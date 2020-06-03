Спорил с Боумэном и стал настоящим капитаном. Каким игроком был Стив Айзерман

Утешительный номер четыре
В это трудно поверить, но когда-то «Детройт» считал Айзермана утешительным призом, а не главной удачей в истории клуба — это было на драфте новичков 1983 года. Тот драфт был первым для генерального менеджера Джима Девеллано, так как в июле 1982 года франшизу «Ред Уингз» приобрёл Майк Илич, выкупив клуб у Брюса Норриса. Девеллано ранее удачно сотрудничал с «Айлендерс», выиграв с «островитянами» три Кубка Стэнли, будучи директором по скаутингу.
«Крылья» имели четвёртый общий выбор — первой выбирала «Миннесота Норт Старз», вторым шёл «Хартфорд Уэйлерз», а третьими — «островитяне». «Миннесота» заранее объявила о том, что возьмёт Брайана Лоутона, который впоследствии стал огромным разочарованием, а следом за ним с одинаковой долей вероятности могли быть выбраны Пэт Лафонтен или Сильвен Тарджон. «Детройт» жаждал взять именно Лафонтена, поскольку он родился в Мичигане и его присутствие помогло бы продавать билеты. В итоге, «Хартфорд» взял Тарджона, а Лафонтен достался «Айлендерс» — к огромному разочарованию «Детройта».
«Бизнес есть бизнес. Я знал, что потребуется чудо, чтобы взять Пэта. Он слишком хороший игрок, чтобы его не взяли в трёх первых пиках», — сказал расстроенный Девеллано и выбрал Айзермана. Вышло так, что именно Стив стал настоящей легендой Города моторов, пробыв в клубе 27 лет и выиграв три Кубка Стэнли как игрок, и ещё один — в роли одного из руководителей. В 2019 году он вернулся в «Ред Уингз» из «Тампы», чтобы начать возрождение родного клуба, который в него, поначалу, не поверил.
Задрафтован «Детройтом» в 1983 году под общим 4 номером.
Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.
Обладатель «Конн Смайт Трофи» (MVP плей-офф), «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок по мнению хоккеистов).
Обладатель «Селке Трофи» (лучший форвард оборонительного плана), «Билл Мастертон Трофи» (преданность хоккею).
Обладатель Кубка Канады-1984, олимпийский чемпион-2002.
Член Зала славы в Торонто.
Третий после Лемье и Гретцки
Первый же сезон в совсем не блиставших тогда «красных крыльях» получился для Айзермана очень удачным — 87 очков в 80 матчах и статус лучшего бомбардира команды. Стив стал вторым в голосовании за «Колдер Трофи», уступив только Тому Баррассо, был выбран на Матч всех звёзд, после чего стало ясно, что в «Детройте» растёт новая звезда. «Уже после первого тренировочного сбора мы поняли, что перед нами — потрясающий хоккеист», — говорил Кен Холланд, который в тот сезон был вратарём фарм-клуба, а позже стал генеральным менеджером.
После того, как в 1986 году завершил карьеру прежний капитан «Ред Уингз» Денни Гейр, встал вопрос, кому отдать капитанскую нашивку. Главный тренер Жак Демэр сделал выбор в пользу Айзермана, который в 21 год стал самым молодым капитаном в истории «красных крыльев» и оставался капитаном на протяжении двух десятилетий (более 1 300 матчей).
В сезоне-1988/1989 Стиви Уай набрал непостижимые для нынешнего времени 155 (65+90) очков, но стал только третьим в споре бомбардиров, уступив Марио Лемье и Уэйну Гретцки. Болельщиков Айзерман покорил своей фантастической обводкой один на один, катанием, потрясающим по точности броском и талантом плеймейкера, но новая эпоха в жизни Стива началась в 1993 году, когда на пост главного тренера «Детройта» пришёл Скотти Боумэн.
Легендарный гол «Сент-Луису»
Поначалу отношения между Айзерманом и Боумэном категорически не складывались. Форвард был недоволен строгими порядками, которые установил наставник, а тренер начал требовать от Айзермана больше отрабатывать в обороне в ущерб атакующим действиям. Напряжение между игроком и наставником нарастали, и в какой-то момент менеджмент «Детройта» уже был готов обменять Стива в «Оттаву», но сделка по каким-то причинам не состоялась. Постепенно конфликт удалось сгладить: Айзерман перестроил свою игру под требования Боумэна, и получилось это на редкость удачно.
