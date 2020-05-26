«Куда же ты, Рома?» Жизнь хоккеиста Ляшенко оборвал трагический случай в турецком отеле

Почти 17 лет назад, в июле 2003-го, русский хоккейный мир потрясла новость – трагически оборвалась жизнь Романа Ляшенко, 24-летнего нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России. Ляшенко обнаружили в гостиничном номере турецкого отеля, где Роман отдыхал вместе с матерью и сестрой. В официальную причину ухода из жизни хоккеиста родственники и друзья Ляшенко не верят до сих пор.

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«Золотой мальчик, уникальный – как на льду, так и в жизни»

Роман Ляшенко родился в 1979 году в Мурманске, но в раннем возрасте переехал в Ярославль, чтобы заниматься хоккеем на высоком уровне. Уже в 16 лет форвард играл за фарм-клуб «Торпедо» в Высшей лиге, а через год, в сезоне-1996/1997, талантливый юниор дебютировал в Суперлиге. И не просто дебютировал, а закрепился в команде строгого Петра Ильича Воробьёва и помог «Торпедо» выиграть первое золото страны в истории ярославского хоккея. В том коллективе, где блистали Андрей Скабелка, Виталий Литвиненко, Владимир Самылин, Алексей Горшков и другие взрослые лидеры, 17-летний Ляшенко, конечно, был не на первых ролях. Но Воробьёв доверял молодому нападающему и в плей-офф-1997 Роман забил 3 гола в девяти матчах, став одним из лучших снайперов «Торпедо» в кубковых встречах.

«Пробовался в пацанах Роман и в ЦСКА, и в «Спартаке», но рассмотрел его лишь ярославский тренер Леонид Гладченко, который взял его сначала в команду 1980 года рождения. Я впервые увидел Ромку весной 1996 года, когда на посту главного тренера в Ярославле сменил Сергея Николаева, – вспоминал Пётр Воробьёв одного из своих любимцев, – Он сразу бросился в глаза, хотя гладиатором не был: физические данные нужно было подтягивать. Я пригласил в основу большую группу молодых ребят, в которой Ляшенко был безусловным лидером. За два месяца он доказал, что по праву будет в числе тех, кому выходить на лёд в чемпионате. И стал самым молодым чемпионом страны! За три сезона в «Торпедо» он отыграл практически всё, что можно. Пропустил лишь несколько матчей. Да и то отпрашивался на похороны отца. Он и в молодежной сборной по праву был и капитаном, и лидером. Играл он и в сборной на два года старше себя, за команду 1977 г.р. Да как! Помню, Владимир Шадрин дивился: «Какой умный парень. Я бы то же самое на льду сделал…» Рома был золотой мальчик, уникальный – как на льду, так и в жизни. Быстро взрослел, и в первую очередь в сознании. Хотя и опережал в развитии сверстников, в друзья к ветеранам не лез. В то же время нормальные отношения имел со всеми ребятами. О нем вообще невозможно даже придумать что-либо плохое. Оптимист, порядочный, светлый душой…»

Рассудительный, умный и, конечно, талантливый Ляшенко, тем не менее, потенциальной звездой никогда не считался. Про него не говорили, что растёт игрок поколения. Но за счёт колоссального трудолюбия Роман мог достичь в хоккее многого. Впрочем, и к 24-м годам Ляшенко успел познать вкус побед, и не только на клубном уровне. С 1997 по 1999 годы форвард трижды ездил на молодёжные чемпионаты мира, а на последний – в качестве капитана сборной U20. Та команда под руководством Геннадия Цыгурова завоевала первое русское молодёжное золото в истории, обыграв канадцев в финале МЧМ-1999 в Виннипеге. А Ляшенко, находившийся в тени Максима Афиногенова, Максима Балмочных, Дмитрия Кириленко, Артёма Чубарова и других ярких форвардов, был духовным, ментальным лидером того коллектива. Рано повзрослевший «золотой мальчик» выиграл свою первую высшую международную награду, дополнив ей коллекцию из серебра и бронзы с предыдущих молодёжных первенств.

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От финалиста Кубка Стэнли до завсегдатая АХЛ

Ещё в 1997 году Ляшенко заметили в Северной Америке. На драфте НХЛ «Даллас» выбрал его во втором раунде под общим 52-м номером. После сезона-1998/1999, в котором Роман уже был полноценным лидером «Торпедо» (вместе с другими молодыми талантами, Владимиром Антиповым и Дмитрием Власенковым), Ляшенко уехал за океан и сходу сумел закрепиться в составе действующего обладателя Кубка Стэнли. Первыми скрипками в «Далласе» тогда были Майк Модано, Бретт Халл, Сергей Зубов, Джейми Лангенбрюннер, Джо Нуиндайк, а Ляшенко скромно выступал в четвёртом звене, зато – на постоянной основе. Роман послушно играл роль двустороннего центрфорварда, полезного в обороне (сказывалась школа Петра Воробьёва), и практически не давал поводов Кену Хичкоку спускать его в фарм-клуб. В плей-офф-2000 Ляшенко сыграл 16 матчей и дошёл вместе с «Далласом» до финала, но свой Кубок Стэнли Роману завоевать не удалось – в этот раз «звёзды» уступили в решающей серии «Нью-Джерси».

«В Ярославле Петр Ильич Воробьев проповедовал такой же силовой хоккей, как в «Далласе». Так что «Старз» – копия моего родного клуба. Но там я проводил много времени в неравных составах, а тут приходится играть в низких звеньях, чтобы нейтрализовать лидеров соперников. Поэтому поначалу я чувствовал себя не очень уютно, но потом понял, что главное – работать над игрой», — Ляшенко с присущим ему оптимизмом оценивал свои перспективы в «Далласе». Но вышло всё не так уж и удачно.

