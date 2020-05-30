«От этой жары в глазах потемнело». Жизнь хоккеиста Мисько оборвалась за рулём автомобиля

КХЛ в первые годы существования потрясли сразу две трагедии, связанные с молодыми хоккеистами. Об Алексее Черепанове, чьё сердце внезапно остановилось прямо во время матча «Витязь» — «Авангард», сказано и написано уже столько, что подробности истории не взошедшей омской звёздочки знают даже далёкие от хоккея люди. Про Игоря Мисько, ушедшего из жизни при похожих, в общем-то, обстоятельствах 6 июля 2010 года, говорили гораздо меньше.

Мы помним, Алексей... 13 октября - чёрная дата в российском хоккее. Именно это число стало роковым для молодого нападающего Алексея Черепанова, сердце которого не выдержало возложенной на него нагрузки.

Игорь Мисько родился в Колпино 24 июля 1986 года, хоккеем стал заниматься в Санкт-Петербурге, где затем и провёл всю свою недолгую карьеру. В юности Игорь выступал за петербуржские «Ижорец» и «Спартак», а вскоре попал и в систему СКА. В 2005 году Мисько проявил себя в составе сборной города на турнире «Большой приз Санкт-Петербурга», и попал на карандаш специалистам из главной команды Северной столицы. В сезоне-2005/2006 19-летний нападающий уже дебютировал в Суперлиге.

Мисько не был грандиозным талантом, не поражал результативностью, вряд ли в нём кто-то видел будущее российского или петербуржского хоккея. Но Игорь подкупал другими качествами: колоссальным трудолюбием, исполнительностью и честностью в работе. Да и человеком он был светлым, надёжным, отзывчивым, хоть и большим молчуном. «Когда родители и гости собирались за столом, меня выгоняли в соседнюю комнату поиграть в машинки, я сидел и подслушивал чужие разговоры. Вот и привык больше слушать, чем говорить», — с улыбкой рассказывал Мисько в редком интервью.

«Ему больше всех доверяли в команде. К примеру, командный сбор денег всегда доверялся Игорю. Еще, мне кажется, он очень рано повзрослел. Возможно, потому что уже в 14 лет попал в профессиональный хоккей», — описывал своего хорошего друга Александр Щербина, вместе с Мисько пробивавшийся в состав СКА в конце нулевых годов.

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Несколько сезонов в «армейском» клубе трудяга-Мисько ещё барражировал между главной командой и фарм-клубом, но в 2007 году СКА возглавил канадец Барри Смит, и Игорь стал крепким игроком основного состава. «Он был скромным, работящим, немного молчаливым парнем. Любимцем Барри Смита. Да, все тренеры его очень любили. Он был очень исполнительным: выполнял любое задание идеально. Скажешь: Игорь, играй так-то — действовал безупречно. К тому же обладал очень важным игроцким качеством: мог сыграть как в нападении, так и в обороне. Универсальный, надежный хоккеист…», — вспоминал Сергей Черкас, работавший в те годы в тренерском штабе Смита.

Последний матч Игоря Мисько

За СКА Мисько очков набирал немного. В петербуржском клубе тогда блистали Максим Сушинский, Дэвид Немировски, Константин Горовиков, Сергей Брылин и другие хоккеисты с именем. Игорь, конечно, мечтал стать лидером «армейцев», но совсем не гнушался игрой в нижних звеньях и заряжал команду своей самоотдачей, энергией, черновой работой. «Понятно, что любой хоккеист хочет играть больше, и выходить в первом звене в этом смысле хорошо. Другое дело, выходи я всего на пять минут и забивай по три гола, тоже не расстраивался бы, так как приношу пользу команде. Нужно с любыми партнерами стараться приносить максимальную пользу», — радовал Мисько своим адекватным подходом к делу. На старте сезона-2009/2010 Барри Смит оказал высокое доверие одному из своих любимых подопечных и поставил Мисько в первое звено «армейцев» к Горовикову и Брылину. Долго это сочетание в таком виде, конечно, не просуществовало, зато Игорь успел получить колоссальный опыт.

