Плотников — в «Магнитке», Зубарев — в «Спартаке». Главные трансферы недели в КХЛ

В КХЛ продолжается трансферная кампания. Рассказываем о главных сделках клубов Континентальной лиги за последнюю неделю. Интересных и мощных подписаний хватает. Случился и крупный обмен. Упоминаем только о трансферах, состоявшихся официально и подтверждённых командами и лигой.

Братья Зогорна остались в «Амуре», Вей перешёл в СКА. Таблица трансферов КХЛ Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

н. Сергей Плотников – из «Амура» в «Металлург» Мг

Главная сделка прошлой недели, а то и всего межсезонья на данный момент, это, безусловно, крупный обмен с участием трёх команд. Начнём с главного лакомого кусочка, от которого нет так давно отказались в СКА. Обмен произвели «Амур» и магнитогорский «Металлург». Уральцы получили нападающего Сергея Плотникова, а хабаровчане — нападающих Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, защитника Савелия Ольшанского, права на защитника Егора Замулу и нападающего Дениса Смирнова, а также денежную компенсацию. Плотников – отличный вариант для «Магнитки».

н. Максим Карпов – из СКА в «Амур»

Далее пришла очередь СКА избавляться от других дорогостоящих хоккеистов, которые не помещались в платёжную ведомость Питера. Не успел Плотников отправиться в «Магнитку», как в «Амуре» моментально оказался Максим Карпов. На денежную компенсацию, ранее полученную от «Металлурга», хабаровчане в скором времени и будут выплачивать неустойку за расторжение соглашений с Карповым и Каблуковым. Пока же оба официально игроки «Амура».

Максим Карпов Фото: РИА Новости

н. Илья Каблуков – из СКА в «Амур»

Каблуков – центральный нападающий, который, как и Плотников с Карповым, в скором времени окажется в «Металлурге». Правда, из «Магнитки» Илью потом тоже скоро могут обменять (почти наверняка это будет «Авангард»), но сейчас загадывать рано. Кстати, СКА не только скинул ненужные для себя контракты Карпова и Каблукова, но и получил права на защитника Замулу и молодого форварда Спиридонова.

Главный обмен межсезонья в КХЛ. Его провернули СКА, «Магнитка» и «Амур» Сергей Плотников перебрался в Магнитогорск, где в скором времени окажутся и Илья Каблуков с Максимом Карповым.

з. Сергей Зборовский – и «Торпедо» в «Автомобилист»

Нижегородское «Торпедо» обменяло защитника Сергея Зборовского в «Автомобилист» на денежную компенсацию. Селекционная политика нижегородцев пока вызывает много вопросов. Зборовского предлагали в другие клубы КХЛ. В частности, в «Магнитку», но в итоге крепкий и обученный защитник был продан в Екатеринбург. Интересно, кем торпедовцы собираются играть в следующем году? Пока что потерь гораздо больше, нежели приобретений.

з. Андрей Зубарев – из СКА в «Спартак»

На днях официально объявлено о переходе бывшего защитника СКА Андрея Зубарева в «Спартак». Хоккеист долгое время выступал в Питере, но жёсткий потолок зарплат даёт о себе знать. Плюс в «Спартаке» работает прекрасно знакомый Зубареву Олег Знарок. Олег Валерьевич был заинтересован в игроке, поэтому сделка была оформлено довольно легко. У Зубарева закончился контракт с «армейским» клубом, ничто хоккеиста не сдерживало.

в. Йони Ортио – из «Цюриха» в «Барыс»

Финский голкипер Ортио прекрасно знаком поклонникам КХЛ по выступлениям за подмосковный «Витязь». Прошлый сезон представитель Суоми провёл в швейцарском «Цюрихе», а теперь снова вернулся в Континентальную лигу. Казахстанского паспорта, конечно, у Ортио нет, да и вряд ли он ему нужен, ведь Ортио заигран за сборную Финляндии. Однако «Барысу» Йони должен помочь, это крепкий вратарь.

з. Александр Логинов – из «Сибири» в «Нефтехимик»

Некогда Логинов был капитаном «Салавата» и «Сибири», но годы дают о себе знать. Более в услугах опытного игрока обороны в Новосибирске не заинтересованы, зато в «Нефтехимике», который по-прежнему толком не укомплектован, Логинова приняли с распростёртыми объятиями. Вполне вероятно, что Александр поможет коллективу Вячеслава Буцаева, но лучшие годы защитника всё равно позади.

Александр Логинов (в центре) в окружении Александра Попова и Сергея Калинина Фото: РИА Новости

в. Антон Красоткин – из «Локомотива» в «Сибирь»

Сыну тренера «Локомотива» и бывшего защитника ярославцев Дмитрия Красоткина не привыкать ездить по скрытым арендам. По правде говоря, за Антона просто обидно. То его отправят в «Адмирал», теперь, вернувшись в «Локомотив» и подписав с «железнодорожниками» новое соглашение, Красоткин-младший перебрался в «Сибирь». Гендиректор новосибирцев Кирилл Фастовский заявил, что рад такому развитию событий: у новосибирцев появился крепкий вратарь, который может заменить Сятери или Красикова на случай, если те получат травмы. Но доволен ли подобному развитию событий сам Корасоткин?

з. Максим Минеев – из «Авангарда» в ХК «Сочи»

Ещё один вечно путешествующий по скрытым арендам – защитник Максим Минеев. Было ясно, что в «Авангарде» Минееву, вернувшемуся из «Торпедо», места не найдётся, а играть молодому парню хочется и нужно. В результате его обменяли в ХК «Сочи», в котором с недавних пор гордо объявлена новая стратегия развития клуба. Посмотрим, к чему приведёт эта стратегия и как южане выступят в следующем сезоне.