Самый русский драфт в истории НХЛ. Что стало с игроками, выбранными в Америке 20 лет назад

На рубеже веков русских хоккеистов на драфтах НХЛ выбирали часто и много. В Северной Америке не боялись тратить ценные пики на наших игроков (в том числе в высоких раундах), зачастую предпочитая их другим европейцам и даже канадцам. Вряд ли это было связано с тем, что в то время на драфт выходило в разы больше талантов, чем сейчас. Просто тогда ещё не существовало понятия «русский фактор», связанного с неопределённостью в отношении проспекта из России. Менеджеры клубов НХЛ тогда ещё не понимали, что наш игрок может и передумать ехать за океан, если на родине ему предложат более щедрый контракт. Такие повороты судьбы в Америке не просчитывали, и «гребли» на ярмарках юниоров практически всех русских, кто успел хоть как-то засветиться на более-менее приличном уровне.

Уникальным в этом смысле получился драфт НХЛ в 2000 году. В Калгари тогда было выбрано рекордное количество российских хоккеистов – 42 человека, из них 8 игроков «ушли с молотка» в первом раунде. Рассказываем, кто кого из наших драфтовал 20 лет назад и как сложились судьбы проспектов самого русского драфта в истории.

1-й раунд (в скобках – команда и номер выбора)

Никита Алексеев («Тампа», 8), Михаил Якубов («Чикаго», 10), Павел Воробьёв («Чикаго», 11), Алексей Смирнов («Анахайм», 12), Артём Крюков («Баффало», 15), Алексей Михнов («Эдмонтон», 17), Александр Фролов («Лос-Анджелес», 20), Антон Волченков («Оттава», 21)



Выше всех из россиян ушёл Никита Алексеев – габаритный уроженец Мурманска, отыгравший перед драфтом несколько неплохих сезонов в юниорской лиге. В НХЛ тогда была мода на больших хоккеистов, а Алексеев ещё и набивал добротную статистику, так что «Тампа» решила потратить свой выбор в первом раунде именно на него. Ставка не сыграла – Алексеев сыграл в НХЛ за «молний» почти 150 матчей, но выше четвёртого звена поднимался редко, а чемпионский сезон-2003/2004 полностью пропустил. В 2007 году (сыграв ещё 15 матчей за «Чикаго») Алексеев уехал в Казань, выиграл два Кубка Гагарина (в 2010-м забил победный гол в седьмом матче финала), но даже в России его рассматривали исключительно в роли чекера и чернорабочего. Никита давно закончил карьеру хоккеиста, а сейчас готовится…стать пожарным в США.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Чикаго» «выстрелил» на драфте-2000 выбором двух русских хоккеистов в первом раунде. Но мотивы «чёрных ястребов», забравших так высоко сразу двух центров Якубова и Воробьёва, не ясны до сих пор. Оба игрока не особо феерили по юниорке, а через 10 лет, в сезоне-2010/2011, оба оказались в «Югре», что красноречиво отражало их истинный уровень. За «Чикаго» Якубов сыграл 40 матчей, Воробьёв – чуть меньше 60-и, и уже в середине десятилетия форварды навсегда уехали в Россию, где тоже не были избалованы вниманием топ-клубов. Правда, Павлу Воробьёву, пожалуй, есть, что вспомнить из его американской командировки — в сезоне-2005/2006 он провёл за «Чикаго» 39 матчей в регулярке НХЛ и набрал 21 (9+12) очко. Но этот результат в «Блэкхоукс» никого не вдохновил, и последний перед отъездом сезон нападающий доигрывал в АХЛ.



Ещё один габаритный русский с того драфта Алексей Смирнов бодро стартовал в «Анахайме» в сезоне-2002/2003 (1+1 в дебютном матче в НХЛ), его хвалил Майк Бэбкок, а в плей-офф Кубка Стэнли, где «Дакс» дошли до финала, Смирнов провёл четыре встречи. Алексей мог бы поиграть за океаном гораздо больше, но его североамериканскую карьеру загубили постоянные травмы, да и после возвращения в Россию Смирнов в основном был востребован в середняках и аутсайдерах Суперлиги, а затем и вовсе в командах ВХЛ.

Некогда перспективный новосибирец Артём Крюков до НХЛ так и не доехал, проведя всю свою неяркую карьеру в России («Сибирь», «Локомотив», СКА и так далее). Мощный Алексей Михнов появился за океаном только в 2006 году, будучи уже состоявшимся хоккеистом, но пробиться в «Эдмонтон» не смог и быстро вернулся в Ярославль, где играл до 2011-го, после чего пустился в путешествия. В карьере Михнова была даже Румыния, а в позапрошлом сезоне он ещё выступал за «Северсталь».

