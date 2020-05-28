Расклады по трансферам в КХЛ. Что сделано, а что ещё предстоит сделать на Востоке

Межсезонье в КХЛ в самом разгаре. Ещё месяца не прошло с открытия трансферного окна, а клубы уже подарили нам кучу тем для обсуждения, многие команды почти закончили формирование составов на будущий чемпионат, но есть и отстающие. Разбираемся в текущей селекции участников нашей лиги — речь пойдёт о Восточной конференции.

«Трактор»

Что уже сделано: в Челябинске приняли долгосрочную стратегию развития, от которой, возможно, сильно разит популизмом, но само по себе начинание неплохое. Посмотрим, что получится с реализацией. В «Тракторе» укомплектовали тренерский штаб, вернув на роль рулевого Анвара Гатиятулина, который не так давно приводил челябинцев к бронзе КХЛ.

«Хорошо знакомые мне специалисты». Гатиятулин сформировал тренерский штаб «Трактора»

Почти сформирована легионерская бригада: чешский голкипер Вилл займёт место первого номера, в нападении в компанию к Лукашу Седлаку и Томашу Гике подписан Якоб Берглунд, в прошлом сезоне выступавший в рижском «Динамо» и «Нефтехимике». Интересным выглядит приобретение Алексея Бывальцева – хороший центральный во второе звено, способный в Челябинске перезагрузить карьеру.



Что нужно сделать: явный недобор в линии защиты – из серьёзных оборонцев есть только Ник Бэйлен, да и он скорее пакмувер, чем оплот надёжности у своих ворот. «Трактору» нужны и крепкие домоседы, и универсалы, способные поддержать большинство. В Челябинске есть свободная легионерская вакансия, и, очевидно, она будет потрачена как раз на защитника.



Нападение сформировано добротно, хотя, конечно, не для серьёзных задач, но бросается в глаза перекос в сторону леворуких форвардов. Из нападающих основы с правым хватом только Томаш Гика – такой дисбаланс неплохо было бы исправить.

«Амур»

Что уже сделано: хабаровчане неплохо справляются в рамках своего крайне ограниченного бюджета. Продлили контракт с главным тренером Гулявцевым, а из серьёзных кадровых потерь только Игорь Руденков, да и то за него на Дальний Восток прислали целого Сергея Плотникова. В «Амуре» своему воспитаннику, конечно, рады, правда контракт его неподъёмен для хабаровчан, и союз этот, весьма вероятно, продлится недолго.



«Тигры» здорово работают в межсезонье по своим свободным агентам. «Амур» продлил контракты с 17 хоккеистами, среди которых выделяются братья Томаш и Гинек Зогорна – безусловные лидеры команды.



Что нужно сделать: легионерские вакансии у «Амура» уже заполнены, необходимые продления совершены, и состав в целом укомплектован. Для полного счастья «тиграм» осталось только пролонгировать договоры с братьями Ушениными, но Владислав и Вячеслав, являющиеся неограниченно свободными агентами, имеют предложения из других команд и пока думают.



В «Амуре», конечно, и рады бы усилиться, вот только бюджет хабаровчан и мечтать об этом не позволяет. Хотя, например, деньги, потраченные на «блатных» Кацубу и Величкина (25 млн рублей), могли быть использованы гораздо лучше. Но это уже издержки местного колорита.

Кого, за сколько и зачем подписали? Самые необъяснимые трансферы в КХЛ Кому-то явно переплатили, а некоторых игроков заставляют путешествовать из-за скрытой аренды.

«Куньлунь»

Что уже сделано: очень мало. Продлены контракты с главным тренером Куртом Фрейзером (ещё по ходу прошлого сезона) да с голкипером Шимоном Грубецем. Вот и всё, китайский клуб – один из самых неактивных на трансферном рынке.



Что нужно сделать: у «Куньлуня» укомплектована только вратарская бригада (Грубец и Смит), над всеми остальными линиями требуется серьёзная работа. Так, на контрактах у «драконов» всего три защитника. С нападающими дела обстоят получше, продолжают действовать соглашения у многих прошлогодних лидеров (Брюле, Фу, Миллер, Ип), но в количественном плане явный недобор – на данный момент «Куньлунь» может выставить на игру лишь три тройки форвардов. Впрочем, очевидно, что китайцы будут комплектоваться по остаточному принципу (брать тех, кого не взяли другие клубы) и искать на североамериканском рынке новых хоккеистов с корнями из Поднебесной. Спешить «Куньлуню» некуда, цель создать боеспособный, на что-то претендующий коллектив перед «драконами» всё равно не стоит.

«Нефтехимик»

Что уже сделано: нижнекамцы продлили контракты с главным тренером Вячеславом Буцаевым, основным вратарём Константином Барулиным, форвардами Маратом Хайруллиным и Ильдаром Шиксатдаровым. «Нефтехимик» расстался со всеми прошлогодними легионерами и рядом ветеранов – Атюшовым, Рясенским, Казионовым.



