«Это две величайшие игры». Гретцки против Ларионова, или Как СССР сыграл со сборной НХЛ

В феврале 1987 года Национальная хоккейная лига отказалась от традиционного Матча всех звёзд, придумав вместо него новую забаву. Была организована серия из двух игр между сборными всех звёзд НХЛ и СССР, которую назвали «Рандеву-1987». В тех уникальных матчах по одну сторону баррикад сражались канадцы Гретцки, Лемье и Бурк, шведы Самуэльссон и Сандстрём, финны Тикканен и Курри, американцы Челиос и Лэнгуэй. Им противостояла знаменитая пятёрка Игоря Ларионова, которая тогда была в зените славы, а помогали лидерам Быков, Хомутов, Каменский, Билялетдинов, Семак и многие другие наши известные игроки. Те матчи многие болельщики до сих пор считают одним из лучших образцов хоккея за всё время, наряду с Кубком Канады 1987 года.
«Нужно больше международного хоккея, особенно матчей с Советами»
В 1987 году острота противостояния двух систем ощущалась далеко не так сильно, как в легендарном 1972-м или позднее, на Кубке Канады-1981 или 1984. На дворе уже было время перестройки, поэтому советской команде за участие в Рандеву заплатили деньги, которые, правда, по нынешним меркам выглядят смешными — $ 80 тыс. Энхаэловцы собрали хороший кассовый сбор — около $ 350 тыс., для пенсионного фонда для игроков НХЛ. Противостоять сборной СССР должна была не сборная Канады, хотя представители страны «кленового листа» преобладали в составе, а именно сборная звёзд НХЛ. Это была явная отсылка в Кубку Вызова 1979 года, который сборная Советского Союза выиграла.
«Нужно больше международного хоккея, особенно матчей с Советами. Это будет очень полезный опыт для НХЛ», — призывал Уэйн Гретцки, который до этого побывал в Москве в гостях у Владислава Третьяка, и был услышан.
«Рандеву» состояло из двух матчей, которые были сыграны за пять дней. Составы обеих команд были переполнены суперзвёздами и были близки к составам команд мечты за всё время существования хоккея как вида спорта. Энхаэловцы, по понятным причинам, никогда не играли вместе, что ставило их в не самое выгодное положение по сравнению с сыгранной сборной СССР, но на льду это никак не чувствовалось. Более того, это была настоящая хоккейная поэзия, из которой в сентябре 1987 года появился потрясающий Кубок Канады, ставший главным выходом звёзд на международную арену.
Первый матч: НХЛ — СССР — 4:3
Сборная Национальной хоккейной лиги, ведомая эдмонтоновской тройкой Тикканен — Гретцки — Курри, смогла навязать нашим быстрый и силовой хоккей с самого начала, так что подопечным Виктора Тихонова пришлось непросто. Уже на шестой минуте Курри с пятачка замкнул прострел из угла в исполнении Уэйна и открыл счёт.
Во втором периоде Глен Андерсон с передачи Марио удвоил перевес заокеанской команды, но полторы минуты спустя Алексей Касатонов один гол отыграл, а на старте третьей двадцатиминутки Вячеслав Быков восстановил равновесие — 2:2. Чуть позже последовал ещё один обмен голами (Кевин Динин — Анатолий Семёнов), а за минуту с хвостиком до конца всё решил Лемье. Его хитрый бросок в дальний угол срикошетил от Дейва Пулина, и голкипер сборной СССР Евгений Белошейкин ничем не мог помочь своей команде. Сидя на скамейке, Марио улыбался и показывал рукой на Пулина, отмечая настоящего автора гола.
«Это был потрясающий, смелый и немного безумный хоккей. Сама идея таких матчей казалась безумной, но я сказал: давайте это сделаем. Теперь, когда я прихожу на Матчи всех звёзд, меня встречают просьбами организовать ещё одно такое «Рандеву». Эти матчи никогда не забудут, они не умрут. Даже молодёжь знает о них многое», — вспоминал во время 25-летнего юбилея «Рандеву-1987» главный организатор тех игр — президент «Квебек Нордикс» Марсель Обут.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном аккаунте NHLAllstarGame в YouTube.
Второй матч: НХЛ — СССР — 3:5
Если первую игру обслуживал советский арбитр Сергей Морозов, который выписал сборной СССР лишь один штраф (нарушение численного состава), а энхаэловцев удалил четырежды, то на втором матче работал канадский рефери Дейв Ньюэлл. У него соотношение удалений у которого было обратным: 6 штрафов было выдано сборной СССР и лишь два — сборной НХЛ.
— На матчи были приглашены VIP-гости со всего мира.
— Перед матчами на арене выступала советская рок-группа «Автограф».
— Канадский музыкант Дэвид Фостер сочинил для «Рандеву» специальную песню.
— Советская делегация по дороге в Квебек должна была делать пересадку в Лондоне на борт авиакомпании Air Canada, но ей отказали в посадке, так как она прибыла на военных самолётах. Пришлось вернуться домой, а Air Canada выслала два самолёта уже в Москву.
Уэйн Гретцки и Вячеслав Фетисов
Фото: Bruce Bennet/Getty Images
В первом периоде Марк Мессье реализовал большинство после удаления Сергея Немчинова — для этого ему потребовалось лишь 10 секунд, но все ключевые события вместила в себя вторая двадцатиминутка. Голевой дубль Валерия Каменского и шайба Владимира Крутова позволили советской команде заполучить комфортное преимущество, которое позже развили тот же Крутов (победный гол) и Андрей Хомутов.
Фрагменты второго матча «Рандеву-1987» можно посмотреть в YouTube.
«Гретцки набрал 4 (0+4) очка и был признан MVP этих матчей — он получил машину. Каменский был назван лучшим игроком в сборной СССР и получил стерео. Технически сборная Советского Союза выиграла «Рандеву» со счётом 8:7, но, как сказал Виктор Тихонов, НХЛ не проиграла, а СССР не выиграл — выиграл сам хоккей. Это был действительно превосходный хоккей, который был выше уровнем, чем матчи НХЛ. Настоящим украшением была битва вратарей Белошейкина и Фюра, которые по очереди делали блестящие сейвы», — писало тогда агентство Canadian Press.
После окончания второго матча Гретцки обменялся свитерами с Вячеславом Фетисовым. «Никогда в НХЛ не играл в таком высоком темпе. Нам нужно больше международных матчей, призываю НХЛ не игнорировать международные игры», — заявил Гретцки, повторив свою прежнюю позицию.
«Это действительно были две величайшие игры, которые болельщики когда-либо видели», — подтвердил Виктор Тихонов. Впереди были три матча великолепного Кубка Канады — 1987, который по величию стоит выше «Рандеву», которое было первым шагом к тому, чтобы хоккейный мир изменился навсегда. И очень хочется повторить вопрос Марселю Обуту — когда подобное событие состоится снова?
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