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Удачнее всего на драфте-2000 русского хоккеиста выбрали в «Лос-Анджелесе». Александр Фролов отыграл за «королей» семь сезонов и был одним из лучших снайперов и бомбардиров команды той эпохи, но до Кубков Стэнли в Лос-Анджелесе не доиграл. Сначала согласился на контракт с «Рейнджерс», затем и вовсе переехал в Россию, подписав контракт с «Авангардом». «Ястребы» довольно быстро разочаровались во Фролове, за которым уже тянулся шлейф из травм, а потом карьера Александра покатилась по наклонной: ЦСКА (до прихода «Роснефти»), «Торпедо», «Амур», Корея…

Фото: Noah Graham/NHLI via Getty Image

По крайней мере, Фролов успел оставить значительный след в НХЛ, чем могут похвастать единицы с драфта-2000. Один из таких – Антон Волченков, последний русский первораундник с той ярмарки юниоров. В НХЛ надёжный домосед-разрушитель отыграл почти 700 матчей, дважды доходил до финалов Кубка Стэнли (с «Оттавой» и «Нью-Джерси»), последний сезон в лиге провёл в составе «Нэшвилла». Обилие травм не помешало Волченкову оставаться в хоккее до 38 лет – ещё в прошлом сезоне Антон играл за «Торпедо».

2-й раунд

Илья Никулин («Атланта», 31), Руслан Зайнуллин («Тампа», 34), Илья Брызгалов («Анахайм», 44), Сергей Соин («Колорадо», 50), Александр Татаринов («Финикс», 53), Александр Суглобов («Нью-Джерси», 56), Владимир Сапожников («Флорида», 58)



Илья Брызгалов был, наверное, самым талантливым русским вратарём начала нулевых, но развернуться в НХЛ ему помешали нестабильность и излишний перекос в сторону эпатажа. Брызгалов гораздо чаще ярко говорил, чем надёжно защищал ворота, но в «Анахайме» и «Финиксе» Илью наверняка вспомнят добрым словом. Чего не скажешь о «Филадельфии». Брызгалов – единственный русский с драфта-2000, добравшийся до Кубка



Стэнли. Также Илья однажды претендовал на «Везину», а в 2009-м выиграл чемпионат мира в качестве основного вратаря сборной России. Карьеру Брызгалов завершил в 2015 году, и с тех пор является одним из любимых спикеров для прессы.

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Про карьеры в НХЛ других российских хоккеистов из второго раунда сказать практически нечего. Возможно, мог сверкнуть за океаном Илья Никулин, которого очень долго ждали в «Атланте», но защитник так и не решился покинуть в расцвете сил ставшую родной Казань.



Руслан Зайнуллин не доехал не только до «Тампы», но и вообще до Северной Америки (ещё один русский промах «молний» на том драфте), проведя всю карьеру в России, причём вдали от топ-клубов.



«Колорадо» задрафтовал Сергея Соина, кажется, только из-за того, что он принял участие в ЮЧМ-2000, но сам Соин никуда ехать и не собирался. Всю карьеру провёл в России, став крутым оборонительным центром, с «Динамо» выиграл два Кубка Гагарина.



Александром Татариновым серьёзно интересовались за океаном, но хоккеист не приехал даже попробовать свои силы в юниорских лигах, а в России затем редко поднимался до уровня Суперлиги. Под конец карьеры оказался в Казахстане, в 2017-м уже стал тренером. Ещё раньше – в возрасте 25 лет – коньки на гвоздь повесил проспект «Флориды» — Владимир Сапожников. Но причина уважительная – серьёзная травма, до которой Сапожников честно пытался пробиться в НХЛ: играл в юниорской лиге и АХЛ, ездил в тренинг-кэмпы «пантер».



Хоть немного сыграть в сильнейшей лиге мира удалось Александру Суглобову, талантливому электростальскому пареньку, но похвастать ему, конечно, особо нечем. Безуспешные попытки пробиться в основу «Нью-Джерси» и «Торонто» (лишь 18 матчей за 4 сезона), постоянная игра в АХЛ и возвращение в Россию, после четырёх лет битья головой об стену. На родине Суглобов тоже не «взлетел»: клубы менял часто, статистикой особо не блистал, а уже в 2013 году в возрасте 31 года пропал с радаров.

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3-й раунд

Сергей Зиновьев («Бостон», 73), Игорь Радулов («Чикаго», 74), Александр Харитонов («Тампа», 81), Александр Любимов («Эдмонтон», 83), Алексей Терещенко («Даллас», 91), Сергей Клязьмин («Колорадо», 92), Александр Дроздецкий («Филадельфия», 94)



Зиновьев уезжал в «Бостон» в статусе одного из лучших молодых форвардов России через три года после выбора на драфте, но в «Брюинз» ершистый хоккеист не прижился, сыграл лишь 10 матчей, после чего, не желая выступать в АХЛ, быстро вернулся в «Ак Барс», где и провёл лучшие годы в карьере.

