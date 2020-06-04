Из Америки в Россию. Российские хоккеисты, которых продолжают ждать в КХЛ

Рассказываем про российских игроков в Северной Америке, которым пришло время вернуться на родину. В клубах КХЛ их примут с распростёртыми объятиями, а в командах НХЛ на многих уже не рассчитывают.

Тренируют бросок по видео, заново привыкают к конькам. Как игроки НХЛ готовятся к плей-офф Оказывается, всё это может пойти на пользу — можно натренировать бросок и выспаться.

н. Михаил Воробьёв («Филадельфия»), 23 года

Контракт заканчивается

Права в КХЛ: «Салават Юлаев»

Воробьёва ждут в «Салавате Юлаеве», где он получит достойное игровое время. В системе «Флайерз» на Михаила не рассчитывают, поэтому форварду нужно принять правильное решение и вернуться в Уфу. Думается, что этой сделке уже ничто не помешает. Она напрашивается.

в. Артём Загидулин («Калгари»), 24 года

Контракт заканчивается

Права в КХЛ: «Металлург» Мг

Вратарю Артёму Загидулину предлагают отличные условия в «Магнитке». На Артёма рассчитывают, ему дадут достойную зарплату. Загидулин точно будет получать игровое время, а также может побороться за попадание в сборную России. Странно, что голкипер до сих пор не принял для себя окончательного решения. Тут и думать не о чем.

н. Игорь Швырёв, 21 год

Контракт расторгнут

Права в КХЛ: «Металлург» Мг

Швырёв выступал в системе «Колорадо», но в первую команду форварда не поднимали, давая понять, что в Америке Игорь не нужен. Россиянина выставили на безусловный драфт отказов, после чего контракт с ним ожидаемо расторгли. В ближайшее время ожидается появление Швырёва в составе магнитогорского «Металлурга», где он станет центром третьего-четвёртого звена.

н. Андрей Чибисов («Виннипег»), 27 лет

Контракт заканчивается

Права в КХЛ: «Металлург» Мг

Форвард «Виннипега» Чибисов уже заявил, что в приоритете для него остаться выступать в НХЛ, а все разговоры о продолжении контракта он будет вести после окончания сезона. На наш взгляд, Андрею лучше вернуться в Россию и принять предложение «Магнитки», которое наверняка последует. В Магнитогорске у форварда будет гораздо больше доверия и возможностей реализовать свой потенциал.

Фото: nhl.com/jets

н. Николай Прохоркин («Лос-Анджелес»), 26 лет

Контракт заканчивается

Права в КХЛ: СКА

Ни у Ильи Ковальчука, ни у Николая Прохоркина не получилось как следует себя зарекомендовать в системе «Кингз». Илья уже играет за «Вашингтон» и вряд ли вернётся в Россию, а вот Прохоркину самое время вернуться в Санкт-Петербург. Это будет отличный вариант для обеих сторон. Николай реанимирует свою карьеру, а СКА получит в свои ряды нападающего, которого в системе «армейского» клуба отлично знают.

н. Валентин Зыков («Вегас»), 25 лет

Контракт заканчивается

Права в КХЛ: ЦСКА

Зыковым интересуются в ЦСКА. Именно у москвичей права на форварда в КХЛ. Однако сам нападающий пока не торопится связывать свою карьеру с КХЛ. Судя по всему, Зыков решил и дальше пробиваться в Северной Америке. Вот только в свете последних событий и памятной истории Зыкова с применением форвардом запрещённых препаратов игроку лучше вернуться на родину и начать приносить пользу ЦСКА. Репутация в НХЛ у Зыкова не ахти какая.

Есмантович: ЦСКА заинтересован в переходе Зыкова, но пока рано говорить об этом

н. Николай Голдобин («Ванкувер»), 24 года

Контракт заканчивается

Права в КХЛ: ЦСКА

Голдобин поступил правильно. Его агент уже успел сообщить о договорённости с ЦСКА о заключении контракта, как только у Николая закончится срок соглашения с «Ванкувером». В «Ванкувере» россиянина постоянно отправляли в фарм-клуб, перспектив для роста у игрока там уже не было. Зато в Москве он может заиграть по-новому.

н. Евгений Свечников («Детройт»), 23 года

Контракт заканчивается

Права в КХЛ: «Ак Барс»

Даже при нынешнем состоянии «Детройта» (на команду больно смотреть) в титулованном клубе из США не доверяют нападающему Евгению Свечникову. Почти всю свою карьеру он борется с травмами, прозябает в АХЛ и не знает, что его ждёт в будущем. Конечно, Евгению хочется играть так, как играет его родной брат Андрей. Но у него в «Каролине» полный порядок, а вот Евгению пришло время возвращаться в «Ак Барс».

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

з. Ринат Валиев («Калгари»), 25 лет

Контракт заканчивается

Права в КХЛ: «Ак Барс»

Последний сезон контракта и у защитника системы «Калгари» Рината Валиева. Что будет потом – неясно. Уже сейчас понятно, что особых перспектив у Валиева в «Калгари» нет, а в «Ак Барсе» регулярно повторяют, что ждут игрока на родине. Странно, что Ринат постоянно тянет с решением. Возраст такой, что нужно развиваться и играть, а не сидеть на лавке при туманном будущем.

н. Клим Костин («Сент-Луис»), 21 год

Контракт до конца сезона-2021/2022

Права в КХЛ: неограниченно свободный агент

У Костина двоякая ситуация. В КХЛ у него развязаны руки, так как в России Клим – неограниченно свободный агент после памятной истории со сменой московским «Динамо» юридического лица. Однако в США у него ещё два (!) года контракта с «Сент-Луисом», где Клим не растёт в профессиональном плане. Этого парня с огромным удовольствием подписал бы любой клуб КХЛ. Вот только бы решить вопрос с контрактными обязательствами Костина в системе «Блюз», где хоккеист больше мучается, нежели играет.

н. Яков Тренин («Нэшвилл»), 23 года

Контракт заканчивается

Права в КХЛ: «Трактор»

Тренин – боевитый и добротный нападающий. Этого игрока однозначно бы подписали в «Тракторе» и гарантировали хорошее игровое время. При новом тренерском штабе во главе с Анваром Гатиятулиным Яков может получить новый для себя толчок в развитии. В НХЛ же перспективы форварда не особо понятны. Может, в «Нэшвилле», если подпишет новый контракт, он и будет прогрессировать, но могут и отправить в АХЛ.

Тренин: в «Тракторе» сказали, что ждут меня в Челябинске. Но я хочу закрепиться в НХЛ

з. Александр Елесин («Калгари»), 24 года

Контракт до конца сезона-2020/2021

Права в КХЛ: «Локомотив»

По-хорошему, вернуться бы в «Локомотив» и Александру Елесину. Главный тренер «железнодорожников» Андрей Скабелка любит хоккеистов подобного плана: жёсткий, умеющий постоять за себя и партнёров игрок идеально вписался бы в ярославскую систему игры. Однако ещё сезон контракта с «Калгари» мешает обеим сторонам. Сложно представить, что «огоньки» вдруг одумаются и начнут доверять россиянину. Может, стоит продумать варианты с расторжением?