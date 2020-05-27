Гигант с четырьмя сотрясениями. Каким хоккеистом был легендарный Эрик Линдрос

О том, как сложилась карьера Эрика Линдроса, можно говорить практически бесконечно — настолько ярким был этот игрок во времена своего пика. Тем сильнее виден контраст между Линдросом образца сезона 1996 или 1997 годов, и той хрупкой развалиной, в которую он превратился позже. Только в 1998 году он перенёс несколько сотрясений мозга, но продолжил играть. Для тех, кто видел его лучшие матчи, Эрик остался идеальным злодеем от хоккея. А те, кто видел только последние годы карьеры, вряд ли поймут, почему 88-й номер на протяжении всего своего хоккейного пути вызывал столь сильные эмоции.

Как Третьяк и «Чикаго» проглядели в Гашеке будущую легенду. Худшие обмены 90-х в НХЛ Одни клубы думали, что получают звёзд, а те ехали заработать на пенсию. Другие отдавали будущих легенд почти даром.

Мощь и сила Большого Эрика

Ещё на юниорском и молодёжном уровне Линдрос прославился тем, что мог доминировать на льду в матчах против соперников, которые были старше него. Его даже частенько называли «Следующий», делая отсылку в прозвищу Уэйна Гретцки «Великий». За три сезона выступлений в лиге Онтарио за «Ошаву» он забил 180 голов, отдал 200 передач и набрал 437 минут штрафа — всё это великолепие Эрик выдал в 157 сыгранных матчах. Не случайно о Линдросе начали говорить в восторженных тонах задолго до попадания в НХЛ, а сам драфт новичков 1991 года, как известно, завершился большим скандалом.

Линдрос не захотел играть в слабом «Квебеке», который выбрал его под общим первым номером, и после долгих переговоров и вмешательства комиссара НХЛ был проведён обмен между «Нордикс» и «Филадельфией». Без сомнения, «северянам», которые позже превратились в «Колорадо Эвеланш», этот трейд сильно помог в построении чемпионской команды, которая взяла Кубок Стэнли в 1996 году. За одного-единственного (пусть и считавшегося будущим суперменом) Линдроса «лётчики» отдали форвардов Петера Форсберга и Майка Риччи, защитников Стива Дюшейна и Керри Хаффмена, вратаря Рона Хекстолла, первый раунд драфта (вратарь Жослен Тибо), будущие обязательства (Крис Саймон) и $ 15 млн.



Эрик, будучи образцовым силовым форвардом, обладая мощнейшим броском, великолепными габаритами, напористостью и энергией, вне льда был далеко не так успешен. На Линдроса огромное влияние имела его семья и, в частности, отец Карл Линдрос, который долгое время был агентом форварда. Именно он настоял на том, чтобы сын не играл за «Нордикс», не подумав, что это всколыхнёт волну ненависти к Эрику, и что играть под таким огромным давлением ему будет очень непросто.



И всё же Линдрос стал настоящим явлением в НХЛ. Его сила и мощь не оставляли равнодушными: он невозмутимо шёл к воротам, не обращая внимания на соперников, став одним из самых страшных игроков лиги. На протяжении пяти первых сезонов за «Флайерз» он набирал в среднем четверть всех очков, которые зарабатывала «Филадельфия». В 21 год он стал самым молодым капитаном «оранжевых», но всё же так и остался «бестрофейником».

Фото: Getty Images

Роковой легион пленных не берёт

Знаменитая тройка «Филадельфии» Леклер — Линдрос — Ренберг запомнилась всем, кто её видел, хотя просуществовала не так долго. В сезоне-1995/1996 это сочетание великолепно проявило себя, Эрик заработал рекордные в карьере 115 (47+68) очков в 73 матчах, но в плей-офф «Флайерз» ждало огромное разочарование. Сенсационная «Флорида», позже дошедшая до финала, остановила «лётчиков», а самого Линдроса персонально закрыл Эд Жовановски.

