«Русские вернулись. Ягр — икона для КХЛ». Что писали в Америке, когда Яромир уехал в Омск

В начале июля 2008 года знаменитый Яромир Ягр покинул НХЛ и подписал полноценный контракт с омским «Авангардом». 36-летний чех не сумел выполнить условия, на которых его прежний договор с «Нью-Йорк Рейнджерс» автоматически бы продлевался на один год — для этого было нужно выиграть один из индивидуальных призов по итогам сезона или набрать 84 очка в регулярном чемпионате. Яромир набрал 71 (25+46) балл, что было на 25 очков меньше его результата в предыдущем сезоне и принял приглашение команды из Омска. Всё это вызвало бурную реакцию за океаном, поскольку война между НХЛ и КХЛ тогда была в разгаре, а сам Ягр был вполне себе действующей звездой, ещё не «едущей с ярмарки».

15 лет назад Ягр впервые приехал в Россию. Простыл в Омске, устроил шоу в Москве Вспоминаем первую неделю великого чеха в «Авангарде».

«Ягра похитили чужие»

«Ягр уже давно рассматривал выгодные предложения из России. А генменеджер «Рейнджерс» Глен Сатер потерял терпение, ожидая серьёзных переговоров со стороной Ягра, и подписал Маркуса Нэслунда, что сделало возвращение Яромира маловероятным. Если бы Ягр набрал 84 очка, его контракт продлевался бы автоматически, но он не смог этого сделать — и это всего два года спустя после того, как он стал MVP и обновил рекорд «Рейнджерс» по голам (54) и очкам (123) за сезон. Надо признать, что его вдохновенная игра в конце регулярного чемпионата, когда он забил 10 голов в 10 матчах, показала, что у него достаточно сил, чтобы играть на самом высоком уровне.



Ягру явно понравилось в Омске во время локаута. Его контракт рассчитан на два года с возможностью продления ещё на сезон по желанию самого игрока, а сумма договора эквивалентна $ 11 млн. Яромиром интересовались «Питтсбург» и «Эдмонтон», но всё это были однолетние предложения. Сам Ягр сказал, что предложение «Эдмонтона» было отличным, а принятое решение было самым сложным в его жизни», — писало летом 2008 года агентство Canadian Press.



«Рейнджеры» сказали Ягру гуд-бай, подписав Нэслунда», — отметило издание New York Times, в интервью с которым Глен Сатер попытался объяснить своё решение относительно Ягра.



«Наша команда стала старше и не была бы уже столь быстрой, как это необходимо. В хоккее надо двигаться, иначе останешься в стороне. С Яромиром мы сердечно поблагодарили друг друга, и это не пустые слова. Он действительно играл за нас потрясающе, выкладывался полностью, был настоящим лидером. Если бы он набрал необходимые 84 очка, то играл бы сейчас за нас», — заявил Сатер, но всё это были достаточно корректные официальные слова.



Куда жёстче восприняли решение чеха уехать в Россию североамериканские журналисты, многие из которых просто недоумевали, как можно было променять НХЛ на недавно созданную Континентальную хоккейную лигу.

Нас рать По существу, продолжаю тему канадского коллеги, поставившего себя на место Беттмэна, и рассуждаю, что бы сделал, будь я Медведев или Третьяк.

«Омск добивался Ягра с марта и получил его. Нападающий сразу после окончания сезона постоянно говорил, что никакого решения о контракте с «Авангардом» не принимал, что «рейнджеры» остаются главным из его предпочтений. Но не прошло и 24 часа после того, как «синерубашечники» заявили, что не могут больше ждать, как он подписал контракт с «Авангардом», — кипятился обозреватель Newsday Эндрю Гросс.



«Да, Ягра похитили чужие», — отметил обозреватель TSN Боб Маккензи. «Ягр погнался за рублём. Теперь он человек-эмблема новой русской лиги», — добавила Montreal Gazette.

