40-летний Ерёменко остался в «Динамо». Великий вратарь в погоне за вечным рекордом

Новый контракт после сложнейшего сезона
Московское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с голкипером Александром Ерёменко, которому в апреле исполнилось 40 лет. О достижении договорённости о новом соглашении с вратарём генеральный менеджер бело-голубых Виктор Меркулов объявил ещё 23 апреля, во время итоговой пресс-конференции московского «Динамо», посвящённой окончанию сезона. Спустя месяц все формальности были соблюдены.
Минувший сезон стал для опытного голкипера одним из самых сложных в его карьере, порой напоминая американские горки. Всё пошло наперекосяк с предсезонного сбора московской команды в Нижнем Новгороде. В конце июля стало известно, что Ерёменко перенёс операцию по удалению аппендикса. Такие операции могут ударить и по молодому организму, а в солидном возрасте переносятся ещё тяжелее.
Вратарь выбыл из тренировочного процесса на месяц и закономерно подошёл к началу сезона далеко не в оптимальной форме, что и сказалось на его игре самым негативным образом. В свою очередь молодой и талантливый Иван Бочаров сполна воспользовался предоставленным шансом, заняв пост первого номера бело-голубых на практически безальтернативной основе.
В ходе сезона многим казалось, что карьера Ерёменко практически завершена
За два месяца со старта регулярного чемпионата на счету Ерёменко было всего шесть матчей – так мало он не играл даже в своём последнем сезоне за «Салават Юлаев». После паузы на финский этап Евротура многим казалось, что карьера Ерёменко практически завершена. Опытный голкипер настолько неудачно сыграл в матчах с «Нефтехимиком» и «Барысом», что дважды подряд оказался заменённым в ходе встречи. Небывалая история для титулованного голкипера.
После матча с «Барысом», который состоялся 14 ноября, Александр плотно осел в запасе. Порой Ерёменко не находилось места даже на скамейке запасных. Своего следующего шанса начать матч в стартовом составе голкипер ждал два месяца. И тут необходимо отдать должное великому голкиперу. Ерёменко не стал отравлять атмосферу в раздевалке, как порой делают ветераны, когда у них меняется привычная роль в команде. Александр честно работал на тренировках день за днём, не выказывая никаких признаков недовольства своим положением в клубе. В начале 2020 года тренерский штаб Владимира Крикунова предоставил вратарю возможность начать сезон по сути с чистого листа.
Ерёменко в очередной раз выпутался из сложной ситуации
По задумке наставника бело-голубых Ерёменко и Бочаров должны были подойти к плей-офф в оптимальной форме, чтобы дополнять друг друга в решающих матчах. На протяжении двух заключительных месяцев регулярного чемпионата Александр и Иван практически поровну делили игровое время, причём оба действовали на самом высоком уровне. Ожидалось, что в плей-офф стартовым голкипером всё-таки будет Бочаров, который провёл лучший сезон в карьере. Однако в последнем матче регулярки с минским «Динамо» Иван получил повреждение. Сам Бочаров позднее признавался, что был готов играть в серии со «Спартаком» с первого матча, но Крикунов доверился Ерёменко. И оказался прав.
В первом раунде плей-офф прославленный голкипер показал лучший хоккей в сезоне. Нет, он не тащил как Сердюков, как это происходило в чемпионские сезоне бело-голубых. Однако Александр совершал ключевые сейвы в ключевые моменты матчей, не допустив ни одной ошибки за серию плей-офф. Четыре победы в пяти матчах с Ерёменко в воротах предопределили проход «Динамо» в следующий раунд. А Александр в очередной раз в течение карьеры сумел выпутаться из сложной ситуации и доказать, что его по-прежнему рано списывать со счетов.
Реабилитироваться после неудач Ерёменко за свою карьеру приходилось уже не раз. Спустя год после ставшей роковой для сборной России ошибки голкипера в полуфинале чемпионата мира – 2007 Ерёменко привёл «Салават» к первой в истории клуба победе в чемпионате России. Спустя несколько лет, оказавшись ненужным уфимцам, Ерёменко словно птица Феникс воскрес в родном «Динамо», оставаясь на протяжении почти 10 лет первым номером московского клуба.
«Или «Динамо», или ничего. Все это понимают и знают»
Не собирался вешать коньки на гвоздь голкипер и в это межсезонье. В начале апреля Александр дал интервью, в котором заявил, что хочет продолжить карьеру, но исключительно в стане родного клуба.
«Уйти в другой клуб? Ни в коем случае. Или «Динамо», или ничего. Это все прекрасно знают и понимают. О других вариантах я даже не думаю. Я хочу ещё поиграть. Желание есть. И здоровье, что ещё важнее, тоже. Если «Динамо» сделает мне новое предложение, буду рад. Всё зависит от того, насколько я нужен команде именно как вратарь. Это для меня самый главный пункт», — сказал Ерёменко
Ответ на вопрос, нужен ли Ерёменко «Динамо», публично дал сам Крикунов. Ответ получился ясным и лаконичным. «Ерёменко нужен, и он остаётся», — заявил Крикунов. Понять мотивы такого решения нетрудно. За спиной у пары Бочаров – Ерёменко нет голкипера, которого прямо сейчас можно подвести к основному составу. Кузнецов провёл откровенно слабый сезон даже на уровне ВХЛ, а Моторыгин, Жеренко и Меньшатов слишком молоды. Выходить же на рынок свободных агентов с целью поиска российской альтернативы Ерёменко было бы просто неуважением по отношению к легенде клуба. Этим прославилось предыдущее руководство бело-голубых, старательно подводившее голкипера под монастырь.
Ерёменко в погоне за рекордом Мальцева и Васильева
Вне всяких сомнений, именно Ерёменко является главным игроком в российской истории московского «Динамо». Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка Гагарина, самый ценный игрок победного плей-офф – все титулы Ерёменко, завоёванные в составе бело-голубых, можно перечислять бесконечно долго. Достаточно сказать, что 40-летнему голкиперу принадлежит свыше 30 клубных рекордов.
Вплотную Александр подбирается и к ещё одному достижению, которое казалось вечным. Следующий сезон станет для воспитанника СДЮШОР «Динамо» 16-м в московском клубе. Таким образом, российский голкипер выйдет на третье место в истории бело-голубых по количеству сезонов, проведённых в клубе. Ерёменко повторит достижение легендарного защитника Виталия Давыдова. Клубный рекорд принадлежит Александру Мальцеву и Валерию Васильеву (по 17 сезонов).
Вторая часть минувшего сезона доказала, что опытный голкипер ещё может помочь московскому «Динамо». При правильном распределении нагрузки Александр по-прежнему способен показывать игру высокого уровня. Кто знает, возможно ещё через сезон Александр и присоединится к Мальцеву и Васильеву на верхней строчки символического динамовского клуба имени Олега Толмачёва. Кажется, что именно о таком венце карьеры и мечтает великий вратарь.
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