40-летний Ерёменко остался в «Динамо». Великий вратарь в погоне за вечным рекордом

Новый контракт после сложнейшего сезона

Московское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с голкипером Александром Ерёменко, которому в апреле исполнилось 40 лет. О достижении договорённости о новом соглашении с вратарём генеральный менеджер бело-голубых Виктор Меркулов объявил ещё 23 апреля, во время итоговой пресс-конференции московского «Динамо», посвящённой окончанию сезона. Спустя месяц все формальности были соблюдены.

Минувший сезон стал для опытного голкипера одним из самых сложных в его карьере, порой напоминая американские горки. Всё пошло наперекосяк с предсезонного сбора московской команды в Нижнем Новгороде. В конце июля стало известно, что Ерёменко перенёс операцию по удалению аппендикса. Такие операции могут ударить и по молодому организму, а в солидном возрасте переносятся ещё тяжелее.



Вратарь выбыл из тренировочного процесса на месяц и закономерно подошёл к началу сезона далеко не в оптимальной форме, что и сказалось на его игре самым негативным образом. В свою очередь молодой и талантливый Иван Бочаров сполна воспользовался предоставленным шансом, заняв пост первого номера бело-голубых на практически безальтернативной основе.

В ходе сезона многим казалось, что карьера Ерёменко практически завершена

За два месяца со старта регулярного чемпионата на счету Ерёменко было всего шесть матчей – так мало он не играл даже в своём последнем сезоне за «Салават Юлаев». После паузы на финский этап Евротура многим казалось, что карьера Ерёменко практически завершена. Опытный голкипер настолько неудачно сыграл в матчах с «Нефтехимиком» и «Барысом», что дважды подряд оказался заменённым в ходе встречи. Небывалая история для титулованного голкипера.

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После матча с «Барысом», который состоялся 14 ноября, Александр плотно осел в запасе. Порой Ерёменко не находилось места даже на скамейке запасных. Своего следующего шанса начать матч в стартовом составе голкипер ждал два месяца. И тут необходимо отдать должное великому голкиперу. Ерёменко не стал отравлять атмосферу в раздевалке, как порой делают ветераны, когда у них меняется привычная роль в команде. Александр честно работал на тренировках день за днём, не выказывая никаких признаков недовольства своим положением в клубе. В начале 2020 года тренерский штаб Владимира Крикунова предоставил вратарю возможность начать сезон по сути с чистого листа.

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Ерёменко в очередной раз выпутался из сложной ситуации

По задумке наставника бело-голубых Ерёменко и Бочаров должны были подойти к плей-офф в оптимальной форме, чтобы дополнять друг друга в решающих матчах. На протяжении двух заключительных месяцев регулярного чемпионата Александр и Иван практически поровну делили игровое время, причём оба действовали на самом высоком уровне. Ожидалось, что в плей-офф стартовым голкипером всё-таки будет Бочаров, который провёл лучший сезон в карьере. Однако в последнем матче регулярки с минским «Динамо» Иван получил повреждение. Сам Бочаров позднее признавался, что был готов играть в серии со «Спартаком» с первого матча, но Крикунов доверился Ерёменко. И оказался прав.



В первом раунде плей-офф прославленный голкипер показал лучший хоккей в сезоне. Нет, он не тащил как Сердюков, как это происходило в чемпионские сезоне бело-голубых. Однако Александр совершал ключевые сейвы в ключевые моменты матчей, не допустив ни одной ошибки за серию плей-офф. Четыре победы в пяти матчах с Ерёменко в воротах предопределили проход «Динамо» в следующий раунд. А Александр в очередной раз в течение карьеры сумел выпутаться из сложной ситуации и доказать, что его по-прежнему рано списывать со счетов.



Реабилитироваться после неудач Ерёменко за свою карьеру приходилось уже не раз. Спустя год после ставшей роковой для сборной России ошибки голкипера в полуфинале чемпионата мира – 2007 Ерёменко привёл «Салават» к первой в истории клуба победе в чемпионате России. Спустя несколько лет, оказавшись ненужным уфимцам, Ерёменко словно птица Феникс воскрес в родном «Динамо», оставаясь на протяжении почти 10 лет первым номером московского клуба.

«Конечно снится. Ошибка была страшная». Роковой промах Ерёменко на ЧМ Сборная России должна была выигрывать домашнее первенство, но не смогла пройти финнов в полуфинале.

«Или «Динамо», или ничего. Все это понимают и знают»

Не собирался вешать коньки на гвоздь голкипер и в это межсезонье. В начале апреля Александр дал интервью, в котором заявил, что хочет продолжить карьеру, но исключительно в стане родного клуба.



«Уйти в другой клуб? Ни в коем случае. Или «Динамо», или ничего. Это все прекрасно знают и понимают. О других вариантах я даже не думаю. Я хочу ещё поиграть. Желание есть. И здоровье, что ещё важнее, тоже. Если «Динамо» сделает мне новое предложение, буду рад. Всё зависит от того, насколько я нужен команде именно как вратарь. Это для меня самый главный пункт», — сказал Ерёменко

Ответ на вопрос, нужен ли Ерёменко «Динамо», публично дал сам Крикунов. Ответ получился ясным и лаконичным. «Ерёменко нужен, и он остаётся», — заявил Крикунов. Понять мотивы такого решения нетрудно. За спиной у пары Бочаров – Ерёменко нет голкипера, которого прямо сейчас можно подвести к основному составу. Кузнецов провёл откровенно слабый сезон даже на уровне ВХЛ, а Моторыгин, Жеренко и Меньшатов слишком молоды. Выходить же на рынок свободных агентов с целью поиска российской альтернативы Ерёменко было бы просто неуважением по отношению к легенде клуба. Этим прославилось предыдущее руководство бело-голубых, старательно подводившее голкипера под монастырь.

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Ерёменко в погоне за рекордом Мальцева и Васильева

Вне всяких сомнений, именно Ерёменко является главным игроком в российской истории московского «Динамо». Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка Гагарина, самый ценный игрок победного плей-офф – все титулы Ерёменко, завоёванные в составе бело-голубых, можно перечислять бесконечно долго. Достаточно сказать, что 40-летнему голкиперу принадлежит свыше 30 клубных рекордов.

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Вплотную Александр подбирается и к ещё одному достижению, которое казалось вечным. Следующий сезон станет для воспитанника СДЮШОР «Динамо» 16-м в московском клубе. Таким образом, российский голкипер выйдет на третье место в истории бело-голубых по количеству сезонов, проведённых в клубе. Ерёменко повторит достижение легендарного защитника Виталия Давыдова. Клубный рекорд принадлежит Александру Мальцеву и Валерию Васильеву (по 17 сезонов).

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Вторая часть минувшего сезона доказала, что опытный голкипер ещё может помочь московскому «Динамо». При правильном распределении нагрузки Александр по-прежнему способен показывать игру высокого уровня. Кто знает, возможно ещё через сезон Александр и присоединится к Мальцеву и Васильеву на верхней строчки символического динамовского клуба имени Олега Толмачёва. Кажется, что именно о таком венце карьеры и мечтает великий вратарь.