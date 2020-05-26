Должны усилить КХЛ. Известные легионеры из Америки, которых ждут в России

Кто из игроков НХЛ и АХЛ может пополнить российские команды? Есть даже звёздные имена.

Клубы КХЛ продолжают комплектовать свои составы. Помимо официально подтверждённых трансферов есть и такие, о которых сейчас точно не объявишь. Речь про хоккеистов с действующими контрактами, выступающих по ту сторону океана. Кого из известных иностранцев можно ждать в Континентальной лиге в ближайшее время?

Братья Зогорна остались в «Амуре», Вей перешёл в СКА. Таблица трансферов КХЛ Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

н. Маркус Гранлунд («Эдмонтон Ойлерз»), 27 лет

Младший брат Микаэля Гранлунда близок к переходу в «Салават Юлаев». В уфимском клубе ищут замену покинувшему КХЛ Линусу Умарку. Логично, что руководство юлаевцев обратило внимание на финна. Тренировать «Салават» отныне будет Томми Лямся, лидеры атаки команды – Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен, ворота защищает Юха Метсола. Вероятное подписание Гранлунда – очень сильный шаг «Салавата». Это мастеровитый обученный хоккеист, который может сыграть как в центре, так и с краю. Такие легионеры в КХЛ однозначно нужны.

н. Понтус Оберг («Торонто Мэйпл Лифс»), 26 лет

Не просто так «Трактор» выменял у «Витязя» права на шведского форварда Понтуса Оберга. Изначально казалось, что приезд скандинава в Россию маловероятен, а виной тому в том числе и личные семейные проблемы. Но, похоже, челябинцам всё же удалось договориться с этим мастеровитым форвардом о заключении соглашения. Сейчас, разумеется, об этом никто не объявит, однако разговоры ходят давно. У «Трактора» как раз осталось последнее место для иностранца в составе. Оберг точно добавит коллективу Анвара Гатиятулина креатива в атаке.

КХЛ или НХЛ? Хоккеисты, которые всё ещё не могут сделать выбор Среди них есть как россияне, так и иностранцы.

з. Андреас Боргман («Сан-Антонио Рэмпейдж»), 24 года

Не проходивший процедуру драфта швед Боргман дебютировал в НХЛ в 2017 году в составе «Торонто Мэйпл Лифс». Сейчас права на хоккеиста в Северной Америке принадлежат «Сент-Луису», а прошлый сезон Андреас провёл в фарме «блюзменов». Хоккеист находится в самом расцвете сил и готов к новому вызову. Таких легионеров ждут в России. Представители Боргмана уже заявили, что игрок хочет попробовать свои силы в КХЛ. Сейчас этому защитнику активно ищут клуб. Звёзд с неба Боргман никогда не хватал, но и слабым хоккеистом его точно не назовёшь.

н. Лукаш Радил («Сан-Хосе Шаркс»), 29 лет

Чешского нападающего прекрасно знают в России. Радил выступал в КХЛ за «Спартак», откуда и отправился в Северную Америку пробовать свои силы в НХЛ. Сейчас Лукаш связан контрактом с «Сан-Хосе», но, по нашей информации, чех вернётся в Россию и со следующего сезона снова будет играть в Континентальной лиге за спартаковцев. Для красно-белых это хорошее усиление в плане атаки. Тем более о возможностях Радила в «Спартаке» прекрасно осведомлены. В КХЛ Радил способен набирать много очков. За океаном ему было тяжеловато, ведь там совсем друга конкуренция.

Фото: Claus Andersen/Getty Images

з. Эмиль Дьюс («Спрингфилд Тандербёрдз»), 26 лет

После сезона, который так и не был доигран, стало понятно, почему «Спартак» распрощался со шведским защитником Патриком Херсли. Всё дело в том, что красно-белые положили глаз на другого скандинава – Эмиля Дьюса. В нынешнем сезоне АХЛ Дьюс защищал цвета «Техас Старз» и «Спрингфилд Тандербёрдз». У Дьюса хороший бросок и отличное катание, что в первую очередь и привлекло руководство красно-белых. Официально об этом трансфере не объявлено, но генменеджер «Спартака» Алексей Жамнов уже подтвердил нашему изданию, что Эмиля ждут в московском клубе.

з. Ник Эберт («Хартфорд Вулф Пэк»), 26 лет

Американский защитник Ник Эберт сам сообщил в прессе о намерении вернуться в Европу после сезона, проведённого в Американской хоккейной лиге. «SHL и КХЛ – две интересные лиги. Сейчас у меня есть предложения четырёх-пяти шведских команд, а также некоторых команд КХЛ. Обдумываю их», – цитирует Эберта Hockey Sverige. По последней информации, на Эберта всерьёз рассчитывают в «Торпедо». Не удивимся, если в ближайшее время американец пополнит состав клуба из Нижнего Новгорода. В КХЛ Эберт выступал за «Слован» в сезоне-2017/2018.