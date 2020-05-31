«Предлагали контракт в Ярославле, но чувствовал, что в «Локомотиве» доверять не будут»

Совсем недавно мы писали о том, что пример Максима Летунова, пробившегося в «Сан-Хосе» через американскую студенческую лигу, открыл российским хоккеистам новую нетипичную дорогу в НХЛ. Если раньше для российских легионеров промежуточным пунктом между Россией и лучшей лигой мира были три канадских юниорских лиги, то сейчас всё больше наших парней смотрит в сторону американской NCAA. Одним из немногих россиян, который предпочёл учёбу в американском университете, стал ярославец Владислав Фирстов. Проспект «Миннесоты» уже сезон отучился и отыграл в Университете Коннектикута. Мы поговорили с Владиславом о решении покинуть систему «Локомотива» и переехать за океан, американской студенческой лиге и учёбе в США.

Новый путь россиян в НХЛ. Студенческий хоккей – главная альтернатива канадским лигам Теперь для наших легионеров канадские юниорские лиги не единственный путь получить контракт в НХЛ.

«В NCAA нужно совмещать хоккей и учёбу. Если будут «двойки», то на игру не поставят»

– Андрей Свечников после сезона в USHL поехал в Онтарио. Почему вы выбрали NCAA, а не Канаду? Россиян здесь практически не было.

– Помню, когда я приехал в USHL, у меня был предсезонный турнир, мы там сыграли 6-7 игр. Приехал, начал хорошо играть и ко мне подошёл главный тренер из Университета Коннектикута и его ассистент. Они начали мне рассказывать про колледж, а я вообще не знал ничего про колледж, даже не знал про такую лигу. После разговора с ними позвонил агенту, сказал, что ко мне походили люди из университета. Агент сказал: «Да, я их знаю. Мы посмотрим, как ты начнёшь сезон, как его проведёшь и после него сделаем определённые выводы, решим куда двигаться дальше». Ещё он сказал, что колледж – это очень хороший вариант для подготовки игроков именно к НХЛ. Когда начались преддрафтовые рейтинги мне предложили вариант с колледжем. Подумал и решил, что если я хочу играть в НХЛ и это будет лучшим вариантом, то нужно ехать туда.



Там ты учишься в школе. Игр не так много, как в CHL – всего 32 игры в сезоне. В NCAA стиль игры более быстрый, более динамичный. Здесь сложно набирать очки. Если играть против сильных команд – Университета Массачусетса, Колледжа Бостона, то у них хоккей приближенный к энхаэловским командам.



– Не думали, что уезжая в NCAA можете закрыть себе путь в сборную? Валерий Брагин зимой не рассматривал того же Руслана Исхакова даже как кандидата на МЧМ.

– По поводу своего года в сборной я никогда не думал. Вызовут – вызовут, не вызовут – ладно. Это было не особо интересно. Сейчас главным тренером будет Игорь Ларионов. Он очень любит североамериканских игроков, насколько я знаю.



Он только на наши матчи в колледже приезжал раза три. Я очень хочу в следующем году поехать на МЧМ. Буду стараться и доказывать, что достоин туда попасть. Насколько я знаю, будут привлекать североамериканских игроков.

– По какой программе вы учитесь в колледже?

– Сферу я ещё не выбрал, но учусь в школе по коммуникациям. Есть ещё бизнес-школа, у нас вообще здесь много школ. Выбрал коммуникации, потому что она не особо сложная, но и не лёгкая. Чтобы и в хоккей успевал играть. Если идти в бизнес-школу, то там больше акцент на учёбу делаешь. Она у нас для самых умных ребят.

– Вам университет предоставил полную стипендию на обучение?

– Да, я за обучение вообще ничего не плачу. Если бы был обычным студентом, то платил бы 65 тысяч долларов в год. А так и у меня, и у Яна Кузнецова, с которым я живу, полный scholarship. Нам бесплатно выдают компьютеры для учёбы, предоставляют репетиторов. В плане учёбы здесь всё бесплатно. Плюс за счёт университета оплачивают лёд, форму, еду.



