Игроки не смогли ничего показать в НХЛ, но у них есть шанс проявить себя в Европе.

10 малоизвестных легионеров из Америки для КХЛ. Тут они могут стать звёздами

Американская хоккейная лига уже многие годы является поставщиком легионеров в КХЛ. Не все менеджеры одобряют этот вариант, предпочитая больше европейские чемпионаты, но, как ни крути, в АХЛ играют и те, кто пытался и не смог заиграть в НХЛ. А среди таких есть немало интересных имен.

з. Ти Джей Бреннан, 31 год

Последний сезон: 34 матча, 11 (1+10) очков, +1

Мощный атакующий защитник, который умеет не только раздавать точные пасы, но и забивать. На его счету более 150 шайб (и 300 голевых передач) в АХЛ, что вполне неплохо. Несмотря на все свои достижения, в НХЛ Ти Джей не закрепился, а прошедший сезон для Бреннана получился и вовсе провальным. Не каждый рискнёт в таком возрасте осваивать новую лигу, но почему бы и нет? Защитнику необходим новый вызов в карьере.

н. Кайл Рау, 27 лет

Последний сезон: 51 матч, 43 (14+29) очка, -7

Рау-младший характеризуется как классический центр, который может неплохо сыграть и на фланге. Последние три сезона в АХЛ для него складываются неплохо: суммарно он набрал более 150 очков. Определенно такой игрок не будет лишним в условном минском «Динамо» или «Барысе». А они, в свою очередь, могут стать мостиком к карьере в более успешном клубе.

Фото: nhl.com

Его старший брат Чед уже успел поиграть в КХЛ за «Куньлунь», «Нефтехимик», «Авангард» и «Слован». Кайл же всю карьеру провёл в Северной Америке.

н. Картер Кэмпер, 31 год

Последний сезон: 48 матчей, 41 (9+32) очко, +3

Кэмпер — старожил второй по силе лиге Америки. В НХЛ он провёл лишь 3 матча за «Бостон», а вот в АХЛ у него целых 614 матчей, в которых он набрал 469 очков. Скауты характеризуют Картера как игрока с отличным чувством площадки, хорошими способностями плеймейкера и неплохим кистевым броском. Главный минус хоккеиста — его габариты, которые не позволяют ему полноценно играть в силовой хоккей.

н. Мэтт Пуэмпель, 27 лет

Последний сезон: 46 матчей, 39 (17+22) очков, -18

Мэтт — плеймейкер с отличным катанием и убийственным броском. На его счету 11 шайб в НХЛ и 129 в АХЛ. Не зря его так высоко выбрали на драфте НХЛ в 2011 году (1 раунд, 24 общий номер). У Пуэмпеля не получилось закрепиться в НХЛ, в его возрасте стоит переезжать в Европу.

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н. Кори Конахер, 30 лет

Последний сезон: 44 матча, 38 (14+24) очков, 0

У этого хоккеиста всё на месте — бросок, отличное понимание партнёров, катание. Не хватает только одного параметра — габаритов. Именно это помешало Кори сделать отличную карьеру в НХЛ. Хоть Конахеру уже 30 лет, он не затеряется в нашей лиге, хорошие центры всегда были в дефиците. Кори уже успел поиграть за пределами Северной Америки в сезоне-2015/2016 за швейцарский «Берн» (62 матча, 61 (27+34) очко, +2).

н. Райли Барбер, 26 лет

Последний сезон: 46 матчей, 37 (16+21) очков, -17

Этот форвард брал золото ЮЧМ и МЧМ, был капитаном молодёжной сборной США, но развить это в успех на уровне НХЛ ему не удалось. У Райли есть неплохие снайперские способности, но он смог их реализовать лишь в АХЛ – 111 заброшенных шайб в АХЛ и ни одной в НХЛ. Этот фактор немного сбивает ценник, поэтому Барбера можно назвать экономичным вариантом для приобретения. Райли ещё молод, он успеет сделать себе карьеру в нашей лиге.

Слишком много проблем. НХЛ пора забыть про спасение сезона и лучше подумать о будущем Сроки не определены, стадионы не выбраны, хоккеисты боятся, а время уходит.

н. Фил Вароне, 29 лет

Последний сезон: 33 матча, 19 (4+15) очков, -17

Западные скауты неплохо высказываются о Вароне. Его характеризуют как универсального центра-плеймейкера с выдающейся скоростью, который, не смотря на небольшие габариты, не боится силовой игры. Это не помогло Филу сделать карьеру в сильнейшей лиге планеты, но в АХЛ форвард был заметен (всего более 400 набранных очков), кроме последнего сезона. Возможно, в КХЛ у форварда получится заиграть и показать свои лучшие качества.

Фото: nhl.com

н. Алан Куайн, 27 лет

Последний сезон: 38 матчей, 46 (14+32) очков, +9

Алан уже второй сезон играет в системе «Калгари», но форвард не показал ничего особенного на уровне НХЛ. Зато в АХЛ Куайн стабильно набирает больше очка за игру. У Алана на месте все необходимые качества для центрфорварда, он точно не затеряется в КХЛ.

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н. Даниэль Карр, 28 лет

Последний сезон: 47 матчей, 50 (23+27) очков, +19

Карр – трудолюбивый хоккеист, который, не смотря на небольшие габариты (183 см./88 кг.), любит силовой хоккей и борется до последнего за шайбу. Статистика говорит сама за себя – Даниэль набирал в среднем почти очко за игру. Такого игрока пожелают видеть у себя многие тренеры КХЛ.

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н. Остин Чарник, 27 лет

Последний сезон: 32 матча, 33 (16+17) очка, -5

Остин является одним из мощнейших игроков в подборке. У Чарника есть всё, кроме габаритов, отсутствие которых практически сразу ставит крест на успешной карьере в НХЛ. В нашей лиге у таких техничных игроков шансов заиграть куда больше.