Год спустя 88-й номер «Флайерз» получил свой шанс. После победы над «Рейнджерс» в финале Восточной конференции сам Марк Мессье пожал Линдросу руку и сказал: «Ты суперзвезда из суперзвёзд». Однако в финале Кубка Стэнли, который представлялся противостоянием двух разных хоккейных систем (канадско-силовой «Филадельфией» и европейски-техничным «Детройтом»), интриги не получилось. Мудрый наставник «Ред Уингз» Скотти Боумэн использовал пару защитников Лидстрём — Мёрфи, чтобы закрыть Эрика, и эта задумка удалась с блеском — свой первый и единственный гол в финале Линдрос забил за 14 секунд до финальной сирены последнего матча.

Видео силового приёма Дарюса Каспарайтиса против Линдроса можно посмотреть в YouTube.

В 1998 году Линдросу было всего 25 лет, но он уже попал в список «100 величайших хоккеистов всех времён» журнала The Hockey News, заняв в этом хит-параде 84-е место. Казалось, что у Эрика впереди ещё много времени и шансов на успех, но судьба распорядилась по-иному.

88-й навеки. «Филадельфия» увековечила номер Линдроса Он шёл напролом, не замечая соперников. Сначала его боялись, потом жалели и лишь затем стали уважать.

Спаситель Джонс, губитель Стивенс

Линдрос воевал не только на хоккейной площадке. Форвард никак не мог поладить с руководством «Флайерз», полностью испортив отношения с генеральным менеджером Бобби Кларком. В частности, Кларк подверг сомнению «прочность» форварда, когда в 1998 году Эрик получил своё первое сотрясение (силовой приём нанёс Дарюс Каспарайтис) и выбыл на 18 матчей. «Если он хочет зарабатывать лучше всех, то и играть должен лучше всех», — заявлял Кларк, и после этих слов снова поднялись слухи о возможном обмене.



В январе 1999 года случился ещё один «сотряс», а 1 апреля Эрик получил травму ребра, которая чуть не стоила ему жизни. Поздно вечером после матча Линдроса обнаружил в ванне его сосед по комнате Кейт Джонс — форвард был очень бледен и холоден. Было обнаружено, что у Линдроса произошёл коллапс лёгкого, вызванный внутренним кровотечением брюшной стенки, и если бы не Джонс, то Эрик вполне мог скончаться — по настоянию партнёра Линдроса отправили в больницу, а не отправили самолётом в Филадельфию, как настаивало руководство клуба.

Сезон-1999/2000 стал последним для Линдроса в составе «Филадельфии». Получив своё четвёртое сотрясение мозга в карьере, Эрик раскритиковал тренерский штаб команды за то, что тренеры не в состоянии диагностировать сотрясение и заставляют его играть, несмотря на опасные симптомы. В седьмой игре финала Восточной конференции против «Нью-Джерси» Линдрос катился с опущенной головой на чужой синей линии. Мощнейший силовой приём Скотта Стивенса, по сути, завершил карьеру того Линдроса, которого все знали — Эрик даже потерял сознание и ушёл со льда только при помощи партнёров.

Видео силового приёма Стивенса можно посмотреть в YouTube.

После этого Линдрос не играл, а, скорее, доигрывал. «Рейнджерс», «Торонто», «Даллас» — везде было неуютно, тоскливо и без особой надежды вернуться на прежний уровень. В ноябре 2007 года в возрасте 34 лет Эрик объявил о завершении карьеры, одновременно пожертвовав крупную сумму лондонскому центру медицинских наук.



«В мире не было игрока, который бы имел такие же габариты, обладал бы такой же скоростью, силой, мощью и характером. Он оказал огромное влияние на хоккей, который превратился в мощную игру, где большие и быстрые игроки вносят решающий вклад, и при этом, не теряют в мастерстве», — говорил о Линдросе Марк Мессье.



На Кубке Канады 1991 года будущий автор первого сотрясения Дарюс Каспарайтис охарактеризовал 18-летнего Линдроса так: «Он играет, словно компьютер, запрограммированный на убийство русских». Полтора десятка лет спустя в справедливость этих слов стало невозможно поверить.



«Да, если вспоминать его вклад в игру и игровые качества, то нужно отделить то дерьмо, которое всё время продолжалось вокруг него. Когда он играл за «Флайерз», то это был выдающийся, доминирующий хоккей. Он стал первым из огромных, габаритных хоккеистов, кто обладал классной техникой и броском», — сказал Бобби Кларк, когда уже после окончания карьеры Эрика принимали в Зал славы.