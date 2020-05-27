Гол, принёсший Овечкину любимый трофей. Изящно обманул защитника и насквозь прошил вратаря

Тогда никто не знал, что эта шайба в ворота «Баффало» позволит Ови выиграть девятый «Ришар».

Вчера, 26 мая, комиссар НХЛ Гэри Бэттмен провёл пресс-конференцию, на которой официально объявил о планах по возобновлению сезона. Чемпионат-2019/2020 будет продолжен матчами плей-офф, в котором примут участие 24 команды.

При этом регулярка доиграна не будет, а это значит, что индивидуальные призы НХЛ, вручаемые на основании статистических показателей, уже нашли своих обладателей. «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир) взял форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, голкиперы «Бостона» Туука Раск и Ярослав Галак забрали награду «Уильям Дженнингс Трофи», присуждаемую вратарям команды, пропустившей меньше всех шайб в регулярке. Ну а снайперский трон (приз «Морис Ришар Трофи») разделили Давид Пастрняк и Александр Овечкин. Чех из «Брюинз» впервые выиграл престижную награду, а для главного русского снайпера всех времён этот «Ришар» стал уже девятым в карьере.

Овечкин взял девятый «Ришар»! Кажется, этот рекорд в НХЛ будет вечным НХЛ рассказала о возобновлении сезона. Пары плей-офф, индивидуальные призы, драфт, ключевые даты – все подробности тут.

Досрочное завершение регулярки вряд ли обрадовало Овечкина. Александр гонится за вечным рекордом Уэйна Гретцки, и в этом смысле ему важен каждый матч гладкого первенства, в котором он может приблизиться к заветному числу 894. В чемпионате-2019/2020 «Вашингтон» недоиграл 13 встреч, и можно только догадываться, сколько голов наколотил бы в них Овечкин. Учитывая, что март исторически один из самых ударных месяцев для Ови. У капитана «столичных» было в активе 706 шайб, до Майка Гартнера (708) – рукой подать, а это уже седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Овечкин сократил до двух шайб отставание от Гартнера по голам за карьеру в НХЛ

Коронавирус отнял у Овечкина десяток важных матчей (это ещё может аукнуться в будущем) и не позволил выбить очередной гроссмейстерский «полтинник». Более того, прыть Давида Пастрняка могла оставить Александра ещё и без коронного приза лучшему снайперу сезона, но Овечкин на флажке догнал молодого конкурента.

Пастрняк забросил свою 48-ю шайбу 8 марта, в матче, который «Бостон» дома проиграл «Тампе». Овечкин сравнялся с чехом через два дня, накануне приостановки сезона НХЛ. «Кэпиталз» на выезде встречались с «Баффало», после двух периодов уступали 0:2, но в начале третьего отрезка игры лидер «Вашингтона» один гол отыграл. После выигранного Евгением Кузнецовым вбрасывания Ови подхватил шайбу, изящно обманул Кайла Окпосо, чуть продвинулся вперёд и хлёстким щелчком после короткого замаха прошил Линуса Улльмарка.

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Тогда, 10 марта, невозможно было предположить, что эта шайба окажется такой важной для Овечкина и поможет выиграть ему очередной «Ришар». В девятый раз в карьере – с ума можно сойти! Напомним, что этот приз вручается лучшим снайперам НХЛ с сезона-1998/1999, но никто, кроме Овечкина, не смог выиграть его более двух раз. «Ближайшие преследователи Великой Восьмёрки – Павел Буре, Джером Игинла, Стивен Стэмкос и Сидни Кросби.



Интересно, что у Пастрняка был шанс всё-таки единолично возглавить снайперскую гонку этого чемпионата – 11 марта «Бостон» успел сыграть в гостях с «Филадельфией» и одержать сухую победу 2:0. Но Давид в этом матче ограничился лишь голевой передачей.



Что ж, было бы, пожалуй, несправедливо, если бы в такой мощной регулярке, в которой Ови сделал четыре хет-трика и девять дублей, главный русский снайпер остался без любимой награды. Поздравляем капитана «Кэпиталз» с очередным индивидуальным трофеем и надеемся, что досадная коронавирусная заминка не помешает Овечкину достичь главной карьерной цели.