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Игорь Радулов классно играл в юниорских североамериканских лигах, выбивая больше очка за игру, удачным вышел и дебют в «Чикаго» — 5 голов в первых семи матчах. Но сохранить этот темп Радулову-старшему не удалось. После локаута он остался в России, где сменил кучу команд, но на приличный уровень вышел только мимолётно, да и то благодаря игре в одной команде с более талантливым братом. Дело было в сезоне-2012/2013 в ЦСКА, после чего Игорь отправился играть за клубы попроще, а карьеру заканчивал в «Югре» и «Северстали».

Александра Харитонова «Тампа», фанатевшая на том драфте по русским игрокам, выбрала, когда хоккеисту было уже 24 года. «Харлей» сразу же провёл за «молний» полноценный сезон, и был достаточно хорош (22 очка за 66 матчей), но затем последовал странный обмен Харитонова в «Айлендерс», и Александр решил вернуться домой. Сезон в «Авангарде», пять лет в «Динамо», золото Суперлиги в 2005-м с бело-голубыми и закат карьеры в «Торпедо», «Сибири», ВХЛ и чемпионате Украины – таков послужной список одного из самых быстрых русских хоккеистов рубежа веков.



Алексей Терещенко, выбранный «Далласом», об НХЛ не мечтал ни в юном, ни в зрелом возрасте и уехать за океан не стремился. Вряд ли Терещенко пожалел о своём жизненном выборе: Алексей стал пятикратным чемпионом России (с «Динамо», «Салаватом» и «Ак Барсом»), трижды выиграл чемпионат мира с национальной командой. В прошлом сезоне 39-летний Терещенко был ещё на плаву, изредка выходя на лёд в составе «Авангарда».



За какие заслуги в третьем раунде драфта НХЛ были выбраны Александр Любимов, Сергей Клязьмин и Александр Дроздецкий так и осталось непонятным. Ладно, первый ещё неплохо сыграл за сборную России на МЧМ-2000, остальные двое не феерили даже по юниорам. В результате ни Любимов, ни Клязьмин, ни Дроздецкий в НХЛ не сыграли ни матча, да и на родине запомнились только особо разборчивым фанатам.

От Князева до Филатова. Главные провалы на драфте в истории клубов Восточной конференции «Коламбус» мог вместо Филатова взять Эрика Карлссона. А в «Торонто» могли играть Селянне или Рёник, но клубы выбрали других.

4-й раунд

Владимир Горбунов («Айлендерс», 105), Вадим Хомицкий («Даллас», 123), Дмитрий Семёнов («Детройт», 127), Александр Селуянов («Детройт», 128)



Воспитанник ЦСКА Владимир Горбунов не имел шансов сразу после драфта уехать в «Айлендерс», так как формально служил в армии, а затем, глядя на его статистику, Горбуновым в Нью-Йорке уже и не интересовались. Владимир скромно отыграл большую часть взрослой карьеры в ХК МВД и «Динамо», дошёл в 2010-м до финала Кубка Гагарина, а затем ещё немного «попылил» за «Торпедо», «Югру» и «Автомобилист».



Ненамного ярче выдалась карьера у форварда Дмитрия Семёнова, который чем-то заинтересовал скаутов «Детройта» 20 лет назад. За океан он, конечно, не ездил, в России сменил больше десятка команд, много времени проводя в Высшей лиге, но четырьмя матчами за «Амур» зацепил эпоху КХЛ. Играть закончил пять лет назад в ангарском «Ермаке».



Вслед за Семёновым «Детройт» совершил ещё один неудачный выбор, назвав на церемонии драфта фамилию Александра Селуянова. Перспективный защитник ехать в Америку просто не захотел и предпочёл всю карьеру провести в России. Много играл в составе «Лады» и «Магнитки», с магнитогорцами в 2007 году стал чемпионом России.



А вот Вадим Хомицкий неоднократно пытался пробиться в НХЛ, много мотался между «Далласом», фарм-клубом «звёзд» в АХЛ и воскресенским «Химиком», а с 2008 года, так и не дебютировав в НХЛ, осел в КХЛ. Выступал за «Атлант», «Ак Барс, «Торпедо» и ХК «Сочи», где в 2019 году и начал тренерскую карьеру.

