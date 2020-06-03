Спорил с Боумэном и стал настоящим капитаном. Каким игроком был Стив Айзерман

Утешительный номер четыре

В это трудно поверить, но когда-то «Детройт» считал Айзермана утешительным призом, а не главной удачей в истории клуба — это было на драфте новичков 1983 года. Тот драфт был первым для генерального менеджера Джима Девеллано, так как в июле 1982 года франшизу «Ред Уингз» приобрёл Майк Илич, выкупив клуб у Брюса Норриса. Девеллано ранее удачно сотрудничал с «Айлендерс», выиграв с «островитянами» три Кубка Стэнли, будучи директором по скаутингу.

«Джино — это «Ламборгини», а Сидни — «Феррари» и пикап». Кем был бы Малкин без Кросби? Без Кросби Малкин играет результативней. Но смог бы он стать настоящим лидером?

«Крылья» имели четвёртый общий выбор — первой выбирала «Миннесота Норт Старз», вторым шёл «Хартфорд Уэйлерз», а третьими — «островитяне». «Миннесота» заранее объявила о том, что возьмёт Брайана Лоутона, который впоследствии стал огромным разочарованием, а следом за ним с одинаковой долей вероятности могли быть выбраны Пэт Лафонтен или Сильвен Тарджон. «Детройт» жаждал взять именно Лафонтена, поскольку он родился в Мичигане и его присутствие помогло бы продавать билеты. В итоге, «Хартфорд» взял Тарджона, а Лафонтен достался «Айлендерс» — к огромному разочарованию «Детройта».



«Бизнес есть бизнес. Я знал, что потребуется чудо, чтобы взять Пэта. Он слишком хороший игрок, чтобы его не взяли в трёх первых пиках», — сказал расстроенный Девеллано и выбрал Айзермана. Вышло так, что именно Стив стал настоящей легендой Города моторов, пробыв в клубе 27 лет и выиграв три Кубка Стэнли как игрок, и ещё один — в роли одного из руководителей. В 2019 году он вернулся в «Ред Уингз» из «Тампы», чтобы начать возрождение родного клуба, который в него, поначалу, не поверил.

н. Стив Айзерман

Задрафтован «Детройтом» в 1983 году под общим 4 номером.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.

Обладатель «Конн Смайт Трофи» (MVP плей-офф), «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок по мнению хоккеистов).

Обладатель «Селке Трофи» (лучший форвард оборонительного плана), «Билл Мастертон Трофи» (преданность хоккею).

Обладатель Кубка Канады-1984, олимпийский чемпион-2002.

Член Зала славы в Торонто. Задрафтован «Детройтом» в 1983 году под общим 4 номером.Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.Обладатель «Конн Смайт Трофи» (MVP плей-офф), «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок по мнению хоккеистов).Обладатель «Селке Трофи» (лучший форвард оборонительного плана), «Билл Мастертон Трофи» (преданность хоккею).Обладатель Кубка Канады-1984, олимпийский чемпион-2002.Член Зала славы в Торонто.

Третий после Лемье и Гретцки

Первый же сезон в совсем не блиставших тогда «красных крыльях» получился для Айзермана очень удачным — 87 очков в 80 матчах и статус лучшего бомбардира команды. Стив стал вторым в голосовании за «Колдер Трофи», уступив только Тому Баррассо, был выбран на Матч всех звёзд, после чего стало ясно, что в «Детройте» растёт новая звезда. «Уже после первого тренировочного сбора мы поняли, что перед нами — потрясающий хоккеист», — говорил Кен Холланд, который в тот сезон был вратарём фарм-клуба, а позже стал генеральным менеджером.

После того, как в 1986 году завершил карьеру прежний капитан «Ред Уингз» Денни Гейр, встал вопрос, кому отдать капитанскую нашивку. Главный тренер Жак Демэр сделал выбор в пользу Айзермана, который в 21 год стал самым молодым капитаном в истории «красных крыльев» и оставался капитаном на протяжении двух десятилетий (более 1 300 матчей).



В сезоне-1988/1989 Стиви Уай набрал непостижимые для нынешнего времени 155 (65+90) очков, но стал только третьим в споре бомбардиров, уступив Марио Лемье и Уэйну Гретцки. Болельщиков Айзерман покорил своей фантастической обводкой один на один, катанием, потрясающим по точности броском и талантом плеймейкера, но новая эпоха в жизни Стива началась в 1993 году, когда на пост главного тренера «Детройта» пришёл Скотти Боумэн.

