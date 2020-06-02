Семеро неудачников. Что делать клубам, не попавшим в плей-офф НХЛ?

Играть летом им не дадут, а когда начнётся новый сезон, никто не знает. Как быть и к чему готовиться?

Новый формат заокеанского плей-офф из 24 команд обрадовал тех, кто не попадал в привычную кубковую зону, но оставил большой отпечаток разочарования для тех, кто не смог стать участником даже нового действа. 77% команд, попавших в плей-офф, — это случай беспрецедентный, но тем обиднее оставшимся 23%, поскольку они оказались за бортом, получив в качестве надежды лишь запутанные правила драфт-лотереи.



«Мы финишировали 25-ми, поэтому я крайне разочарован. Всё из-за каких-то жалких пары очков! Очень трудно смотреть на то, как столько команд возвращаются к игре. Даже те, кто не попадал в восьмёрку, теперь имеют шансы, а мы в их число не входим. Это очень сильно разочаровывает. Я уже по горло этим сыт. Это не самая приятная пилюля, чтобы проглотить. Я бы солгал, если бы заявил, что происходящее меня никак не озаботило. Не попасть в плей-офф из 24 команд — это совсем не то, чего мы хотели добиться», — сказал расстроенный лидер «Баффало» Джек Айкел.



Схожие чувства наверняка испытывают и остальные 7 команд, которые остались в самом низу турнирной таблицы. Тем не менее им тоже нужно готовиться и как-то планировать своё будущее, несмотря на не самое радостное развитие событий.

«Анахайм Дакс» — что будет с Гецлафом?

«Утки» приближаются к перекрёстку, когда их капитан и лидер Райан Гецлаф может стать свободным агентом. Сейчас центрфорварду 35 лет, контракт заканчивается после сезона-2020/2021, и Гецлаф остался в команде последним, кто выигрывал Кубок Стэнли в 2007 году. Это означает, что генменеджеру Бобу Мюррею пора заниматься поисками нового лидера внутри клубной вертикали, а заодно сформулировать отношение к возможному продлению контракта с Райаном.

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Нет сомнений, что перед плей-офф-2021 многие команды захотят приобрести Гецлафа, чтобы усилиться на кубковый отрезок. И будущее капитана «уток» может зависеть от того, насколько удачно «Анахайм» проведёт драфт новичков. Скаутская информация будет цениться больше обычного, поскольку многие турниры U18 были отменены. У Мюррея есть 7 выборов, два из которых в первом раунде, и по одному — в каждом из последующих пяти.

«Баффало Сэйбрз» — разумные контракты для Райнхарта и Улльмарка

Айкел и компания устали проигрывать, и можно гарантировать, что владелец, руководство и тренерский штаб готовы подписаться под словами Джека. «Клинки» отчаянно пытаются выйти на новый уровень с моменты прибытия Айкела, которое было аж в 2015 году. Для того чтобы попытаться быть успешными в сезоне-2020/2021, «Сэйбрз» необходимо ударно потрудиться летом и сделать несколько важных вещей.



Первая — переговоры с голкипером Линусом Улльмарком и нападающим Сэмом Райнхартом. Джеффу Скиннеру, Кайлу Окпосо и Расмусу Ристолайнену явно переплачивают, поэтому нынешнему генменеджеру «Баффало» Джейсону Боттериллу нужно включить разум и сделать качественные, но объективные предложения для перспективного вратаря и второго бомбардира команды.



Задача номер два — избежать ошибок на драфте, которых в «эпоху Айкела» хватало. Два из трёх выборов в топ-10 за последние пять лет оказались неудачными: Расмус Далин был прекрасен, но Александра Нюландера (8-й выбор, 2016) потом продали в «Чикаго», а Кейси Миттельштадт никак не выйдет на нормальный взрослый уровень.

«Детройт Ред Уингз» — найти вратаря

На примере «Детройта» можно судить о том, как разнятся подходы к оценке между клубными боссами в НХЛ и КХЛ. «Красные крылья» в нынешнем сезоне одержали только 17 побед, став абсолютным разочарованием, но генеральный менеджер Стив Айзерман объявил полное доверие главному тренеру Джеффу Блэшиллу, оставил его при должности и не высказал даже тени критики. При этом, проблема остаётся очевидной: «Детройту» нужны высококлассные игроки и таланты, причём это касается всей глубины состава сверху донизу и всех позиций. «Чтобы критиковать тренерский штаб, нам нужно улучшить команду. Только тогда можно давать оценки», — отметил Айзерман, который занял свой пост лишь в апреле прошлого года.

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Задачей номер один в улучшении состава должно стоять приобретение квалифицированного голкипера, поскольку нынешняя вратарская бригада в составе Ховард — Бернье больше напоминала недоразумение. 36-летний Ховард, без сомнения, провёл свой последний год в «Детройте», и проводить его доброй памятью болельщики «Ред Уингз» уже вряд ли смогут — настолько ужасен был Джимми в нынешнем сезоне. Бернье мог бы ещё пригодится, тем более, что его договор действует до 2021 года, но ему нужен гораздо более крепкий партнёр.