5-й раунд

Максим Сушинский («Миннесота», 132), Руслан Берников («Даллас», 139), Павел Дума («Ванкувер», 144), Денис Денисов («Баффало», 149), Александр Баркунов («Чикаго», 151), Павел Седов («Тампа», 161), Артём Чернов («Даллас», 162), Иван Непряев («Вашингтон», 163)



Сушинский уехал в НХЛ только в 26 лет, но у него были все шансы заиграть в «Миннесоте», если бы удалось найти взаимопонимание с главным тренером Лемером. Но случилось, как случилось – СУ-33 уже по ходу сезона-2000/2001 вернулся в Омск (раньше такого никто из русских себе не позволял), где продолжил утверждаться в статусе легенды «Авангарда». Потом уже было знаменитое звено с Затонским и Сушинским, чемпионство-2004, уход в «Динамо» ради Олимпиады, возвращение в родной Санкт-Петербург и смазанное ссылками в ВХЛ завершение российской карьеры в Уфе и Магнитогорске. Сейчас Максим Юрьевич – президент ставшего ему родным «Авангарда».

Российские хоккеисты, игравшие в Америке. Про многих уже забыли даже на родине Закрепиться в сильнейшей лиге мира не удалось, но они хотя бы попробовали.

Руслан Берников до НХЛ не доехал («Даллас» тоже был не особо разборчив в выборе русских), зато запомнился тем, что сменил за карьеру почти 30 клубов. Сейчас главный хоккейный путешественник России тренирует в Москве детскую команду «Морские львы».



Павел Дума в своё время не хотел ехать ни в юниорские лиги Канады, ни в тренировочный лагерь «Кэнакс», прикрываясь действующим контрактом с «Нефтехимиком» — в результате нижнекамский клуб так и остался вершиной карьеры нападающего. Дума заканчивал играть в родном Казахстане, там же стал тренером в 2014 году.

Денис Денисов не поехал за океан по совету Виктора Тихонова (в то время к словам советских ветеранов ещё прислушивались) и вряд ли о чём-то пожалел: построил успешную карьеру на родине, став одним из сильнейших защитников-домоседов. Денисов по два раза выигрывал чемпионаты России и мира.



Александр Баркунов и Павел Седов, выбранные главными неудачниками того драфта «Чикаго» и «Тампой», не доросли даже до уровня российской Суперлиги. Артём Чернов ездил в лагерь «Далласа», но ничем не впечатлил тренеров, и навсегда остался в России, где пережил карьерные взлёты и падения, проблемы с режимом и серьёзные травмы, а наградой за испытания хоккеисту стал Кубок Гагарина, выигранный Черновым с «Динамо» в 2012 году.



Иван Непряев тоже мог стать энхаэловцем лишь в исключительном случае, но его не произошло. В Америке форварда выбрали без какого-либо предметного интереса, да и самого Непряева всё устраивало в России. Он долго играл в родном «Локомотиве», с которым дважды стал чемпионом страны, в 2008 году один из знаковых двусторонних универсалов нулевых годов пустился в путешествия по клубам, но нигде заново себя найти Непряеву не удалось. Иван закончил играть в 2015-м, а через три года неожиданно стал скаутом «Миннесоты».

Следующие раунды

Евгений Фёдоров («Лос-Анджелес», 201), Василий Бизяев («Баффало», 213), Игорь Самойлов («Финикс», 217), Владислав Лучкин («Чикаго», 225), Александр Полукеев («Тампа», 233), Александр Шинкарь («Торонто», 254), Дмитрий Алтарёв («Айлендерс», 264), Евгений Муратов («Эдмонтон», 274)



В нижних раундах драфта-2000 были выбраны такие русские хоккеисты, которых сейчас мало кто вспомнит даже на родине. Наиболее звучные фамилии – Евгений Фёдоров и Александр Шинкарь. Первый поиграл за «Ак Барс», московское «Динамо», «Магнитку» и ряд менее топовых команд, в КХЛ провёл пять сезонов. Второй много выступал за «Северсталь» и СКА, запомнился как первый автор хет-трика в КХЛ — Шинкарь отгрузил три шайбы в ворота рижского «Динамо», играя за новокузнецкий «Металлург».



Про остальных ребят рассказать можно ещё меньше. Василий Бизяев провёл в Суперлиге лишь три матча и уже в 2008 году играл среди любителей. Игорь Самойлов, Владислав Лучкин, голкипер Александр Полукеев, Дмитрий Алтарёв большую часть карьеры провели в ВХЛ, лишь изредка и ненадолго поднимаясь на элитный уровень. Евгений Муратов играл в КХЛ, но в достаточно скромных клубах (за скобками – два сезона в догазпромовском СКА) и если кому и запомнился, то по выступлениям за «Нефтехимик», «Кузню» или «Сибирь».