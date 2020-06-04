Гениальный универсал с больными ногами. Каким хоккеистом был Петер Форсберг

В 22 года он уже выиграл всё, что можно, но его карьеру сгубили два десятка операций на ногах.

Форсберга называют лучшим шведским хоккеистом, когда-либо выходившим на лёд. Петер был игроком, в действиях которого практически не было слабых мест. Исключение одно — он был подвержен травмам. Тот набор технических навыков, которым владел Фоппа, как его прозвали за океаном, был по-настоящему уникальным, и даже такой технарь, как Александр Могильный, не скрывал восхищения перед шведом. Превосходный талант плеймейкера, видение на льду в сочетании с неплохими габаритами и силой уже делали из Петера незаурядного хоккеиста. Прибавьте к этому отличный бросок и умение играть в обороне — и получится гениальный и универсальный боец, с которым можно решать любые задачи.

н. Петер Форсберг

Двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Обладатель «Колдер Трофи» (лучший новичок), «Харт Трофи» (MVP сезона),

«Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир сезона).

Член «Тройного золотого клуба».

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Единственный полный сезон

О Форсберге заговорили уже с юношеско-молодёжных времён, где он был весьма заметен. Один из его рекордов, установленных на МЧМ-1993 не побит до сих пор и вряд ли будет превзойдён в обозримом будущем: в 7 матчах турнира швед набрал 31 (7+24) очко, заработав показатель полезности «+14».



Впрочем, ещё до этого Форсберг считался тем, кто станет заметной фигурой на хоккейном небосклоне. Иначе и быть не могло, поскольку он тренировался у отца — известного хоккеиста Кента Форсберга, а среди лучших приятелей был Маркус Нэслунд, имя которого также знакомо многим. В 1991 году Форсберг был задрафтован «Филадельфией» под общим шестым номером, став первым европейцем, выбранным на драфте того года. Правда, выбор «лётчиков» был раскритикован журналистами, что побудило руководство команды к оправданиям, а затем Форсберг стал частью компенсации за знаменитый обмен из «Квебека» Эрика Линдроса. Впоследствии многими участниками этой сделки признавалось, что именно тот знаменитый трейд сделал будущий «Колорадо» одним из ведущих клубов НХЛ в середине 1990-х годов, а роль Форсберга в этом невозможно приуменьшить.

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Летом 1994 года Петер решил перебраться из родного «Модо» в НХЛ, но сделать это сразу помешал локаут, и первый заокеанский сезон получился неполным. Однако это не помешало Форсбергу набрать 50 (15+35) очков в 47 матчах и стать вторым бомбардиром команды после опытного Джо Сакика. На следующий год клуб переехал в Денвер, и первый сезон на новом месте стал для Фоппы триумфальным.



116 (30+86) очков в 82 матчах — этот показатель стал рекордным для Форсберга, и, к тому же, тот регулярный чемпионат остался единственным, в котором Петер не пропустил ни одной игры. Сенсационный выход «Колорадо» в финал Кубка Стэнли сменился восторгом, когда «лавины» остановили ещё более сенсационную «Флориду», а Форсберг во втором матче серии оформил хет-трик за один период. Выиграв Кубок Стэнли, Петер в 22 года стал членом Тройного золотого клуба, поскольку золото чемпионата мира-1992 и Олимпиады-1994 у него уже были.

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«Всё произошло так быстро. Но я не думал, что стану членом клуба, просто хотел выигрывать каждый раз. Сейчас всё это кажется фантастикой», — вспоминал позже швед.



В сезоне-1996/1997 «Колорадо» выиграл регулярный чемпионат, но Петер получил серьёзный ушиб бедра, и сыграл только 65 матчей в регулярке и 14 из 17 матчей плей-офф. 16 марта 1997 года в карьере Форсберга случилась первая и единственная драка — он схватился с форвардом «Детройта» Мартином Лапойнтом по прозвищу Бульдог. Этот «танец» произошёл за 10 дней до знаменитого побоища между «Эвеланш» и «Ред Уингз», которое завершилось выходом «красных крыльев» в финал Кубка Стэнли и победой над «Филадельфией».

