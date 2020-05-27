«Ощущение, что он написан на салфетке, смоченной в пиве». Что пишут в Америке о плане НХЛ

План готов, начало положено – НХЛ запустила программу возобновления сезона в уникальном постпандемическом формате. Однако заявления руководства лиги и профсоюза породили множество вопросов. До сих пор нет точных дат возобновления сезона, неясно, где команды начнут играть. Непонятно, как будут учитываться очки, набранные в плей-ин и предварительном раунде.

Овечкин взял девятый «Ришар»! Кажется, этот рекорд в НХЛ будет вечным НХЛ рассказала о возобновлении сезона. Пары плей-офф, индивидуальные призы, драфт, ключевые даты – все подробности тут.

«Пока не выдавайте Овечкину и Пастрняку «Ришар»

Первое, что сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн в своём выступлении, – регулярный сезон завершён. А это значит, что определились победители первых трёх индивидуальных призов – лучшему бомбардиру, лучшему снайперу и лучшей вратарской бригаде, пропустившей меньше всего шайб. Или мы так думали.



По крайней мере, так сказал Беттмэн: «В части номенклатуры, ведения статистики и наград НХЛ регулярный сезон-2019/2020 считается завершённым». Вроде бы, всё ясно.



После пресс-конференции Беттмэна руководитель профсоюза игроков Дональд Фер внёс сумятицу: «Мы ещё не решили, как и где учитывать статистику предварительного раунда».



«Пока не выдавайте Овечкину и Пастрняку «Ришар Трофи». Фер заявил, что решения по учёту статистики в предварительном раунде ещё нет. Беттмэн сказал, что регулярный сезон считается завершённым. Но смогут ли игроки продолжить гонку за 50 голами? Думаю, профсоюз столкнётся с трудностями, пытаясь запихнуть джина обратно в бутылку по многим вопросам, ведь НХЛ уже развернула план возвращения в игру», — задаёт логичный вопрос обозреватель ESPN Грэг Вышински.

Гол, принёсший Овечкину любимый трофей. Изящно обманул защитника и насквозь прошил вратаря Тогда никто не знал, что эта шайба в ворота «Баффало» позволит Ови выиграть девятый «Ришар».

Кстати, интересно, что «Эдмонтон» в «Твиттере» уже поздравил лучшего бомбардира Леона Драйзайтля с завоеванием «Арт Росс Трофи», а «Вашингтон» пока молчит. Нет никаких объявлений и в официальных аккаунтах НХЛ.



Но в NBC Sports вышла статья с заголовком «Овечкин разделил девятый «Ришар Трофи». Её автор Брайан Макнэлли пишет: «У Овечкина было 48 голов и 13 матчей в запасе, казалось неизбежным, что он в девятый раз в карьере сможет выбить «полтинник». Тогда он бы повторил рекорд Гретцки и Босси по количеству сезонов с 50 шайбами. Овечкин остановился в паре шагов от 50 голов, но он может утешиться ещё одним «Морис Ришар Трофи», который разделит с Пастрняком.



Но всё сложно в эти времена пандемии. Позже Фер заявил, что ещё есть шанс договориться по статистике предварительного раунда, и эти три матча пойдут в общий зачёт. Интересно. Но на данный момент Овечкин и Пастрняк сделали всё необходимое, чтобы победить в гонке снайперов. Проследим за этим вопросом».



Если статистика плей-ин пойдёт в общий зачёт, то Овечкина может обогнать Остон Мэттьюс (47 голов), шансы есть и у Леона Драйзайтля (43), и у Мики Зибанеджада (41).

Панарин против Свечникова, кубковый дебют Ковальчука за «Кэпиталз». Наши в плей-офф НХЛ Малкину придётся сражаться с Кэри Прайсом, а у Бобровского будет шанс взять реванш за неудачную регулярку.

У Овечкина сейчас 706 голов в карьере – до седьмого места в списке снайперов всех времён осталось забросить две шайбы, до рекорда Гретцки – 188. В Северной Америке уже подсчитывают, сколько голов Александр «потерял» в течение карьеры.



Он должен был дебютировать в 2004 году, но грянул локаут, затем ещё один, и сезон-2012/2013 сыграли в сокращённом формате. Наконец, в этом году он недосчитался ещё 13 матчей. Набирается примерно 80 голов. «Представьте, насколько ближе Овечкин был бы к рекорду Гретцки, если бы локауты и пандемия не отняли у него почти два сезона», — отметили в блоге Puck Prose.

«Мы ещё не выиграли эту битву»

В Северной Америке в целом позитивно восприняли план, предложенный НХЛ. Но это только первый шаг, очертания того, что может быть в будущем. Бывший генеральный менеджер клубов НХЛ Брайан Бурк обозначил некоторые проблемы, с которыми может столкнуться лига при осуществлении своего плана.



«Игроки против того, чтобы первые два раунда плей-офф игрались до трёх побед, это одна проблема. Вторая – то, что топ-4 команды могут быть перепосеяны после предварительного раунда. «Бостон» не должен играть за первое место, они и так его заслужили. Эти игры просто должны помочь раскачаться перед плей-офф.



Формат драфт-лотереи для меня не поддаётся логическому объяснению. Как команда, которая едва не попала в плей-офф и набрала 90 очков, может опередить команду, которая набрала 70 очков? Но это всё мелочи. Сегодня хороший день.



Но мы ещё не начали играть, ничего не закончилось. Я смотрю, что происходит к югу от границы, и мне это не ободряет. Мы ещё не выиграли эту битву, мы пока держим ситуацию под контролем и выигрываем время. Ещё очень многое может пойти не так, вакцины ещё нет, это смертельный вирус, люди по-прежнему умирают.



Всё, что предложила НХЛ, вполне выполнимо, главное – сдержать болезнь. В Англии один футболист отказался играть, потому что его сын болен. И мы не сможем заставить играть хоккеистов, у которых кто-то болеет в семье. Мы уже потеряли сотни миллионов долларов, но что будет, если вообще не играть? Дело не в деньгах, мы будем играть ради спасения следующего сезона, чтобы люди не потеряли интерес к хоккею», — заявил Бурк.

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«НХЛ представила план, но ощущение, что он написан на салфетке, смоченной в пиве»

Аналогичными вопросами задаётся и обозреватель Toronto Sun Майкл Трэйкос: «Вы в замешательстве? Вы не одни такие. НХЛ представила план возобновления сезона, но такое ощущение, что его писали на салфетке, смоченной в пиве. Да, непонятные сейчас времена. Попытки технически распланировать сезон, который может случиться или не случиться, только ещё больше всё усложняют.

Прямо сейчас НХЛ находится в первой фазе, плей-офф – четвёртая фаза. И чтобы до неё добраться, надо преодолеть немало препятствий. Надо определиться с городами-хабами, нужно больше информации о тестировании и о том, как игроки будут безопасно добираться из отелей на арены. А что насчёт закрытых границ и обязательного двухнедельного карантина в Канаде? Что будет, если у игрока подтвердят коронавирус? Что будет, если будет вспышка заболевания? Так много вопросов, сомнений, неизвестного. У НХЛ есть план. Он очень хрупкий. Но если всё пойдёт, как надо, он может привести к тому, что кто-то выиграет Кубок Стэнли».