Недоплатили или реалии жёсткого потолка? Игроки КХЛ с неожиданно маленькими контрактами

В последнее время достаточно много разговоров о бюджетах команд и зарплатах хоккеистов. Как клубы стараются экономить? Рассказываем о наиболее скромных, на наш взгляд, контрактах игроков, учитывая уровень и регалии самого хоккеиста.
з. Антон Белов (СКА)
35 млн руб.
Одним из главных экономщиком последних лет старается быть СКА. Да, с потолком в Питере по-прежнему сложно, но новые контракты заслуживают уважение. Например, опытному и титулованному защитнику Антону Белову дали зарплату всего в 35 млн руб. Для игрока уровня Белова это реально немного. Примечательно, что и сам Антон не против такого соглашения. Свои деньги он давно заработал.
н. Евгений Кетов (СКА)
40 млн руб.
Кетов, как и Белов, — кандидат на то, чтобы быть капитаном СКА в следующем сезоне. Особенно после обмена Сергея Плотникова в «Амур». Новый контракт Кетова тоже маленький для игрока его уровня и опыта. Ещё недавно сложно было представить, чтобы Евгению платили лишь 40 млн руб. в год. Но сейчас такие цифры стали реальностью. Это, безусловно, хорошо.
Евгений Кетов
Фото: ska.ru
з. Михал Чайковски («Динамо» М)
30 млн руб.
Словацкий защитник хорош в большинстве, набирает много очков и вообще сморится в «Динамо» прилично. То, что руководству бело-голубых удалось договориться с ним на зарплату в 30 млн руб. – большой успех клуба. В теории Михал мог зарабатывать намного больше. Но в «Динамо» его всё устраивает, а клуб готов держать игрока за небольшую по его меркам зарплату.
н. Лукаш Седлак («Трактор»)
45 млн руб.
В «Тракторе» умеют и любят экономить. Деньгами в челябинском клубе не разбрасываются и не собираются этого делать. Более того, в уральском коллективе немного получают даже топ-легионеры. Седлак с зарплатой в 45 млн руб. – это гигантский успех для клуба. Отличный центральный нападающий, в услугах которого в прошлом дедлайне были заинтересованы многие гранды Континентальной лиги. Но в Челябинске чеха не отпустили. И правильно сделали.
н. Данис Зарипов («Ак Барс»)
60 млн руб.
Скажи ещё год назад, что Данис Зарипов – единственный в мире обладатель пяти Кубков Гагарина (это уникальный в мире случай) – будет зарабатывать 60 млн руб., то человека, заявившего такое, могли и засмеять. Оклады Даниса были более 100 млн руб., о меньшей сумме даже разговоры не велись. Теперь же Зарипов получает 60 млн руб. + 20% бонусов, которые не входят в потолок зарплат. Например, давний друг Зарипова – Сергей Мозякин – не хотел подписывать контракт на таких условиях. И до сих пор не подписал.
н. Мэттью Фрэттин («Барыс»)
32 млн руб.
Фрэттин – сильный нападающий, он отлично взаимодействовал со своим соотечественником и товарищем Патрисом Кормье ещё со времён выступления обоих за «Барыс». Не просто так и того, и другого позвали в «Ак Барс». Однако после нынешнего сезона контракт с Фрэттином не продлили, а Мэтт вернулся в Нур-Султан, где подписался на зарплату всего в 32 млн руб. Отличная экономия для «Барыса». Канадец мог просить и зарабатывать намного больше.
н. Николай Кулёмин («Металлург»)
55 млн руб.
Когда Кулёмин возвращался из НХЛ, Геннадий Величкин насыпал ему такую зарплату, что впору было хвататься за голову. После ухода в «Магнитке» ломали голову и думали, что же делать с игроком и с такой зарплатой? В результате Николай пошёл на серьёзное понижение жалованья, сейчас его контракт выглядит более чем адекватно. 55 млн руб. – раньше бы на такую сумму Кулёмин бы точно не подписался. Сейчас же – полный порядок и никаких вопросов.
Николай Кулёмин
Фото: metallurg.ru
н. Ярослав Косов («Трактор»)
7 млн руб.
У Ярослава Косова три Кубка Гагарина в активе. Ярослава подводили проблемы с дисциплиной, в противном случае он бы получал намного большие деньги. Однако репутация заставила Косова подписывать контракты даже на 7 млн руб. в год. Зато Ярослав играет в клубе КХЛ, да ещё и приносит ему пользу. А ведь мог, если бы продолжал нарушать режим, давно закончить с хоккеем.
н. Александр Кучерявенко («Нефтехимик»)
10 млн руб.
В «Автомобилисте» Кучерявенко зарабатывал намного больше, но пришло время серьёзно двигаться в деньгах. В «Нефтехимике» очень серьёзная экономия бюджета. Кучерявенко согласились взять на зарплату в 10 млн руб. Сперва казалось, что это какие-то шутки, но нынешний уровень заработка в нижнекамском клубе реально такой. Что ж, в какой-то степени, это даже плюс. По крайней мере, никому не переплачивают.
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