Макиннон возьмёт «Харта», Панарина «прокатят». Кто станет обладателями призов в НХЛ

После того как комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о расширенном формате плей-офф из 24 команд, стало ясно, что регулярный чемпионат доигран не будет — он остановлен по состоянию на 11 марта 2020 года, то есть за день до закрытия лиги из-за пандемии коронавируса. Таким образом, статистика регулярного чемпионата уже не изменится и четыре приза по его итогам уже нашли своих обладателей. Так, «Арт Росс Трофи» забрал себе лучший бомбардир Леон Драйзайтль, Александр Овечкин и Давид Пастрняк получили по «Ришар Трофи», как лучшие снайперы, «Бостон» взял «Президент Трофи» как победитель регулярки, а тандем голкиперов «Брюинз» Раск — Галак взял вратарский приз «Уильям Дженнингс Трофи» за наименьшее количество пропущенных голов.



О том, когда будут вручены остальные трофеи, пока не сообщалось — у НХЛ нынче голова болит по другому поводу. Но чем дальше от нас события внезапно прерванной регулярки, тем труднее будет вспоминать, кто же был фаворитом, кто «божил» в ноябре-декабре, а кто неожиданно поднялся уже после Нового года.



Мы предлагаем свою версию будущих обладателей призов. Стоит напомнить, что за «Харта», «Норриса», «Колдера», «Селке» и «Леди Бинг» голосуют пишущие журналисты, телевизионщики выбирают лучшего тренера, а генменеджеры определяют лучшего вратаря.

Спорил с Боумэном и стал настоящим капитаном. Каким игроком был Стив Айзерман Лидером «Ред Уингз» мог стать Сергей Фёдоров. Но авторитет Айзермана неоспорим.

Маккиннон и Драйзайтль обязательно будут в тройке финалистов. Немец из «Эдмонтона» стал самым результативным игроком сезона, опередив своего партнёра Макдэвида, а его средняя продуктивность (1,55 очка за матч) является второй за последние 20 лет после обладателя «Харт Трофи»-2019 Никиты Кучерова.



У Макиннона 93 очка в 69 матчах — он набрал на 43 балла больше, чем ближайший преследователь в «Эвеланш» (Кейл Макар). Этот разброс больше, чем был у Тейлора Холла в сезоне-2017/2018, когда он стал обладателем «Харта» в составе «Нью-Джерси».



Третьим финалистом может стать Давид Пастрняк, у которого больше поддержки общественного мнения, чем у Артемия Панарина. У обоих хоккеистов по 95 баллов, россиянин набрал на 20 пунктов больше, чем Мика Зибанеджад, но команда чеха была намного более успешна. Если учесть контекст, при котором Артемий набрал свои 95 очков, то это число по своей ценности вполне соответствует очкам показателю Драйзайтля, к тому же Панарин был лидером лиги по очкам, набранным в равных составах (59). Впрочем, скорее всего, Панарина прокатят.

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Средняя результативность Карлсона (1,09 очка за матч) — самая высокая для защитника начиная с сезона-1993/1994, поэтому как бы ни была сомнительна его кандидатура, «Норрис» должен достаться ему. У Романа Йози из «Нэшвилла» было 65 очков в 69 матчах, и в среднем он играл на минуту больше, чем Карлсон. Швейцарец куда полезней при игре в собственной зоне, но в атаке Джон выигрывает значительно. Третьим финалистом, вероятно, станет Виктор Хедман из «Тампы» (55 очков), который входил в тройку лучших в течение трёх последних сезонов.

«Джино — это «Ламборгини», а Сидни — «Феррари» и пикап». Кем был бы Малкин без Кросби? Без Кросби Малкин играет результативней. Но смог бы он стать настоящим лидером?

