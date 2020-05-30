От Ткачука до Штефана. Главные провалы на драфте в истории клубов Западной конференции

Пока в НХЛ готовятся возобновлять сезон и проводить драфт новичков, мы продолжаем знакомить вас с подборкой худших выборов в истории клубов НХЛ. На очереди Западная конференция.
«Анахайм Дакс»: з. Марк Митера (19-й выбор, 2006 год)
Американский защитник был обладателем золота юниорского чемпионата мира и капитаном «росомах» из Мичигана — его ценили за хорошую игру в обороне. Никакими другими талантами он не отметился, а таких «домоседов» обычно берут в третьем-четвёртом раундах, а не в первом. До НХЛ Митера так и не добрался, а два из четырёх следующих выборов говорят об ошибке «Дакс» — Клод Жиру и Семён Варламов.
«Аризона Койотс»: все хоккеисты на драфте 2003
«Койоты» разбазарили драфт-пики первого раунда, в том числе и общий 11-й выбор, который достался «Филадельфии» и превратился в Джеффа Картера. В том драфте «Аризона» сделала 8 выборов, и все эти хоккеисты суммарно сыграли только 1 (!) матч в НХЛ.
«Калгари Флэймз»: н. Даниэль Ткачук (6, 1997)
Ткачуков в истории НХЛ было много, и этот — далеко не самый лучший. С точки зрения контекста, выбор Грега Немиша (25,2008) был более серьёзной ошибкой, но Ткачук на том драфте стал единственным из первой дюжины, кто не сыграл 250 матчей в НХЛ. Сыграв за «Калгари» немного, он уехал в Европу, где играл в Италии и Германии.
«Чикаго Блэкхоукс»: н. Кайл Бич (11, 2008)
Сильный, хитующий нападающий с хорошим броском сравнивался с Оуэном Ноланом, но всё это оказалось напрасным. Шесть лет парень оттрубил в «минорах», но так и не дождался вызова в «Чикаго», а в настоящее время занимается торговлей в Австрии. Тем временем, Тайлер Майерс (12) и Эрик Карлссон (15) прекрасно чувствуют себя в НХЛ.
«Колорадо Эвеланш»: н. Даниэль Доре (5, 1988).
После переезда в Денвер бывший «Квебек» сделал несколько крупных ошибок, но до этого был Даниэль Доре, который не сравниться ни с кем. Под третьим номером в том же году был взят защитник Кёртис Лешишин — тоже не самый лучший вариант, но он сыграл хотя бы 1 000 матчей, хотя и не стал лидером. Доре набрал в молодёжной лиге 700 минут штрафа за три сезона, а потом выступал за самые разные команды, получив только 17 матчей в НХЛ. Четверо из пяти следующих задрафтованных сыграли более 1200 матчей, в том числе там были Мартин Желина и Джереми Рёник.
«Даллас Старз»: н. Войтех Полак (36, 2003).
Полак — единственный в списке, кто не был выбран в первом раунде, но для его включения в клуб разочарований есть веская причина. «Звёзды» получили этот драфт-пик, отдав в «Анахайм» 28-й выбор в первом раунде, который был использован «утками» для того, чтобы заполучить Кори Перри. А Полак сыграл только 5 матчей в НХЛ, после чего убежал из Северной Америки.
«Эдмонтон Ойлерз»: н. Джейсон Бонсиньор (4, 1994).
Те болельщики, кто собирал в 1990-е наклейки в альбом «Панини», помнит серебристые карточки Бонсиньора, который считался восходящей звездой. Бывший тренер Джейсона как-то признался в том, что поставил бы Бонсиньору высшие оценки за талант и худшие — за характер и трудолюбие. Позже сам форвард признался в своей незрелости, но было уже поздно. 21 матч за «Эдмонтон» — вот всё, что есть у него «под капотом». К счастью, «нефтники» исправились, взяв двумя пиками позже Райана Смита.
«Лос-Анджелес Кингз»: з. Томас Хикки (4, 2007).
У «королей» есть в пассиве полная коллекция неудач (Лаури Туконен, Йенс Карлссон, Крейг Дункансон, Дэн Грэттон), но Хикки можно признать наиболее спорным персонажем. Он не был ужасен, превратившись, со временем, в стабильного защитника, но выбирать его так рано точно не следовало. Сэм Ганье, Логан Кутюр, Якуб Ворачек были выбраны позже, а если «Кингз» нужен был квалифицированный игрок на синюю линию, то можно было взять Шаттенкирка, Макдону или Алзнера.
«Миннесота Уайлд»: з. Эй Джей Телен (12, 2004)
Большой защитник оказался невостребован на высоком уровне. Его отчислили из университета Мичигана по дисциплинарным причинам и на уровне выше Лиги Восточного побережья он сыграл только 10 матчей — это была АХЛ. Двое следующих хоккеистов, взятых «Уайлд» в том году — Деван Дубник и Дрю Стаффорд — оказались куда полезнее для команды.
«Нэшвилл Предаторз»: в. Брайан Финли (6, 1999)
Финли не повезло с конкуренцией: в едва появившемся на карте НХЛ «Нэшвилле» уже были Майк Данэм, Томаш Вокоун, а в фарм-клубе пробивался Крис Мэйсон. «Хищникам» куда нужнее был забивной форвард, но выбор был сделан в пользу вратаря, который в НХЛ сыграл только 4 матча. А выбор Яна Лашака во втором раунде сделал приобретение Финли ещё более бесполезным.
«Сан-Хосе Шаркс»: н. Теэму Риихиярви (12, 1995)
У финского вингера были потрясающие габариты, но катался он так, словно на спине у него было примотано пианино. В Северной Америке Риихиярви так и не сыграл ни одного матча, чего не скажешь о более поздних выборах — Джейсоне Макки и Мартине Бироне, у которых не менее 500 игр в активе.
«Сент-Луис Блюз»: н. Кейт Осборн (14, 1987)
«Блюзменам» как-то удавалось избегать крупных неудач на драфте, но Осборн — очевидное исключение. Он был крепким бомбардиром среди молодёжи, но в НХЛ потерялся. Пять матчей за «Сент-Луис» и 16 игр в НХЛ — вот и вся карьера, а ведь позже ушёл с драфта Джо Сакик.
«Ванкувер Кэнакс»: н. Шон Антоски (18, 1990)
Антоски стал тафгаем, которого не боялся никто. Три гола за 183 матча в НХЛ — это скромно даже для «полицейского», а если вспомнить, что под 19-м номером был выбран Кейт Ткачук, а под 20-м — Мартин Бродо, то ставка на мускулы явно оказалась проигрышной.
«Виннипег Джетс»: н. Патрик Штефан (1, 1999)
Бывшую «Атланту» особо критиковать нет смысла, поскольку слишком уж много несуразицы было в стане первого клуба Ильи Ковальчука. Штефану давали много шансов, но он запомнился только тем, что не попал в пустые ворота, играя за «Даллас».
Видео курьёзного момента со Штефаном можно посмотреть в YouTube.
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