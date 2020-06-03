«Кузню» выгнали из КХЛ, а теперь клуб хочет вернуться обратно. Реально ли это?

Многие помнят, как «Металлург» – один из символов российского хоккея времён Суперлиги – убирали из КХЛ. Официально об этом было объявлено 24 мая 2017 тогдашним президентом Континентальной лиги Дмитрием Чернышенко.



«В следующем сезоне в КХЛ сыграют 27 клубов. Два самых слабых клуба по спортивно-финансовому результату. Это «Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург», который стал последним по всем рейтингам», — заявил Чернышенко журналистам на специальном брифинге.

Бывший генеральный директор новокузнечан Сергей Зиновьев, всеми силами пытавшийся оставить клуб в хоккейной элите, назвал это решение КХЛ проступком. Зиновьев уверял, что решение лиги неправомерно, никаких долгов у его клуба не было, а выгонять из числа участников просто из-за слабого выступления и низкого рейтинга неразумно. Также функционер отмечал, что это исключение сильно ударит по команде, которая перестанет развиваться и будет не жить, а выживать. Позднее Зиновьева самого уволили с занимаемого им поста.

Зиновьев: заявление об уходе из «Кузни» написал давно, оно лежало в стороне В «Металлурге» очередная революция. Уволили даже тренерский штаб молодёжной команды.

Новокузнецку ничего не оставалось, как принять решение руководства Континентальной лиги и заявиться в число участников ВХЛ, где команда выступает начиная с сезона-2017/2018. Главной фишкой Новокузнецка в последние годы стало максимальное привлечение молодёжи в свой состав, после чего вундеркиндов, как правило, продавали в клубы-олигархи. Именно из Новокузнецка в большой хоккей попали Сергей Бобровский, Дмитрий Орлов, Кирилл Капризов и многие другие.



Интересно, что в Высшей лиге «Кузня» играет с едва ли не кэхаэловским бюджетом, считаясь по меркам ВХЛ клубом-олигархом. Но больших успехов за все эти годы без КХЛ сибирской командой так и не достигнуто, а уж о завоевании кубка и вовсе говорить не приходится. Например, по итогам прошлой регулярки Новокузнецк даже не попал в плей-офф. Слабо работал менеджмент, не было отдачи от тренерского штаба. Тренеров в команде меняли как перчатки. Но главное, что не подтвердились опасения о том, что «Металлург» может исчезнуть с хоккейной карты России.

Пинок от КХЛ был только началом. «Кузня» может исчезнуть из нашего хоккея Подарок на 70-летний юбилей.

Сегодня же министр физической культуры и спорта Кемеровской области-Кузбасса Сергей Мяус заявил, что перед новокузнецким «Металлургом» поставлена задача за три сезона вернуться в КХЛ.



«Губернатор Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилёв поставил задачу, чтобы в течение трёх лет «Металлург» вышел в КХЛ. Сейчас ведётся огромная работа по ремонту старой, намоленной арены в Новокузнецке. И к сентябрю строители обещают сдать её.



Мы прекрасно понимаем, что оставить такой город без большого хоккея нельзя. Следующий шаг — создание, по большому счёту, обновлённой команды. И в то же время надо думать и о развитии детско-юношеской хоккейной школы.



Сейчас нам надо создать команду и завершить реконструкцию дворца. И если мы эти задачи решим, то будет ставиться задача выхода в плей-офф чемпионата ВХЛ. А ведь в прошлом сезоне, к слову, наша команда даже не играла в плей-офф турнира. И когда весной следующего года мы подведём итоги выступления «Металлурга», то тогда уже можно думать о выходе в КХЛ», — цитирует Мяуса РИА «Новости».

Итак, задача возвращения «Кузни» в КХЛ поставлена на уровне губернатора. Про реконструкцию арены чиновники уже сказали, мы же отметим, что в «Металлург» назначен новый главный тренер. Им стал Леонид Тамбиев, который не стал дожидаться работы в КХЛ после того, как подписал контракт с «Адмиралом» и сам же его едва ли не сразу покинул. Дальневосточники не сыграют в следующем сезоне КХЛ.

Леонид Тамбиев Фото: saryarka-hc.kz

К слову, консультантом нового тренерского штаба Тамбиева, дважды выигрывавшего главный трофей ВХЛ, может стать… Правильно, Сергей Зиновьев, уволенный из системы клуба в сентябре 2017-го. По идее, сейчас в Новокузнецке видна чёткая линия и стратегия развития команды на ближайшие годы. «Металлург» может бороться за Кубок Петрова, качественно сформировать состав. Тем более что со следующего сезона «Кузня» официально станет фармом «Авангарда», а значит получит в свои ряды командированных из омского клуба хоккеистов. И тут уже будут спрашивать именно с Тамбиева. Справится ли латвийский специалист с новым для себя вызовом?

Отметим и то, что именно в родном Новокузнецке перезапустил свою хоккейную карьеру чемпион мира 2011 года в составе молодёжной сборной России Максим Кицын, который теперь ставит бомбардирские рекорды в ВХЛ. Не просто так на Кицына всерьёз обращают внимание клубы КХЛ, где, вполне возможно, нападающий и заиграет в следующем сезоне.

Подводя итог скажем, что возвращения новокузнецкой команды в КХЛ ждут многие болельщики. В лиге не нужны прозябающие и неконкурентоспособные «Слованы» и «Медвешчаки», но нужны команды с историей вроде «Металлурга» или тольяттинской «Лады». Задача перед «Кузней» поставлена сложная, но вполне выполнимая. Главное, не пустить всё на самотёк, иначе ничего хорошего ждать не стоит.