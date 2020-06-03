Слишком много проблем. НХЛ пора забыть про спасение сезона и лучше подумать о будущем

НХЛ горит желанием довести до логического завершения сезон-2019/2020, прерванный из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то что США уверенно удерживает лидерство в мире по количеству заболеваний и смертей от главной болезни 2020 года, боссы сильнейшей лиги мира прорабатывают планы возобновления чемпионата. Не так давно Гэри Беттмен официально объявил, что регулярка доиграна не будет, зато в плей-офф начнут выступление сразу 24 команды, а розыгрыш Кубка Стэнли после предварительного раунда примет свой обычный вид.

НХЛ возобновит сезон! Кто и с кем сыграет в плей-офф. LIVE Большой хоккей возвращается! Все подробности возобновления сезона в нашем онлайне.

На самом деле, план НХЛ придумала неплохой, но всех устроить он, конечно, не мог. Например, его не поддержали «Тампа» и «Каролина», и несогласие этих клубов можно понять. Аккуратно возмущаются и, скажем, в «Питтсбурге», справедливо указывая на абсурдность ситуации: «пингвинам» в предварительном раунде придётся играть с «Монреалем», который бы попросту не вышел в плей-офф в обычных условиях. Сейчас у «Канадиенс» (а также у «Чикаго» на Западе) появляется шанс, заслуженный не по спортивным показателям.

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Угодить всем в этих форс-мажорных условиях было невозможно, но хотя бы у лиги появилась чёткая стратегия. Однако нужно понимать, что это лишь первый шаг к возобновлению сезона, и этот путь ещё может быть очень длинным. Нужно продумать ещё много вещей, и подсчёт статистики игроков в матчах предварительного раунда – это самая меньшая проблема.

«Ощущение, что он написан на салфетке, смоченной в пиве». Что пишут в Америке о плане НХЛ НХЛ и профсоюз игроков выступили с противоречивыми заявлениями. Они не знают, в какой зачёт пойдут очки, набранные в плей-ин.

Главное – пока не ясно, когда именно НХЛ собирается возобновлять сезон. Не определены ни сроки начала предварительного раунда, ни старт тренировочных лагерей. Неизвестно, в каких городах будут проходить матчи. Как будут возвращаться в Америку иностранцы, разъехавшиеся на время карантина, в условиях закрытых границ? Как будет проходить тестирование хоккеистов и обеспечена их безопасность? Что делать, если некоторые игроки, опасаясь за своё здоровье, откажутся играть в хоккей этим летом? На эти вопросы пока нет ответа.



Оптимизм Беттмэна и Ко по поводу возобновления чемпионата не разделяют и некоторые хоккеисты. Кто-то несогласен по чисто организационным моментам: серии до трёх побед в первых двух раундах, перепосев топ-4 клубов конференции после предварительного этапа и другие подобные вещи.



Кого-то беспокоят более глобальные проблемы.

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Важный вопрос поднимает защитник «Флориды» Антон Строльман – что делать игрокам, у которых существуют перманентные проблемы со здоровьем? Прекрасно известно, что такие люди сейчас находятся в зоне повышенного риска. У того же Строльмана – бронхоэктазия, а молодой талант «Рейнджерс» Каапо Какко страдает от диабета 1-го типа.

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О целесообразности возобновления чемпионата в Северной Америке этим летом задумываются и многие другие игроки. Например, Радко Гудас и Митчелл Марнер высказываются в прессе, но сколько ещё хоккеистов не выражают своё мнение публично?



При этом понятно, что решение о возобновлении сезона, озвученное Беттмэном 27 мая, было принято НХЛ совместно с профсоюзом игроков. То есть, обе стороны пришли к выводу, что шоу должно продолжаться. Но ещё предстоит утрясти огромное количество деталей, проработать кучу мелочей и, самое главное, получить окончательное добро от медицинских организаций. Сколько на это уйдёт времени и когда стартует хоккей за океаном, никто сейчас не может предположить.