В 1995 году «красные крылья» впервые за 30 лет вышли в финал Кубка Стэнли, но были уничтожены «капканостроителями» из «Нью-Джерси» (0-4). В 1997 году «Детройт» вернулся в финал, и на этот раз всё было сделано образцово — без трофея осталась смертоносная «Филадельфия» во главе с Линдросом и «роковым легионом». А за год до этого Стив стал автором, наверное, своего самого запоминающегося кубкового гола, когда во втором овертайме седьмого матча серии против «Сент-Луиса» отобрал шайбу у Гретцки и нанёс лазерный щелчок от синей линии.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.
В 1998 году «красные крылья» повторили свой кубковый успех. Айзерман получил «Конн Смайт Трофи», как самый ценный игрок плей-офф, но радость от победы омрачила трагедия, которая произошла с Владимиром Константиновым и Сергеем Мнацакановым.
Травма колена и карьера менеджера
С Айзерманом в роли капитана «Детройт» надолго стал одним из лидеров НХЛ и доминировал в лиге почти каждый год. В 2002, 2004 и 2006 годах «красные крылья» выигрывали «Президент Трофи», а в 2000 году — всего 7 лет спустя после прихода Боумэна — Стив выиграл приз лучшему форварду оборонительного плана. Увы, но в эти годы форварда стала серьёзно беспокоить травма колена: чемпионский плей-офф-2002 Айзерман отыграл не полностью, но прилично помог команде, набрав 23 очка в 23 матчах. Свой третий Кубок Стэнли Айзерман, на правах капитана, первым передал Скотти Боумэну, который после этого триумфа объявил об уходе из хоккея.
Затем последовала сложная операция (остеотомия) на больном колене, которое, по сути, собирали заново. Форвард пропустил 61 матч, но восстановился к концу февраля 2004 года и в конце сезона получил «Билл Мастертон Трофи» — приз за верность хоккею. На этом тяжёлые травмы не закончились, и 1 мая 2004 года срикошетившая шайба сломала Айзерману орбитальную кость, попутно поцарапав роговицу. В знак уважения к травмированному Стиву его партнёры по сборной Канады на Кубке мира-2004 отказались использовать №19, хотя и Джо Сакик, и Джо Торнтон вполне могли его взять.
В августе 2005 года Айзерман подписал однолетний контракт с «Детройтом» — последний в качестве хоккеиста. 31 марта 2006 он забил свой 691-й гол в карьере и обошёл Лемье, но в интервью отдал должное Марио, с которым был дружен. «Я не знаю, что это означает в моей карьере, но теперь понятно, насколько хорош Лемье. Я ведь сыграл почти на пять лет больше него!», — сказал Стив.
3 июля 2006 года Айзерман объявил о завершении карьеры. Авторитетный журнал Sports Illustrated посвятил этому спецвыпуск под названием: «Салют, Стиви Уай!». Позже он был назначен вице-президентом «Детройта» и в 2008 году выиграл с клубом ещё один Кубок Стэнли. Кроме этого, он работал генменеджером сборной Канады на ЧМ-2007 и ЧМ-2008, где канадская команда взяла золото и серебро.
В мае 2010 года Стив стал генменеджером «Тампы», перестроив команду так, что вскоре она стала одним из главных фаворитов лиги, но в сентябре 2018 года неожиданно подал в отставку. Теперь он пытается возродить «Детройт», находящийся на самом дне, и нет сомнений, что ему удастся выправить положение. Правда, для этого может потребоваться приличное количество времени.
- 3 июня 2020
-
20:49
-
20:39
-
20:07
-
19:48
-
19:23
-
19:00
-
18:48
-
18:22
-
17:56
-
17:38
-
17:13
-
16:40
-
16:25
-
15:58
-
15:30
-
15:01
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:11
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:15
-
11:06
-
10:55
-
10:35
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
00:58
-
00:43
-
00:18