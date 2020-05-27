Панарин против Свечникова, кубковый дебют Ковальчука за «Кэпиталз». Наши в плей-офф НХЛ

Восточная конференция. Турнир сеяных:

«Тампа-Бэй»: в. Андрей Василевский, н. Никита Кучеров, з. Михаил Сергачёв,



«Вашингтон»: н. Александр Овечкин, н. Илья Ковальчук, н. Евгений Кузнецов, з. Дмитрий Орлов, в. Илья Самсонов,



«Филадельфия»: з. Иван Проворов.

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Три матча турнира сеяных должны определить, кто из фаворитов конференции получит наивысший посев в первом раунде плей-офф, и здесь представительство россиян максимально. В «Бостоне» российских легионеров нет, зато «Тампа» во главе с Кучеровым и Василевским, а также «Вашингтон» — одни из главных претендентов на Кубок Стэнли.



Стоит вспомнить, что хоккеисты «Лайтнинг» выступали против формата плей-офф с участием 24 команд, мотивируя это тем, что те клубы, которые будут играть квалификацию, подойдут к старту плей-офф более разогретыми и подготовленными. Нынешний формат, включающий турнир сеяных, это разногласие несколько снизил, но логика в протесте «молний» всё равно есть: три матча, сыгранных в круг, могут и рядом не стоять в сравнении с зарубой в предварительной серии до трёх побед.

Что касается «столичных», то здесь интригует кубковый дебют за «Вашингтон» Ильи Ковальчука, а в «Филадельфии» мы можем ожидать появления в составе не только Ивана Проворова, но и нападающего Михаила Воробьёва, поскольку заявки команд, ввиду отсутствия фарм-клубов, будут расширены.

Плей-ин:

«Питтсбург»: н. Евгений Малкин,



«Каролина»: н. Андрей Свечников,



«Рейнджерс»: н. Артемий Панарин, н. Павел Бучневич, в. Игорь Шестёркин, в. Александр Георгиев,



«Айлендерс»: в. Семён Варламов,



«Флорида»: в. Сергей Бобровский, н. Евгений Дадонов,



«Торонто»: н. Илья Михеев.



«Коламбус»: з. Владислав Гавриков.



Малкину и компании предстоит играть против «Монреаля», в составе которого многие хоккеисты публично опасались отдохнувшего голкипера Кэри Прайса. Если бы не случился обмен Ковальчука в «Вашингтон», то посмотреть на молодую гвардию «хабов» во главе с ветераном Ильёй было бы очень интересно, но в феврале было невозможно предположить, что сезон будет остановлен и доигран подобным образом в летние месяцы.

Противостояние «Каролины» Свечникова и «Рейнджерс» во главе с Панариным наверняка станет украшением квалификационного раунда, причём «ураганы» в этой дуэли будут выступать в роли матёрого и опытного коллектива, а «синерубашечники» — как дебютанты, попавшие на этот «праздник жизни» случайно. Крайне любопытно будет проследить и за вратарским треугольником «Рейнджерс» Шестёркин — Георгиев — Лундквист, где пока фаворитом можно назвать Игоря, но в кубковых баталиях всё может повернуться как угодно, в том числе и в пользу шведского ветерана, у которого действует ещё один год контракта.



«Айлендерс» и «Флорида» подарят нам вратарскую дуэль Семёна Варламова и Сергея Бобровского. У голкипера «пантер» появляется возможность взять реванш за не вполне удачное выступление в регулярном чемпионате, но в игровой системе, которую проповедует наставник «островитян» Барри Тротц, любой вратарь чувствует себя комфортно, а вот оборона «пантер» оставляет желать много лучшего. Для Евгения Дадонова нынешняя кубковая квалификация — возможность лишний раз доказать, что он достоин хорошего нового контракта вне зависимости от ситуации с потолком зарплат.



Новый контракт — цель и для Ильи Михеева, который должен был восстановиться после травмы запястья. Планировалось, что россиянин должен был сыграть в конце регулярного чемпионата, поскольку форвард «Торонто» уже начал тренироваться, но пауза в сезоне внесла коррективы в этом плане. Без контракта на новый сезон будет и Владислав Гавриков из «Коламбуса», так что для этих парней плей-офф может определить их ближайшее будущее.

Западная конференция. Турнир сеяных:

«Сент-Луис»: н. Владимир Тарасенко, н. Иван Барбашёв,



«Колорадо»: з. Никита Задоров, н. Валерий Ничушкин, н. Владислав Наместников, н. Владислав Каменев,



«Даллас»: н. Денис Гурьянов, Александр Радулов, в. Антон Худобин.



К моменту возобновления ледовых баталий лидер действующих обладателей Кубка Стэнли Владимир Тарасенко должен быть готов вернуться в строй после травмы плеча. Владимир не играл с 24 октября, поскольку повреждение потребовало хирургического вмешательства. Как заявил наставник «Блюз» Крейг Берюбе, Тарасенко был готов вернуться в состав на той неделе, когда сезон был остановлен.

Помимо Тарасенко и Барбашёва мы может рассчитывать на появление в составе Клима Костина, который в нынешнем сезоне сыграл за «Сент-Луис» 4 матча и должен войти в расширенную заявку.



В «Колорадо» непростая ситуация у Владислава Каменева, который в нынешнем сезоне подолгу сидел в запасе и не имеет контракта на следующий сезон. Не исключено, что россиянину предпочтут кого-то из конкурентов за место в нижней шестёрке форвардов. Любопытно будет посмотреть и на Наместникова, который после обмена из «Оттавы» набрал 6 (4+2) очков в 9 матчах.

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В «Далласе» всё стабильно и понятно: Радулов и Гурьянов — одни из лидеров команды, а Худобин — надёжный сменщик Бена Бишопа, который надеется в следующем сезоне на более приятный статус, но для этого придётся как следует потрудиться его агенту после открытия рынка.

Плей-ин:

«Аризона»: з. Илья Любушкин,



«Виннипег»: з. Дмитрий Куликов.



Среди тех, кто будет играть в квалификации в Западной конференции, наших практически нет. 26-летний Любушкин сыграл в нынешнем сезоне 51 матч за «койотов» и может добраться до сотни матчей за «Аризону» в своей карьере, но для этого его команде нужно обыграть «Нэшвилл» и пробиться в первый раунд.



У Любушкина, так же как и у Дмитрия Куликова и Андрея Чибисова из «Виннипега», нет контракта на следующий сезон. Куликов из этой тройки имеет лучшие шансы сохранить работу в НХЛ, но со статусом самого дорогого защитника «Джетс» ему придётся проститься. Чибисов наверняка попадёт в расширенную заявку, но шанса выйти на лёд ему могут и не предоставить.