Платёжка ЦСКА – уже больше 900 млн. Но Капризов с Сорокиным всё же проведут сезон в КХЛ?

Где в следующем сезоне будут играть Кирилл Капризов и Илья Сорокин? Ответ на этот вопрос был очевиден на протяжении нескольких лет, но последние события в мировом хоккее намекают, что возможны варианты и чемпионат-2020/2021 экс-звёзды ЦСКА проведут не в НХЛ. Руководители заокеанской ассоциации настаивают на том, что клубы не смогут подписывать новых игроков в текущем сезоне, а следующий чемпионат лига планирует начать лишь в январе 2021 года. Так что Капризову и Сорокину, если они намерены заключать контракты с «Миннесотой» и «Айлендерс» соответственно, придётся ждать дебюта в НХЛ более полугода. А ведь они и так уже два с половиной месяца не играют в хоккей, так что в сумме получается пропуск почти целого сезона.
Сложность этой ситуации порождает слухи и различные инсайды. Согласно одному из них, Капризов и Сорокин проведут следующий сезон в ЦСКА. Источник утверждает, что вероятность такого развития событий очень высока.
Президент «армейцев» Игорь Есмантович уже опроверг эту информацию, фактически назвав её выдумкой журналиста. Но нужно понимать, что Есмантович – опытный функционер, и рассказывать прессе о каждом своём шаге, как тот же Сергей Ласьков, он точно не станет. Где-то недоговорит, где-то уйдёт от прямого ответа, а где-то умышленно утаит истину в интересах клуба. Впрочем, в данном случае слова руководителя ЦСКА похожи на правду. И без его опровержения понятно, что «армейцам» сейчас нужно очень сильно постараться, чтобы оставить Капризова и Сорокина в своих рядах ещё на сезон. Всё-таки в КХЛ наступила эра жёсткого потолка.
И в этот потолок ЦСКА катастрофически не вписывается. Цифры зарплат хоккеистов в это межсезонье стремительно уходят в массы, и хоть этим данным нельзя стопроцентно доверять, общую финансовую картину они рисуют достаточно объективную. В том числе и по ЦСКА. Вот как сейчас примерно выглядит платёжка «армейцев».
|Приблизительные расходы ЦСКА на контракты игроков в сезоне-2020/2021
|Мэтт Робинсон
|85 млн
|Сергей Калинин
|85 млн
|Ларс Юханссон
|72 млн
|Антон Слепышев
|72 млн
|Иржи Секач
|60 млн
|Богдан Киселевич
|60 млн
|Класс Дальбек
|50 млн
|Марио Кемпе
|50 млн
|Николай Голдобин
|50 млн
|Константин Окулов
|45 млн
|Артём Блажиевский
|45 млн
|Иван Телегин
|45 млн
|Сергей Андронов
|40 млн
|Андрей Локтионов
|40 млн
|Максим Мамин
|40 млн
|Андрей Светлаков
|40 млн
|Александр Шарыченков
|20 млн
|Итого
|902 млн
Более 900 млн рублей на зарплаты 17 хоккеистов. А ведь это только оклады. Под жёстким потолком, согласно правилам КХЛ, должны учитываться ещё и премиальные выплаты, превышающие 20% от суммы контракта, натуральные доходы и прочие мелочи. Кроме того, в нашей таблице не приведены данные по целому ряду игроков с «копеечными» соглашениями. Но ведь Артём Чмыхов, Никита Макеев, Кирилл Воробьёв, Павел Карнаухов, Никита Коростелёв, Иван Силаев, Владислав Барулин старше 21 года, и их зарплаты тоже будут учтены под «кепкой».
Так что платёжка ЦСКА трещит по швам и пробивает потолок и без контрактов Капризова с Сорокиным. В прошлом сезоне эти два хоккеиста на двоих зарабатывали 170 млн рублей, поэтому даже возможное избавление от Иржи Секача и оптимизация договора Сергея Калинина (что уже тоже опроверг Есмантович) ЦСКА не помогут. А в то, что лучший русский вратарь КХЛ и один из главных снайперов лиги согласятся играть в «армейском» клубе за гроши (по хоккейным меркам, конечно), поверить очень тяжело.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Очевидно, что ЦСКА сейчас вообще не до Капризова с Сорокиным. Красно-синим надо думать о том, как поместиться под потолком со всеми действующими активами, и при этом всё-таки умудриться доукомплектовать команду должным образом. И, глядя на цифры в таблице, вообще не понятно, как это будет происходить. У «армейцев» есть пробоины в защитной линии, не выглядит сформированным до конца нападение, но место под потолком уже закончилось. А ведь ЦСКА вроде бы хочет сохранить и Никиту Нестерова, и Михаила Науменкова, и Александра Попова, да и с тем же Секачем наверняка не хочется расставаться. Какие уж тут Капризов с Сорокиным…
Однако в том, что будущие звёзды «Айлендерс» и «Миннесоты» ещё год проведут в КХЛ, нет ничего невозможного. Вряд ли Капризов и Сорокин (а может быть, и кто-то ещё из собравшихся уехать, например, Григоренко) в восторге от перспективы на столь долгий срок остаться без игровой практики. Хоккеисты вполне могут пойти и на компромиссный шаг. Подписаться на сезон в России, а после его окончания, в марте-апреле, уехать в НХЛ, где в это время будет сыграна только половина регулярки. Почему бы и нет?
А КХЛ – это не только ЦСКА. И Капризову с Сорокиным вовсе не обязательно играть вместе. Их контракты не могут в нынешних условиях потянуть «армейцы», но могут найтись другие желающие. В интернете гуляет информация о перегруженных платёжках «Авангарда» и СКА, что, правда, не совсем соответствует истине, но есть и другие топ-клубы, которые ещё могут себе позволить подписать как минимум одного из несостоявшихся энхаэловцев.
Так что шанс увидеть Капризова и Сорокина в КХЛ в следующем сезоне не так уж и мал. Но будет очень странно, если они окажутся в ЦСКА, как уверяет авторитетный инсайдер. В таком случае мы увидим либо пример гениальной работы «армейского» менеджмента, либо – хитрый обход потолка зарплат. Но мы ведь верим в силу новой реформы?
- 27 мая 2020
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