«Это преднамеренный удар по НХЛ»

Одним из главных обвинителей-правдорубов неожиданно выступил обычно сдержанный ветеран заокеанской журналистики Эрик Духачек, который на страницах канадской The Globe and Mail был довольно резок.



«Итак, эра Яромир Ягра закончена — после 17 сезонов, двух Кубков Стэнли и очевидного будущего включения в Зал хоккейной славы. Стоит признать, что недавно появившаяся на горизонте Континентальная хоккейная лига смогла-таки украсть громкое имя из-под крыла НХЛ. Ягр подписал с Омском двухлетний контракт на сумму около $ 7 млн за сезон (свободных от налогов!), но примечательно то, что «Эдмонтон» сделал чеху предложение даже лучше, чем русские — $ 8 млн. Правда, тот контракт был однолетним.



Отъезд Ягра примечателен ещё и тем, что ранее представители КХЛ не смогли уговорить вернуться в Россию форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, который отказался от 8 русских миллионов «чистыми» и подписал пятилетнее соглашение с «Пингвинз», — отметил Духачек и тут же сбился на то, что начал искать оправдания всем уехавшим из НХЛ в Россию.



«Большинство игроков, уехавших в КХЛ, испытывали трудности в Северной Америке. Яшин убежал два года назад от испорченных отношений со всеми. Крис Саймон был излишне склонен к дисквалификациям, а теперь и агенты буйного вратаря «Оттавы» Рэя Эмери начали искать варианты трудоустройства своего подопечного в России. Зато настоящие русские звезды, Овечкин и Дацюк, неоднократно отвергали предложения из России и заключили многолетние контракты в НХЛ», — написал Духачек.

Платёжка ЦСКА – уже больше 900 млн. Но Капризов с Сорокиным всё же проведут сезон в КХЛ? В лиге ведь есть и другие команды.

«В Омске, городе чёрных воротничков, где нефтяные факелы горят всю ночь, отмечая окраину города, суперзвезда НХЛ теперь правит тем, что называется большой лёд. Сам Ягр говорит, что не может быть счастливее, чем сейчас и никогда не оглядывается назад. Да и зачем ему это? В этой отдалённой постсоветской глубинке 36-летний чех почитается как Второе пришествие. В то время как призрак новой холодной войны витает над Россией и Америкой, была создана КХЛ — это преднамеренный и прямой удар по НХЛ, а Ягр стал иконой для новой русской лиги.

Когда на летней Олимпиаде в Пекине русский репортёр спросил Коби Брайанта, сможет ли он приехать играть в Россию, тот ответил шуткой. «Без сомнения, да. 40 миллионов долларов — и я там. Вы подпишите чек, а я пойду схожу за своими кроссовками», — сказал Коби. Возможно, появление КХЛ стало самой большой новостью со времён победы сборной США и знаменитого «Чуда на льду». Как они любят сами говорить, русские вернулись. Нигде возрождение российской силы, патриотизма и национальной гордости не ощущается там так остро, как на спортивных площадках», — писал в октябре 2008 года автор авторитетной New York Times Эндрю Майер.



«В России все команды управляются олигархами, которых интересует не прибыль, а победы. Поэтому нынешний контракт Ягра с «Авангардом» несколько напоминает контракт «Виннипег Джетс» на $ 1 млн, предложенный в 1972 году Бобби Халлу. «Реактивщики» тогда выступали в ВХА, и такая сумма казалась огромной, но вложения себя оправдали: Халл добавил этой лиге кассовой привлекательности. Пусть сейчас непосредственной угрозы НХЛ уход Ягра не представляет, однако необходимость тщательно следить за ситуацией в будущем очевидна. Тем более что тот же Кен Холланд прогнозирует: лет через 10 конкуренция между нами и русскими очень сильно обострится», — подвёл итог Эрик Духачек.



Во многом он оказался прав, но не смог предусмотреть озорного характера Яромира, который три года спустя вернулся в НХЛ, где отыграл ещё шесть сезонов.