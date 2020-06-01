«Людей в Америке избивают и разгоняют газом!» Что говорят хоккеисты о беспорядках в США

Америку снова сотрясает волна протестов. 25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания за попытку расплатиться якобы поддельным чеком в супермаркете Миннеаполиса — причиной смерти стало то, что один из полицейских прижал коленом шею закованного в наручники мужчины и продержал его так более 8 минут.



Это вызвало волну протеста афроамериканского населения практически по всей стране. Возмущение людей совпало с усталостью от изоляции, потерей работы для многих и общим упадком деловой активности из-за пандемии. Хоккейное заокеанское сообщество, которому тема расизма совсем не чужда, тоже не осталось в стороне.

Марио, серп и молот

Удивительно, но первым пострадал от недовольных легендарный «пингвин» Марио Лемье. Вернее, не он сам, а его статуя у «Пи-пи-джи Пейнтс-арены», которую вандалы по непонятным причинам выбрали для того, чтобы выразить свои мысли. Одного из двух хоккеистов, изображённых на скульптуре, облили красной краской, а на постаменте появилась надпись «Право на восстание», после которой неизвестные изобразили серп и молот.



Трудно сказать, знакомы ли авторы надписи с символикой этого знака, который на протяжении большей части ХХ века ассоциировался с Советским Союзом. И вдвойне интересно было бы узнать, почему именно Лемье был выбран на роль пионера в протестном деле, поскольку Марио за свою карьеру не был замечен в особой любви к социалистическим идеалам.

Видео можно посмотреть в «твиттере» репортёра WXPI Эми Гудак.

Похоже, что Питтсбург, который носит прозвище Стальной город, наряду с Миннеаполисом стал одним из локальных центров протестных настроений, поскольку витрины магазинов в центре города серьёзно пострадали.

Помимо Питтсбурга беспорядки коснулись хоккея в Чикаго, где разграблению подвергся фирменный магазин атрибутики «Блэкхоукс». Мародёрам удалось поживиться продукцией «чёрных ястребов».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Джереми Росса.

«Перемены нужны на самом верху»

Хоккеисты, клубы и сама НХЛ не могли остаться в стороне от происходящего. Одним из первых высказался темнокожий форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн.



«Всё это будет иметь огромное значение, потому что свой протест заявили весьма авторитетные люди. Всё это может заставить людей открыть глаза, собраться вместе и добиться перемен. Все знают, что в хоккее было несколько парней, которые высказывались о данной проблеме, но вряд ли их было достаточно. Пока я не слышал голоса, который бы оказал серьёзное влияние на тему расизма в нашем спорте.



Конечно, это напрямую касается культуры. Проблема в том, что хоккейная культура, особенно в Канаде и молодёжном, юниорском уровне, состоит в том, чтобы идти работать и закрыть рот. По сути, этот месседж усваивают все, кто с пяти лет приходит на каток. И вам постоянно приходится подчиняться. Такая культура не позволяет игрокам с другим цветом кожи говорить о трудностях, которые они вынуждены терпеть. Никто не хочет первым об этом говорить, не хочет быть плохим парнем. Когда дело доходит до социальной несправедливости и расизме в хоккее, то это требует перемен на самом верху», — заявил Кейн, тут же вспомнив историю с Акимом Алиу, из-за которой не так давно лишился работы главный тренер «Калгари» Билл Питерс, который теперь возглавил «Автомобилист».



«Это не просто история с Акимом 10 лет назад. И не просто история с Уэйном Симмондсом, которая была давно. Всё это происходит до сих пор, всё это случается и сейчас, причём весьма часто. Люди просто не хотят обращать на это внимания», — добавил Кейн.

Лига также выпустила официальный пресс-релиз, касающийся известных событий.



«Поскольку протесты в США и Канаде в последние дни сосредоточили своё внимание на расовой несправедливости по отношению к чернокожему сообществу, то НХЛ поддерживает тех, кто стремиться к созданию расово справедливого общества. Мы разделяем чувства, выраженные нашими игроками и клубами в своих призывах к справедливости и призываем всех использовать свои платформы для системных изменений. В нашем спорте мы продолжим работать над изменением культуры хоккея и постараемся помнить о собственных недостатках в этом процессе», — говорится в заявлении НХЛ.