– Решение о том, что игрок получит стипендию принимает только тренер?

– Да, но если честно, то я не знаю от чего зависит его решение. Я думаю, что от рейтинга игроков. Если ты задрафтован в НХЛ, то у тебя будет полный scholarship. У нас в команде есть Картер Бёржен, задрафтованный в четвёртом раунде «Флоридой». У него тоже есть полная стипендия. Думаю, стипендия зависит от того, задрафтован ли ты в НХЛ.



– Насколько хватило языка для учёбы после всего одного сезона в Америке?

– В России учил язык, но его не хватило. В USHL начал изучать с нуля. В первый год, в «Ватерлоо», у меня в команде не было русских ребят. Когда перешёл в Коннектикут, то думал: «Вот, здесь русские ребята. Про английский вообще забуду. Буду говорить по-русски». Но мне тренеры не позволяли этого делать, постоянно нанимали мне репетиторов. Там ты должен совмещать хоккей и учёбу. Если будут «двойки», то на игру могут не поставить.



– Допуск к играм даёт тоже тренер или кто-то из администрации школы?

– Определяет тренер. Грубо говоря, перед каждой тренировкой он спрашивает, как у нас дела. Просто заходит в раздевалку и спрашивает: «Ребят, как у вас дела в школе?». Команда отвечает ему. Если он узнает, что кто-то списывает и так далее, то будут очень большие проблемы. Нас предупреждали в середине сезона, что если кто-то спишет, то на игры нас ставить не будут. В России списать контрольную работы в порядке вещей, а там с этим очень строго.



– Какое у вас недельное расписания? Насколько понимаю, игры в основном проходят на выходных.

– В основном да. У нас бывали игры и в понедельник, и в среду, но это очень редко. С понедельника по пятницу у нас всегда школа. Суббота и воскресенье в школе вне зависимости от игры и тренировок – всегда выходные. В понедельник всегда тренировка, во вторник тоже. Во вторник и четверг у нас обычно зал. Лёд каждый день. Игры выпадают обычно на пятницу и субботу. Но если в пятницу у тебя игра, а утром уроки, то ты обязан идти на них, забить на них ты не можешь. Если уроки вечером, то пишешь учителю на почту, что всё упущенное нагонишь.



– После того как хоккеист подписывает с клубом НХЛ контракт новичка, то учёба ведь прекращается.

– Да, если ты решил, что готов к НХЛ или как в моём случае руководство «Миннесоты» скажет, что хотят видеть меня в команде и агент подтвердит, что я готов к НХЛ, то я подписываю контракт и у меня будет незакончена школа. Я просто отучусь два года. Но я разговаривал с агентом, и он сказал, что я могу доучиться после карьеры. Если брать онлайн-классы, то в НХЛ на них не хватит времени. Если захочу, то доучусь после карьеры.

– Тогда придётся начинать четырёхлетнюю программу заново или нужно будет просто доучиться два года?

– Нужно будет всего два года доучиться.

«В американских клубах просто лютые пьянки! Люди не контролируют себя»

– Не считаете, что 40 игр в NCAA маловато по сравнению с 68 матчами в CHL?

– Да, игр очень мало. Я сам иногда бываю не в восторге, хотелось бы побольше играть. Но я ссылался больше на перспективы и подготовку к НХЛ. Сам хочу больше вырасти как человек. В NCAA у тебя каждый день есть определённое расписание, которое ты должен выполнять. Если ты его не выполнишь, то у тебя будут проблемы. У тебя весь день расписан. В CHL люди просто играют в хоккей. Да, там больше очков наберёшь, больше голов забьёшь. Но NCAA более перспективная лига для игрока, если ты хочешь играть в НХЛ.



