Зарплаты игроков в КХЛ больше не тайна. Можно ли верить инсайдам и где реакция лиги?

Нынешнее межсезонье в КХЛ характеризуется одной любопытной деталью – практически все трансферы и сделки, совершённые клубами лиги, сопровождаются информацией о зарплатах хоккеистов. Нельзя сказать, что это абсолютная новинка для нашего хоккея: всё-таки и раньше различные издания публиковали рейтинги самых высокооплачиваемых хоккеистов, раскрывали списки самых богатых игроков клубов и так далее. Но это было не так масштабно и точно не идёт ни в какое сравнение с новой волной финансовых разоблачений. Почти любая новость о новом контракте любого хоккеиста через короткий промежуток времени подкрепляется данными о его заработной плате. Доходы игроков в КХЛ перестали быть тайной, информация о них теперь доступна каждому интересующемуся.

Кого, за сколько и зачем подписали? Самые необъяснимые трансферы в КХЛ Кому-то явно переплатили, а некоторых игроков заставляют путешествовать из-за скрытой аренды.

Разумеется, этот тренд напрямую связан с введением в нашей лиге жёсткого потолка зарплат. Если раньше информация о доходах игроков была просто любопытным знанием, то теперь это актуальная повестка дня. Людям важно понимать, как именно клубы укладываются в потолок, а для этого нужны конкретные цифры. Это обычный общественный контроль, позволяющий избежать недоверия, всякого рода домыслов и подозрений в обмане. Всё-таки официальные сообщения КХЛ о соблюдении новой реформы и мерах, которые будут приняты в отношении нарушителей, мало кого устраивают. Удобнее и нагляднее отслеживать работу жёсткого потолка на конкретных примерах, которыми в это межсезонье нас так щедро снабжают хоккейные инсайдеры.



Появился спрос – появилось и предложение. И теперь мы все знаем, кто главный миллионер в КХЛ, а над чьими контрактами смеются коллеги. Мы точно понимаем, почему СКА и «Магнитка» массово избавляются от хоккеистов, что мешает ЦСКА повторить оффершит своему талантливому воспитаннику, какие игроки идут на снижение контрактов, а кто встаёт в позу. И так далее.

Ненужные миллионеры. СКА очищается, но только платят за это другие клубы КХЛ Справедливости в лиге по-прежнему не хватает.

Получив точные данные о зарплатах, мы впервые более-менее полно увидели финансовую картину КХЛ, смогли корректно оценивать игроков в соотношении цена/качество, рассуждать об эффективности работы менеджеров клубов. Теперь всё на ладони: кто кому переплатил, кто впустую потратил кучу денег, а кто, наоборот, грамотно сработал в условиях небольшого бюджета. Конечно, информация пока раскрыта не о всех клубах, но уж самые популярные команды лиги вниманием точно не обделили.

«Как Мозякин будет жить на 50 млн в год!» Кто в КХЛ потерял деньги на новых контрактах Дмитрий Губерниев пошутил над Сергеем Мозякиным. На самом деле, пример капитана «Магнитки» не единичен.

Обнародование доходов игроков – это нормальный эволюционный процесс, который неминуемо должен был начаться вслед за введением жёсткого потолка. В этом нет ничего странного и удивительного. Раз уж КХЛ официально провозгласила курс на оптимизацию бюджетов, эффективность трат клубов и создание равных возможностей, то без конкретики не обойтись. Но конкретику это пока создаёт вовсе не лига.



Цифры зарплат публикуют инсайдеры из различных СМИ и анонимные телеграмм-каналы, но эту информацию ведь никак нельзя назвать официальной и на сто процентов достоверной. Её нельзя проверить, но люди вынуждены слепо идти у неё на поводу. Во-первых, потому что другого не дано. А во-вторых – авторитетные журналисты, рассказывающие о заработках хоккеистов, давно создали себе репутацию людей, приближённых к истине, знающих секреты внутренней кухни. Как же им не верить? Но не всё так просто.

