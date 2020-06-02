Трансферы, похожие на сенсацию. Самые неожиданные обмены межсезонья в КХЛ

Далеко не все обмены в нынешнем межсезонье стали обыденными и не вызвали удивления. Наоборот, некоторые сделки можно смело назвать неожиданными. Особенно ярко трансферная кампания проходит в СКА.

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н. Сергей Плотников – из СКА в «Амур»

Ещё недавно Плотников был капитаном СКА и одним из тех, чьё место в составе «армейцев» и сборной России не подвергалось сомнениям. В этой связи большое удивление вызвал обмен Плотникова в «Амур». Не ожидал такого поворота событий и сам Сергей, который не хотел финансово понижать свой двухлетний контракт. В результате этот контракт свалили на «Амур», но и оттуда Сергея уже успели обменять. Теперь хоккеист будет выступать за «Металлург», где на него очень рассчитывает Илья Воробьёв.

н. Наиль Якупов – из СКА в «Витязь»

Неожиданно и быстро отправили в «Витязь» нападающего Наиля Якупова. Причём, сам Якупов уже заявил, что готов был вести какие-то переговоры со СКА по своему старому соглашению и принимать решения, но в услугах форварда «армейцы» уже не были заинтересованы. Думалось, что Якупов окажется где-нибудь в Татарстане: в «Ак Барсе» или «Нефтехимике». Однако контракт Наиля повесили на неформальный фарм-клуб СКА в КХЛ. Теперь в «Витязе» будут думать, как избавляться от такого тяжёлого соглашения, да ещё и двухлетнего.

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н. Алексей Бывальцев – из «Витязя» в «Трактор»

Никто и не думал обменивать Бывальцева из «Витязя». Алексей – добротный центральный нападающий для топ-6, в «Витязе» им были довольны. Но тут на Подольск неожиданно свалился контракт Якупова, после чего «витязям» было необходимо продумывать какие-то дальнейшие шаги и высвобождать место в платёжке. В результате едва ли не за сутки было решено обменять Алексея Бывальцева в Челябинск. Но такова хоккейная жизнь, ничего с этим не поделать.

Александр Бывальцев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Здесь всё дело в том, что Хохлачёв должен был стать частью обмена со СКА. Планировалось, что Александр отправится в Санкт-Петербург, а в обратном направлении последует его тёзка Дергачёв. Но в результате сторонам не удалось прийти к взаимопониманию по этому трансферу, о чём прямым текстов говорил генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов в интервью «Чемпионату». Как следствие, случился совершенно другой обмен в «Авангард» на Сергея Широкова. Сделка, которую не особо ждали. Дергачёв же вслед за Якуповым отправился в «Витязь».

в. Антон Красоткин – из «Локомотива» в «Сибирь»

После того, как «Адмирал» официально уведомил всех о том, что клуб не примет участия в следующем сезоне КХЛ, голкипер Антон Красоткин, находившийся во Владивостоке в скрытой аренде, вернулся в родной Ярославль. Вскоре с сыном Дмитрия Красоткина подписали новый контракт. Казалось бы, что на этом путешествия Антона закончены и он закрепится в системе «Локомотива». На деле же получилось совершенно иначе. Красоткина обменяли в «Сибирь», где уже есть Харри Сятери и Алексей Красиков. Странный ли получился обмен? Более чем. Скорее даже неожиданный, так как в «Сибири» для Красоткина места не видно. Жаль, что Антону на дают шанса в «Локомотиве» и меняют при первой же возможности.