– Над чем больше работаете при таком большом количестве тренировок?

– Что мне нравится в колледже, то что мы в любое время дня и ночи можем ходить на лёд. Независимо от того, катается ли команда или нет. До ледового от общежития идти минут 15. У нас очень большой кампус, почти как целый город – 18 тысяч студентов. Мы с Яном Кузнецовым один раз ходили на лёд где-то в 2:30 ночи. Парни из команды пошли отдыхать, была какая-то тусовка, а мы пошли на лёд. Покатались часик и пошли спать. Такое раза два-три было. Например, сделаешь уроки и хочется над собой поработать, а комната маленькая – над руками не поработаешь. На ледовый тоже не всегда охота идти, а тут бывает кто-нибудь подкинет тебя, надеваешь форму и катаешься.



– Ярослав Алексеев рассказывал про дикие тим-пати в Квебеке. Как в NCAA проходят подобные вечеринки?

– Если брать меня и Яна Кузнецова, то мы особо в клубы не ходили, потому что туда пускают с 21 года. А парни у нас проходили по Fake-ID – специальным паспортам, подтверждающим, что им 21 год. По ним спокойно проходили. У нас их не было. Чтобы сделать их нужно заплатить 90-100 долларов. Нам предлагали сделать, но мы не стали. Мы проходили мимо клуба раза два-три, хотели посмотреть стоит ли делать ID. Убедились, что там делать нечего. У нас на колледж три бара и через них проходят около 8 тысяч студентов. Там такая тусовка! Просто адская! Я как-то пришёл, посмотрел на это со стороны и там грязюка была на самом деле. Люди не контролируют себя – просто лютая пьянка. Мы больше с ребятами из команды собирались. Собирались у кого-нибудь после игр, болтали, хоккей смотрели, заказывали пиццу. Как сплочение такое небольшое.

«Когда приехал в NCAA, то не хотел делать некоторые вещи. Ребята говорили: «Влад, спустись с небес на землю!»

– В NCAA предельный возраст – 24 года. Со стороны «ветеранов» перегибов не было?

– Нет, у нас в команде такого не было. У нас в команде 4 капитана: 2 капитана и 2 ассистента – все нормальные парни, лидеры. Когда я приехал в университет, то пришёл такой молодой: «Здесь не хочу что-то делать, там не хочу что-то делать». Мне говорили: «Спустись с небес на землю!». Я «говнялся» по началу, говорил, что не буду этим заниматься. Мне говорили: «Влад, ты обязан это делать». По началу пришёл такой с USHL, где ничего особо делать не нужно. Там можно было раскидать что-то, насорить. В NCAA ты должен всё за собой убирать, постоянно ходить в школу. У меня постоянно спрашивали, какие у меня оценки. Элементарно интересовались как у родителей дела. Если что-то случится, то они всегда предложат помощь. Здесь все нормальные парни и я им очень благодарен. Я стал намного лучше благодаря им.



Мне очень много помогали с уроками. Я же очень плохо язык знал по началу, да и сейчас им в совершенстве не владею. Говорили: «Влад, приходи, мы тебе поможем». Хотя вроде бы, кто я такой? Новичок какой-то. Приехал конкурировать с ними.



– Я читал, что в Америке тренеры стараются приучать защитников держать клюшку в одной руке при игре в обороне. Что в вашей игре сразу же попытались изменить в NCAA?

– Русские и американские тренировки очень сильно различаются. Да, я слышал о том, что защитников учат держать клюшку в одной руке, но у нас этому не учили. У нас очень хороший тренер – Майк Кавано. Он тренировал Джонни Гудро в Колледже Бостона. Я играю в более креативный хоккей и ему это нравится. Всегда что-нибудь придумываю, могу на колено упасть или на живот, когда обыгрываю. Он всегда нам говорит, чтобы мы играли покреативнее. Что во мне изменилось, даже по сравнению с USHL – это игра в обороне. Раньше в обороне я не очень играл. Ещё у меня не было такой выносливости как сейчас. Мы раза 3-4 в неделю бегаем челноки минут по 20 без остановок. Тренер постоянно мотивировал нас. Говорил, что никто сейчас не тренируется так как мы. Хоть никому и не нравилось бегать, но это очень сильно помогало. Особенно в NCAA, где очень высокие скорости и ты постоянно должен быть в движении.



