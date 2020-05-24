Легионеры-новички в новом сезоне КХЛ. Кто они и зачем сюда приехали

Межсезонье КХЛ продолжается – игроки подписывают новые контракты, переходят из одного клуба в другой, уезжают за океан или в Европу или наоборот, готовятся писать новую главу в своих карьерах в нашей лиге. Рассказываем о легионерах, которые впервые приедут в КХЛ.

«Йокерит»

з. Джонатан Пудас, з. Никлас Фриман

«Йокерит» покинули двое защитников основного состава – Микко Лехтонен отправился покорять НХЛ, Оливер Лауридсен, отслужив «шутам» верой и правдой четыре года, уехал в Швецию. Заменить их должны швед Пудас и финн Фриман.

Пудас — один из самых результативных защитников шведской лиги в этом сезоне, в этом году он набрал 36 очков в 52 матчах. Хоккеист, который одинаково эффективно играет как в обороне, так и в атаке. Всю жизнь отыграл в Швеции, в этом сезоне был ассистентом капитана в «Шеллефтео», а также впервые получил вызов в национальную сборную.



Фриман, несмотря на не слишком высокую результативность, тоже умеет подключаться к атакам – в этом сезоне он обновил личный рекорд, забив шесть голов. Помимо этого, он не обделён и лидерскими качествами – в сезоне-2019/2020 он защитник был капитаном ХПК.

Капитан ХПК Никлас Фриман стал очередным новичком «Йокерита»

«Спартак»

з. Эмиль Дьюс

Этот переход официально ещё не состоялся, так как Дьюс связан обязательствами до конца сезона во «Флориде». Шведский защитник долгое время выступал на родине, но в этом сезоне решился уехать в Северную Америку, подписав однолетний контракт с «Далласом». Пробиться в НХЛ не получилось, но в АХЛ он был и остаётся лучшим бомбардиром «Техаса» среди защитников, а в дедлайн его обменяли во «Флориду», где он продолжил выступать в АХЛ. Всего у него 32 (5+27) очка в 53 матчах АХЛ в этом сезоне. Очевидно, Дьюс должен стать заменой ушедшему Патрику Херсли.

«Витязь»

н. Маттиас Теденбю, н. Джастин Дэнфорт, з. Линус Хультстрём

«Витязь» проделал отличную работу по поиску легионеров, которые должны стать лидерами подмосковной команды. Все трое перешли из европейских чемпионатов, где успели зарекомендовать себя с лучшей стороны.



Так, канадец Дэнфорт в Северной Америке не мог пробиться даже в АХЛ и два года назад решился уехать в Европу. Он провёл два отличных сезона в «Лукко», в этом году выиграл гонку бомбардиров и был признан лучшим игроком регулярки в финской лиге, в 56 матчах он набрал 60 (27+33) очков.



Теденбю – опытный шведский форвард, в начале 2010-х отыгравший четыре года в системе «Нью-Джерси», в НХЛ он набрал 30 (10+20) очков в 120 играх. Затем было возвращение на родину, пять лет ХВ-71, а последний сезон Теденбю провёл в швейцарском «Давосе» и стал вторым бомбардиром команды.



Защитник Хультстрём впервые покидает родную Швецию. Он любит подключаться в атаку и способен помочь при розыгрыше большинства, последние шесть лет он был одним из самых результативных игроков обороны SHL, в этом сезоне стал лучшим снайпером-защитником.

Кто и как из клубов КХЛ работает на трансферном рынке. Западная конференция Некоторые клубы уже почти готовы начинать новый сезон, а кто-то до сих пор не совершил ни одной сделки.

«Торпедо»

з. Брэди Остин

Остин был выбран на драфте 2012 года «Баффало» в седьмом раунде, но в НХЛ за пять лет не пробился и уехал в Европу. Интересен выбор канадца – он отправился в Данию, после чего перешёл в ещё один далеко не сильнейший европейский чемпионат и провёл год в «Кладно». Стал лучшим бомбардиром чешской Экстралиги среди защитников (43 (18+25) очка в 52 матчах). Посмотрим, сможет ли Остин так же ярко проявить себя в лучшей лиге Европы.

«Сочи»

в. Йоэль Лассинанти, н. Линус Юханссон, н. Маркус Нильссон, н. Йере Карьялайнен

«Сочи» уже полностью заполнил легионерские вакансии. С прошлого сезона в составе остался только Давид Рундблад, все остальные – новички КХЛ.



Впервые с дебютного сезона клуба основным вратарём будет иностранец. Йоэль Лассинанти дважды признавался лучшим голкипером SHL, в этом сезоне также был лидером по сухих матчей (6) и коэффициенту надёжности (1,59). В «Сочи» на него ляжет основная нагрузка – Шикин, Проскуряков и Налимов уже покинули стан южан, а сменщиком шведа станет Максим Третьяк.