«АМП-тройка» и больная нога

В 2001 году «Колорадо» выиграл свой второй Кубок Стэнли. После того, как во втором раунде плей-офф «лавины» прошли «Лос-Анджелес», Форсберг лёг на операцию по удалении селезёнки (она разорвалась в матче номер 7), и в дальнейших кубковых делах был уже не помощник. Исходя из советов врачей и общего самочувствия, Петер взял паузу на весь следующий сезон, но в плей-офф-2002 вернулся в строй и в 20 матчах набрал 27 (9+18) очков, что не помогло «Колорадо» одолеть всё тот же «Детройт».



Сезон-2002/2003 годов стал одним из лучших в карьере шведа. Фоппа играл центрфорварда в тройке с Алексом Тангэем и Миланом Хейдуком, которую называли «тройка АМП» по первым буквам имён хоккеистов. Будучи здоровым и отдохнувшим, Форсберг набрал 106 очков в регулярке, завоевав «Арт Росс Трофи» и «Харт Трофи». Увы, в плей-офф «Колорадо» проиграл «Миннесоте»в семи матчах, и после этого Форсберг куда больше лечился, чем играл.



Предлокаутный сезон-2003/2004 стал для него последним в составе «Эвеланш», но достаточно удачным по статистике. 55 баллов в 39 матчах — результат неплохой, но дальше второго раунда команда снова не прошла. Когда же наступил локаут, швед отправился на родину играть за «Модо», с которым подписал контракт заранее, но вывих запястья и перелом руки не дал возможности сыграть в своё удовольствие.

Гигант с четырьмя сотрясениями. Каким хоккеистом был легендарный Эрик Линдрос Он был олицетворением мощи, силы и напора, диктуя свои условия всем. А закончил, будучи насквозь травмированным и без Кубка Стэнли.

Вернувшись в НХЛ, Форсберг стал игроком «Филадельфии», поскольку «лавины» не влезали под $ 39-миллионный потолок зарплат и были вынуждены отпустить ещё и Адама Фута, чтобы сохранить на достойном контракте Джо Сакика и Роба Блэйка. Перед началом сезона-2005/2006 ему прооперировали проблемную правую лодыжку, но в ходе чемпионата дала о себе знать и травма паха, из-за которой он сыграл только 60 матчей. Форсберг стал капитаном «Флайерз» после ухода Кейта Примо, однако играть ему было очень неспокойно: результата у «лётчиков» не было, а сам нападающий был не уверен в том, стоит ли продолжать карьеру. Проблемы с ногой продолжались — одноклубники даже говорили, что Форсберг неуверенно чувствовал себя при спуске по обычной лестнице.



Перед дедлайном в 2007 году его обменяли в «Нэшвилл», который заканчивал регулярный чемпионат матчем против «Колорадо». Фоппа впервые вернулся в Денвер после ухода из команды, «хищники» выиграли матч, а «лавины» впервые после переезда из Квебека не вышли в плей-офф.

Лучший по мнению игроков

Концовка карьеры у Форсберга получилась ещё более сумбурной и болезненной. В 2008 году последовала ещё одна операция на больной ноге, но в феврале он подписал однолетний контракт с «Колорадо» до конца сезона. 14 очков в 9 матчах в регулярном чемпионате и 5 очков в 7 кубковых матчах — результат неплохой, но и тут его настигла травма паха. Затем — два сезона за «Модо» и новая попытка вернуться в «Колорадо», которая закончилась лишь двумя матчами в чемпионате-2010/2011.

Спорил с Боумэном и стал настоящим капитаном. Каким игроком был Стив Айзерман Лидером «Ред Уингз» мог стать Сергей Фёдоров. Но авторитет Айзермана неоспорим.

За свою карьеру ему пришлось перенести более двух десятков хирургических операций на ногах, но необычайная воля и любовь к игре всякий раз призывали его возвращаться на лёд. «Знаете, я видел его босиком на скамейке. Он пытался снимать коньки после матча, а его лодыжки были совершенно красными. Ему даже просто ходить было трудно», — констатировал бывший наставник «Колорадо» Боб Хартли.



Тем не менее Форсберг сделал себе впечатляющую карьеру. В 2015 году ассоциация игроков НХЛ провела опрос на тему «Кто ваш любимый хоккеист». Форсберг занял первое место — его выбрали 8,4% респондентов, на втором месте шёл Стив Айзерман (8,2%), а бывший партнёр Фоппы Джо Сакик стал третьим (7,4%).