В НХЛ, похоже, готовы ждать долго и играть хоть в июле-августе, хоть в начале осени. Доигровка сезона-2019/2020 – цель номер один. Но глядя на то, сколько неопределённости, условностей и преград на пути к этой цели, невольно задаёшься вопросом – а стоит ли оно того?



Может быть, НХЛ нужно уже забыть про этот чемпионат и сосредоточиться на том, чтобы постараться в привычные сроки начать следующий турнир? Ведь сдвиг сезона-2020/2021 предполагается очень серьёзный. Если он начнётся в январе и не будет укороченным, то завершится только в конце следующего лета. Снова придётся переносить драфт-лотерею, продлевать действия контрактов и прочее. Сломается весь международный календарь, а вернуться в привычные рамки потом будет тяжеловато. Да и игроки вряд ли будут в восторге от того, чтобы играть в хоккей всё лето, а отдыхать осенью. Кроме того, хоккеисты лишатся возможности представлять свою страну на чемпионате мира, а те игроки, кто захотят перебраться из европейского первенства за океан, будут вынуждены брать длительную паузу. И не факт, что такой расклад ограничится одним лишь сезоном. Выравнивать сроки проведения своего чемпионата НХЛ придётся несколько лет.



Стоит ли умышленно идти навстречу таким проблемам, только чтобы непременно разыграть Кубок Стэнли-2020? Турнир на нескольких аренах без зрителей, в участии в котором сомневаются многие хоккеисты. Мы честно попытались найти плюсы в проведении такого розыгрыша, но всё-таки далеко не факт, что это будет достойное зрелище, из-за которого стоит идти на серьёзные жертвы. Да и насколько будет легитимным трофей, разыгранный в форс-мажорном формате? А что, если его выиграет тот же «Монреаль»?

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Упорство и настойчивость, с которым НХЛ хочет доиграть нынешний сезон, достойно похвалы. Понятно и то, что лига не только желает довести дело до логического завершения, но и минимизировать финансовые потери из-за пандемии. Но времени потеряно очень много, и сейчас ситуация складывается так, что если НХЛ хочет вернуться к нормальной жизни, то она должна чем-то пожертвовать. В Европе уже давно отменены все чемпионаты, там закрыли прошлую страницу и стараются позитивно думать о будущем. И это тот случай, когда североамериканской ассоциации, пожалуй, стоит взять пример со Старого Света и не пытаться изобрести велосипед.

Боссам НХЛ стоит задуматься, не правильнее ли будет отменить сезон-2019/2020? Дать общемировой ситуации с коронавирусом окончательно успокоиться (тенденция-то идёт положительная), а затем нормально начать подготовку к чемпионату-2020/2021? В сентябре открыть тренировочные лагеря, в октябре начать матчи. Вероятно, уже и на всех стадионах, и в присутствии зрителей. С каждым днём вынужденного простоя такой вариант мне кажется наиболее разумным, а гонка за спасением остановленного турнира – всё более бессмысленной.



Если Кубок Стэнли-2020 не будет разыгран – это печально. Но форс-мажор есть форс-мажор. К тому же у НХЛ уже есть прецедент, ведь сезон-2004/2005 из-за локаута был отменён полностью. Лига может частично использовать тот опыт, чтобы, например, адекватно провести процедуру драфта новичков этим летом.



Пока НХЛ, видимо, даже не думает в этом направлении, но принять лигу непопулярное решение может заставить сама жизнь. В отличии от той же Европы, где возрождаются футбольные первенства, в Америке ситуация с коронавирусом пока далека от системного улучшения. К тому же, добавилась новая проблема – США сотрясают неконтролируемые властями акции протеста, грозящие перерасти в серьёзные массовые восстания.

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Самому хоккейному континенту сейчас пока не до хоккея. Это грустный и даже тревожный факт, но он может приблизить НХЛ к решению, которое мне кажется самым правильным. К отмене сезона-2019/2020 и началу планомерной и детальной подготовки к следующему чемпионату.