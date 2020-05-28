Овечкин и Ковальчук против Тарасенко в финале. Какими были бы прогнозы на плей-офф НХЛ

Апрель и май традиционно считаются временем кубкового безумия, двойных и тройных овертаймов, смертоносных седьмых матчей серии и жутких суеверий. Все 16 команд стараются показать свой максимум, чтобы в конце пути получить возможность скушать из старой «Чашки» что-нибудь вкусное. Нынче, по известным причинам, эта роскошь нам была недоступна, но за океаном делают всё возможное, чтобы розыгрыш Кубка Стэнли всё же состоялся. Пока Беттмэн и компания продолжают напряжённо думать, как вернуть хоккей, предлагаем вспомнить, какими были бы прогнозы и расклады на плей-офф, если бы не злосчастный коронавирус.

Схема обновлённого плей-офф НХЛ с квалификационным раундом

Первый раунд Восточная конференция

«Бостон» (1 в «Атлантическом») — «Коламбус» (уайлд кард №2) — 4-0



«Мундиры», которые после ухода Бобровского и Панарина сказали в адрес российских легионеров много нервных слов, узнали бы на своей шкуре, что такое настоящий кубковый опыт. Прошлогодняя сенсации в виде победы «Коламбуса» над «Тампой» осталась бы в сладких воспоминаниях, а злющие и опытны «мишки» не оставили бы от команды Тортореллы мокрого места.



«Вашингтон» (1 в «Столичном» — «Каролина» (уайлд кард №1) — 4-1



Год назад «ураганы», метко прозванные Доном Черри «бандой придурков», не пустили Овечкина и компанию в финал Восточной конференции. Есть серьёзное подозрение, что у команды Тодда Рирдена остался на «Каролину» приличный зуб, и о недооценке молодой и дерзкой команды из Роли теперь не может быть и речи. Плюс ко всему — завершающийся контракт у Брэйдена Холтби, которому нужно как можно лучше проявить себя, и звёздный ветеран-новичок команды Илья Ковальчук, мечтающий выиграть Кубок.



«Тампа-Бэй» (2 в «Атлантическом») — «Торонто» (3 в «Атлантическом») — 4-2



При всём уважении к «кленовым листьям», «Тампа» остаётся одним из главных фаворитов плей-офф, а прошлогодний казус лишь добавит желания взять реванш. Без побед «Торонто» эта серия не закончится — слишком хорошо нападение у «Мэйпл Лифс», но оборона «Лайтнинг» и Андрей Василевский не допустят слишком большого праздника для самой популярной команды лиги.



«Филадельфия» (2 в «Столичном») — «Питтсбург» (3 в «Столичном») — 3-4



Пенсильванское дерби в первом раунде — одна из самых привлекательных вывесок, хотя обе команды несколько потускнели за последние годы. У «Питтсбурга» всё ещё хороши Кросби и Малкин, который очень стремился провести нынешний сезон лучше предыдущего, а если обойдётся без травм Крис Летанг и вспомнит свой лучший хоккей вратарь Мэтт Мюррей, то преимущество будет у «стальных».

«Ощущение, что он написан на салфетке, смоченной в пиве». Что пишут в Америке о плане НХЛ НХЛ и профсоюз игроков выступили с противоречивыми заявлениями. Они не знают, в какой зачёт пойдут очки, набранные в плей-ин.

Западная конференция

«Сент-Луис» (1 в «Центральном») — «Нэшвилл» (уайлд кард №2) — 4-1



Последняя кубковая гастроль для Пекки Ринне вряд ли будет триумфальной. Великолепный «Нэшвилл», который выходил в финал Кубка Стэнли и бился на равных с «Питтсбургом», так и не сделал решающий шаг вперёд, а нынешняя форма «хищников» вряд ли позволяет рассчитывать на многое. «Блюзмены» же после прошлогодней победы обладают большим запасом уверенности в своих силах и некислым кубковым опытом, а залечивший травму плеча Владимир Тарасенко будет «голоден» до игры, что станет дополнительной мотивацией.