Роман Ляшенко в составе «Даллас Старз» Фото: Brian Bahr/Getty Images

Перед плей-офф следующего сезона Роман потерял место в основе и был спущен в IHL, а в чемпионате-2001/2002 Ляшенко лишь четыре раза вышел на лёд в регулярке НХЛ. Россиянину в «Далласе» больше не доверяли и в марте 2002-го россиянина его обменяли в «Рейнджерс». «Я был удивлен, узнав о своем обмене. Но мне было нужно что-то новое. И я рад, что перешел в «Рейнджерс», — Ляшенко, кажется, не умел расстраиваться.

На Бродвее сходу перезапустить карьеру у Ляшенко не вышло. Сыграл 15 матчей, набрал лишь 2 очка, а напичканная звёздами команда даже не попала в плей-офф. «Рейнджерс» спустили Романа в АХЛ, чтобы он сыграл в кубковых матчах за «Хартфорд», и перед Ляшенко замаячил пропуск взрослого чемпионата мира, куда Романа вызвали впервые в карьере. Боссы «синерубашечников» не хотели отпускать Ляшенко, но ФХР упёрлась, пригрозила судом, и клуб предпочёл не ввязываться в тяжбы из-за хоккеиста четвёртого звена. На турнире в Швеции Роман совершенно ничем не запомнился, скромно откатав все 9 матчей с двумя набранными очками, зато выиграл очередную медаль.

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Уже в межсезонье-2002 на Ляшенко, который никак не мог толком заиграть в НХЛ, начали выходить топовые российские команды. С агентом Романа разговаривали «Локомотив» и «Лада», но Ляшенко решил повременить с отъездом. «Рейнджерс» ведь предложили форварду новый контракт, давали Роману хорошую прессу. Однако сезон-2002/2003 обернулся разочарованием: в нём Ляшенко сыграл за «рейнджеров» лишь два матча, проведя весь чемпионат в АХЛ. При этом в «Хартфорде» Роман был очень хорош. 58 (23+35) очков в 71 игре – лучшие цифры в недолгой карьере нападающего.

Тот чемпионат должен был стать для Ляшенко переломным: либо долгожданный взлёт в НХЛ, либо возвращение в Россию, где Роман, вероятно, стал бы одним из лидеров Суперлиги. Но судьба распорядилась с хоккеистом иначе…

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что случилось в турецком отеле?

Утром 6 июля 2003 года Ляшенко не пришёл на завтрак в отеле. На стук в дверь номера никто не отвечал, и пришлось просить о помощи сотрудников гостиницы. Роман был обнаружен в ванне, а рядом – записка, как будто указывающая на то, что Ляшенко сам решил свести счёты с жизнью. В ней Роман, по утверждению турецких властей, писал, что неизлечимо болен, не видит смысла в дальнейшей жизни, и просит прощения за свой поступок.

Смерть хоккеиста стала полнейшим шоком для его родных и близких, которые не могли поверить в случившееся. Более того, они точно знали, что у Романа не было никаких причин для такого поступка. Той самой записки, кроме турок, никто в глаза не видел. Её не предъявили ни матери, ни сестре, отдыхавшим вместе с Романом, также не была проведена экспертиза почерка.

Никакого неизлечимого заболевания после вскрытия у Ляшенко обнаружено не было – Роман был абсолютно здоров. У спортсмена не было никаких психических отклонений или следов депрессии, так что версия о трагедии на почве сложных отношений с девушкой тоже не выдерживала никакой критики. Да, Ляшенко отдыхал в Турции без неё, но Наталья утверждала, что никаких ссор между ними не было, и после отпуска они должны были встретиться в Москве.

Ещё нелепее выглядело предположение, что Ляшенко решился на страшный поступок из-за проблем в карьере. Да, заиграть в НХЛ у Романа не получалось, но Ляшенко был ещё очень молод, только что он выдал блестящий сезон в АХЛ, а на крайний случай у форварда имелись отличные предложения на родине. Да и не был Ляшенко таким импульсивным и одержимым идеей человеком, чтобы идти на крайние меры из-за каких-то неудач в хоккее. Да и неудачами-то их назвать язык не поворачивается.

«Его поступок не укладывается ни в какие рамки. Он был очень рассудительным человеком. Для меня это просто шок», — говорил после смерти Ляшенко тренер «Локомотива» Альберт Данилов.

«Мы играли вместе много лет, и мне не верится, что он способен на такое», — вторил Данилову Дмитрий Красоткин, партнёр Ляшенко в ярославской команде.

Родные Романа до сих пор наотрез отказываются соглашаться с официальной версией. При этом то, что на самом деле произошло с Ляшенко на отдыхе в Турции, остаётся загадкой. По крайней мере, для посторонних людей. Строить альтернативные версии можно сколько угодно, но доказательств того, что Роману помогли уйти из жизни, ни у кого нет, да и человека, в любом случае, не вернуть.

Провожать Ляшенко в последний путь собралось всё ярославское хоккейное сообщество. Руководство, тренерский штаб, игроки «Локомотива». Из Тольятти приехал Пётр Воробьёв, из Америки друзья Романа – Пётр Счастливый, Дмитрий Афанасенков, Виталий Вишневский. «Куда же ты, Рома?» — произнёс кто-то из скорбящих во время траурной церемонии.

Ляшенко похоронили на Леонтьевском кладбище Ярославля. На могиле хоккеиста установили обелиск, где Роман изображён в форме «Далласа». Этот жест — словно символ того, что Ляшенко навсегда останется в памяти болельщиков и родных яркой восходящей звёздочкой.