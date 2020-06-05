Авторитетный и гибкий тренер, доверяющий молодёжи. Брагин в сборной России – это хорошо

Крупные изменения в российском хоккее, о которых стало известно ещё месяц назад, сегодня были оформлены официально. Молодёжная сборная России вручена Игорю Ларионову, а главным тренером взрослой национальной команды назначен Валерий Брагин. Специалист, долгое время работавший с молодёжкой, пошёл на повышение и теперь будет готовить нашу сборную к ЧМ-2021 и, видимо, к пекинской Олимпиаде. Разумеется, Брагин в скором времени будет назначен главным и в СКА, но тему совмещения постов пока трогать не будем. Сейчас же попытаемся разобраться, почему приход Валерия Николаевича в национальную команду – это хорошо.

Брагин – новый главный тренер сборной России. Почему выбрали его и убрали Кудашова На его место в молодёжной сборной назначат Игоря Ларионова.

Сборная России станет моложе

Главный плюс в новом назначении Брагина на поверхности – экс молодёжный тренер должен сделать сборную России моложе. Конечно, Валерий Николаевич не будет опираться только на необстрелянных в серьёзных хоккейных сражениях юниоров и не забудет вмиг про опытных игроков, но подпитка национальной команды новыми кадрами серьёзно увеличится. Собственно, этот вектор не так давно выбран высшим руководством сборной России, и назначение Валерия Брагина – это не причина, а скорее следствие того, что наша главная команда начала омолаживаться.

Брагина подтянули в элиту, и это логично. Весь русский хоккей становится молодёжным Когда-нибудь Валерий Николаевич заменит Кудашова, а сборную U20 теперь есть на кого оставить.

Хороший молодёжный тренер (каким, безусловно, является Брагин) не может не быть отличным психологом, и это качество поможет Валерию Николаевичу безболезненно и аккуратно переводить юные кадры во взрослый хоккей. Брагин будет возиться с молодыми, доверять им, при нём новые лица будут появляться в сборной не только на этапах Евротура, но и на чемпионатах мира. Картина, когда 18-летний талант получает серьёзное игровое время на крупном международном турнире, при Брагине должна стать обыденностью. Он точно из тех тренеров, кто предпочтёт видеть в нижних звеньях сборной не заслуженных чекеров-ветеранов и не звёздных энхаэловцев из прошлой эпохи, взятых в команду за прежние заслуги, а молодых, голодных до результата хоккеистов, в которых ещё свежи искренние патриотические порывы.

При Брагине упростится и убыстрится переход молодёжи во взрослый хоккей, этому посодействует и система, в которую сейчас будет вписан Валерий Николаевич. СКА, как мы знаем, кардинально сменил вектор развития, сделав упор на привлечение в клуб лучших юниоров страны, которые должны максимально оперативно проделать путь в команду КХЛ. Где их и подхватит Брагин, под чьим руководством таланты и дозреют до национальной команды. Такая вот амбициозная идея фикс в нашем хоккее, а Валерий Николаевич – главный по претворению её в жизнь. Посмотрим, что из этого получится.

У Брагина колоссальный авторитет

Сомневающиеся в целесообразности назначения Брагина на столь серьёзный пост много говорят о его неудачном опыте во взрослом хоккее. Действительно, Валерий Николаевич в своё время поработал наставником в «Спартаке», в ЦСКА и никаких успехов не достиг. Но не стоит забывать, что последний раз Брагин возглавлял команду мастеров восемь лет назад, а за прошедшее время ситуация в нашем хоккее поменялась. Речь о том, что сейчас Валерию Николаевичу предстоит работать в сборной России в основном с теми ребятами, которые прошли через его молодёжку. Брагин воспитывал их, был их первым наставником на крупных турнирах, а если выражаться высокопарно – давал многим путёвку в большой спорт.

Понятно, что многие люди взрослеют и меняются, сталкиваются с большими деньгами и крупными успехами. Но обычно к тренерам из молодости у хоккеистов сохраняется уважительное отношение. А Брагин, будучи наставником молодёжки, умел найти подход практически к каждому игроку, кто выступал в его сборной.

Вы вряд ли найдёте негативные комментарии хоккеистов в прессе о Валерии Николаевиче. Его все любят, ценят и уважают. У Брагина – колоссальный авторитет, плоды которого он и будет собирать сейчас, став главным тренером взрослой сборной. Конечно, его «птенцы» подросли и оперились, но вряд ли поменяли отношение к человеку, с которым с удовольствием работали в молодости.

По уровню уважения среди хоккеистов Брагин легко может встать в ряд к таким тренерам, как Вячеслав Быков и Олег Знарок. Мудрый, справедливый наставник, к которому всегда хочется ехать по первому зову – такой образ у Брагина в хоккейной среде. Конечно, нам ещё только предстоит узнать, какой он, собственно, тренер во взрослой сборной, но кажется, что с атмосферой в национальной команде при Брагине всё будет в порядке.

Как вы относитесь к назначению Валерия Брагина главным тренером сборной России?

У Брагина есть тренерская гибкость

Действительно, пока невозможно сказать, насколько успешным будет эксперимент с назначением Брагина в плане результата. Тут даже не хочется прогнозировать. Но есть ощущение, что Валерий Николаевич – достаточно гибкий специалист, а именно этого качества не хватало последним двум наставникам сборной России. О том, что стиль Брагина способен трансформироваться и подстраиваться под реалии, говорит его опыт в молодёжной команде.

Со сборной U20 Валерий Николаевич отработал восемь лет, и за это время в его распоряжение приезжали совершенно разные поколения. Где-то были яркие звёздочки, настоящие творцы, и Россия играла в симпатичный, весёлый, атакующий хоккей. Но были и такие турниры, где в команде доминировали трудяги, не наделённые особым талантом, и из такого состава Брагин тоже пытался выжимать результат, пусть и в более скучном стиле. Да, Валерий Николаевич лишь раз выиграл золото МЧМ, но я сейчас говорю о том, что он показал умение подстраиваться под состав, изменять тактику игры в зависимости от обстоятельств. Это качество, безусловно, пригодится Брагину во взрослой сборной.

Кроме того, не будем забывать, что неофициальное прозвище Брагина – Валерий Камбэкович. Его молодёжные сборные отличались сильным характером, и умели вытаскивать важные матчи. Конечно, во многом это было следствие эмоций (главный атрибут молодёжного хоккея), и высечь искру из взрослых ребят Брагину будет тяжелее. Но он обязательно попробует, тем более что к большинству своих подопечных, как мы говорили, он уже находил подход.