Понемногу совершаются сделки с новичками, началось формирование топ-6 команды. Из Минска переехал вингер Андрей Костицын, из Екатеринбурга – центрфорвард Александр Кучерявенко, из Новосибирска – защитник Логинов. Первым иностранцем «Нефтехимика» в это межсезонье стал Либор Гудачек – нападающий с опытом игры в КХЛ, ставший в прошлом чемпионате лучшим снайпером «Белых тигров» из Либереца.



Что нужно сделать: основная работа у «волков» ещё впереди. Нужно укреплять защиту, понёсшую потери в виде ухода лидеров – Сергеева и Шарипзянова. Ждут в Нижнекамске и нападающих-новичков, которые станут ключевыми игроками «Нефтехимика» в следующем сезоне. Очевидно, это будут легионеры, так как у «волков» сейчас свободно четыре вакансии для иностранцев. Спешить в Нижнекамске не будут, дожидаясь открытия североамериканского рынка.

«Металлург»

Что уже сделано: в Магнитогорске уже неплохо вычищено наследие Геннадия Величкина, закончено сотрудничество с дорогими, не оправдавшими надежды хоккеистами типа Локтионова, Козуна, О’Делла. Значительно оптимизирован бюджет, подписаны новые, адекватные контракты с Кулёминым, Яковлевым, Мозякиным. При этом без чувствительных потерь обойтись не удалось. «Металлург» не договорился с Антипиным, распрощался с Бирюковым, Любимовым, Тимкиным, Матушкиным. Да, прошлый сезон эти игроки провели не лучшим образом (как и вся команда), но тут важно, кто будет подписан на замену.



С приобретениями у уральцев пока туговато. Новичками-защитниками стали Пашнин, Мартынов, Земчёнок, но всё это не топ-уровень. Не видно интересных новобранцев и в нападении, кроме финна Песонена, да и то «Магнитке» за него ещё предстоит заплатить компенсацию.



Что нужно сделать: работы у Сергея Ласькова ещё очень много. Бюджет-то оптимизирован, но вот контуры сильной команды на будущий сезон пока не просматриваются. У Василия Кошечкина нет бэкапа, самый звёздный защитник – силовик Пашнин, в нападении не видно новых лидеров, а на плечах Сергея Мозякина в следующем сезоне можно далеко и не уехать. Однако у «Металлурга» ещё три свободные легионерские вакансии, да и на внутреннем рынке уральцы ещё поработают. Пока селекция в Магнитогорске слабенькая, но оценивать её ещё слишком рано.

СКА, «Магнитка» и «Амур» меняются игроками. Пожалуй, это самый странный обмен межсезонья Большой трейд выглядит попыткой спастись от потолка зарплат, но он выгоден всем.

«Салават Юлаев»

Что уже сделано: в межсезонье в Уфе произвели тренерскую рокировку, результат которой предсказать пока очень трудно. Контракты с основными лидерами были продлены ещё по ходу прошлого сезона (Метсола, Хартикайнен, Ларсен), весной к этой компании добавился ещё и Кадейкин. В оборону подписан опытный Бирюков, бэкапом Метсолы будет Владислав Сухачёв, правда, за него в «Трактор» пришлось отдать Станислава Гареева.

Перемены по-уфимски. Цулыгина убрали, теперь он будет помощником Лямся С финским тренером у руля юлаевцам будет спокойно. Посмотрим, добьётся ли он результата.

Что нужно сделать: официально оформить сделку по Маркусу Гранлунду и завершить комплектование звена лидеров. Защита скомплектована достаточно сбалансированно и крепко для современной КХЛ, но и в эту линию усиление не помешает. Всё же потери Арзамасцева, Сергеева, Пашнина, Гареева довольно чувствительны, и Бирюков с Коробовым их пока не решили. Кроме того, нужно увеличивать глубину нападения. В межсезонье «Салават» расстался с Крикуновым, Кручининым, Майоровым, Бурмистровым, а форвардов-новичков в Уфе пока ни одного.

«Сибирь»

Что уже сделано: сохранён костяк команды, что очень важно для новосибирцев. Ещё по ходу прошлого сезона переподписаны соглашения с ключевыми лидерами: вратарём Сятери, защитником Йокипакка, форвардами Пуустиненом и Руохомаа. Уже в межсезонье продлён бэкап Красиков и духовитый нападающий Чесалин.



Основные изменения в «Сибири» этой весной происходят в оборонительной линии. «Снежинки» расстались с Логиновым, Тимашовым и Пигановичем, заключили контракты с Меньшиковым, Гуркиным, Ахияровым и Хохловым.



Что нужно сделать: попытаться всё-таки договориться с перспективным защитником Демидовым, который не спешит принимать квалификацию «Сибири». И, конечно, грамотно заполнить оставшуюся вакансию легионера.

«Автомобилист»

Что уже сделано: подписан контракт с новым главным тренером Биллом Питерсом, продлены договоры с форвардами Мэйсеком, Белоусовым, Секстоном, защитником Василевским, не за горами пролонгация соглашения с Павлом Дацюком. Симпатичны приобретения «Автомобилиста»: Арзамасцев, Макеев, Дженовей, Бочаров. По сути, серьёзная потеря у свердловчан только одна – Найджел Доус. Важно, что уральцы в межсезонье не сильно теряют в своей атакующей мощи и при этом укрепляют оборону – слабое место команды в прошлые годы.



