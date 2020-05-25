Как форвард «Торонто» набрал 10 очков в одном матче. Этот рекорд не побит до сих пор

7 февраля 1976 года в Национальной хоккейной лиге был установлен рекорд, который не побит до сих пор и даже не был повторён. Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Дэррилл Ситтлер забил 6 голов и отдал 4 передачи в матче против «Бостон Брюинз» и стал единственным, кто набрал 10 очков в одной игре.

Двойной хет-трик и ассистентский покер

Это был по-настоящему волшебный вечер для болельщиков «кленовых листьев». Матч регулярного чемпионата-1975/1976 вошёл в историю хоккея как один из самых памятных для этого вида спорта. Даже казавшийся вечным рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых голов за карьеру сейчас находится под потенциальной угрозой со стороны Александра Овечкина, но достижение Дэрилла Ситтлера до сих пор остаётся в безопасности.

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Нельзя сказать, чтобы «Торонто» в тот год выглядел на голову сильнее всех. До матча против «Брюинз» «кленовые» выиграли лишь один матч из семи, и владелец команды Гароль Бэллэрд даже публично призвал лидера команды Ситтлера прибавить. «Бостон» на момент исторической игры опережал «Торонто» на 20 очков в турнирной таблице дивизиона Адамса, а главным героем у «мишек» был вратарь-новичок Дэйв Рис. Тем не менее за несколько дней до матча с «Торонто» руководство «Брюинз» объявило о возвращении из ВХА известного голкипера Джерри Чиверса, что означало для Риса отправку в фарм-клуб. Но до этого он вошёл в историю, не став положительным персонажем, а тренировал тот «Бостон» знаменитый Дон Черри.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Матч начался для Ситтлера довольно спокойно — Дэрилл на седьмой минуте ассистировал Лэнни Макдональду, открывшему счёт. Чуть позже с передачи Ситтлера отличился защитник Ян Тёрнбулл.



«Лэнни был великолепным партнёром по команде, у него был отличный бросок в касание. Рис вышел из сети, но мне показалось, что он немного потерял ворота, поэтому Макдональду не составило труда бросить рядом со штангой. Что касается гола Тёрнбулла, то он играл в паре с Бёрье Сальмингом — они оба были как четвёртый форвард. Какой был счёт после первого периода? Нет, не помню», — говорил позже Ситтлер.

Вся «жара» началась после первого перерыва, когда уже к 11-й минуте Ситтлер оформил хет-трик и ещё один раз ассистировал упомянутому Сальмингу. «Бостон» огрызнулся голами Шмальца и Буцика, но затем Фергюсон и Сальминг сделали счёт 8:3, а Ситтлер отметился ещё одной передачей. Итого после 40 минут матча у Дэрилла было на счету 3 гола и 4 передачи — до рекорда знаменитого Мориса Ришара (8 очков в одном матче) не хватало лишь одного балла.



«Помню, как во втором перерыве в раздевалку зашёл наш директор по маркетингу Стэн Ободяк и сказал, что я в шаге от повторения рекорда Ришара. Что касается моего первого гола, то я просто ехал к воротам, а всё сделал Сальминг, которому я вернул должок минуту спустя, у Бёрье был отличный бросок. Второй гол во втором периоде — там Рис немного потерял равновесие, а возможно был и рикошет. Третий гол забил на отложенном штрафе, меня выпустили шестым полевым», — отметил Ситтлер.

«У меня были матчи и получше»

Прошло 44 секунды с начала третьего периода, как рекорд Мориса Ришара был повторён — форвард «Торонто» забросил свою четвёртую шайбу в матче, которая стала восьмым набранным очком.



«Наверное, это был самый красивый гол из всех шести. Я обыграл защитника, был на хорошей скорости. Вышел на пятачок и точно бросил низом. Это было восьмое очко, верно? Мне всегда нравилось бросать в дальний угол, выходя с фланга в центр. Я забил так очень много, я любил кистевой бросок», — вспомнил Ситтлер.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

9 минут спустя рекорд Ришара пал, а рекорд Ситтлера был внесён в историю лиги. Дэррилл забросил свою пятую шайбу в матче, сделав это броском в дальний угол из окружения трёх соперников. Оставалось добраться до красивой цифры 10, и это удалось сделать при помощи курьёзного рикошета от защитника Брэда Парка.

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«Я просто стоял за воротами и искал глазами Эррола Томпсона, который рвался на пятачок. Парк пытался перехватить пас, и шайба отлетела от его конька в ворота. Это было нечто нереальное. В этот вечер у шайбы были глаза и уши — залетало всё, был какой-то поток волшебства. Не могу сказать, что это был мой лучший матч в карьере, потому что бывали игры, в которых я действовал лучше, но статистика в них, конечно, была скромнее», — отметил Ситтлер.

Признав свою неправоту, хозяин «Мэйпл Лифс» Бэллэрд публично съел газету, в которой была напечатана его критика в адрес Ситтлера, а самому форварду был подарен памятный сервиз. Динамичная тройка Ситтлера, Макдональда и Томпсона просуществовала в «Торонто» не так долго — чуть более двух лет, но практически в каждом матче отмечалась набранными очками. Ситтлер был введён в Зал славы в 1989 году и попал в число 100 величайших хоккеистов за всю историю лиги.



А о вратаре«Бостона», сыгравшем важную роль в этой истории, следует сказать отдельно. Дон Черри никогда не был сторонником смены голкиперов по ходу матча, поэтому все 11 голов «Торонто» пришлись на долю Дэйва Риса. «Во втором перерыве он просто сидел, накинув на голову полотенце. Но я не хотел его менять, потому что нам нужен был отдохнувший Чиверс в следующем матче», — говорил Черри. После этого Рис не сыграл ни одного матча в НХЛ, а на следующий год завершил карьеру.



С тех пор 9 хоккеистов набирали по 8 очков за матч — в их числе были и великие Уэйн и Марио, каждый из которых делал это дважды. Но ни 9, ни 10 баллов не набирал никто. «Признаюсь, я удивлён тем, как долго держится рекорд, потому что через лигу прошли такие парни, как Гретцки, Лемье или нынешний Сидни Кросби. Кто знает, возможно, у кого-то получится собрать всё это снова вместе и добраться до десятки. Но я горжусь тем, что владею этим рекордом. Надеюсь, он продержится подольше, но это спорт, и я буду очень уважать того, кто сможет побить это достижение», — сказал Ситтлер.