Многое из того, что мы сейчас знаем о зарплатах в КХЛ, действительно близко к правде. Но подходить к этой информации всё же следует предельно осторожно. Она ведь появляется не просто так. Доходы игроков, как правило, «сливают» агенты, с которыми у многих представителей СМИ (в том числе и авторов телеграмм-каналов) налажены хорошие отношения. Но отношения эти взаимовыгодны. И журналисты, транслирующие в массы горячие эксклюзивы, порой просто участвуют в очередном раунде агентских игр. Иногда сами того не подозревая.



Те, кто делится с народом цифрами доходов хоккеистов, делают это вовсе не из-за желания рассказать общественности правду. Это просто использование появившегося спроса потребителей в угоду личным интересам. Правду ведь можно подать по-разному, нужным образом расставить акценты. Допустим, агенты заинтересованы в том, чтобы показать в выгодном свете своих клиентов – например, опубликовать их зарплаты, соответствующие современным тенденциям. Или дать позитивный расклад по доходам игроков того клуба, в котором активно работают с их подопечными. Но иногда агентам выгодно и кинуть камень в огород конкурентов: скажем, раскрыть платёжные ведомости команды, руководители которой отказываются сотрудничать, и заодно показать, что команда эта в потолок не укладывается. Можно и слегка приукрасить данные: проверить-то никто не сможет.



Иногда в публикациях заинтересованы не только агенты, но и руководители клубов, знающие, как СМИ умеют формировать мнения. И вот эта дозированная и приправленная нужным соусом информация и транслируется в массы через знакомых инсайдеров. Никакой случайной утечки здесь нет. Подумайте сами: если бы получить данные о зарплатах игроков в КХЛ было бы так просто, то почему они не просачивались в интернет раньше?

Как СКА и ЦСКА пытаются уместиться под потолком. Расклад по зарплатам в «армейских» клубах Им приходится жёстко разговаривать о понижении контрактов, но двигаться в деньгах соглашаются далеко не все хоккеисты.

В такой ситуации, когда обнародование зарплат превратилось не только в срыв покровов и инструмент общественного контроля, но и стало способом манипулирования заинтересованными лицами, КХЛ необходимо взять всё в свои руки. Вообще, непонятно, почему лига боится официально публиковать доходы игроков. Общественность, давно знающая, что хоккеисты – люди, мягко говоря, не бедные, спокойно примет конкретные цифры и с вилами на богачей не пойдёт. Ну кого в XXI веке удивят миллионы в кошельках спортсменов? К тому же всё уже давно известно из неофициальных источников.



Этот поток финансовых инсайдов КХЛ обязана как-то упорядочить и структурировать. Лучше всего, как и в случае со скрытой арендой, возглавить бардак и самой начать публиковать зарплаты хоккеистов. Это будет смелым, но логичным, даже напрашивающимся шагом – скрывать всё равно уже нечего, а вот поднять собственный престиж этим действом можно на раз.

Бурмистров: не надо открывать зарплаты игроков. Эта информация людям не нужна

Возможно, лига считает, что публикация зарплат будет противоречить этическим нормам организации. Пожалуй, это так, но у КХЛ, как всегда, есть отличный пример из-за океана. НХЛ ведь тоже официально не разглашает доходы своих хоккеистов, но при этом есть всем известный сайт, где можно легко посмотреть всё, что касается платёжных ведомостей клубов, кэпхитов и зарплат игроков. В лиге без проблем мирятся с существованием этого сайта, а информация, взятая там, единогласно признаётся достоверной и никогда не опровергается.

Что мешает КХЛ создать подобную платформу? Некий ресурс, который официально не будет иметь к организации никакого отношения, но формально станет источником информации о зарплатах и бюджетах. Единственным, достоверным, объективным и независимым источником.



Может быть, КХЛ когда-нибудь до этого дойдёт. Но пока лиге проще говорить, что зарплаты хоккеистов могут шокировать людей, и не замечать, как они уже давно перестали быть тайной за семью печатями.