Без надёжного стража ворот молодёжь «Детройта» не сможет прогрессировать и рассчитывать на доверие — ошибки голкиперов могут свести на нет все удачные «подъёмы» из миноров и работу с перспективными игроками. Защита «красных крыльев» тоже не блещет надёжностью, но исправлять эту линию можно только после качественного поиска на вратарском рынке.

«Лос-Анджелес Кингз» — купить опытного, но не старого

Калифорнийцы закончили укороченный сезон с победной серией из 7 матчей и восемью победами в 10 последних матчах. Следовательно та работа, которая была проделана генеральным менеджером Робом Блэйком по ходу регулярного чемпионата, имела правильное направление. «Королям» нужно попытаться грамотно выжать максимум из последних эффективных сезонов 32-летнего Анже Копитара и 30-летнего Дрю Даути, обеспечив на этих позициях плавную преемственность.

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Система «Кингз» даёт основания предполагать, что талантливых хоккеистов даже более чем достаточно. Габриэль Виларди, Алекс Туркотт, Расмус Купари и Джаред Андерсон-Долан должны раскрыться в ближайшем будущем, а сильный тренер Тодд Маклеллан способен выжать из них максимум. В лице Кэла Петерсона, похоже, был найден неплохой молодой вратарь, поэтому осталось лишь собрать воедино этот неплохо ансамбль.



При этом варианты для ускорения прогресса у «Кингз» тоже есть. На двух следующих драфтах у «Лос-Анджелеса» имеется 21 драфт-пик, включая 5 выборов во втором раунде. Возможно, Блэйку имеет смысл подумать об обмене какого-либо драфт-пика на опытного, но нестарого ещё игрока, который бы возглавил буферную группу между молодёжью и 30-летними ветеранами.

«Нью-Джерси Дэвилз» — определиться с генменеджером и тренером

У «дьяволов» весь оперативный менеджмент пока носит приставки «исполняющих обязанности», поэтому сначала высшее руководство должно определиться с кадровыми назначениями. Тем не менее временный генеральный менеджер Том Фитцжеральд, работающий с января, проявил себя достаточно уверенно. Ален Насреддин перешёл с должности помощника к временному главному тренеру после увольнения Джона Хайнса и проделал восхитительную работу: 19 побед, 16 поражений и 8 проигрышей вне основного времени.



Наверняка кроме Насреддина на пост наставника будут и другие кандидаты, но имеющийся у него опыт должен пойти в зачёт. Что же до Фитцжеральда, то он тоже претендует на закрепление в своей должности, но конкурент у него достаточно сильный — это бывший генменеджер «Ванкувера» Майк Гиллис.

«Оттава Сенаторз» — сохранить Андерсона и Дюклера

Генеральный менеджер «сенаторов» Пьер Дорион будет одним из самых загруженных работой хоккейных людей нынешним летом. У «Оттавы» истекают контракты с 13 хоккеистами, из которых 7 получат статус ограниченно свободных агентов, а 6 могут спокойно выйти на рынок. Главными персонами без контракта могут стать 39-летний вратарь Крейг Андерсон и результативный «краёк» Энтони Дюклер, которому в августе исполнится 25 лет и он получит право на арбитраж.



Однолетний контракт с Андерсоном был бы сделкой с низким риском, при условии, что ветеран не уйдёт в отставку. Крейг уже доказал свою преданность клубу и вряд ли захочет уезжать в другой город, а значит, может пойти на значительные уступки по сумме. Дюклер набрал 40 очков в 66 матчах, хорошо сыграв первую половину сезона, но спрогнозировать его зарплату пока крайне трудно — ясно лишь, что нынешний контракт в $ 1,65 млн явно маловат.

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В последнее время в «Оттаве» стало меньше склок и скандалов, так что болельщики увидели свет в конце тоннеля. Брэйди Ткачук, Томас Шабо и Колин Уайт являются частью долгосрочного плана развития организации, а круг потенциальных лидеров тоже обширен — туда входят Джош Норрис, Логан Браун, Дрейк Батерсон, Эрик Браннстрём, Алекс Форментон и Джейкоб Бернард-Докер. За исключением контракта Бобби Райана, балласта в платёжке «Сенаторз» не наблюдается.

«Сан-Хосе Шаркс» — найти вратаря и определиться с будущим Бугнера

Мало кто мог предположить, что «акулы» финишируют на последнем месте в Западной конференции через год после того, как играли в её финале. После сделки с Эриком Карлссоном «Сан-Хосе» сохранил у себя первый драфт-пик «Оттавы», который нынче может стоить очень дорого. Совсем недавно генменеджер Дуг Уилсон объявил, что Боб Бугнер, который заменил на посту тренера Питера Дебура, может и не сохранить свой пост к началу нового регулярного чемпионата.



«У Боба были успехи, но мы всё ещё в процессе выбора. Нам повезло иметь очень успешные команды на протяжении долгого периода времени, но ключ в том, чтобы прийти в норму и быть честным в нашей оценке», — заявил Уилсон.



Кроме необходимости определиться с тренером, Уилсону нужно что-то решить во вратарской линии, поскольку Мартин Джонс доказал, что стартёром уровня НХЛ уже не является. Контракт на $ 5,75 млн, который будет действовать ещё четыре сезона, может сделать Джонса очень дорогого бэкапа, поэтому приобретение голкипера по разумному соотношению цены и качества — вопрос крайне важный.