– В первых матчах от возрастных ребят в силовой не «отлетали»?

– Такого, чтобы отлетал не было. Один раз тряхнули неплохо. Но я там сам виноват – опустил голову. Я выхожу на лёд и в голове продумываю свой план игры. Не важно сколько лет моему сопернику – 25 лет или 30. Мне наплевать на это. Выхожу и играю в свой хоккей. Стараюсь не обращать на внимание на то, что кто-то выше или тяжелее меня. Просто двигаюсь за счёт мышления и техники. Если бы я играл в такой хоккей как они – меня бы, наверное, прибили.

«Когда разговаривал с руководством «Локомотива», то чувствовал, что в МХЛ мне бы не доверяли»

– В «Миннесоте» скаутом работает ярославец Иван Непряев. Насколько плотно поддерживаете контакт с ним?

– Я вообще не знал, что Иван работает скаутом «Миннесоты». Первый раз увидел его после того как меня задрафтовали. Подхожу к клубному столу, а там Иван сидит. Обрадовался, когда узнал, что он скаут «Миннесоты». Мы с ним держим связь. Я в основном у него спрашиваю советы, когда мне из клуба приходят какие-нибудь анкеты, которые нужно заполнить. Или по поводу бытовых вопросов спрашиваю что-нибудь. Например, если язык не позволяет что-то объяснить клубу. В такие моменты всегда прошу его помочь, спрашиваю, что за анкеты мне выслали. Он всегда мне отвечает. Иногда могу просто позвонить и спросить, как дела у него. Мы друг другу не чужие люди.

Фото: Jeff Vinnick/Getty Images

– Когда приезжаете в Ярославль знакомые спрашивают что-нибудь об NCAA?

– В этом году, когда приезжал потренироваться в ледовый, то у меня родители спрашивали про NCAA. Я рассказывал, что если вы хотите туда уезжать, то нужно уезжать с какой-то определённой целью. Если вы просто хотите отправить в США своего ребёнка учиться и поиграть 4 года, то этого не нужно делать. Потому что очень большие деньги уходят на школу. Если бы в NCAA не было школы, то я посоветовал бы уезжать сюда. Если вы видите в своём сыне перспективу и чувствуете, что он может залезть в НХЛ, то дорога для вас туда всегда открыта.

– Два года назад из Ярославля уехал в Канаду один из самых талантливых юниоров «Локомотива» Ярослав Лихачёв, в этом году в Питер уехал Матвей Мичков. Почему некоторых не останавливает тот факт, что «Локомотив» – самая молодая команда КХЛ?

– Если честно, то не знаю ситуацию с Мичковым, но с Яриком мы играли по одному году и у нас сразу в планах было уехать за океан. Я сразу хотел уехать так как не особо много играл в МХЛ-Б, а в МХЛ-А мне бы тоже не доверяли. Я это чувствовал, когда разговаривал с руководством «Локомотива». Отыграл в МХЛ-Б с Игорем Викторовичем Меляковым – очень хорошим тренером. После этого «Локомотив» мне предложил контракт, а за два месяца до этого у меня был разговор с папой. Он спросил у меня: «Может быть попробуем уехать в Америку? Время есть, давай подумаем». Это был очень серьёзный шаг. Я очень переживал и нервничал. Всё-таки уезжал от семьи жить один. Папа у меня ещё раз спросил: «Ты хочешь в НХЛ поиграть?». А у меня даже мыслей об этом не было. Решил попробовать, связался с агентом, потом приехал в USHL и начал доказывать всё игрой. Когда начали составлять преддрафтовые рейтинги, то я стал добавлять-добавлять-добавлять. Потом, когда задрафтовали, появилась мечта играть в НХЛ. Изначально ехал попробовать себя в другой хоккейной сфере. Хотелось повидать мир и поиграть в другой хоккей.



