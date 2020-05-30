Хотели уехать, но пока не дают. Россияне, чьи контракты заморозили в НХЛ

Лига не хочет разрешать им играть в этом сезоне, а если всё равно уезжать сейчас, придётся сидеть без хоккея почти год.

Эпидемия коронавирусной инфекции не только остановила спорт во всём мире, но и внесла коррективы по контрактам игроков, которые собрались за океан из КХЛ. Часть из них уже поставили подписи под договорами с клубами НХЛ, часть – договорились устно. Но лига заморозила все новые сделки и не планирует допускать таких игроков до матчей, когда сезон возобновится. НХЛ стоит на своём, профсоюз игроков пытается переубедить руководство лиги. Споры могут идти ещё целый месяц.

НХЛ требуется больше времени, чтобы обсудить допуск Романова к плей-офф

Получается, игроки попали в сложную ситуацию. Ждать следующего сезона НХЛ, значит, остаться без хоккея почти на год. КХЛ остановила сезон в середине марта, следующий сезон НХЛ планируют начать в декабре, а то и в январе, всё будет зависеть от того, как скоро получится доиграть нынешний чемпионат. Не ждать, значит, остаться в КХЛ ещё на один год, и уехать за океан следующей весной.

Как доиграют сезон, что делать с новичками и драфтом? 10 вопросов по НХЛ У Гэри Беттмэна будет очень жаркое лето.

Романов и Денисенко – пока единственные, кто уже подписал контракт новичка. Агент Романова Дэн Мильшейн выразил уверенность, что защитнику должны разрешить сыграть уже в этом сезоне, но пока лига и профсоюз игроков не могут договориться по этому вопросу.

Бержевен — о контракте Романова: решение принимает не только НХЛ, но и профсоюз игроков

«Ещё ничего не решено, идут обсуждения между НХЛ и профсоюзом игроков. Обычно дедлайн подписания контрактов новичков – 1 июня, но профсоюз хочет передвинуть дату на 1 июля. По этому вопросу будет много споров, НХЛ считает, что нельзя искусственно создавать такую возможность только потому, что сезон поставлен на паузу. Но профсоюз считает иначе. На месте «Монреаля» вы бы хотели, чтобы Александру Романову разрешили играть после возобновления сезона. Так что тут будет перетягивание каната, но профсоюз будет решительно отстаивать игроков», — считает инсайдер Даррен Дрегер.

Так как лига запретила подписывать новые контракты с началом действия в сезоне-2019/2020, клубы попытались найти лазейку и стали заключать соглашения без времени начала, как случилось и с Григорием Денисенко. НХЛ не пропустила регистрацию этих соглашений.

Новый десант русских хоккеистов едет в Америку. Что им там светит? Сегодня контракт с «Флоридой» подписал Григорий Денисенко. И это ещё не конец.

С аналогичными проблемами столкнулись и Кирилл Капризов с Ильёй Сорокиным, с той лишь разницей, что их договорённости с клубами пока не оформлены на бумаге, а НХЛ не собирается разрешать подписывать контракты с новыми игроками на этот сезон.

«Сейчас позиция лиги следующая – с начала паузы клубам запрещено подписывать контракты на этот сезон. Они могут заключать соглашения на будущие сезоны – 2020/2021 и следующие, всё по-честному. Будет несправедливо позволить таким игрокам доигрывать остаток сезона. Дедлайн уже прошёл, каждая команда сформировала свой состав. Эти составы отражают усилия команд в сезоне-2019/2020, и добавить у ним новых игроков – не правильно по отношению к спорту», — заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

И, хотя в обычное время клубы свободно могли заключать контракты после дедлайна и заигрывать в плей-офф задрафтованных хоккеистов из NCAA и КХЛ, в этом году лига это правило отменила из-за коронавируса. Даже если клубам всё-таки разрешат подписывать контракты на этот сезон, приехавшие из других лиг хоккеисты смогут только принять участие в тренировочных лагерях, но не дебютировать в плей-офф.

Капризов и Сорокин ждут, как разрешится ситуация и не спешат подписывать соглашения. У них есть несколько вариантов – подписать контракт сейчас и ждать следующего сезона. Подписать контракты с возможностью отправиться в аренду в КХЛ, пока не начнётся новый сезон НХЛ, или остаться ещё на год в России.

Капризова в «Миннесоте» уже давно ждут. Этой команде сильно не хватает ярких хоккеистов, которые могли бы вывести игру на новый уровень, добавить зрелищности и влиять на результаты. Сам Капризов тоже уже перерос КХЛ – стал звездой, выиграл Олимпиаду и Кубок Гагарина. Но не торопится уезжать в неизвестность.

«Кирилл знает, что НХЛ, скорее всего, не изменит своего решения, но мы пока не слышали стопроцентного «нет» или «да» по возможности сыграть в сезоне-2019/2020. Скорее всего, ему не разрешат сыграть этим летом, но пока не будет однозначной ясности, мы не собираемся торопиться и подписывать контракт просто ради того, чтобы его подписать. Кирилл просто хочет знать», — заявил генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин.

Платёжка ЦСКА – уже больше 900 млн. Но Капризов с Сорокиным всё же проведут сезон в КХЛ? В лиге ведь есть и другие команды.

Вместе с Герином ждёт и генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло. «Сорокину в августе исполняется 25 лет, он получал очень хорошую зарплату в ЦСКА и был одним из лучших вратарей мира. Он может не захотеть оставаться без дела на протяжении 10 месяцев, только чтобы получить урезанную зарплату. Особенно сейчас, когда КХЛ объявила о планах начать следующий сезон в сентябре.

Считается, что Сорокин может стать одним из запасных «Айлендерс» в этом плей-офф даже без контракта на сезон-2019/2020, но он не станет рисковать и ехать в США без действующего соглашения. Пока даже непонятно, сможет ли он получить визу без контракта.

Ирония в том, что вряд ли Сорокину дали бы сыграть в этом сезоне. Даже если тренеры вратарей «Айлендерс» поработали с ним во время тренировочного лагеря в июле, трудно поверить, что непроверенному вратарю доверили бы место в составе. Так что этот сезон только позволил бы ему быстрее завершить контракт новичка и подписать новый. Он не приедет сюда в разгар пандемии, только чтобы через пару месяцев уехать обратно, оставив $ 250-500 тыс.», — пишет обозреватель The Athletic Артур Стэйпл.