Что нужно сделать: по-прежнему актуально приобретение бэкапа для Якуба Коваржа. За спиной чеха два неопытных и не самых сильных вратаря, и любая травма первого номера может выбить «Автомобилист» из колеи. По полевым игрокам основная работа, кажется, завершена, осталось только официально оформить сделку с Дацюком.

«Как Мозякин будет жить на 50 млн в год!» Кто в КХЛ потерял деньги на новых контрактах Дмитрий Губерниев пошутил над Сергеем Мозякиным. На самом деле, пример капитана «Магнитки» не единичен.

«Авангард»

Что уже сделано: продлены соглашения с членами тренерского штаба Боба Хартли (Клутье, Рябыкин, Звягин), а на замену Вячеславу Козлову из «Автомобилиста» выписан Константин Шафранов. С этим казахстанским специалистом большинство уральцев в последние сезоны было одним из лучших в лиге. Есть и административные изменения: президент «Авангарда» Максим Сушинский отодвинут от трансферной работы, для этой цели в клубе введена должность генерального менеджера, которую занял Алексей Волков.



Что касается хоккеистов, то продлены соглашения с вратарём Гариповым, который должен составить здоровую конкуренцию Бобкову, молодым защитником Спиценко, важными форвардами из нижних звеньев – Кошелевым и Стасем. Из приобретений отметим Корбэна Найта (центр в первое звено), Сергея Толчинского (быстрый, техничный вингер, возможно, в топ-6 команды), перспективного защитника Дамира Шарипзянова, который должен завоевать место в одной из первых пар обороны «ястребов». На пользу «Авангарду» должен пойти и обмен Сергея Широкова на Александра Хохлачёва. Экс-спартаковец моложе и результативнее своего визави, хотя стабильностью тоже не блещет. Главное для Хохлачёва – сработаться с Хартли.

Хохлачёв на Широкова. «Спартак» и «Авангард» провернули пока что самый крутой обмен в КХЛ Кто выиграет от этой сделки и почему она произошла? Отвечаем на все насущные вопросы.

Что нужно сделать: для начала – разобраться с Беком и Андригетто. А затем, исходя из результатов разборок, заниматься легионерскими вакансиями. Сейчас у «Авангарда» она одна, но если канадец и швейцарец покинут клуб, то будет сразу три. Если говорить по позициям, то «Авангарду» нужны серьёзные подписания в защиту (уход Войнова и Франсона надо как-то компенсировать), а также на левый фланг нападения первых двух звеньев. Из праворуких вингеров у омичей только Шумаков, вписанный в свою тройку с Семёновым и Кошелевым, да опальный Бек. С глубиной нападения у «ястребов» вроде бы всё в порядке, а вот позиции лидеров, однозначно, ещё не закрыты до конца. Вокруг «Авангарда» циркулируют слухи о приходе Секача и Стрёмвалля – посмотрим, что из этого окажется правдой.

«Барыс»

Что уже сделано: продлены контракты с форвардами Михайлисом, Виделлем, Старченко, голкипером Карлссоном и ещё несколькими менее важными для «Барыса» игроками. Возвращение Фрэттина на замену Пакаринену выглядит усилением.



Что нужно сделать: найти наконец нового главного тренера. Решение этого вопроса в «Барысе» сильно затянули. Конечно, нужны и приобретения. В межсезонье из команды ушёл голкипер Паскуале, добротный защитник Охтамаа, лучший бомбардир и главный центрфорвард Найт – эти потери пока никак не компенсированы. Собственно, кроме Фрэттина казахстанцы ещё никем и не усилились. «Барысу» необходимо вновь серьёзно поработать на североамериканском рынке, чтобы сформировать костяк новых лидеров команды. Впрочем, в Нур-Султане с этим никогда не спешили и решали проблемы в течение лета. Вероятно, так будет и сейчас.

«Ак Барс»

Что уже сделано: селекция казанцев не отличается масштабностью, но она «Ак Барсу» и не требуется. Продлены контракты с голкиперами Рейдеборном и Биляловым, защитниками Рукавишниковым, Юдиным, Педаном, форвардами Азеведу, Зариповым, Кормье, Фисенко, Тихоновым. Очевидно, что основное направление трансферной работы «Ак Барса» — сохранение своих активов.



При этом казанцы, не особо сожалея, распрощались с Фрэттином, подписав ему на замену топового по меркам КХЛ легионера Стефана Да Косту. Из скрытой аренды возвращён набравшийся опыта защитник Абросимов, для глубины нападения подписаны Бурмистров и Кирилл Воронин из «Адмирала». Чувствительная потеря, пожалуй, только одна (Эмиль Галимов ушёл в СКА), но с ней казанцы должны справиться за счёт внутренних резервов.



Что нужно сделать: главная селекционная работа в «Ак Барсе» завершена. Осталось продлить контракт с доморощенным защитником Яруллиным, а дальше смотреть по ситуации. От дополнительного удлинения «скамейки» и качественного увеличения возможностей ротации Дмитрий Квартальнов не откажется никогда.