матче с Германией колено едва не снесли, он одну игру пропустил, потом с наколенником играл. Дима Орлов сломал кисть, тоже в нелепой ситуации, его просто толкнули на борт.

Правильные «зелёные»

В этом плане и те и те «зеленые» правильные. Это была шутка со стороны людей на презентации состава «Ак Барса». Это не было в сторону «Ак Барса». Это было высказано после того, как меня разозлили, сказали, что я выбрал неправильный цвет. Хотя я не выбирал, у меня не было выбора, куда переходить.



Тот обмен был неожиданным, слышал, что велись разговоры про другие клубы. Никогда бы не подумал, что «Ак Барс» меня может обменять в стан заклятых соперников. После обмена переживал немного, но меня очень обрадовало, как меня приняли в Уфе.

«Салават» — о переходе Бурмистрова в «Ак Барс»: неправильно зелёный?

Возвращение в «Ак Барс»

Казань всегда была у меня в приоритете – родной город, родной клуб, здесь друзья, своя квартира. Решение далось легко, «Ак Барс» быстро на меня вышел, начали вести диалог и пришли к тому, что понравилось мне и клубу. С главным тренером говорил, с его помощником. Пообщались и пришли к взаимопониманию. Готов к конкуренции, это очень хорошо. Ты не даёшь себе спуску, выкладываешься на каждой игре и тренировке. Ребят в Уфе поблагодарил за работу, у нас был хороший коллектив, все друг друга поддерживали и все меня поняли.

Зарипов, Мозякин, Дацюк и Свитов – такие четыре личности, которые могут раз рявкнуть и люди сразу поймут, что они делают что-то не так.



Костяк «Ак Барса» сохранился, произошли точечные усиления. Считаю, у нас будет один из самых сильных составов в этом сезоне.

Серия с «Авангардом»

Набрали сильный ход, поверили в себя, в друг друга, что мы можем выиграть. Обыграли очень сильную команду. В сезоне проиграли им все четыре матча, поэтому, наверное, на нас и не ставили. Умарк и Хартикайнен – два лидера, на тренировках могут побаловаться, но на играх они выходят и показывают себя на льду.



Азеведу и Умарк – два топ-легионера, два лидера, но их тяжело сравнить, это разноплановые игроки. Умарк – игрок настроения? Видимо, у него в плей-офф всегда хорошее настроение, он показал свой уровень, как он может играть. Мы иногда сидели и просто улыбались его игре. Возможно, в этом году было реально выиграть с «Салаватом» Кубок Гагарина, но к сожалению, сезон прекратили. Жалко Уми, он правда очень хотел выиграть Кубок, пообещал болельщикам, что выиграет, и всё делал для этого.

Жёсткий потолок зарплат в КХЛ

Мы ничего не можем оспаривать. Потолок – это хорошо, клубы будут двигаться в одном направлении, не будет разных бюджетов. Было бы хорошо, чтобы потолок постепенно поднимался, как в НХЛ.

Возобновление сезона НХЛ и отъезд игроков из России

Все энхаэловцы, с кем общаюсь, по-разному отвечают. Кто-то хочет продолжать, кто-то не хочет. Уже долгое время без хоккея, а начнётся у них сезон или нет, уже не нам решать.



Тем, кто уезжает в НХЛ, желаю терпения, там будет нелегко. К нам в НХЛ относятся не так, как к канадцам и американцам, нам там надо быть на две головы выше, чтобы быть в составе.