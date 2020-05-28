Роковая прогулка по озеру. Трагическая история хоккеиста Дмитрия Тертышного

У него были блестящие перспективы в НХЛ, но жизнь так нелепо оборвалась в 22 года.

В конце 90-х годов прошлого века на мировом хоккейном небосклоне всходила очередная челябинская звезда. Дмитрий Тертышный, представитель настоящей хоккейной династии, начинал пробовать свои силы в НХЛ и обещал вырасти в топового защитника, но его жизнь оборвалась всего лишь в 22 года. Обычная прогулка на арендованном катере по канадскому озеру Оканаган в компании одноклубников привела к страшной трагедии.

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Дмитрий Тертышный родился и вырос в Челябинске, с малых лет попал в систему местного «Трактора». Он пошёл по стопам родных и двоюродных братьев – Алексея, Сергея и Андрея, являющихся воспитанниками знаменитой хоккейной школы с Южного Урала. Как и почти все Тертышные-старшие (кроме Алексея), Дмитрий выбрал амплуа защитника.

В юности он тренировался под началом легендарных челябинских тренеров Виктора Перегудова и Юрия Могильникова. Тертышному быстро удалось завоевать уважение наставников своим отношением к делу и человеческими качествами. «Дмитрий никогда не пропустил ни одной тренировки, ни на одну не опоздал, – вспоминал Могильников, – От каждой тренировки он что-то брал, мальчик постоянно прогрессировал. Тертышные – все ребята с характером, упорство – это их семейная черта. Дмитрий был защитником оборонительного плана, хладнокровный, строгий, аккуратный. Хладнокровие – это его главное качество. Дима очень сильно переживал за каждую ошибку, после игры всегда анализировал все ошибки, стараясь не повторить их вновь. Ну и конечно его человеческие качества – честность во всём, в команде его все ребята любили, уважали. Надёжный по жизни. Как говорится, с ним можно было в разведку пойти, никогда не продаст, не предаст».

Фото: chelhockeyhistory.ru.com

Профессиональную карьеру Тертышный начал в 16 лет в «Таганае» из Златоуста, но уже через год, в сезоне-1994/1995, Дмитрий дебютировал за «Трактор» в чемпионате Межнациональной хоккейной лиги. Не просто дебютировал, а закрепился в основе челябинцев. Тертышный выделялся техникой катания, классно читал игру, уже в 17 лет владел неплохим первым пасом. Защитника начали вызывать в молодёжную сборную (правда, ни на одном МЧМ Дмитрий так в результате и не сыграл), где на него обратил внимание скаут «Филадельфии» Евгений Зимин. В 1995 году «Флайерз» выбрали Тертышного в шестом раунде драфта, и у Дмитрия был вариант сразу же отправиться за океан, но двоюродный брат Сергей отговорил его от спешки. По мнению Тертышного-старшего недостаточная ещё подготовка Дмитрия могла привести к тому, что молодой защитник плотно осел бы в фарм-клубе. Кроме того, предложенный «Филадельфией» контракт показался Тертышному-младшему настолько «смешным», что он даже не стал на него отвечать. «Это был контракт, действовавший сразу в трех лигах. По нему мне причиталось 100 тысяч, если я играл за первую команду, 25 — если выступал за фарм, и 18 — если оказывался в лиге еще на ступеньку ниже. Я его отложил в сторону. Мне было только 17 лет, и пускаться в такие авантюры не имело смысла», — рассказывал Тертышный в интервью «Спорт-Экспрессу» в 1998 году.

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В результате молодой защитник подписал соглашение с «Трактором» и провёл в челябинской команде ещё три сезона. Медалей российского первенства Тертышному выиграть не удалось («Трактор» в те годы не мог тягаться с клубами-тяжеловесами), зато Дмитрий окреп, возмужал, набрался необходимого опыта. Он с юных лет не стремился ходить в атаку, сосредотачиваясь на разрушении, так что в самом результативном сезоне в Челябинске Тертышному удалось набрать лишь 10 очков. Но Дмитрия ценили за надёжные действия у своих ворот, за понимание игры. Тертышный провёл несколько матчей за вторую сборную России, принял участие в Универсиаде-1998. Вызов в национальную команду и послужил для хоккеиста сигналом – пора уезжать в Америку.

После сезона-1998/1999 Тертышный отправился в тренировочный лагерь «Филадельфии». «Я приехал в июле и попал на предварительный тренинг-кемп, куда приглашают исключительно молодых хоккеистов, которые только пробиваются в основную команду. Меня посмотрели и предложили подписать новый контракт. Это было двустороннее соглашение на два года. Я подумал, что терять мне нечего — срок не такой уж и большой, и подписал контракт. В августе мы вместе с женой приехали в Штаты. А потом был тренинг-кемп основной команды», — рассказывал Тертышный.