«Вегас» (1 в «Тихоокеанском») — «Виннипег» (уайлд кард №1) — 4-2



«Реактивщики» отстали от «Вегаса» в турнирной таблице лишь на дистанцию в 3 победы, поэтому здесь возможна очень плотная борьба, но «рыцари» совсем недавно играли в финале Кубка Стэнли, а кубковые амбиции «Джетс» вряд ли нацелены дальше прохождения первого раунда. Дуэль вратарей Хеллебайка и Флёри может стать настоящим украшением серии, а если голкипер из Манитобы вдруг станет тем суперменом, которым иногда бывал в регулярном чемпионате, то «Вегасу» придётся несладко.



«Колорадо» (2 в «Центральном») — «Даллас» (3 в «Центральном») — 4-0



При всём уважении к «Старз», нынешний «Колорадо» слишком силён и интересен, чтобы споткнуться на крепком, но удивительно несобранном «Далласе». Состав у техасцев очень приличный, но, несмотря на наличие хороших игроков, «звёздам» не удаётся создать сплочённый ансамбль, а вот «Колорадо», если целы будут все лидеры, вполне может претендовать на выход в финал.



«Эдмонтон» (2 в «Тихоокеанском») — «Калгари» (3 в Тихоокеанском») — 4-3



«Битва при Альберте» в первом раунде — это то, что не может оставить равнодушным. Здесь наверняка будет всё: травмы, драки, стычки, плевки, взаимные обвинения, несправедливо засчитанные голы и самый высокий градус ненависти друг к другу. Выиграть может любой, но ради приличия стоит поставить на Макдэвида, которому уже пора как-то продвинуться по кубковому пути.

Панарин против Свечникова, кубковый дебют Ковальчука за «Кэпиталз». Наши в плей-офф НХЛ Малкину придётся сражаться с Кэри Прайсом, а у Бобровского будет шанс взять реванш за неудачную регулярку.

Три варианта финала Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 4-2



«Молнии» были фаворитами плей-офф в 2018 и 2019 годах, так что нынешний шанс может стать одним из последних. Глубина состава у «Тампы» такова, что может выручить в случае неудачной игры лидеров. У «Колорадо» чемпионское окно только открывается, но наличие таких талантов, как Маккиннон и Макар может быстро удовлетворить жажду побед. Выход в финал Кубка Стэнли уже должен будет закалить «лавин», которые почувствуют аппетит во время еды.



«Вегас» — «Бостон» — 2-4



Наставника «Голден Найтс» Жерара Галлана уволили, когда процент набранных очков у команды колебался около 50%, но руководство ожидало большего. На реализацию неплохих перспектив могло повлиять отсутствие достойного сменщика для Флёри и не самая сильная линия обороны, но прибытие Робина Ленера заметно изменило ситуацию к лучшему. Если Макс Пачиоретти повернёт время вспять, то «Вегас» может стать лучшей командой Запада.



«Бостон» и «Вегас» созданы друг для друга, чтобы сыграть в финале. Обе команды имеют ярко выраженный характер, каждая из них за три последних года уже билась за Чашу. Раск и Пастрняк могут решить всё в свою пользу, что будет справедливой наградой за удачный и стабильный сезон.

«Вашингтон» — «Сент-Луис» — 4-3



Никто не будет жаждать летне-осеннего праздника больше, чем нынешние «столичные». Перед перерывом на Матч звёзд «Вашингтон» был лидером лиги, но потом последовали 20 не самых удачных матчей, в которых было одержано только 8 побед. Тем не менее Овечкин всё ещё лучший снайпер, Холтби — один из лучших вратарей, Джон Карлсон стал Джоном Норрисом, а Илья Ковальчук обрёл новое дыхание и надежду на попадание в «Тройной золотой клуб».



У «Сент-Луиса» есть всё, чтобы стать второй командой в XXI веке после «Питтсбурга», кто возьмёт Кубок Стэнли дважды подряд. В нынешнем регулярном чемпионате «музыканты» были не ровня себе годичной давности, а сыграли очень здорово и ровно. Обе команды играют в схожей манере, но Овечкин и компания должны сделать правильные выводы из прошлогодней неудачи.