Кроме этого, сформировано новое ударное звено. Карьялайнен всю жизнь играл в Финляндии, в этом сезоне стал лучшим снайпером «Таппары», впервые в карьере набрал 49 очков, стал привлекаться в сборную. Нильссон — лучший бомбардир и ассистент SHL в этом сезоне, был признан лучшим нападающим лиги. Он тоже провёл прорывной сезон, играя за «Ферьестад» (54 очка в 50 играх), впервые в этом году получил вызов в сборную Швеции. Юханссон — центрфорвард, почти всю карьеру провёл в Швеции. Был капитаном «Ферьестада» в этом сезоне, 28 (9+19) очков в 49 матчах.

«Салават Юлаев»

н. Маркус Гранлунд

Пока что уфимцы не слишком активны на трансферном рынке, но все ждут перехода Маркуса Гранлунда, у которого пока ещё действует контракт с «Эдмонтоном». Нападающий с переменным успехов выступал в НХЛ на протяжении семи лет, набрал 101 (58+43) очко в 335 матчах. В связке с Хартикайненом и Манниненом Гранлунд может по-настоящему зажечь, как когда-то зажигал в тройке с Сединами в «Ванкувере».



Подробно о Гранлунде мы уже писали, по всем параметрам это один из самых топовых трансферов нынешнего межсезонья, и у финна есть все шансы ярко проявить себя в КХЛ.

Первый мощный трансфер «Салавата» этой весной. Из НХЛ приедет Маркус Гранлунд В команде нашли замену Линусу Умарку – не точную копию (и вообще не копию), но переход многообещающий.

«Металлург»

н. Харри Песонен

На Песонена в «Магнитке» рассчитывают как на одного из лидеров атаки. Нападающий уехал из Финляндии в 24 года, провёл два сезона в системе «Нью-Джерси», после чего вернулся в Европу, но уже в Швейцарию. Год назад Песонен стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии, а осенью его уже взяли на карандаш в «Магнитке». В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром «Лангнау», набрав 42 (18+24) очка в 48 играх.

Воробьёв: рассчитываем на Песонена как на лидера, который будет делать разницу

«Трактор»

в. Роман Вилл

Новым первым номером «Трактора» стал Роман Вилл – чешский голкипер, который к 28 годам успел немало поколесить по миру. В его карьере был год в юниорской лиге Канады, несколько сезонов во второй чешской лиге, после чего он снова уехал в Северную Америку. Будучи незадрафтованным, подписал контракт новичка с «Колорадо», выступал в АХЛ и ECHL, а через два года вернулся на родину, где на протяжении трёх лет был одним из лучших вратарей чешской Экстралиги. Год назад его заметили в Швеции, в этом сезоне Вилл был основным вратарём «Рёгле», в 34 матчах отразил 92,2% бросков и пропускал в среднем 2,12 шайб за игру. В «Тракторе» рассчитывают с помощью Вилла решить затянувшуюся вратарскую проблему, которая возникла в клубе после отъезда в НХЛ Павела Францоуза.

«Северсталь»

з. Вели-Матти Виттасмяки, н. Йиндржих Абдул

«Северсталь» продолжает шерстить европейские чемпионаты в поисках недорогих, но качественных легионеров. 29-летний защитник Виттасмяки всю жизнь играл в Финляндии, выступал за сборную Суоми на ЮЧМ и МЧМ, периодически вызывался в национальную команду на этапы Евротура, зарекомендовал себя надёжным оборонцем. В этом сезоне уже начал засматриваться в сторону КХЛ – подписал новый контракт с «Таппарой» с возможностью перехода в Россию, чем и воспользовался, приняв предложение «Северстали». В этом году на его счету 17 (2+15) очков в 59 матчах.

Ещё один новичок – 24-летний чешский форвард Абдул, который в этом сезоне стал лучшим бомбардиром словацкой Экстралиги, набрав 62 (23+39) очка в 53 матчах. Главный вопрос, сможет ли он проявить такие же бомбардирские качества в КХЛ, где уровень хоккея гораздо выше.

«Динамо» Москва

н. Оскар Линдберг

Крутой трансфер московского «Динамо» — центрфорвард Линдберг дважды становился чемпионом мира со сборной Швеции, немало поиграл в НХЛ за «Рейнджерс», «Вегас» и «Оттаву» — всего в НХЛ у него 79 очков в 252 матчах.



Став свободным агентом, решил сменить вектор развития и отправился в Швейцарию, провёл сезон в «Цуге», набрав 30 (14+16) очков в 46 матчах. Линдберг призван укрепить центральную ось «Динамо», вокруг него будет строиться второе ударное звено.