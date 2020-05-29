«НХЛ нужно назвать этот приз в его честь». Что пишут в Америке о девятом «Ришаре» Овечкина

«Переименуйте приз!»

Обозреватель издания Deadspin Сэм Фелс предложил переименовать приз НХЛ лучшему снайперу регулярного чемпионата в честь Александра Овечкина. Россиянин выиграл «Морис Ришар Трофи» в девятый раз, так как регулярный чемпионат-2019/2020 не будет доигран.



«Переименуйте уже «Ришар Трофи» в честь Александра Овечкина! Никто не приблизится в Овечкину в этом споре. Уэйн Гретцки и сам Морис Ришар лидировали по голам только пять раз, Марио делал это трижды. Единственный, кто хоть как-то составляет конкуренцию Александру, — это Фил Эспозито, у которого 6 таких титулов. В день, когда Овечкин завершит карьеру, приз лучшему снайперу должен быть переименован в его честь. Конечно, канадские болельщики и канадские СМИ взорвутся фейерверком при мысли о том, что награда НХЛ будет названа в честь русского игрока, но Овечкину не надо доказывать, что он величайший снайпер в истории НХЛ, потому что он таковым и является.



Что касается погони за рекордом Гретцки, то коронавирус осложнил её. Несыгранные 14 матчей регулярного чемпионата отняли у Овечкина 9-10 голов. Добавьте к этому 116 матчей, не сыгранных из-за локаутов, что при карьерном темпе 0,61 гола за матч дало бы ещё 70 шайб. Прибавьте их к нынешнему результату и получите 786 голов вместе имеющихся 706. Получится, что Овечкин отставал бы от Гретцки лишь на 108 голов, и это в 34 года! Оставшуюся дистанцию он преодолел бы за три сезона, но сейчас он отстаёт на 188 шайб, а это четыре или пять лет работы», — отметил Фелс.

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«Помните, на чём мы остановились 12 марта, когда сезон в НХЛ был поставлен на паузу? У Овечкина было в активе 48 голов, и за 13 оставшихся матчей он точно бы добрался до отметки в 50. Это случилось бы в девятый раз за карьеру, он мог сравняться с рекордсменами по голевым «полтинникам» — Майком Босси и Уэйном Гретцки.



Увы, сейчас этого не произойдёт — Гэри Беттмэн уже объявил, что лига не будет доигрывать регулярный чемпионат. Но Овечкин может утешить себя ещё одним «Морис Ришар Трофи» в качестве лучшего снайпера НХЛ. В этом году он разделит приз с Давидом Пастрняком из «Бостона». Впервые за 10 лет «Ришара» получили сразу два игрока: в сезоне-2009/2010 этот приз достался Кросби и Стэмкосу, а в сезоне-2003/2004 равное количество шайб забросили сразу три хоккеиста — Ковальчук, Нэш и Игинла.



И тем не менее Овечкин остаётся в двух шагах от того, чтобы сравняться с прежним лидером «Вашингтона» Майком Гартнером по количеству голов и занять седьмое место в списке снайперов всех времён. У Гартнера — 708 шайб, у Овечкина — 706. Увы, придётся ждать следующего года. Фил Эспозито (717), Марсель Дионн (731) и даже Бретт Халл (741) могли быть в пределах досягаемости», — отметил обозреватель NBC Sports Брайан МакНалли.

Кто становился лучшим снайпером сезона НХЛ чаще всех:



9 раз —

7 — Бобби Халл,

6 — Фил Эспозито,

5 — Уэйн Гретцки, Горди Хоу, Морис Ришар, Чарли Конахер,

3 — Павел Буре, Теэму Селянне, Марио Лемье. 9 раз — Александр Овечкин 7 — Бобби Халл,6 — Фил Эспозито,5 — Уэйн Гретцки, Горди Хоу, Морис Ришар, Чарли Конахер,3 — Павел Буре, Теэму Селянне, Марио Лемье.

«Овечкин снова лучший!»

«Капитан «Вашингтона» — лишь третий игрок в истории лиги, кто стал лидером по голам в возрасте 34 лет и старше. И ни один другой хоккеист не выиграл «Мориса Ришара» более двух раз с момента учреждения приза в 1998 году. Темп Александра позволял ему забить около 57 голов за этот сезон, что было бы вторым результатом в его карьере и самым лучшим показателем с сезона-2007/2008. Овечкин мог стать вторым после Эспозито хоккеистом, кто смог в возрасте за 30 трижды подряд забросить 50 шайб», — отдал должное Овечкину официальный сайт «Вашингтона».

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«Стоит вспомнить, что мы писали об Овечкине и «Морис Ришар Трофи» в сентябре 2019 года, до начала сезона. Я тогда говорил следующее. «Извините, господин Овечкин, я закончил в вас сомневаться. В 33 года вы стали лучшим снайпером сезона, став самым возрастным обладателем этого титула со времён Горди Хоу (1962/1963). Теоретические шансы на то, что вы выиграете свой девятый «Ришар Трофи» и седьмой за последние 8 лет, должны быть низкими. Но вы не поддаётесь никакой логике. Прошло время, когда можно было предсказать, что какой-либо хищник украдёт у вас мантию лучшего снайпера. Я могу поверить в это лишь тогда, когда это произойдёт официально. В любом случае, Ови — самая безопасная ставка на обладателя «Морис Ришар Трофи». Всё это осталось справедливо и в конце сезона, Овечкин снова лучший», — отметил обозреватель The Hockey News Мэтт Ларкин.