Стоит отметить, что ведомство Гэри Беттмэна стало последним в череде профессиональных лиг Северной Америки, кто официально сформулировал свою позицию относительно протестов после смерти Флойда 25 мая.

«Как латиноамериканец, я не могу понять, что приходится терпеть другим. Но все мои мысли и молитвы обращены к тем, кто потерял своих близких, кто переносил боль и страдания из-за расистского отношения и убеждений. Мир должен объединиться. Нам нужно быть вместе в поддержку справедливости, мира и любви для всех. Нам нужны перемены», — написал в своём «твиттере» нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.

«Я знаю, что не смогу понять, каково это — быть чёрным в Америке. Но я знаю, что сейчас настало время стать лучше. Это наша реакция — защитить справедливость и равные права, осудить расизм во всех его формах. Мы не можем оставаться немыми. Нужно работать вместе над тем, чтобы сделать будущее лучше», — отметил словенский нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар.



«Это наша проблема. Это проблема прав человека. Нужно сделать этот мир лучше, это наша задача», — сказал Кайл Туррис. «Всё начинается с нас. Как сказал Махатма Ганди: «Будь сам тем изменением, которое ты хочешь видеть в мире», — добавил капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо.



«Сейчас время для таких парней, как Том Брэди и Сидни Кросби. Выскажитесь, объясните, что будет правильным», — призвал всё тот же Эвандер Кейн.

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«Он тратит время на то, чтобы оправдать насилие»

Не остались в стороне и спортивные обозреватели, которые тоже выразили своё мнение.



«Как вы думаете, «президент» собирается говорить расизме? Вы думаете, что он собирается поступить правильно, пока вся Америка горит от протестов? Этот парень назвал неонацистов «очень хорошими людьми». Он тратит время на то, чтобы оправдать насилие, обещая боль и делая абсурдные заявления», — отметил журналист канадской телекомпании Sportsnet Эрик Энгелс, явно имея в виду президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп пообещал занять жёсткую позицию по отношению к «головорезам, которые сеют хаос». Слова президента о том, что когда начинается мародёрство, тогда начинается стрельба, вызвали огромную реакцию в обществе. Всё это вынудило премьер-министра Канады Джастина Трюдо сделать то, что он практиковал крайне редко — прокомментировать внутренние дела другой страны.



«Борьба с расизмом — наша общая задача. Это касается и США, и Канады. Я призываю всех канадцев, будь то расизм против чёрных или антиазиатская дискриминация любого рода, быть рядом друг с другом и знать, насколько глубоко на людей влияет то, что мы видим в новостях последние несколько дней», — заявил Трюдо.

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«Неужели он перестал смотреть телевизор?»

Прореагировали на события, происходящие на североамериканском континенте, и бывшие энхаэловцы. Правда, сделали они это по-разному.



«Не знаю о протестах, у нас в Нью-Джерси всё спокойно. Телевизор я не смотрю последние месяцы, до политических новостей мне дела нет. Не опасаюсь ли я, что волнения разрастутся? Пока даже не знаю, чего мне опасаться», — приводит слова голкипера Ильи Брызгалова Sport24.

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На это отреагировал бывший тафгай Андрей Назаров, отыгравший в НХЛ более 10 лет.



«Слежу, что сейчас происходит в США, изучаю мировые и отечественные СМИ. И очень удивлён, почему молчат наши энхаэловские правдорубы. Повторюсь, почему же, интересно, они замолчали? Посмотрите, что творится в Америке! Людей избивают, лупят дубинками, разгоняют демонстрантов газом. Идёт грабёж магазинов, кругом массовые беспорядки. Но наши правдорубы за океаном, которые любили много говорить про Россию и осуждать её, почему-то резко приуныли.



Прочитал комментарий моего давнего товарища Ильи Брызгалова. Неужели он перестал смотреть телевизор? Видимо, нынешние протесты в США его не касаются. Или, может, они происходят недалеко от его дома, поэтому Илья решил не выступать в прессе так, как он любит это делать? Пожелаем всем ребятам спокойно пересидеть эти дни, но хочу сказать вот что. В чужом глазу мы соломину видим, а в своём бревна не замечаем. Считаю, что это неправильно. Надо быть последовательными», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.