«Колдер Трофи» (лучший новичок) — Кейл Макар («Колорадо»)

Основная интрига заключается в выборе между Макаром и Куинном Хьюзом из «Ванкувера», и этот спор может быть очень жарким. Макар набрал на 3 очка меньше Хьюза, но при этом защитник «Кэнакс» провёл на 11 матчей больше. Хьюз занял четвёртое место по результативности среди игроков обороны (53 балла) и играл почти по 22 минуты за матч, но именно амплуа может стать своеобразным барьером в голосовании за него.



Нынешний спор новичков рискует быть самым странным и непредсказуемым за последнее время. Впервые с 2015 года «Колдера» может взять защитник, и ни лидер по очкам за игру среди нападающих (Олофссон, 0,78), ни снайпер с 30 голами (Кубалик), не войдут в тройку финалистов. Замкнуть её может вратарь Элвис Мерзликин, который был сенсацией в «Коламбусе», выиграв 18 из 23 матчей начиная с 14 декабря.

Вероятно, это самый лёгкий приз для определения победителя. Ни один голкипер не получил по своим воротам больше бросков, и ни один вратарь не сделал больше сейвов, чем Хеллебайк. Год назад Коннор финишировал в голосовании за «Везину» вторым, и сейчас осечки быть не должно. У Туукки Раска из «Бостона» тоже очень неплохая статистика (92,9% отражённых бросков), но ветеран «мишек» сыграл на 17 матчей меньше Хеллебайка. Третьим финалистом может стать и Андрей Василевский, и Дарси Кюмпер, и Бен Бишоп.

«НХЛ нужно назвать этот приз в его честь». Что пишут в Америке о девятом «Ришаре» Овечкина Предложение переименовать трофей после того, как Овечкин закончит карьеру, выглядит интересно.

«Селке Трофи» (лучший форвард оборонительного плана) — Шон Кутюрье («Филадельфия»)

Оценивать кандидатов на этот трофей всегда трудно, поскольку объективных статистических показателей для этого не так много. Кутюрье был вторым в голосовании за «Селке» в 2018 году. В нынешнем сезоне он выиграл почти 60% вбрасываний, причём в чужой зоне показал отменный результат (59,5%). Его тройка забила 76% голов своей команды при игре пять на пять.

Конкурентом может стать Джо Чирелли, звено которого забило 62,5% голов своей команды, когда на льду было первое звено соперника. Среди других кандидатов можно назвать Райана О'Райлли (проводил на льду 2 минуты и 9 секунд в меньшинстве в среднем за матч). Корреспондент ESPN Венсент Маси даже предложил на роль кандидата Валерия Ничушкина из «Колорадо», но фланговому нападающему выиграть «Селке» будет крайне затруднительно.

«Леди Бинг Трофи» (джентльмену на льду) — Натан Маккиннон («Колорадо»)

Как правило, этот приз уходит тому, кто набрал меньше всех штрафных минут при наибольшем количестве набранных очков. У Макиннона это сочетание близко к идеалу: 93 балла и всего 12 минут штрафа, хотя раньше Натан никогда не был номинантом на этот приз. В качестве конкурентов стоит упомянуть Александра Баркова из «Флориды» (62 очка, 18 минут штрафа) и Райана Сутера (игровое время — почти 25 минут в среднем за матч, 12 минут штрафа).

Гол, принёсший Овечкину любимый трофей. Изящно обманул защитника и насквозь прошил вратаря Тогда никто не знал, что эта шайба в ворота «Баффало» позволит Ови выиграть девятый «Ришар».

«Джек Адамс Трофи» (лучший тренер) — Ален Виньо («Филадельфия Флайерз»)

Нынешний сезон был отмечен небывалом штормом для тренеров, которых обвиняли, увольняли и меняли очень охотно. Виньо смог продвинуть «лётчиков» в четвёрку лучших команд Восточной конференции: он взял «Филадельфию» с показателем в 50% набранных очков и добрался с ней до отметки в 64,5%. Резко улучшилось нападение, ставшее седьмым в лиге по результативности.



«Очень важны короткие смены. Потому что хоккей с короткой сменой — это хоккей на высокой скорости», — так охарактеризовал свой главный принцип сам Виньо.