Дмитрий так здорово проявил себя в тренировочных матчах с основной командой, что Роджер Нельсон – главный тренер «Филадельфии» — не стал отправлять его в АХЛ, и сезон-1998/1999 Тертышный начал в НХЛ. «Он впечатлил тренеров с первого дня. Ответственный, трудолюбивый. Замечательный парень», — хвалил молодого русского Нельсон. В адаптации Тертышному активно помогал соотечественник Валерий Зелепукин, а также русскоговорящий литовец Дайнюс Зубрус. Тертышный признавался, что оба форварда буквально взяли над ним шефство и много помогали в бытовых мелочах.

Дмитрий Тертышный Фото: Elsa Hasch /Allsport

В своём дебютном чемпионате Тертышный в основном выходил в паре с одним из самых результативных защитников «Флайерз» Дэном Макгиллисом и занимался любимой работой – разрушал атаки соперников. Получалось здорово, и в результате Тертышный весь чемпионат провёл в НХЛ, пропустив лишь 20 матчей регулярки. В нападении Дмитрий практически не участвовал, однако уже в стартовой игре за «Филадельфию» отметился результативной передачей. А первый гол в НХЛ Тертышный забил в ворота «Финикса», которые защищал Николай Хабибулин.

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Перспективы перед Дмитрием рисовались огромные. Им был доволен тренерский штаб, да и сам Тертышный понимал, что дебют вышел удачным. Летом 1999-го он приехал в Челябинск, делился с друзьями и родными позитивным настроением. К тому же супруга Тертышного, Полина, ждала ребёнка. В июле счастливый молодой человек отправился в тренировочный лагерь «Филадельфии». Он мог туда и не ехать, но ответственный хоккеист решил подтянуть технику катания. Эта поездка и стала для Тертышного роковой.

23 июля 1999-го Дмитрий вместе с соотечественником Михаилом Черновым, канадцем Франсисом Беланже и местной жительницей Мишель Монро решил покататься на лодке по озеру Оканаган, расположенном в 300-х километрах от Ванкувера. Тертышный сидел на самом краю лодки, когда в судно ударила большая волна. Дмитрий потерял равновесие и упал в воду рядом с винтами катера.



Чернов и Беланже достали Дмитрия из воды и максимально оперативно сумели доставить его на берег. Тертышного быстро увезли в больницу, но спасти молодого хоккеиста было уже невозможно – смерть от полученных травм наступила ещё на катере. Этот факт подтвердил сержант полиции, участвовавший в расследовании. Кроме того, он уточнил, что, вероятно, все находившиеся в лодке молодые люди были пьяны, за исключением Беланже, который управлял судном.

Дмитрий и Полина Тертышные Фото: chelhockeyhistory.ru.com

Вот так, нелепо и трагично, оборвалась жизнь Дмитрия Тертышного, русского защитника «Филадельфии» с отличными перспективами. «Нам будет очень не хватать Дмитрия. Без сомнения, если бы не трагедия, его ждало бы большое будущее в лиге, и однажды он принял бы участие в Матче всех звёзд», – говорил звезда «Флайерз» Эрик Линдрос. Ради того, чтобы проститься с Тертышным, Линдрос прекратил участие в благотворительном турнире по гольфу.

«Такой милый, отзывчивый ребёнок. Мы чувствовали, что он действительно развивается как хоккеист и будет продолжать совершенствоваться», — горевал наставник «Флайерз» Роджер Нельсон.



«Я думал, что он с нами будет ещё долго. Трудно представить, что взятая напрокат лодка может привести к такой трагедии. Страшно, когда уходят такие молодые люди», — не мог поверить в случившееся генменеджер «лётчиков» Бобби Кларк.



В день смерти Тертышный узнал, что супруга Полина, оставшаяся в Челябинске, беременна мальчиком, однако этот ребёнок мог и не родиться. Жена хоккеиста очень тяжело перенесла новость о трагедии, и едва не потеряла малыша. К счастью, всё обошлось. Руководство и игроки «Флайерз» оказали Полине всестороннюю поддержку, помогли перебраться ей в Филадельфию, где она осталась жить, а 3 января 2000-го родила сына Александра. Имя первенцу Дмитрий и Полина выбрали за неделю до роковой прогулки по озеру. Сейчас Александру Тертышному 20 лет, он, разумеется, профессионально занимается хоккеем, играя сейчас в главной студенческой лиге Америки.



Дмитрия Тертышного похоронили в родном Челябинске, а 22 сентября 1999-го в Филадельфии состоялся матч памяти защитника. Встречу между «лётчиками» и их фарм-клубом посетили около 16 тысяч болельщиков, а все полученные средства перешли в фонд будущего ребёнка Дмитрия и Полины.