В России хоккей более мягкий. Взять того же Шипачёва. Он просто зверь и всё делает классно. Но в «Вегасе» у него не получилось из-за мягкого стиля игры. Хотя мне всё равно нравилось играть в России. У меня были хорошие тренеры, но я всё равно решил уехать. Ещё знаю, что скауты НХЛ не особо контактируют с игроками КХЛ. Если бы я даже играл в КХЛ, то неизвестно, выстрелил бы я или нет. Не все такие как Капризов.



– Согласны со словами Мичкова, что в «Локомотиве» где-то зажимают индивидуальность?

– Я такого не застал. Может у него в году тренер такой был. Насколько я помню своих тренеров, то в той же МХЛ-Б Игорь Викторович всегда говорил нам: «Ребят, давайте покреативнее. Я вам рисую и показываю просто направление движения, а дальше вы можете делать, что хотите». У нас ребята и на колени падали, и кувырки с шайбами делали. Постоянно был какой-то креатив.



– Руководство «Миннесоты» не хочет уже сейчас подписать с вами контракт новичка и отправить играть в АХЛ?

– С «Миннесотой» я об этом не разговаривал. Больше говорим об этом с агентом. Все, в том числе и тренер, спрашивают: «Влад, ты хочешь играть в НХЛ?». Я отвечаю: «Да, хочу». Мне в ответ говорят, что из фарм-клубов не каждый вылезает. С тем же проживанием есть некоторые проблемы. Например, в НХЛ у тебя 950 тысяч долларов зарплата, а в АХЛ – 70 тысяч долларов. И на эти деньги ты должен снять себе квартиру, купить машину, еду, заплатить налоги. Мне говорят, что домой ты ничего не привезёшь, будешь приезжать ни с чем. Это всё в плане финансов. А если в плане игры, то хоккей там грязноватый. Грубо говоря, как наша ВХЛ только лучше.



– До коронавируса планировали приехать летом в тренинг-кэмп «Миннесоты»?

– Да, хотел приехать в кэмп этим летом. Перед прошлым сезоном не поехал, потому что агент сказал, что в первый год лагерь будет мне не особо полезен. У меня ещё тогда и времени мало оставалось до колледжа – в июле уже нужно было уезжать. Поэтому тогда решил провести время с семьёй.



– В «Миннесоте» сейчас собирается большая русская диаспора – Капризов, Григоренко, Хованов, Соколов.

– Ещё Матвей Гуськов. Приятно, что есть русские ребята. Мы недели 2-3 назад работали с психологом и у меня была группа: Я, Матвей Гуськов и Саня Хованов. Понятно, что разговаривали по-английски, но всё равно было приятно видеть русских ребят. Даже если, дай Бог, будем играть в НХЛ все вместе, то приходя в раздевалку будет приятно их видеть. Мы всё равно русские. Может и связка будет своя, и тактика. Всегда будет о чём поговорить. Также как в NCAA, где мы с Русланом Исхаковым друг друга понимали с полуслова. Русские они и есть русские. Они всегда друг друга поймут, хоть на матерном, хоть на обычном языке.



– Из занятий с психологом для себя что-то новое вынесли?

– Психолог работает с нами больше над хоккейным мышлением. Рассказывает нам как мы должны подходить к играм, как мы должны думать, на чём должны быть сфокусированы. Разбирает те мелкие детали, которые помогают хоккеистам раскрыться и играть намного лучше. Некоторым трудно бывает справляться со своими мыслями.