Вратарь с шикарными сейвами, голами и Кубками Стэнли. Каким хоккеистом был Мартин Бродо Бродо стал настоящей легендой вратарского цеха и даже забивал голы.

Легендарный гол «Сент-Луису»

Поначалу отношения между Айзерманом и Боумэном категорически не складывались. Форвард был недоволен строгими порядками, которые установил наставник, а тренер начал требовать от Айзермана больше отрабатывать в обороне в ущерб атакующим действиям. Напряжение между игроком и наставником нарастали, и в какой-то момент менеджмент «Детройта» уже был готов обменять Стива в «Оттаву», но сделка по каким-то причинам не состоялась. Постепенно конфликт удалось сгладить: Айзерман перестроил свою игру под требования Боумэна, и получилось это на редкость удачно.



В 1995 году «красные крылья» впервые за 30 лет вышли в финал Кубка Стэнли, но были уничтожены «капканостроителями» из «Нью-Джерси» (0-4). В 1997 году «Детройт» вернулся в финал, и на этот раз всё было сделано образцово — без трофея осталась смертоносная «Филадельфия» во главе с Линдросом и «роковым легионом». А за год до этого Стив стал автором, наверное, своего самого запоминающегося кубкового гола, когда во втором овертайме седьмого матча серии против «Сент-Луиса» отобрал шайбу у Гретцки и нанёс лазерный щелчок от синей линии.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

В 1998 году «красные крылья» повторили свой кубковый успех. Айзерман получил «Конн Смайт Трофи», как самый ценный игрок плей-офф, но радость от победы омрачила трагедия, которая произошла с Владимиром Константиновым и Сергеем Мнацакановым.

Травма колена и карьера менеджера

С Айзерманом в роли капитана «Детройт» надолго стал одним из лидеров НХЛ и доминировал в лиге почти каждый год. В 2002, 2004 и 2006 годах «красные крылья» выигрывали «Президент Трофи», а в 2000 году — всего 7 лет спустя после прихода Боумэна — Стив выиграл приз лучшему форварду оборонительного плана. Увы, но в эти годы форварда стала серьёзно беспокоить травма колена: чемпионский плей-офф-2002 Айзерман отыграл не полностью, но прилично помог команде, набрав 23 очка в 23 матчах. Свой третий Кубок Стэнли Айзерман, на правах капитана, первым передал Скотти Боумэну, который после этого триумфа объявил об уходе из хоккея.

Сезон, когда Фёдоров был лучшим в НХЛ. Даже Гретцки восторгался его игрой Сергей стал суперзвездой – доминировал на льду, тащил «Детройт» и стал первым европейцем, выигравшим «Харт Трофи».

Затем последовала сложная операция (остеотомия) на больном колене, которое, по сути, собирали заново. Форвард пропустил 61 матч, но восстановился к концу февраля 2004 года и в конце сезона получил «Билл Мастертон Трофи» — приз за верность хоккею. На этом тяжёлые травмы не закончились, и 1 мая 2004 года срикошетившая шайба сломала Айзерману орбитальную кость, попутно поцарапав роговицу. В знак уважения к травмированному Стиву его партнёры по сборной Канады на Кубке мира-2004 отказались использовать №19, хотя и Джо Сакик, и Джо Торнтон вполне могли его взять.

В августе 2005 года Айзерман подписал однолетний контракт с «Детройтом» — последний в качестве хоккеиста. 31 марта 2006 он забил свой 691-й гол в карьере и обошёл Лемье, но в интервью отдал должное Марио, с которым был дружен. «Я не знаю, что это означает в моей карьере, но теперь понятно, насколько хорош Лемье. Я ведь сыграл почти на пять лет больше него!», — сказал Стив.



3 июля 2006 года Айзерман объявил о завершении карьеры. Авторитетный журнал Sports Illustrated посвятил этому спецвыпуск под названием: «Салют, Стиви Уай!». Позже он был назначен вице-президентом «Детройта» и в 2008 году выиграл с клубом ещё один Кубок Стэнли. Кроме этого, он работал генменеджером сборной Канады на ЧМ-2007 и ЧМ-2008, где канадская команда взяла золото и серебро.



В мае 2010 года Стив стал генменеджером «Тампы», перестроив команду так, что вскоре она стала одним из главных фаворитов лиги, но в сентябре 2018 года неожиданно подал в отставку. Теперь он пытается возродить «Детройт», находящийся на самом дне, и нет сомнений, что ему удастся выправить положение. Правда, для этого может потребоваться приличное количество времени.