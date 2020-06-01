Тренируют бросок по видео, заново привыкают к конькам. Как игроки НХЛ готовятся к плей-офф

Несмотря на пандемию и охватившие Северную Америку беспорядки, Национальная хоккейная лига и игроки готовятся к возобновлению прерванного сезона. При этом возможности тренироваться и приводить себя в форму у всех разные.

Турнирная таблица и схема нового плей-офф

«Бостон» готов начинать

В штате Массачуссетс уже через пять дней можно будет полноценно тренироваться — это даст возможность хоккеистам «Бостон Брюинз» возобновить занятия в тренажёрном зале и, что самое важное, на льду. Их коллеги из баскетбольного «Селтикс» уже объявили, что 1 июня начинаются добровольные индивидуальные тренировки.



«Открытие спортивных объектов проходит в строгом соответствии с правилами охраны здоровья и безопасности, которые разработаны лигами. Пока разрешено заниматься одновременно только четырём хоккеистам», — сообщил губернатор штата Чарли Бейкер.



Известно, что большинство игроков НХЛ консультируются у специалистов по питанию и физической подготовке, которые составляют для хоккеистов планы индивидуальных занятий.



«Далеко не у всех игроков есть дома полноценное оборудование для занятий, но то, что я называю аптечным комплектом для тренировки на случай апокалипсиса, есть у всех: это турник, гантели и скакалка. Многие проявляют творческий подход — используют лестницу, стулья, мебель. Нынешняя ситуация — хорошая проверка на профессионализм и силу воли, потому что нет ни тренеров, ни партнёров, которые могли бы подтолкнуть человека к занятиям. Готовиться надо уже сейчас, потому что, если начать форсировать форму от нуля процентов к ста, легко получить травму. Могу сказать, что плюсы в нынешней ситуации тоже есть — можно уделить внимание плечам, спине, бёдрам и паху. Подкачать где нужно, восстановиться.

Кроме того, сейчас очень важно питание, особенно это касается молодых, которые привыкли не готовить дома, а ходить в ресторан. Опасность в том, что у многих молодых хоккеистов появилось большое количество свободного времени, к которому они не привыкли. Поработать 90 минут в день — с этим нет проблем, но чем заняться всё остальное время? Видеоигры и сериалы — не лучший вариант», — отметил Дэн Ноубл, тренер по спортивному развитию в The Hill Academy, которая работает, в частности, с такими хоккеистами, как Митч Марнер и Энтони Чирелли.



«Хоккей — это даже не баскетбол, и в квартире трудно воспроизвести полноценную хоккейную тренировку, так что это уникальная по сложности задача. Соответствовать требованиям тренировки, не говоря уже об игре, очень трудно. Но можно выполнить базовую скоростную работу. Например, для вариационных спринтерских упражнений не требуется много места. Есть много хороших вариантов по работе с массой собственного тела: приседания, разнонаправленные выпады, наращивание, плиометрика — всё это может помочь, если, конечно, выполнять правильно.



Конечно, плюсы тоже есть. Обычно в плей-офф парни очень устали, у них много ушибов, болячек, они не высыпались. Так что нынешняя пауза для кого-то может стать очень кстати, она поможет повысить качество игры. Но, конечно, перерыв затянулся, и чем больше он будет продолжаться, тем сложнее будет выйти на прежний уровень производительности», — сказал другой тренер по физподготовке Мэтт Никол.

«Людей в Америке избивают и разгоняют газом!» Что говорят хоккеисты о беспорядках в США Остон Мэттьюс почти процитировал Виктора Цоя, Эвандер Кейн призвал высказаться Кросби. А Илья Брызгалов телевизор не смотрит.

Тренируем бросок по видеосвязи

Некоторые хоккеисты в Северной Америке уже имеют возможность потихоньку выходить на лёд в частном порядке. Одним из таких игроков стал защитник Коди Сеси, который уже несколько дней катается на «Минто-арене» — небольшом стадионе в Оттаве.