Как знать, возможно этот парень раскрылся бы на полную катушку чуть позднее, сыграл свои матчи за сборную России (тем более, что там со временем зауважали элитных чекеров) и стал бы редким истинно петербуржским воспитанником в нашем хоккее. Наверняка Мисько, как и любой молодой человек, был полон планов и надежд, но всё закончилось в середине лета 2010-го…

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6 июля Игорь Мисько в компании своей девушки и двух друзей поехал отдохнуть на озере из изнывающего от жары Петербурга. «Еще накануне мы решили, что во вторник поедем на озера, — рассказывал Павел Ягодка, близкий друг Мисько, находившийся в салоне автомобиля в момент трагедии, – Собрались, взяли с собой замаринованный шашлык, овощи. Но строго без алкоголя. Игорь всегда режимил. Он на своей новой, только что купленной «Ауди», вместе с невестой Юлей заехал за мной и еще одним нашим товарищем. Мы знакомы с Игорем 16 лет, и я не помню, чтобы у него хоть когда-нибудь были какие-то проблемы со здоровьем, сердцем. Вот и в этот раз все было хорошо: он был весел, предвкушал отдых. В районе поселка Тельман Колпинского района по радио передали: «В Петербурге стоит аномальная жара, плюс 30 градусов». Услышав это, Игорь сказал: «У меня от этой жары в глазах потемнело» и вдруг завалился на левый бок, выпустив руль. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в дерево. Нам повезло, что скорость у нас была невысокая, и на встречке не было машин».

Дальше Павел рассказал, что он выскочил из машины подбежал к Мисько и начал делать ему искусственное дыхание. Игорь ещё был жив, но ему не хватало воздуха. Параллельно ребята вызвали скорую помощь. «В первый раз мне сказали: «Вы на территории Тосненского района, звоните туда» и повесили трубку. Тогда я позвонил снова, не мог дозвониться. Когда трубку, наконец, взяли, я закричал: «Вы что, не понимаете, человек умирает, а мы рядом с вами совсем, шлите скорую!» Только после этого на том конце провода сказали, что высылают машину», — вспоминал Ягодка.

Друг Мисько утверждал, что помощь пришлось ждать около получаса, а когда врачи приехали, то им оставалось только констатировать летальный исход. Игорь скончался фактически на руках у своей девушки Юли.

Фото: РИА Новости

Друзья и коллеги Мисько в один голос утверждали, что у хоккеиста никогда не было проблем со здоровьем, и он ни на что не жаловался. «Никаких отклонений по здоровью у него не было. Все показатели в норме. По прошлому сезону все обращения к врачам касались только травм. Здоровье у него было очень крепкое. Плюс, надо отметить, что Игорь был человеком очень режимным, следящим за своим здоровьем. И это еще больше повергает в шок. Как такое могло произойти?» — сокрушался гендиректор СКА Вадим Фисько.

Нужно отметить, что после смерти Алексея Черепанова в октябре 2008-го, КХЛ ужесточила медицинский контроль в клубах, но только для самых молодых хоккеистов, не достигших возраста 19 лет. 23-летний Мисько уже не входил в эту группу риска и проходил медосмотр наравне с остальными взрослыми игроками, один раз в год.

Впрочем, поводов говорить о том, что врачи СКА что-то недоглядели, не было никаких. После смерти Мисько КХЛ инициировала расследование, но никаких скрытых диагнозов или врождённых патологий, как в случае с тем же Черепановым, в деле Игоря найдено не было.

Официальной причиной смерти Мисько стала сердечная недостаточность. Что привело к ней у абсолютно, как говорили, здорового спортсмена – осталось загадкой. Возможно, повлияли жесточайшие перегрузки, которые испытывают любые хоккеисты, особенно в начале предсезонной подготовки. Возможно, свою роль сыграла аномальная жара. А, может быть, мы чего-то не знаем…

Игорь Мисько был похоронен 9 июля на Колпинском кладбище. Проститься с хоккеистом пришло более 200 человек. В СКА его 26-й номер был навсегда изъят из обращения.