«Конечно, плей-офф в этом году будет совсем другим, он будет отличаться от обычного. Но мне кажется, что 24 команды в плей-офф — это очень удачное решение, оно справедливо если не для всех, то для многих. Нас ждёт раунд плей-ин против «Коламбуса», это будет интересно. В нынешнем сезоне у «мундиров» было много травмированных, да и у нас тоже. Теперь все подлечились, и будет очень интересная серия с полными составами. Как только наступит время «фазы №2» и можно будет тренироваться в городах, где базируются клубы, я вернусь в Торонто.



У сеяных команд будет преимущество в долгосрочной перспективе? Я в этом не уверен. Мы к моменту старта топ-16 будем уже в боевом режиме и будет рассчитывать пройти дальше. Я не знаю, у кого есть преимущество на самом деле, но, возможно, меньшее количество матчей может помочь «сеяным» клубам на поздних стадиях», — заявил Сеси.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Алекса Киллорна.

«Лично я пытаюсь оставаться в хорошей форме, насколько это возможно. Я уже не так молод, поэтому беспокоюсь о своей скорости и выносливости. Я катался на роликах, делал пробежки, у меня есть несколько тренажёров дома. Могу сказать, что в плане верхней части тела я сохранил свои кондиции — упражнения со своим весом и гирями мне действительно помогли. Считаю, что я не неплохо готов.

Хотели уехать, но пока не дают. Россияне, чьи контракты заморозили в НХЛ Лига не хочет разрешать им играть в этом сезоне, а если всё равно уезжать сейчас, придётся сидеть без хоккея почти год.

Кстати, надо отдать должное нашим экипировщикам. Некоторое время назад я получил от них свои привычные коньки, в которых играю, но вместо лезвий были ролики. Это очень круто, поскольку возвращаются ощущения от своих собственных коньков, привычных ботинок. Это даёт ощущение, близкое к выходу на лёд. Конечно, перерыв был долгим, поэтому нам нужна пара недель. Но если ты будешь каждый день на льду в течение двух недель, то форма быстро вернётся», — отметил капитан «Калгари» Марк Джиордано.

В последние 10 дней многие хоккеисты по всему континенту начали потихоньку арендовать время на частных катках, чтобы снова почувствовать лёд. Кроме этого, некоторые игроки работают над бросковой техникой без льда, пользуясь консультациями специалистов посредством видеосвязи. Один из таких тренеров — Брэндон Наурато — консультирует своих клиентов на платформе Zoom. Среди тех, кто работает с ним, братья Хьюз, Джеймс Ван Римсдайк, Зак Веренски, Кайл Коннор и Дилан Ларкин.



«Знаете, иногда невозможность выйти на лёд даже является плюсом. Я провожу технический анализ с помощью видео, рисую на экране и даю конкретные советы по технике броска — парни выполняют упражнения и отправляют мне записи того, как справились с заданием. Но это совсем не новый способ обучения. Для меня главное — это движение, как ты бросаешь шайбу. Я не смогу превратить юного пацана в бомбардира с 40 голами, но я видел, как многие хоккеисты значительно прибавляли в броске, меняли технику. За одно лето можно прибавить до 10 миль в час по скорости полёта шайбы, это может стать хорошим оружием», — сказал Наурато.

«Не попасть в плей-офф из 24 команд — это горькая пилюля»

Хуже всего приходится тем игрокам, команды которых не попали в число 24 участников расширенного плей-офф — они не знают, сколько ждать до начала нового сезона, а тренироваться и форсировать форму прямо сейчас нет никакого смысла.



«Мы финишировали 25-ми, поэтому я крайне разочарован. Всё из-за каких-то жалких пары очков! Очень трудно смотреть на то, как столько команд возвращаются к игре. Даже те, кто не попадал в восьмёрку, теперь имеют шансы, а мы в их число не входим. Это очень сильно разочаровывает. Я уже по горло этим сыт. Это не самая приятная пилюля, чтобы проглотить. Я хочу сражаться, конкурировать, побеждать. Я уже начал готовиться к новому сезону, я тренируюсь. Буду делать всё возможное, чтобы сезон-2020/2021 был лучшим. Я бы солгал, если бы заявил, что происходящее меня никак не озаботило. Не попасть в плей-офф из 24 команд — это совсем не то, чего мы хотели добиться», — сказал расстроенный лидер «Баффало» Джек Айкел.